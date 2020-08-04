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За храбрость наградили золотой саблей

Татьяна Светлова
Опубликовано: 04.08.2020 12:47 0 234
За храбрость наградили золотой саблей

Андрей Львов родился в семье смоленского губернского прокурора Лаврентия Иосифовича Львова. Род Львовых пошёл из Брянска, от Андрея Львова, жившего в первой половине XVI века. Его потомок Василий Прокофьевич за московское осадное сидение 1610 года был пожалован вотчиной в Брянском уезде.

Кроме Андрея в семье было ещё четверо сыновей: ​Илья, Сергей, Василий, Михаил. Все сделали блестящую военную карьеру. А Василий избирался малоярославецким предводителем дворянства.

Андрея Лаврентьевича ещё в детстве зачислили в Сухопутный шляхетный кадетский корпус, из которого он выпустился в чине подпоручика. Служил в лейб-­гвардии Измайловском полку. В качестве волонтёра находился в дивизии Александра Суворова, сражался в Польше, получил чин поручика. Затем перешёл в Бахмутский гусарский полк, сражался с турками. Был переведён в легкоконный полк, с которым участвовал в Русско-­турецкой вой­не. Награждён Орденом Святого Георгия «за отличную храбрость, оказанную при атаке крепости Очакова».

Сопровождал Кутузова

При штурме турецкой крепости Измаил Львов командовал колонной, был ранен в голову и левое плечо. За отличие в военных действиях произведён в бригадиры. В кампании следующего года Андрей Лаврентьевич был пожалован золотой саблей с надписью «За храбрость». В 1792 году находился в отряде, сопровождавшем в Константинополь русское посольство во главе с Михаилом Кутузовым. Позже сражался в Польше с повстанцами Костюшко, был ранен, ­награждён Орденом Святого Владимира.

На госслужбе

Андрей Львов занимал и высокие государственные посты. В 1804 году он перешёл на службу в Москву и получил чин тайного советника. Участвовал в формировании Московской земской милиции (ополчение), был присутствующим в Московских департаментах Сената.

Львов назначался нижегородским, тамбовским губернатором, почти 10 лет возглавлял Калужскую губернию. 22 января 1811 года передал функции губернатора тайному советнику Павлу Никитовичу Каверину.

Тяжёлое ранение

В 1812 году Андрея Львова избрали предводителем ополчения Калужской губернии, набранного из жителей Калуги и окрестных деревень. Сражался с французами в Боровском и Малоярославецком уездах, затем — ​под Вязьмой, одним из первых вошёл в очищенные от неприятеля Ельню, Монастырщину и Мстиславль. При освобождении Могилёва был тяжело ранен в правый бок пулей навылет и отправлен на лечение в Рославльский госпиталь. После излечения вышел в отставку и вернулся в Москву, где продолжил служить в Сенате.

Скончался 17 марта 1823 года в Москве, похоронен на территории Новодевичьего монастыря.

Татьяна Светлова
Опубликовано: 04.08.2020 12:47 0 234
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