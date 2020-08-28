Наш опрос: скоро выборы, а кого выбираем, знаете?

Михаил, пенсионер — Слышать о выборах слышал, но конкретно, кто да что, ничего не знаю. Буду ли голосовать, пока не решил. Каким должен быть кандидат? Честным. Ну и чтобы понимал простого рабочего.

Виктор, кладовщик в строительном магазине — О выборах знаю, выбирать будем губернатора и депутатов. Участвовать в голосовании собираюсь. С кандидатом в губернаторы ещё думаю, а депутат меня, в принципе, устраивает тот, который работает у нас сейчас.

Евгения, старший инспектор — Я работаю в государственной организации, поэтому о выборах, конечно, знаю. Участвовать в голосовании буду. Хороший кандидат обязательно должен любить свою Родину. Мой кандидат, думаю, таким качеством обладает.

Виктория, ведущий эксперт — О выборах 13 сентября знаю и пойду на них. Со своими кандидатами уже определилась. Главная черта, которой они должны обладать, — это справедливость.

Владимир, пенсионер, бывший каменщик — О том, что будем выбирать губернатора, я слышал. В голосовании, конечно, участвовать буду. Я же гражданин России! Кандидат в депутаты или губернаторы должен в первую очередь думать о народе, о пенсионерах.

Мария, медсестра — Да, я в курсе, что 13 сентября у нас выборы. Выбирать будем губернатора. Пойду на выборы или нет, пока не решила. Каким должен быть хороший кандидат? Честным.