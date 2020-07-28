Калужский помещик женился на дочери Кутузова

Николай Захарович Хитрово был весьма интересной персоной.

Хитрово внесены в Дворянскую родословную книгу Калужской губернии. Имения этих богатых помещиков находились во многих её уездах.

Дворянский род Хитрово ведёт своё происхождение от Эду-хана (Едуган) по прозвищу Сильно-­Хитр, выехавшего в конце XIV века из Золотой Орды в Рязанское княжество и принявшего крещение под именем Андрей.

В Калужской губернии наиболее известен Николай Захарович Хитрово, который был в родстве с самим Кутузовым. Родился он в семье действительного статского советника Захара Алексеевича Хитрово и дочери сенатора Александры Николаевны Масловой. С детства был записан сержантом в лейб-­гвардии Измайловский полк. Участвовал в русско-­австро-­французской и русско-­прусско-­французской войнах. Отличился в бою при местечке Прошино (командуя авангардом, разбил три кавалерийских полка неприятеля). В феврале 1809 года, доставляя в Константинополь депешу генерал-­фельдмаршала Прозоровского с изложением ультиматума Александра I, сломал руку из-за того, что опрокинулся экипаж, дальше не поехал и вернулся в полк. А в апреле участвовал в осаде Браилова. Во время неудачного штурма крепости командовал второй колонной, получил тяжёлое ранение. Вышел в отставку в чине генерал-­майора.

11 января 1803 года Николай Захарович женился на дочери Кутузова Анне Михайловне. На бракосочетании присутствовали император и его семья.

Под надзором полиции

После выхода в отставку Николай Захарович попал в опалу и был выслан под надзор полиции в Вятку. Кандидат исторических наук, директор Калужского объединённого музея заповедника Виталий Бессонов провёл исследование биографии Хитрово и пишет в своей работе, что причина опалы не установлена, известно только, что тот подвергся наказанию по высочайшему повелению. Возможно, Хитрово передал какие-­то сведения французскому послу Коленкуру. Один из современников писал: «Носились слухи, что им передана была французскому послу не даром, а я думаю, скорее, из болтливости, к чему он был склонен,​важная тайна, до приготовлявшейся вой­ны 1812 года касающаяся».

В Вятке Хитрово пробыл около года, занимался обучением детей губернатора верховой езде. Говорят, что за него перед императором просил Кутузов. И вскоре Хитрово разрешают вернуться в родные места — в село Истомино Тарусского уезда.

В 1812 году, когда началась Отечественная вой­на, Хитрово также был под надзором. В калужское ополчение от села Истомина он поставил 3 конных и 28 пеших воинов. При этом один из современников писал: «Непонятно, как могли оставить Хитрово в этой деревне. Он не унывал, радостно слушал об успехах Наполеона, выкинул флаг с его именем. Отец мой, видевший, что всё это происходило скорее от легкомыслия, чем от злонамерения, умолял не губить себя и его, и только этим укрощал его безумства. Ясно, что в то время это вело или к бунту от крестьян, или к расстрелянию по военному положению». Кутузов же просил дочь уехать подальше от театра военных действий. И Хитрово удалось получить разрешение отправиться в Нижегородскую губернию, в своё имение.

Прощён Николай Захарович был после победы Кутузова в Отечественной вой­не 1812 года. Тогда он решил возобновить военную службу. Но через три года Хитрово уволили в отставку, и он вернулся в Истомино.

На иконе дорисовал родственника

В 1817 году Николай Захарович избран тарусским уездным предводителем дворянства. Его семья в Истомино жила шумно, по-­европейски. Выписывали журналы, устраивали балы и маскарады.

В 1818 году Хитрово организует сбор пожертвований для учреждения народного уездного училища, в котором бедных обучали бесплатно, и сдаёт в Приказ общественного призрения средства, обеспечивающие работу училища на целых десять лет.

Затем Хитрово избирается почётным членом Московского университета. Он занимается краеведческими исследованиями. Одну из книг посвятил Лютикову монастырю. Интересно, что в Перемышльском Лютиковом монастыре, где находилась родовая усыпальница Хитрово, Николай Захарович приказал дорисовать на храмовой иконе портрет своего предка — ​Богдана Хитрово, служившего царю Алексею Михайловичу, строителя Лютикова монастыря. А храмовой иконой в нём был образ «Гостеприимство Авра­ама». Николай Захарович закрасил на старинной иконе образ жены Авраама Сары с дарами, а поверх неё изобразил своего предка. Барину никто не посмел возразить. И только после его смерти изображение было спрятано под серебряный оклад.

Умер Николай Захарович в возрасте 48 лет и был похоронен в Лютиковом монастыре.

Разносила светские новости

Анна Михайловна Хитрово пережила мужа почти на 20 лет, хотела построить в память о Николае Захаровиче церковь Тихвинской иконы Божией матери и монастырскую больницу, но эти планы не осуществились.

Анна Михайловна всегда была женщиной светской, петербургский дом Хитрово имел блестящую обстановку. Будучи крайне легкомысленной особой, она любила сообщать и разносить последние светские новости, за что получила прозвание «несносная вестовщица». Сын вятского губернатора вспоминал о доме Хитрово в Санкт-­Петербурге так: «Добродетельнейшая госпожа Хитрово полюбила вихрь света и даже не трудилась скрывать этого. Она до того забыла русский язык, на котором хорошо говорила и писала в Вятке, что в малейшей записочке делала самые грубые ошибки. Вся обстановка дома была блестящая, но даже от моего неопытного взора не могло укрыться, что его посещали только личности нетвёрдой репутации… Французский театр имел там многих представителей, чего в то время в хороших домах не допускалось.»

После смерти мужа Анна Михайловна оказалась в крайне затруднительном положении, жила у родственников. Получая «кутузовский пенсион» в 17 тысяч рублей, занималась попрошайничеством и позволяла себе обращаться за материальной помощью к иностранным послам, чем навлекла на себя гнев императора, и её перестали принимать в приличных домах.

У Анны Михайловны и Николая Захаровича было трое сыновей. Михаил стал госслужащим, Александр дослужился до должности смоленского вице-­губернатора, Фёдор — штабс-­капитан, надворный советник, предводитель дворянства Карачаевского уезда, почтмейстер Воронежской губернии.