С калужанами был в родстве и общался дружески

В течение семи лет вице-­губернатором в наших местах был Александр Николаевич Хитрово.

Хитрово были богаты, владели имениями в том числе и в Калужской губернии. И в Калуге их хорошо знали.

Александр Николаевич Хитрово родился в семье генерал-­майора Николая Захаровича Хитрово и его жены Анны Михайловны Голенищевой-­Кутузовой, дочери полководца Кутузова и Екатерины Бибиковой. Семья владела усадьбой Истомино, расположенной на берегу реки Тарусы.

Николай Захарович, ​генерал-­майор, кавалер орденов Святого Владимира 4-й степени с бантом, Святого Иоанна Иерусалимского и Прусского Pour lе Merite был обвинён по делу Сперанского и сослан сначала в Вятку, а потом в своё имение под Тарусой под надзор полиции. Во время Отечественной вой­ны 1812 года формировал калужское ополчение. На нужды армии пожертвовал своё жалованье. Кроме того, Хитрово занимался организацией образования в уезде, собрал средства на уездное училище для бесплатного образования бедных. После изгнания французов из России Николай Захарович, благодаря заслугам его великого тестя, был прощён и уехал в Москву, где занялся историческими изысканиями. Был одним из основных учредителей Общества по изучению истории и древностей.

В семье Николая Захаровича и Анны Михайловны было пятеро детей: сыновья Михаил, Александр, Фёдор, Алексей и дочь (имя не сохранилось).

Умён и изыскан

Александр Николаевич Хитрово начал свою службу юнкером 4-го карабинерного полка. Выйдя в отставку в 18-летнем возрасте, получил место коллежского регистратора в московском архиве Министерства иностранных дел, дослужился до чина надворного советника. По отзыву одной родственницы Хитрово, Александр Николаевич «...был очень интересным человеком, с прекрасными глазами и чудесным сердцем, умён, культурно образован и изыскан».

В 1839-1846 годах был калужским вице-­губернатором. А с августа 1843 до 13 июня 1845 года исполнял обязанности губернатора, так как эта должность в то время была вакантна.

Публицист, поэт Иван Аксаков писал о калужском периоде Хитрово: «В устраиваемых им балах участвовали чуть ли не все представители городского общества, а не только верхний избранный слой элиты, каким окружили себя аристократы Николай Смирнов и его жена, редкая по красоте и острому уму, почитаемая Пушкиным и Гоголем, бывшая придворная фрейлина Александра Смирнова-­Россет. По каким-­то причинам калужане — ​и купцы, и мещане — ​симпатизировали именно Хитрово, а не губернатору Смирнову. Дело здесь в том, что вице-­губернатор был свой, из калужских дворян, с ним было проще решать любые вопросы и купцам, и чиновникам, со многими дворянами он состоял в родстве и вёл себя дружески».

В 1846 году Александр Николаевич Хитрово был переведён в Смоленск, где тоже был вице-­губернатором. А последней должностью Хитрово стала служба в Общем Присутствии со стороны государственного контроля при Управлении иррегулярных вой­ск. Уволен в отставку в 1861 году.

Скончался 14 декабря 1872 года и был похоронен рядом с женой на кладбище усадьбы Никольское-­Урюпино Московской области, возле Никольского храма.

Брак по любви

Женат Александр Николаевич Хитрово был на Елизавете Николаевне Вяземской, дочери сенатора, князя Николая Григорьевича Вяземского и его жены Екатерины Васильевны Васильчиковой. После смерти матери Елизавета воспитывалась в доме тётки, княгини Кочубей. Замуж за Хитрово вышла по любви. Венчание состоялось в Петербурге в Каменноостровской церкви. По словам современников, «Лиза Хитрово была болезненна, невзрачна лицом и добродушна. В её характере было много простодушия, безыскусственности и восхитительной силы. Она всем сердцем любила своего мужа, он же постоянно докучал ей своими капризами и скверным настроением».

Почтмейстер и дипломат

В браке у Александра и Елизаветы Хитрово родились сыновья Николай и Михаил.

Сын Александра Хитрово — ​Михаил был дипломатом.

Николай окончил Александровский лицей, был чиновником особых поручений при генерале-­губернаторе Восточной Сибири Муравьёве, при переезде в Охотск взят в плен англичанами и высажен в Сан-­Франциско. В Россию вернулся через Америку. Затем служил правителем канцелярии губернатора Приморской области Казакевича, а с 1866 году — ​почтмейстером Калужской губернии. Известно, что у Николая было двое детей: Елизавета и Сергей.

Михаил же стал российским дипломатом, посланником в Португалии и Японии. Известен ещё и как поэт, переводчик. Женат был на своей двоюродной сестре Софье Петровне Бахметьевой, приёмной дочери графа Алексея Толстого. Дело в том, что у матери Софии был роман с князем Григорием Николаевичем Вяземским, окончившийся беременностью. Князь отказался жениться и был вызван на дуэль. Во время дуэли погиб брат матери. 29 февраля 1848 года вне брака появилась на свет Софья, которую, во избежание скандала, оформили как племянницу.

После свадьбы София жила с мужем в Константинополе, но потом вернулась в Петербург. В браке родилось четверо детей: Елизавета, Андрей, Григорий, Мария.

Жена Михаила — ​Софья Бахметьева.

Разойдясь фактически с мужем, поселилась в доме матери. Обе они среди петербургского света были «...большие охотницы до философии, много читали и даже ходили для этого в Публичную библиотеку». Поддерживала знакомство с Фетом. В 1877 году Софья Петровна познакомилась с 24-летним Владимиром Соловьёвым, знаменитым религиозным философом, поэтом, публицистом. Свою любовь к ней Соловьёв пронёс через всю жизнь. Одно время Софья Петровна считалась его невестой, но их брак так и не состоялся. Они расставались и вновь сходились. В 1896 году, после смерти Михаила Хитрово, Соловьёв вновь сделал предложение Софье Петровне, но она отказала, сославшись на то, что у же готовится стать бабушкой.

НА ЗАМЕТКУ

Хитрово — ​древний дворянский род. Его родоначальник — ​Эду-­хан (Едуган) по прозвищу Сильно-­Хитр выехал в 1371 году из Золотой Орды к великому рязанскому князю Олегу Ивановичу и принял крещение под именем Андрей Мирославович. Получил в рязанском княжестве вотчину, ​деревню Брагино. Потомки Андрея Мирославовича сначала назывались «Хитрые», потом прозвание трансформировалась в «Хитрово». После присоединения Рязанского княжества к Московскому в 1521 году они перешли на службу к великому князю Василию III. Взамен рязанских вотчин получили поместья в Вязьме, Калуге, Москве и других уездах.

При подаче документов (22 мая 1686) для внесения в «Бархатную книгу» была предоставлена родословная роспись Хитрово. Документы подавал Иван Севастьянович Хитрово.

Род записан в VI часть родословных книг губерний: Владимирской, Курской, Калужской, Московской, Орловской, Тамбовской, Тверской и Тульской.

Есть ещё несколько дворянских родов Хитрово более позднего происхождения.

От владений дворян Хитрово получили название в Москве Хитровская площадь и Хитровский переулок.