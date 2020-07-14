В Калужской области запретили псевдокафе

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области приняли закон, который запрещает продажу спиртного объектам общественного питания площадью менее 50 квадратных метров.

Это решение калужских законодателей стало возможным благодаря недавно принятым изменениям в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Именно эти изменения дали право субъектам федерации устанавливать собственные ограничения.

И калужские депутаты оперативно воспользовались своим правом. Решение они принимали, учитывая многочисленные обращения и жалобы жителей. За новый закон народные избранники проголосовали единогласно.

Как правило, «наливайки» не имеют зала обслуживания, это очень маленькие помещения, которые работают под видом кафе. Главная их задача — ​не накормить, а напоить посетителя.

Больше всего обрадовались новому закону жители многоквартирных домов, где разливают дешёвое пойло литрами. Теперь им не придётся каждый вечер видеть под окнами пьяные компании.

Как уточняют в министерстве конкурентной политики, изменения касаются не только предприятий общественного питания, которые торгуют крепкими алкогольными напитками, но также торгующих пивом и пивными напитками. Однако площадь зала в 51 квадратный метр уже позволяет это делать.

Для тех, кто не хочет следовать букве закона и собирается продолжить торговлю, но уже подпольно, предусмотрено наказание: для должностных лиц — ​в размере от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей. Повторное совершение административного правонарушения влечёт наложение административного штрафа: на должностных лиц — ​в размере 50 тысяч рублей, на юридических лиц — 1 млн. рублей.

— Министерство, органы местного самоуправления и полиция будут проводить рейды, мониторинг и прочие мероприятия, направленные на недопущение нарушений, — ​говорят в министерстве конкурентной политики. — ​Органы вправе возбуждать административное производство, проводить административное расследование, ­составлять протоколы, рассматривать дела об административном правонарушении, направлять материалы административных дел в суды для принятия мер по привлечению к административной ответственности, к приостановлению деятельности, приостановлению и аннулированию лицензий. Контрольная закупка (проводимая специалистами министерства или сотрудниками УВД), рейды (проводимые сотрудниками полиции) осуществляются без предварительного уведомления проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, если имеются основания.

Мнение депутатов

Председатель комитета по экономической политике Карп ДИДЕНКО:

— Ограничение торговли спиртным в подобных распивочных — ​действительно, необходимая мера. Я как депутат получаю много жалоб от жителей на те безобразия, которые творятся под окнами домов, где располагаются рюмочные.

В моём округе есть такое заведение, которое якобы предоставляет услуги общепита. Но на самом деле это псевдокафе: внутри — один пластиковый стул и больше ничего. Посетителям продают спиртное, других услуг, которые предусматривает общепит, там нет. Просто выставлен алкоголь, и всё.

Это нельзя назвать общепитом, это фикция. По сути, это розничная продажа алкоголя после 22:00. Теперь есть основание применить к таким заведениям новый закон, который разрешает продажу алкоголя на объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров.

Также отмечу, что принятием закона дело не ограничится. Исполнение мы поставили на контроль. Планирую в августе провести профильный комитет и заслушать ход реализации этого закона.

Председатель комитета по агропромышленному комплексу Елена ЛОШАКОВА:

— Работа по принятию этого закона шла не один год. Необходимость его принятия возникла после обращений граждан, которые просто устали от забегаловок в жилых домах, от скоплений асоциальных личностей. И законодатели мониторили этот вопрос больше года. В проведении мониторинга был задействован «Народный контроль» — ​партийный проект «Единой России». Мы целый квартал выезжали в разное время суток, наблюдали за работой подобных заведений.

По нашей области вопрос остро стоял только в больших городах — ​в Калуге и Обнинске. В других населённых пунктах у таких забегаловок большие площади. Это зависит от наличия свободных помещений.

Также мы отправили законодательную инициативу о принятии закона об увеличении площади заведений, которые попадают под данный запрет. Ждём в ближайшее время некоторого ужесточения.

Член комитета по государственному управлению и местному самоуправлению Сослан ТОКАЕВ:

— Принятие данного закона обусловлено жалобами жителей, которые многократно указывали на то, что эти так называемые рюмочные не дают спокойной жизни. Был постоянный шум, после 22:00 эти магазины выставляли столы. Депутаты единогласно поддержали этот документ.

Лично я, конечно, противник таких рюмочных. И считаю правильным то, что мы приняли этот закон. Многие скажут спасибо, что такой закон имеется. Потому что в жилых домах — дети. И надо ещё учитывать отсутствие культуры. Не только на территории области, но и по всей стране. Конечно, неправильно, если у тебя на первом этаже жилого дома размещаются подобные заведения.

Почин

Разработан законопроект, снижающий нагрузку на бизнес

На прошлой неделе представители Калужской области приняли участие в заседании Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Он прошёл в формате видеоконференции. Наш регион представляли заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, депутаты областного парламента Карп Диденко и Николай Фёдоров, представители профильных региональных ведомств.

На заседании отмечалось, что по итогам огромной работы по поручению Владимира Путина был разработан законопроект о государственном и муниципальном контроле. В нём учтены пожелания и предложения всех участников диалога, который вёлся на семинарах и встречах представителей государства и бизнеса.

Цель законопроекта — ​создание понятной и прозрачной нормативно-правовой базы в сфере контроля и надзора. Это поможет снизить нагрузку на бизнес.

В документе предполагается уход от «палочной системы» при оценке эффективности работы контрольно-надзорных органов — ​то есть количество проверок и штрафов больше не будет являться ключевым показателем эффективности проверяющих структур.

Кроме того, планируется дальнейшее развитие ­системы информационного взаимодействия по вопросам контроля и надзора. В соответствии с законопроектом должны будут эффективно работать такие площадки, как Единый реестр видов контроля, Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий, Система досудебного обжалования и другие.

При этом на федеральном уровне будут задаваться стандарты и правила взаимодействия, а регионы смогут использовать свои информационные системы, передавая те или иные сведения на федеральный уровень.

Федеральный закон планируют принять до конца этого года, а до 1 января 2022 года органы власти субъектов РФ должны будут обеспечить разработку и утверждение своих нормативно-правовых актов.

Участники также обсудили особенности контрольно-надзорной деятельности в условиях пандемии коронавируса. До конца 2020 года устанавливается мораторий на проведение плановых проверок и существенно ограничены основания для внеплановых. По итогам второго квартала этого года, общее количество проверок снизилось в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Тема государственного и муниципального контроля, а также его переход на информационные технологии очень важны для каждого субъекта Российской Федерации, — ​подводит итоги заседания депутат регионального парламента Николай ФЁДОРОВ. — ​Следует отметить, что в нашей области многие вопросы перехода на информационные технологии в сфере контроля и надзора уже успешно решены. Что касается разработки региональных нормативно-правовых актов, то мы ждём принятия федеральных законов.