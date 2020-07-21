Кустодиевские барышни и не только

В Калужском музее изобразительных искусств можно увидеть подлинники одного из величайших художников ХХ века.

Кто не помнит пышных краснощёких кустодиевских красавиц! Именно по ним прежде всего узнают картины художника. Бориса Михайловича Кустодиева часто упрекали в том, что он воспевает мещанство. На его полотнах чаще всего встречаются купцы и купчихи с самоваром или арбузом, сцены ярких народных гуляний, ярмарки, свадьбы, застолья… Буйство красок, веселье, гротеск, настоящий праздник жизни. И каждый персонаж, каждая деталь имеют глубокое значение.

Интересный факт: несмотря на то что художник чаще изображал дородных купчих, сам он был весьма субтильным и в жёны взял изящную девушку Юлию Прошинскую. О своих работах говорил: «...все они — ​сплошная иллюзия, никогда не пишу с натуры, это всё плод моего воображения, фантазии».

«Купец», 1920 год. Бумага, акварель, графитный карандаш.

«Осень в провинции», 1926 год. Примечательно, что многие посетители выставки говорили, что кустодиевская провинция им очень напоминает купеческую Калугу с её традициями.

«Матрос и милая», 1921 год. Бумага, акварель.

Посетителям выставки разрешено сделать фото, но без вспышки, так как это может повредить картинам.

Не стал священником

— У Кустодиева была яркая, интересная жизнь. Уже в 9 лет он понимал, что хочет стать художником, — ​рассказывает художник-реставратор Третьяковской галереи Владимир БУРБИЦКИЙ. — ​Его отец преподавал в духовной семинарии. Он умер, когда Борису было чуть больше года. Матери пришлось одной воспитывать четырёх детей, и она очень хотела, чтобы Борис стал священником, пошёл по стопам отца. Но Кустодиев отправился в Санкт-Петербург, чтобы учиться в Академии художеств. Попал в класс к Репину. Однако нельзя сказать, что в его работах чувствуется влияние Репина. У него ​свой путь, своё видение. Его ценили именно за самобытность. Ведь художник всё пропускает через себя и выплёскивает чувства на холст. А когда перед нами такая яркая, масштабная личность, как Кустодиев, это всегда интересно.

Борис Михайлович занимался не только живописью. У него есть и графические работы, и скульптура. Он оформлял обложки книг и делал театральные эскизы декораций, костюмов и бутафории. Многие художники в то время выживали за счёт театральной деятельности, потому что не всегда можно было продать свои картины, а работа в театре была всегда.

Большой интерес на выставке вызывают графические работы Кустодиева. В них обозначены образы того времени, а это было начало ХХ века, НЭП. Он изображает акварелью купца, моряка со своей подругой… ​Это тоже графика. Всё, что нарисовано на бумажной основе (гуашь, акварель, темпера, сангина, карандаш, тушь), относится к графике.

Трагическая судьба

— Всегда интересен художник, у которого есть своя творческая линия, — ​говорит куратор выставки, искусствовед, заведующая сектором выставочной деятельности Калужского музея изобразительных искусств Юлия ЗАЛОЖНЫХ. — ​Кустодиев был одним из лучших учеников Репина. Тот называл его надеждой академии, богатырём живописи. И он мог бы стать вторым Репиным. Позже все пророчили художнику славу модного портретиста: заказать портрет у него считалось очень престижным. У Бориса Михайловича не было отбоя от заказов. Николай II пригласил его писать свой портрет. Однако Кустодиев выбрал другую линию. Его можно любить, можно не любить. Но это талантливый, самобытный художник, его работы нельзя с кем-то спутать. Советская власть относилась к нему по-разному: критиковали за «купеческие» вещи, за лубок. Но Луначарский и Горький любили Кустодиева. Ему предоставили украшать площадь в Петербурге ко второй годовщине Октября.

Жизнь у Кустодиева была красочной, но трагичной. В молодом возрасте ему поставили диагноз «опухоль спинного мозга», и последние 15 лет он был прикован к инвалидному креслу, перенеся три операции. Советская власть выделила деньги и дала ему разрешение на выезд для четвёртой операции в Германию. Художник не дожил до неё всего 10 дней. Он поехал кататься на автомобиле с братом и женой и простудился, отчего быстро развилось воспаление лёгких. Кустодиев умер. На его мольберте остался недописанный портрет. Жена Кустодиева пережила его на 15 лет и умерла во время блокады Ленинграда. Сын Кирилл стал художником, а дочь Ирина — актрисой.

Конечно, ещё со школы в памяти у нас остались кустодиевские купчихи. Но рисовал он не только их. На выставке можно увидеть, насколько это разноплановый художник. Очень импонирует работа «Осень в провинции», где написаны такие хорошенькие барышни, что хочется присоединиться к их компании. Рядом играют детишки. Вот бы попасть туда на некоторое время! Изображена замечательная погода, такая классная осень! Кустодиев, кстати, говорил, что осень — его любимое время года.

На выставке представлено 11 работ: 4 — из нашего музея и 7 — из Третьяковской галереи. Выставка камерная. Обязательно будут обзорные экскурсии. Сейчас принимают группы только по 5 человек, и надо предварительно записываться. Запланированы и занятия для детей. На терминалах можно увидеть виртуальную галерею по блокам: портреты, жанровая живопись, скульптура, революционно-политическое направление — для того чтобы можно было шире познакомиться с творчеством Кустодиева. Возможно, посетители заинтересуются и захотят зайти в Третьяковку или в Русский музей, где хранятся работы этого великого мастера. ◘