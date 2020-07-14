Авиарейс отменён: как вернуть деньги за билеты

Своими советами с читателями «Перекрёстка» делится калужанка Ольга СЕРГЕЕВА, которая попала в такую ситуацию и вышла из неё победителем.

Ольга собирала чемодан, радовалась предстоящей поездке в Крым, когда ей на мобильный позвонили.

— Ольга Константиновна? Вас беспокоят из авиакомпании. К сожалению, ваш рейс до Симферополя отменён. Приносим свои извинения, — ​сообщил ей приятный женский голос.

Это было вечером в понедельник, 29 июня. Лететь в Крым Ольга, её муж и дети должны были через день, 1 июля.

Игра на вылет

— Билеты на самолёт мы купили в начале марта на сайте авиакомпании. Они обошлись нам в 40 тысяч руб­лей, — ​говорит Ольга. — ​Когда начался карантин, я, конечно, волновалась, что рейс отменят. За неделю до вылета позвонила в аэропорт. Мне сказали, что всё в порядке. Поэтому, когда мне сообщили, что мы никуда не летим, очень расстроилась. Думала, всё, наш отпуск пропал.

В аналогичной ситуации оказались сотни ­россиян. Компания массово отменяла рейсы по всей стране.

— Сначала мне ­предложили вылет из Шереметьево, — ​рассказывает Ольга Серге­ева. — ​Но лететь в Крым оттуда —­ ­­​­сомнительное удовольствие, особенно если у вас маленькие дети. Нам бы пришлось потратить на дорогу не меньше шести часов. К тому же это международный ­аэропорт, риск столкнуться с коронавирусными больными гораздо выше. Поэтому от предложения лететь из Шереметьево я отказалась.

После этого представитель компании предложила Ольге вернуть деньги на ваучер. Это некий документ, стоимость которого равна стоимости билетов. Его можно использовать в течение определённого времени при перелёте по другим направлениям, которые выполняет авиакомпания.

— От ваучера я тоже отказалась. Пока дети маленькие, другие направления, кроме Крыма, в ближайшие пару лет меня вряд ли заинтересуют. К тому же нет желания пользоваться услугами компании, которая один раз меня уже подвела. Я ответила, что намерена добиваться полного возврата денег, которые потратила на билеты.

После этого звонка Ольга обратилась в региональное управление Роспотребнадзора, специалисты которого подтвердили: компания обязана вернуть деньги в полном объёме.

Дважды в одну воронку

Что делать дальше, Ольга Сергеева уже представляла. Дело в том, что два года назад она попадала в подобную ситуацию. В 2018-м Ольга пыталась улететь в Крым на самолёте печально известной компании «Саратовские авиалинии». Билеты она купила в феврале, а в мае у авиа­перевозчика отозвали лицензию. Деньги за пропавшие билеты компания обещала вернуть в течение 30 дней, но не сделала этого.

— Я нашла в социальных сетях группу, в которой общались пострадавшие пассажиры этой авиакомпании. Люди рассказывали, как они пытаются вернуть свои деньги. В этой группе мне посоветовали написать на электронный адрес перевозчика претензию, что я и сделала в середине июня. Кстати, все переговоры советую вести только в письменном виде: это может пригодиться в суде, он рассматривает в том числе и электронную переписку.

Реакции на это письмо не последовало, поэтому в середине июля я направила в компанию претензию по почте ценным заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. По-­хорошему это нужно было сделать ещё в мае, как только стало известно, что перевозчик лишился лицензии.

После получения уведомления о вручении письма нужно отсчитать 10 дней. Если в течение этого времени компания не возвращает вам деньги, то начинают начисляться пени: ​3% от стоимости билетов ежедневно.

Специалисты регионального Роспотребнадзора, куда я обратилась за консультацией, помогли мне составить исковое заявление. Они же представляли мои интересы в суде.

Деньги за билеты авиакомпания вернула Ольге в конце августа 2018 года, но не по решению суда, а по собственной инициативе. Тем не менее в Роспотребнадзоре Ольге посоветовали довести дело до конца и взыскать с перевозчика штраф, неустойку, пени и компенсацию за моральный вред.

— Было три-­четыре судебных заседания. Несколько раз их переносили из-­за неявки представителей компании. Финальное заседание состоялось в феврале 2019 года. Мне присудили около 60 тысяч руб­лей.

Когда Ольга получила судебный приказ и исполнительный лист, ­«Саратовские авиалинии» прекратили своё существование и проходили процедуру банкротства.

— Я опасалась, что не смогу получить деньги, которые мне присудили. По совету участников той самой группы пострадавших пассажиров я отправила в банк ответчика заказным письмом оригинал исполнительного листа, к которому приложила заявление со своими реквизитами. Банк отреагировал очень быстро. Буквально через неделю после получения письма мне перечислили всю сумму, которую суд постановил взыскать с ответчика.

Снова в суд

Возвращаясь к истории этого года. 29 июня член совета директоров авиакомпании Анна Подгорная извинилась перед пассажирами за сложившуюся ситуацию и заверила, что деньги за билеты им вернут в течение 2-3 дней.

— Денежные средства возвращаются в полном объёме, и не ваучерами, не гарантийными письмами, а именно живыми деньгами, — ​заявила Подгорная в интервью федеральным СМИ. — ​Инструкцию вы получите в SMS или по электронной почте.

«2-3 дня» давно прошли, но денег за билеты — ​40 тысяч руб­лей — ​Ольга так и не дождалась. На прошлой неделе она направила авиакомпании досудебную претензию, которую предварительно согласовала со специалистами Роспотребнадзора.

— Документы я отправила, как и в прошлый раз, по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. После получения уведомления отсчитаю 10 дней. Если за это время мне не вернут деньги, обращусь в Роспотребнадзор, в суд и дальше буду действовать по той же схеме, что и 2 года назад.

Кстати, Ольга не советует отменять билеты на сайте авиакомпании.

— Читала, что были случаи, когда перевозчик расценивал это действие как добровольный отказ пассажира от поездки и не возвращал деньги.

P.S.

…В Крым Ольга и её семья всё-таки поехали. На своей машине. Там она узнала, что их обратный рейс из Симферополя на 15 июля авиакомпания тоже отменила. На вопрос, попытается ли она снова отправиться в Крым самолётом, ответила:

— Если только это будет регулярный рейс крупной авиакомпании.

Кстати

— Если вы оплатили билеты картами Виза/МастерКард/Маэстро, есть ещё один способ вернуть деньги — ​прибегнуть к «Чарджбэку», — ​говорит Ольга Сергеева. — ​Это банковская процедура возврата денежных средств за неоказанную услугу. Подробнее о ней можно узнать в том банке, где вы обслуживаетесь. Чтобы запустить процедуру, нужно направить в банк претензию к компании, скриншоты переписки с её представителями. Обычно процесс длится около двух месяцев. Я эту процедуру до конца не прошла, поскольку деньги мне вернули раньше.

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