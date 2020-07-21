$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Статьи, аналитика, мнения

Кустодиевские барышни и не только

Светлана Теплякова , Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Опубликовано: 21.07.2020 15:10 0 253
Кустодиевские барышни и не только

В Калужском музее изобразительных искусств можно увидеть подлинники одного из величайших художников ХХ века.

Кто не помнит пышных краснощёких кустодиевских красавиц! Именно по ним прежде всего узнают картины художника. Бориса Михайловича Кустодиева часто упрекали в том, что он воспевает мещанство. На его полотнах чаще всего встречаются купцы и купчихи с самоваром или арбузом, сцены ярких народных гуляний, ярмарки, свадьбы, застолья… Буйство красок, веселье, гротеск, настоящий праздник жизни. И каждый персонаж, каждая деталь имеют глубокое значение.

Интересный факт: несмотря на то что художник чаще изображал дородных купчих, сам он был весьма субтильным и в жёны взял изящную девушку Юлию Прошинскую. О своих работах говорил: «...все они — ​сплошная иллюзия, никогда не пишу с натуры, это всё плод моего воображения, фантазии».

«Купец», 1920 год. Бумага, акварель, графитный карандаш.

«Осень в провинции», 1926 год. Примечательно, что многие посетители выставки говорили, что кустодиевская провинция им очень напоминает купеческую Калугу с её традициями.

«Матрос и милая», 1921 год. Бумага, акварель.

Посетителям выставки разрешено сделать фото, но без вспышки, так как это может повредить картинам.

Не стал священником

— У Кустодиева была яркая, интересная жизнь. Уже в 9 лет он понимал, что хочет стать художником, — ​рассказывает художник-реставратор Третьяковской галереи Владимир БУРБИЦКИЙ. — ​Его отец преподавал в духовной семинарии. Он умер, когда Борису было чуть больше года. Матери пришлось одной воспитывать четырёх детей, и она очень хотела, чтобы Борис стал священником, пошёл по стопам отца. Но Кустодиев отправился в Санкт-Петербург, чтобы учиться в Академии художеств. Попал в класс к Репину. Однако нельзя сказать, что в его работах чувствуется влияние Репина. У него ​свой путь, своё видение. Его ценили именно за самобытность. Ведь художник всё пропускает через себя и выплёскивает чувства на холст. А когда перед нами такая яркая, масштабная личность, как Кустодиев, это всегда интересно.

Борис Михайлович занимался не только живописью. У него есть и графические работы, и скульптура. Он оформлял обложки книг и делал театральные эскизы декораций, костюмов и бутафории. Многие художники в то время выживали за счёт театральной деятельности, потому что не всегда можно было продать свои картины, а работа в театре была всегда.

Большой интерес на выставке вызывают графические работы Кустодиева. В них обозначены образы того времени, а это было начало ХХ века, НЭП. Он изображает акварелью купца, моряка со своей подругой… ​Это тоже графика. Всё, что нарисовано на бумажной основе (гуашь, акварель, темпера, сангина, карандаш, тушь), относится к графике.

Трагическая судьба

— Всегда интересен художник, у которого есть своя творческая линия, — ​говорит куратор выставки, искусствовед, заведующая сектором выставочной деятельности Калужского музея изобразительных искусств Юлия ЗАЛОЖНЫХ. — ​Кустодиев был одним из лучших учеников Репина. Тот называл его надеждой академии, богатырём живописи. И он мог бы стать вторым Репиным. Позже все пророчили художнику славу модного портретиста: заказать портрет у него считалось очень престижным. У Бориса Михайловича не было отбоя от заказов. Николай II пригласил его писать свой портрет. Однако Кустодиев выбрал другую линию. Его можно любить, можно не любить. Но это талантливый, самобытный художник, его работы нельзя с кем-то спутать. Советская власть относилась к нему по-разному: критиковали за «купеческие» вещи, за лубок. Но Луначарский и Горький любили Кустодиева. Ему предоставили украшать площадь в Петербурге ко второй годовщине Октября.

Жизнь у Кустодиева была красочной, но трагичной. В молодом возрасте ему поставили диагноз «опухоль спинного мозга», и последние 15 лет он был прикован к инвалидному креслу, перенеся три операции. Советская власть выделила деньги и дала ему разрешение на выезд для четвёртой операции в Германию.  Художник не дожил до неё всего 10 дней. Он поехал кататься на автомобиле с братом и женой и простудился, отчего быстро развилось воспаление лёгких. Кустодиев умер. На его мольберте остался недописанный портрет. Жена Кустодиева пережила его на 15 лет и умерла во время блокады Ленинграда. Сын Кирилл стал художником, а дочь Ирина — актрисой.

Конечно, ещё со школы в памяти у нас остались кустодиевские купчихи. Но рисовал он не только их. На выставке можно увидеть, насколько это разноплановый художник. Очень импонирует работа «Осень в провинции», где написаны такие хорошенькие барышни, что хочется присоединиться к их компании. Рядом играют детишки. Вот бы попасть туда на некоторое время! Изображена замечательная погода, такая классная осень! Кустодиев, кстати, говорил, что осень — его любимое время года.

На выставке представлено 11 работ: 4 — из нашего музея и 7 — из Третьяковской галереи. Выставка камерная. Обязательно будут обзорные экскурсии. Сейчас принимают группы только по 5 человек, и надо предварительно записываться. Запланированы и занятия для детей. На терминалах можно увидеть виртуальную галерею по блокам: портреты, жанровая живопись, скульптура, революционно-политическое направление — для того чтобы можно было шире познакомиться с творчеством Кустодиева. Возможно, посетители заинтересуются и захотят зайти в Третьяковку или в Русский музей, где хранятся работы этого великого мастера. ◘

Светлана Теплякова , Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Опубликовано: 21.07.2020 15:10 0 253
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Расценки на муниципальные выборы
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect
Изготовление печатных агитационных материалов
Более трех тысяч номеров мобильной связи «Ростелекома» подключили предприниматели Калужской области с начала года
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
«Ростелеком» установил свыше пяти тысяч умных приборов учета в жилых домах Калуги и Обнинска
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Простыни от производителя
Для чего проводятся профосмотры
Общественная деятельность Вячеслава Моше Кантора

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru