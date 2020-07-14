Отпуск: вместе или врозь?

Есть пары, которые не расстаются ни в выходные, ни в отпуске. Они говорят, что совместные эмоции сближают. Другие, наоборот, уверяют, что надо отдыхать друг от друга: после разлуки чувства вспыхивают с новой силой.
О взаимоотношениях в семье, личных границах и совместном отдыхе мы поговорили с известным калужским клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ.
— Михаил, как лучше семейным парам проводить отпуск, вместе или порознь?
— Как отдыхать — без разницы, лишь бы договориться. Это вопрос совпадения образа жизни. Один любит морской отдых, другой — Европу. Предположим, молодой человек занят наукой, ездит только на конференции, ему не интересны юга. Ну и что, разводиться из-за этого? Пусть себе наукой занимается. Жена может спокойно отдыхать с родственниками, с подругой. Такая семейная стратегия. Это как формат брака — он разный бывает. Вот гостевой брак все ругают: «Фу, какая гадость». Почему? Ритм жизни изменился, люди стали больше передвигаться, находиться в длительных разъездах. Или человек много работает, домой только ночевать приходит. А бывает, что молодые люди поженились, но при этом каждый остался жить у своих родителей. Вариантов отношений много…
Знакомясь, люди понятия не имеют, кто перед ними. Чтобы брак стал счастливым, должна быть общность ценностей.
— От чего зависят благополучные отношения?
— Нормы поведения часто транслируются из родительских семей. Если у людей более или менее совпадают шаблоны, всё будет благополучно, если нет, надо думать, что делать.
Когда люди знакомятся, они не знают, кто перед ними. Есть понятие общности — ценностей, интересов, социального происхождения, финансового положения. Брак, скорее, не личная, а социальная история. Дело в том, что личность непостоянна, она меняется, изменяются интересы. Вот раньше брак был по сговору, а не по так называемой любви, потому что любовь — довольно эфемерное понятие. Существует же такая вещь, как мезальянс. В старину если сын крестьянина нравился дочке купца, ничего хорошего из этого не выходило. Исключения, конечно, случаются, если этим молодым людям безразлична пропасть в культурном уровне. Если они не будут общаться, всё хорошо. Как только начнутся разговоры, обмен убеждениями, ценностями и установками, они друг друга не поймут.
Сразу этого не видно, потому что вначале отношений они не разговаривают. А если и разговаривают, не слышат друг друга. И то, что поначалу кажется милой глупостью, потом воспринимается как лютая дичь.
— Говорят, любовь живёт три года, а потом розовые очки спадают.
— Типа того. Но только не любовь, а влюблённость. Любви сразу не бывает. Она вызревает со временем, не меньше 3-5 лет. Все пары проходят через период охлаждения. Он разный: у кого-то полгода, у кого-то год, у кого-то три. Конфетно-букетная история заканчивается, чтобы организм женщины подготовился к зачатию. Хорошая беременность и роды идут на спокойной фазе, а не на эмоциях. Если же периода охлаждения нет, надо искать какую-то патологию, например созависимость.
Жизненный шаблон
— Многие боятся партнёра одного отпускать в отпуск — вдруг загуляет?
— А что, не на отдыхе это невозможно? Это же жизненный шаблон, некое программное обеспечение. У одних стоит программное обеспечение «не гулять», такой внутренний запрет. А у других есть опция «загулять». Причём это может ни на что не влиять, а может и влиять. Поэтому, если мы чего-то хотим, надо предвидеть последствия. Если ты готов эти последствия разделять — вперёд!
— Некоторые ездят отдыхать только вместе, чтобы контролировать свою вторую половину. Например, женщина всеми силами старается отогнать от мужа всех дам, запретить общение со всеми…
— Это эгоцентризм, чувство собственничества. Оно ложное, это не любовь. Вернее, любовь, но не зрелая, искажённая, не вполне адекватная, травмирующая. Это невротическая тема. Если они едут в отпуск вместе, то и не отдыхают в это время. Любящий человек уважает пространство другого и понимает, что мы друг другу не принадлежим. Всех не отгонишь, это бессмысленное занятие, оно не влияет ни на что, только на степень невротизации в семье.
Бывают случаи, когда человек всё-таки берётся за ум. Но чтобы измениться, ему должны надоесть страдания.
— Второму человеку в паре может нравиться, что его так круто ревнуют…
— Круто, но болезненно. Это тоже показатель неадекватной позиции. Потому что в норме один человек желает другому добра и спокойствия, а не развала.
Важны личные границы
— Нужно чаще бывать вместе, разговаривать или отдыхать друг от друга?
— По поводу «разговаривать» у меня большой скепсис. В популярных книжках по психологии написано, что надо всё прояснять, обсуждать. Я же считаю, наоборот, надо давать человеку личное пространство. Оно у всех разное, и это нужно почувствовать. Искусство — в том, чтобы не спрашивать об этом, человек никогда не объяснит. Приходит мужчина с работы, и надо почувствовать, стоит ли на него сразу накидываться или дать 20–30 минут прийти в себя, и тогда он сам подойдёт и обнимет. Это психологические, личностные границы — то, где заканчивается один человек и начинается другой.
— Они есть у всех?
— В том-то и дело, что нет. Когда у человека есть зрелые, правильно выстроенные границы, то и повода для обсуждения не будет. А у большинства они диффузные (проницаемые) или слабые, когда человек позволяет собой манипулировать или не замечает, как сам манипулирует другими. Границы нарушаются неудачным воспитанием и травмами развития, которые со временем выкручивают человека в определённую сторону. Типичная ситуация: заходит кто-то в помещение и сразу всё пространство собой заполняет. При этом страдают все, кто там оказывается. Но это, как правило, психопат, у таких людей с границами сложно.
— Редко видишься — плохо, часто видишься — тоже плохо. Где найти баланс?
— Развивать в себе чувствительность. Надо кожей чувствовать, когда приблизиться, а когда отдалиться, оставить в покое. Это опять же границы. Их не объяснить словами, выражаются только на уровне ощущений. Бесполезно в паре обозначать границы, люди только запутаются и поссорятся. Поэтому я против излишних разговоров вообще.
Сплошные иллюзии
— Вы работаете с молодёжью. На чём сейчас она строит семью?
— На иллюзиях, неоправданных ожиданиях, на мифах друг о друге, на картинках, не имеющих отношения к реальности. Сейчас каждый впитывает из разных источников ту информацию, которая ему ближе по типу. Но проблема в том, что информация эта бестолковая, ложная. Например, девочки сохраняют у себя в соцсетях слащавую картинку романтичной пары с розовыми сердечками. Если задуматься, это страшно! Представьте себе человека, у которого в голове будет набор такого мусора! Реальная жизнь ко всему этому вообще никакого отношения не имеет.
— Сколько надо встречаться, чтобы понять, стоит ли создавать семью с человеком?
— Можно встречаться 5 лет и без толку, а можно один раз встретиться с семьёй избранника или избранницы и посмотреть, что она из себя представляет, поспрашивать, как эта семья живёт. Собрать некий семейный анамнез. Например, девушка встречает молодого человека, у которого семья неполная, он живёт с мамой и один у неё. Пусть она задаст себе вопрос: «А мне это нужно?» Потому что чаще всего это эгоцентричный человек, живущий своими интересами, да ещё и с оглядкой на маму. Я, конечно, не говорю обо всех, но это типичная ситуация. Или мужчина встречает девушку, которую в детстве ставили на стульчик, она рассказывала стихотворение, и все восхищались, говорили, что она лучшая, принцесса. И с сознанием принцессы она живёт и сейчас. А чтобы принцесса стала королевой, мужчина должен быть королём. Он готов это тянуть? Кому-то и принцесса хороша, вопросов нет. Но он готов к тому, что принцесса станет его гнобить, он будет страдать, потому что так, возможно, жил кто-то из его родственников, с которого он брал пример? Надо чётко видеть степень благополучия родительской семьи. Даже если родители живут далеко и общения с ними практически нет. Всё это в психике проросло и развивается. Но не следует забывать и такую вещь: психика зачастую — это перевёртыш. Ребёнок действует не так, как научили, а наоборот. Например, родители жили скромно, а у их отпрыска страсть к накопительству, к дорогим шмоткам — просто назло, чтобы не быть таким, как они. А какая разница? И там, и там — несвобода. И надо в этих хитросплетениях разобраться, чтобы не стать заложником этой системы.
Иллюзия, что человек что-то решает. У нас уже сложились определённые качества, которые со временем только проявляются. И это лотерея. Когда мы встречаем другого человека, то разворачиваем фантик и смотрим, какой в нём сюрприз нам уготован. Всё зависит от совпадения сюрприза с нашим внутренним миром.
Желание отдавать
— Кризисы в семье — это миф или реальность?
— Есть некие переломные точки, когда отношения из старого качества перетекают в новое либо ни в какое не перетекают и разваливаются: 3 года, 5 лет, 7 лет. Это подтверждает и статистика разводов.
— На чём держится семья, когда первые эмоции проходят?
— На желании отдавать. Не жить для себя, а дарить кому-то что-то от себя. И когда второй человек руководствуется тем же, оба быстро приходят к выводу, что надо не друг другу перекидывать блага, а кому-то третьему, а потом четвёртому, пятому. То есть появляются дети.
— Не у всех бывают дети…
— Как правило, здесь дело в психологических проблемах. Я занимаюсь проблемами невынашивания, в таких случаях надо смотреть и причину, и следствие. Когда природа не хочет давать конкретному человеку детей, она должна придумать для этого предлог, например сформировать кисту, миому и т. д. Да, бывают люди настолько зрелые, что живут без детей и уважают сложившиеся вокруг себя обстоятельства, но им сложно, поскольку имеется социальное давление.
Кроме того, существует некий стереотип, что дети — это неземное счастье, космическое благо, нечто мимимишное. Дети изначально — дискомфорт. Потому что это вмешательство в твой привычный уклад. Они нарушают твои границы, и ты им этого не объяснишь. Каждый брак — проверка человека на степень зрелости. По сути, вызов: можешь ли ты сейчас обеспечить благополучное состояние не только себе, но и кому-то ещё.
Если у пары нет детей, надо смотреть, какие цели эти люди преследуют. Как правило, хотят другим человеком заполнить пустоту. Если мотив именно такой, если они друг от друга лечатся, это плохо. Сначала эмоции, а что дальше? Эмоции меняются, интерес тоже меняется. Тогда в человеке должно быть что-то фундаментальное, что-то ценное. Человек живёт не желаниями, эмоциями, интересом, а ценностями — такой глобальной штукой. Если ценностная сфера личности проработана, можно быть спокойным — всё сложится хорошо.
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