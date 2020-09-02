Следил за Радищевым

В течение года калужским губернатором был масон, полковник Василий Петрович Митусов.

Митусовы — ​старинный дворянский род. Как отмечалось в «Общем гербовнике дворянских родов Всероссийской империи», «... Митусовы многие служили российскому престолу разные дворянские службы и жалованы были от государей в 1619 и других годах поместьями и чинами».

Иван Тимофеевич Митусов служил дьяком в Перми, в 1624/26 гг. в отсутствие царя в столице оставался при Боярской думе, в 1627 году за службу пожалован вотчиной Дмитровского уезда, в 1629-м был объезжим головой в Москве.

Внуки Ивана Тимофеевича — Юрий и Илларион Фёдоровичи Митусовы были московскими дворянами. Сыновья Юрия Фёдоровича, Пётр и Степан Митусовы, служили стряпчими, а затем стольниками.

В ХVIII и XIX вв. представители рода несли военную и гражданскую службу.

Масон и полковник

Василий Петрович Митусов родился в семье поручика лейб-­гвардии Преображенского полка Петра Степанович Митусова. Были ещё сын Пётр, который стал генерал-­майором, а затем служил новгородским губернатором и имел титул тайного советника, и Степан, состоявший на госслужбе в чине действительного статского советника.

Василий тоже начал с военной карьеры. С 1769 года находился на военной службе. В 1775 году из полковых сержантов произведён в прапорщики, а затем и в капитаны лейб-­гвардии Преображенского полка.

Известно, что Василий Петрович был масоном, розенкрейцером (теологическое тайное мистическое общество), членом ложи «Теоретического градуса», работал под руководством мистика, жестокого помещика Осипа Поздеева. Поздеев считался главным покровителем масонства, пользовался в этом тайном обществе большим авторитетом. При его участии происходило посвящение в мастера лож, к нему за советом обращались почитаемые мастера. Поздеев яростно защищал крепостное право, жестоко обращался со своими крестьянами. Как видно из челобитной, поданной на имя императора Павла, он обременял их чрезмерными работами, подвергал нещадным телесным наказаниям, распродавал в рекруты.

Герб рода Митусовых.

В 1789 году Митусов был переведён в армию в чине полковника.

Тайное предписание

С 1791 года Василий Петрович Митусов — помощник правителя Калужского наместничества (вице-­губернатор). А с 19 марта 1797 по 5 апреля 1798 года занимал губернаторскую должность. Об этом периоде сохранилось мало сведений.

В 1797 году в Калужскую губернию под надзор полиции был выслан Александр Радищев, автор запрещённой в те времена книги «Путешествие из Петербурга в Москву». Он поселился в сельце Немцове Боровского уезда, где находилось его родовое имение (сейчас это ​деревня Радищево Малоярославецкого района). Из предписания генерал-­прокурора Куракина калужскому вице-­губернатору Митусову: «Милостивый государь мой Василий Петрович! Находившийся в Сибири Александр Радищев ныне по высочайшему указу оттуда освобождён, и дозволено ему жить в деревнях его, начальнику же губернии предписать, чтобы наблюдаемо было за его поведением и перепискою». Митусов сообщил Куракину: «По предписанию вашего сиятельства… вызываю сюда тамошнего земского исправника, что он, храня глубокую тайну, когда пришлётся помянутый Радищев в его деревни, почасту тайным образом наведывался о поведении его…строжайше наблюдая и замечая, с кем он по большей части будет иметь обращение, и не замечено ли будет чего-либо подозрительного, доносил бы ко мне…» Далее Митусов пишет о принятых им мерах по наблюдению за перепиской Радищева. Что же касается малоярославецкого земского начальника, который должен был «тайным образом наведываться о поведении Радищева», то он попросту приставил к Радищеву двух гусар, которые совершенно открыто приходили к тому домой.

Похоронен в монастыре

В 1800–1802 годах Василий Митусов служил новгородским губернатором. Жену его звали Елизавета Васильевна, о детях ничего не известно.

Скончался 21 октября 1821 года в возрасте 67 лет. Похоронен Митусов в Москве, в Даниловом монастыре (некрополь ликвидирован после закрытия монастыря в 1930 г.).