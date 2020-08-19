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Газон-пати: обмен энергетикой и посткарантинным позитивом

Екатерина ШЕВЕЛЁВА. Фото Андрея ШАРОНОВА.
Опубликовано: 19.08.2020 10:01 0 510
Газон-пати: обмен энергетикой и посткарантинным позитивом

Как же мы все соскучились! По нашему театру, по любимым артистам, по музыке под открытым небом и дружеским посиделкам на траве. Ни ремонт, ни масочный режим не помешали долгожданной встрече. В эту субботу, 15 августа, в сквере за Драмтеатром прошла традиционная газонная вечеринка.

Гости начали собираться у театра заранее. Пропуск на мероприятие — ​маска. Не карнавальная, но медицинская. За соблюдением режима на входе следила сестра милосердия.

Организаторы остроумно обыграли обе животрепещущие темы этого лета: ​ремонт и карантин. Строительные леса на один вечер превратили в декорации, газон огородили красной ленточкой, а зрителям предложили в качестве кресел упаковки утеплителя — ​сидеть на них очень тепло и комфортно.

Звуки музыки создавали праздничное настроение. На балконе мило дурачились Коломбина и Пьеро: разбрасывали блёстки, пускали мыльные пузыри, лили «воду» из лейки и гонялись за бабочками.

Как настоящий прораб Мельпомены, в белой строительной каске вышел на сцену директор театра Александр Кривовичев.

— В период пандемии были бесконечные звонки и вопросы: «Александр Анатольевич, ну когда же?!» И вот мы решили провести эту «газон-пати» просто для того, чтобы увидеть ваши лица, подышать с вами одним воздухом и приятно провести время. Мы хотим напомнить вам о себе, зарядиться вашей энергетикой, этим предвкушением нового театрального сезона.

«Газон-пати» — ​это редкая возможность увидеть лицом к лицу в совершенно неформальной обстановке тех, кто выходит на сцену облдрамы во время сезона. Артисты и зрители, действительно, дышат здесь одним воздухом, отдыхают на одном газоне вместе с семьями и друзьями.

Кто-то за время изоляции слегка пополнел, кто-то оброс бородой: ​на любовь зрителей эти мелочи никак не влияют.

Ни связанные с карантином ограничения на вход, ни маски на лицах не нарушили уютную и дружески-непринуждённую атмосферу этого вечера. Гостей в этот раз было меньше, чем обычно, но кто хотел — ​пришёл.

Тема ремонта раскрыта

Откроют сезон «Три мушкетёра»

Здесь можно было всё: общаться, фотографироваться, подпевать и танцевать. Можно сидеть и лежать на траве, пить чай с театральными пирожками или накрыть на ящике с реквизитом ужин из принесённой с собой снеди. Дети от души «зажигали» перед самой сценой, а со сцены звучали французский шансон, джаз, авторские песни. Поклонники с восторгом приветствовали Захара Машненкова, Николая Мишина, Григория Бирюлина, группу «Родные и близкие» и других исполнителей.

Артисты с юмором, в духе капустников и КВНов представили премьеры будущего сезона. Исполнили свою жизнеутверждающую песню мушкетёры. Шесть из «Восьми любящих женщин» рассуждали о том, как хорошо играть спектакль без мужчин. Они вышли на сцену, пряча под полами чёрных балахонов ножи и топоры. Герои «Мизантропа» надрывно спели о «молодом человеке с тонкой душевной организацией».

Дружеская встреча актёров и зрителей состоялась. Мы посмотрели друг другу в глаза, заразились друг от друга радостными эмоциями и теперь ещё больше ждём открытия театрального сезона. Как обещал директор облдрамы, он будет полон сюрпризов. 

Екатерина ШЕВЕЛЁВА. Фото Андрея ШАРОНОВА.
Опубликовано: 19.08.2020 10:01 0 510
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