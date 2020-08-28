$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Статьи, аналитика, мнения

Наш опрос: скоро выборы, а кого выбираем, знаете?

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 28.08.2020 06:00 5 548

13 сентября в Калужской области пройдут выборы губернатора, а также депутатов Законодательного Собрания Калужской области и городской Думы Калуги. Мы спросили у калужан, знают ли они о предстоящем голосовании, планируют ли участвовать в нём и какими качествами должны обладать кандидаты, чтобы за них хотелось проголосовать.

Михаил, пенсионер

— Слышать о выборах слышал, но конкретно, кто да что, ничего не знаю. Буду ли голосовать, пока не решил. Каким должен быть кандидат? Честным. Ну и чтобы понимал простого рабочего.

 

Виктор, кладовщик в строительном магазине

— О выборах знаю, выбирать будем губернатора и депутатов. Участвовать в голосовании собираюсь. С кандидатом в губернаторы ещё думаю, а депутат меня, в принципе, устраивает тот, который работает у нас сейчас.

Евгения, старший инспектор

— Я работаю в государственной организации, поэтому о выборах, конечно, знаю. Участвовать в голосовании буду. Хороший кандидат обязательно должен любить свою Родину. Мой кандидат, думаю, таким качеством обладает.

Виктория, ведущий эксперт

— О выборах 13 сентября знаю и пойду на них. Со своими кандидатами уже определилась. Главная черта, которой они должны обладать, — это справедливость.

Владимир, пенсионер, бывший каменщик

— О том, что будем выбирать губернатора, я слышал. В голосовании, конечно, участвовать буду. Я же гражданин России! Кандидат в депутаты или губернаторы должен в первую очередь думать о народе, о пенсионерах.

Мария, медсестра

— Да, я в курсе, что 13 сентября у нас выборы. Выбирать будем губернатора. Пойду на выборы или нет, пока не решила. Каким должен быть хороший кандидат? Честным.

Алексей, слесарь-ремонтник

— 13 сентября выборы? Я не в курсе! А кого выбираем? Пока не знаю, пойду или нет. С кандидатом тоже не определился. Чтобы я захотел за кого-то проголосовать, этот человек должен быть честным, а ещё — справедливым и грамотным.

 

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 28.08.2020 06:00 5 548
Тэги: О чём говорят в Калуге
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужские сладости – полезные лакомства
Покорит ли Калугу «Сырная губерния»?
Отдыхать в отелях сети SK Royal сейчас особенно выгодно!
Ресторан современной европейской кухни Банкет-Холл «Эль-Гуна»
«Включите технологии в команду» — новая рекламная кампания «Ростелекома» в поддержку малого и среднего бизнеса
«Ростелеком» сделает дороги трех регионов ЦФО безопаснее
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Мебель из дуба в интернет магазине
Корейские дорамы на русском языке
Поиск автомобильных запчастей в интернете

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru