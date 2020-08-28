Наш опрос: скоро выборы, а кого выбираем, знаете?

13 сентября в Калужской области пройдут выборы губернатора, а также депутатов Законодательного Собрания Калужской области и городской Думы Калуги. Мы спросили у калужан, знают ли они о предстоящем голосовании, планируют ли участвовать в нём и какими качествами должны обладать кандидаты, чтобы за них хотелось проголосовать.
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Михаил, пенсионер
— Слышать о выборах слышал, но конкретно, кто да что, ничего не знаю. Буду ли голосовать, пока не решил. Каким должен быть кандидат? Честным. Ну и чтобы понимал простого рабочего.
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Виктор, кладовщик в строительном магазине
— О выборах знаю, выбирать будем губернатора и депутатов. Участвовать в голосовании собираюсь. С кандидатом в губернаторы ещё думаю, а депутат меня, в принципе, устраивает тот, который работает у нас сейчас.
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Евгения, старший инспектор
— Я работаю в государственной организации, поэтому о выборах, конечно, знаю. Участвовать в голосовании буду. Хороший кандидат обязательно должен любить свою Родину. Мой кандидат, думаю, таким качеством обладает.
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Виктория, ведущий эксперт
— О выборах 13 сентября знаю и пойду на них. Со своими кандидатами уже определилась. Главная черта, которой они должны обладать, — это справедливость.
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Владимир, пенсионер, бывший каменщик
— О том, что будем выбирать губернатора, я слышал. В голосовании, конечно, участвовать буду. Я же гражданин России! Кандидат в депутаты или губернаторы должен в первую очередь думать о народе, о пенсионерах.
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Мария, медсестра
— Да, я в курсе, что 13 сентября у нас выборы. Выбирать будем губернатора. Пойду на выборы или нет, пока не решила. Каким должен быть хороший кандидат? Честным.
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Алексей, слесарь-ремонтник
— 13 сентября выборы? Я не в курсе! А кого выбираем? Пока не знаю, пойду или нет. С кандидатом тоже не определился. Чтобы я захотел за кого-то проголосовать, этот человек должен быть честным, а ещё — справедливым и грамотным.
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