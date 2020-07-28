Здесь вы найдёте картины, которые спорят со зрителем

Полотна, насыщенные энергетикой, представили на необычном перформансе «Холст, раскрашенный изнутри» в Доме музыки.

Этого события ждали многие, обсуждали в соцсетях, как можно раскрасить картину изнутри, сколько в ней слоёв и что намешано. Масла в огонь подлили слухи, что это очень модное нынче ­направление и такие работы стоят бешеных денег. Что и говорить, яркий, стильный художник Мария Чекмазова заинтриговала и удивила всех. Мало того что она расписала холсты изнутри, её картины... очень громко звучат и даже могут спорить.

Приглушённый свет, музыка, белые розы… Мария в длинном платье читает трогательные рассказы, скорее, даже дневниковые записи, воспоминания. Такой мини-спектакль о любви, ожидании, переживаниях и надеждах… Это истории трёх её картин: «Майское полнолуние», «Одна она», «Пряха».

Мария работает в стиле, который называет арт-гранж. Современное искусство, ни на что не похожее. Каждое своё полотно она дополняет техкартой, из которой можно узнать, какие компоненты используются и как они связаны друг с другом в холсте. Картина рождается из определённой цепочки звуков, эмоций, воспоминаний, ассоциаций, запахов и красок.

— Живопись видится нам двумерной и одномоментной, как стоп-кадр фильма, — ​говорит Мария. — ​Но это не стоп-кадр и даже не фильм. Это кусок жизни. Здесь звучит музыка, чувствуются запахи, стелется туман воспоминаний и пульсируют эмоции. Причём не только ­художника. Ты, ​зритель, ​смотришь на картину и чувствуешь... Что? Даже я, художник, не знаю этого. А ведь это тоже часть моей картины — ваши чувства.

«Дыхание». Морской ветер, карамель. Звучит песня «Дыхание» группы «Наутилус». «Образ полуразрушенного храма. Богатые краски старинной фрески. Светлый лик важен и свят, был наполнен смыслом и верой. Он полустёрт и замазан грубой штукатуркой. А помнишь, мы играли у этой тёплой стены? И шершавость её помнят наши пальцы. Рисовали кирпичиками и гудроном. Этот серый слой кто-то воспринимает как грязь и преграду — а в них тоже красота и жизнь. Это картина о выигранной битве. Потому что победа не когда вокруг тебя поверженные народы, победа — когда можешь дышать».

«Город». Звучит Metallica, «Nothing Else Matters». Сладкий коктейль, полынная водка. Запахи — ​мята, мокрый асфальт, ладан. Скрытая сила.

«Это моя личная икона, — ​говорит Мария. — ​Для меня икона — ​небо. Я очень природный человек, специально уехала жить в леса. А когда вернулась в Калугу, скучала по небу, ходила в городе смотреть на него. Небо — ​как высшее благо, как высшее ощущение любви».

«На щите». Звучат «Чёрные птицы» группы «Наутилус». «Класс залит солнцем. На улице — весна. И нам не до физики, конечно. Четыре претендентки на медали, отличницы. Умные, красивые. Талантливые. Девушки 90- х. Мы ничего не боимся. Впереди — выпускной и вся жизнь, в которую мы вступаем победителями. А наша учительница вдруг сказала: «Вы смеетесь сейчас. Думаете, у вас впереди весна, любовь. А ваших женихов убили на Чеченской войне». В тот момент я остро ощутила, что это правда. Все звуки исчезли, и осколок этой тишины всегда во мне».

Чтобы не поругались

— Меня часто спрашивают, где я беру идеи для свои картин, как их придумываю. Я решила раз и навсегда ответить на этот вопрос, начертив схемы внутреннего устройства каждой картины. Это ​некие её триггерные точки, — ​объясняет художник. — ​Картина для меня не столько выражение фактурных и цветовых решений, сколько идея, размышления. Причём не только мои. Я люблю общаться с посетителями выставок. И каждый человек, для которого картина отзывается, вкладывает в неё свои эмоции, чувства, не всегда совпадающие с моими, но равноценные им. Всё, что заключено в холсте, совсем не краски, а эмоции, идущие изнутри. Для меня как ярого материалиста картины — ​это путь познания, самоэволюция. Они отражают сложные перипетии моего внутреннего мира, вызывают споры. И мне нравится, когда зрители обсуждают, что хотел сказать художник, высказывают свои версии. Значит, картина живёт, она спорит с художником, со зрителем, с самой собой. Я хотела бы услышать, как они звучат для других людей.

Развешивали мы их два дня. Важно было, чтобы они звучали в зале по максимуму, а для этого необходимо много белого пространства. К тому же картины не должны друг друга «съедать», спорить друг с другом, потому что они все слишком громко ­говорят, — надо было, чтобы они не поругались.

Нужны железяки

— На выставке — 12 работ, все они ​энергетически насыщенные. Это определённая коллекция, подобранная именно для Дома музыки. Картины прошедшего периода, которые я уже прожила или которые не так громко звучат и не такие насыщенные энергетически, я решила не включать в экспозицию. Потому что иногда хочется рисовать просто цветочки.

Авторская концепция, которой я сейчас пользуюсь, — ​наложение разных слоёв и фактур. В картине «Дыхание» это видно особенно ярко, здесь разный стиль, даже у слоёв.

Я использую акрил, текстурную пасту, делаю металлические аппликации. Процесс поиска нужных мне металлических частей очень сложный. Однажды даже звонила на металлобазу, сказала, что я художник и мне надо приехать к ним. Там удивились: «Зачем вам чёрный металл?» Я объясняла: «Мне нужно поискать железяки». И нашла как раз то, что надо. Ко мне там очень хорошо отнеслись, с пониманием, и теперь даже что-то для меня откладывают.

Победа над действительностью

— Особенно громко для меня звучат последние работы: «Одна она», «Дыхание», «Пряха». «Дыхание» — ​это картина о победе, она очень жизнеутверждающая. Победа здесь выражается так: «я могу дышать». Аллюзия на песню «Наутилуса» «Дыхание», которая постоянно звучит у меня, я же дитя 90-х! И киты — как образ победы над действительностью. Это о человеке, который вытащил сам себя за волосы, приняв решение не о разрушении, а о созидании. Победа над обстоятельствами.

Рисую я очень долго, я «медленный» художник. На картину «Пряха» ушёл год. Конечно, параллельно в работе бывает сразу несколько полотен. Но писать по полгода для меня нормально. Быстро я написала только «Майское полнолуние 2020 года» — переживала очень сильные эмоции.

Увидеть картины Марии Чекмазовой можно в Доме музыки до 2 августа. Слушайте их, записывайте, что они вам говорят, рисуйте схемы, какие ассоциации они у вас вызывают. Все ваши заметки поместят ­рядом с работами Марии. Они будут дополнять друг друга, спорить друг с другом. Перформанс продолжается!