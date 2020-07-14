Отпуск: вместе или врозь?

Есть пары, которые не расстаются ни в выходные, ни в отпуске. Они говорят, что совместные эмоции сближают. Другие, наоборот, уверяют, что надо отдыхать друг от друга: после разлуки чувства вспыхивают с новой силой.

О взаимоотношениях в семье, личных границах и совместном отдыхе мы поговорили с известным калужским клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ.

— Михаил, как лучше семейным парам проводить отпуск, вместе или порознь?

— Как отдыхать — ​без разницы, лишь бы договориться. Это вопрос совпадения образа жизни. Один любит морской отдых, другой — ​Европу. Предположим, молодой человек занят наукой, ездит только на конференции, ему не интересны юга. Ну и что, разводиться из-­за этого? Пусть себе наукой занимается. Жена может спокойно отдыхать с родственниками, с подругой. Такая семейная стратегия. Это как формат брака — он разный бывает. Вот гостевой брак все ругают: «Фу, какая гадость». Почему? Ритм жизни изменился, люди стали больше передвигаться, находиться в длительных разъездах. Или человек много работает, домой только ночевать приходит. А бывает, что молодые люди поженились, но при этом каждый остался жить у своих родителей. Вариантов отношений много…

Знакомясь, люди понятия не имеют, кто перед ними. Чтобы брак стал счастливым, должна быть общность ценностей.

— От чего зависят благополучные отношения?

— Нормы поведения часто транслируются из родительских семей. Если у людей более или ­менее совпадают шаблоны, всё будет благополучно, если нет, надо думать, что делать.

Когда люди знакомятся, они не знают, кто перед ними. Есть понятие общности — ​ценностей, интересов, социального происхождения, финансового положения. Брак, скорее, не личная, а социальная история. Дело в том, что личность непостоянна, она меняется, изменяются интересы. Вот раньше брак был по сговору, а не по так называемой любви, потому что любовь — ​довольно эфемерное понятие. Существует же такая вещь, как мезальянс. В старину если сын крестьянина нравился дочке купца, ничего хорошего из этого не выходило. Исключения, конечно, случаются, если этим молодым людям безразлична пропасть в культурном уровне. Если они не будут общаться, всё хорошо. Как только начнутся разговоры, обмен убеждениями, ценностями и установками, они друг друга не поймут.

Сразу этого не видно, потому что вначале отношений они не разговаривают. А если и разговаривают, не слышат друг друга. И то, что поначалу кажется милой глупостью, потом воспринимается как лютая дичь.

— Говорят, любовь живёт три года, а потом розовые очки спадают.

— Типа того. Но только не любовь, а влюб­лённость. Любви сразу не бывает. Она вызревает со временем, не меньше 3-5 лет. Все пары проходят через период охлаждения. Он разный: у кого-то полгода, у кого-­то год, у кого-­то три. Конфетно-­букетная история заканчивается, чтобы организм женщины подготовился к зачатию. Хорошая беременность и роды идут на спокойной фазе, а не на эмоциях. Если же периода охлаждения нет, надо искать какую-­то патологию, например созависимость.

Жизненный шаблон

— Многие боятся партнёра одного отпускать в отпуск — вдруг загуляет?

— А что, не на отдыхе это невозможно? Это же жизненный шаблон, некое программное обес­печение. У одних стоит программное обеспечение ​«не гулять», такой внутренний запрет. А у других есть опция «загулять». Причём это может ни на что не влиять, а может и влиять. Поэтому, если мы чего-­то хотим, надо предвидеть последствия. Если ты готов эти последствия разделять — ​вперёд!

— Некоторые ездят отдыхать только вместе, чтобы контролировать свою вторую половину. Например, женщина всеми силами старается отогнать от мужа всех дам, запретить общение со всеми…

— Это эгоцентризм, чувство собственничества. Оно ложное, это не любовь. Вернее, любовь, но не зрелая, искажённая, не вполне адекватная, травмирующая. Это невротическая тема. Если они едут в отпуск вместе, то и не отдыхают в это время. Любящий человек уважает пространство другого и понимает, что мы друг другу не принадлежим. Всех не отгонишь, это бессмысленное занятие, оно не влияет ни на что, только на степень невротизации в семье.

Бывают случаи, когда человек всё-таки берётся за ум. Но чтобы измениться, ему должны надоесть страдания.

— Второму человеку в паре может нравиться, что его так круто ревнуют…

— Круто, но болезненно. Это тоже показатель неадекватной позиции. Потому что в норме один человек желает другому добра и спокойствия, а не развала.

Важны личные границы

— Нужно чаще бывать вместе, разговаривать или отдыхать друг от друга?

— По поводу «разговаривать» у меня большой скепсис. В популярных книжках по психологии написано, что надо всё прояснять, обсуждать. Я же считаю, наоборот, надо давать человеку личное пространство. Оно у всех разное, и это нужно почувствовать. Искусство — в том, чтобы не спрашивать об этом, человек никогда не объяснит. Приходит мужчина с работы, и надо почувствовать, стоит ли на него сразу накидываться или дать 20–30 минут прийти в себя, и тогда он сам подойдёт и обнимет. Это психологические, личностные границы — ​то, где заканчивается один человек и начинается другой.

— Они есть у всех?

— В том-­то и дело, что нет. Когда у человека есть зрелые, правильно выстроенные границы, то и повода для обсуждения не будет. А у большинства они диффузные (проницаемые) или слабые, когда человек позволяет собой манипулировать или не замечает, как сам манипулирует другими. Границы нарушаются неудачным воспитанием и травмами развития, которые со временем выкручивают человека в определённую сторону. Типичная ситуация: заходит кто-­то в помещение и сразу всё пространство собой заполняет. При этом страдают все, кто там оказывается. Но это, как правило, психопат, у таких людей с границами сложно.

— Редко видишься — ​плохо, часто видишься — ​тоже плохо. Где найти баланс?

— Развивать в себе чувствительность. Надо кожей чувствовать, когда приблизиться, а когда отдалиться, оставить в покое. Это опять же границы. Их не объяснить словами, выражаются только на уровне ощущений. Бесполезно в паре обозначать границы, люди только запутаются и поссорятся. Поэтому я против излишних разговоров вообще.

Сплошные иллюзии

— Вы работаете с молодёжью. На чём сейчас она строит семью?

— На иллюзиях, неоправданных ожиданиях, на мифах друг о друге, на картинках, не имеющих отношения к реальности. Сейчас каждый впитывает из разных источников ту информацию, которая ему ближе по типу. Но проблема в том, что информация эта бестолковая, ложная. Например, девочки сохраняют у себя в соцсетях слащавую картинку романтичной пары с розовыми сердечками. Если задуматься, это страшно! Представьте себе человека, у которого в голове будет набор такого мусора! Реальная жизнь ко всему этому вообще никакого отношения не имеет.

— Сколько надо встречаться, чтобы понять, стоит ли создавать семью с человеком?

— Можно встречаться 5 лет и без толку, а можно один раз встретиться с семьёй избранника или избранницы и посмотреть, что она из себя представляет, поспрашивать, как эта семья живёт. Собрать некий семейный анамнез. Например, девушка встречает молодого человека, у которого семья неполная, он живёт с мамой и один у неё. Пусть она задаст себе вопрос: «А мне это нужно?» Потому что чаще всего это эгоцентричный человек, живущий своими интересами, да ещё и с оглядкой на маму. Я, конечно, не говорю обо всех, но это типичная ситуация. Или мужчина встречает девушку, которую в детстве ставили на стульчик, она рассказывала стихотворение, и все восхищались, говорили, что она лучшая, принцесса. И с сознанием принцессы она живёт и сейчас. А чтобы принцесса стала королевой, мужчина должен быть королём. Он готов это тянуть? Кому-­то и принцесса хороша, вопросов нет. Но он готов к тому, что принцесса станет его гнобить, он будет страдать, потому что так, возможно, жил кто-­то из его родственников, с которого он брал пример? Надо чётко видеть степень благополучия родительской семьи. Даже если родители живут далеко и общения с ними практически нет. Всё это в психике проросло и развивается. Но не следует забывать и такую вещь: психика зачастую — это перевёртыш. Ребёнок действует не так, как научили, а наоборот. Например, родители жили скромно, а у их отпрыска страсть к накопительству, к дорогим шмоткам — просто назло, чтобы не быть таким, как они. А какая разница? И там, и там — ​несвобода. И надо в этих хитросплетениях разобраться, чтобы не стать заложником этой системы.

Иллюзия, что человек что-­то решает. У нас уже сложились определённые качества, которые со временем только проявляются. И это лотерея. Когда мы встречаем другого человека, то разворачиваем фантик и смотрим, какой в нём сюрприз нам уготован. Всё зависит от совпадения сюрприза с нашим внутренним миром.

Желание отдавать

— Кризисы в семье — это миф или реальность?

— Есть некие переломные точки, когда отношения из старого качества перетекают в новое либо ни в какое не перетекают и разваливаются: ​3 года, 5 лет, 7 лет. Это подтверждает и статистика разводов.

— На чём держится семья, когда первые эмоции проходят?

— На желании отдавать. Не жить для себя, а дарить кому-­то что-­то от себя. И когда второй человек руководствуется тем же, оба быстро приходят к выводу, что надо не друг другу перекидывать блага, а кому-то третьему, а потом четвёртому, пятому. То есть появляются дети.

— Не у всех бывают дети…

— Как правило, здесь дело в психологических проблемах. Я занимаюсь проблемами невынашивания, в таких случаях надо смотреть и причину, и следствие. Когда природа не хочет давать конкретному человеку детей, она должна придумать для этого предлог, например сформировать кисту, миому и т. д. Да, бывают люди настолько зрелые, что живут без детей и уважают сложившиеся вокруг себя обстоятельства, но им сложно, поскольку имеется социальное давление.

Кроме того, существует некий стереотип, что дети — ​это неземное счастье, космическое благо, нечто мимимишное. Дети изначально — ​дискомфорт. Потому что это вмешательство в твой привычный уклад. Они нарушают твои границы, и ты им этого не объяснишь. Каждый брак — ​проверка человека на степень зрелости. По сути, вызов: можешь ли ты сейчас обес­печить благополучное состояние не только себе, но и кому-­то ещё.

Если у пары нет детей, надо смотреть, какие цели эти люди преследуют. Как правило, хотят другим человеком заполнить пустоту. Если мотив именно такой, если они друг от друга лечатся, это плохо. Сначала ​эмоции, а что дальше? Эмоции меняются, интерес тоже меняется. Тогда в человеке должно быть что-­то фундаментальное, что-то ​ценное. Человек живёт не желаниями, эмоциями, интересом, а ценностями — ​такой глобальной штукой. Если ценностная сфера личности проработана, можно быть спокойным — всё сложится хорошо.