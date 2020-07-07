Тротуары превратили в квесты

Социальные сети завалены жалобами. Одна из калужанок написала, что провалилась в траншею с водой.



История № 1: полный провал

— Я возвращалась домой, шёл сильный ливень, видимость была довольно плохая. Смотрю: с одной стороны — сильный поток воды, ​практически река. С другой — ​лужа. Поскольку я уже и так промокла, решила пройти по луже. Ступила в неё — ​и тут же с ­головой погрузилась в воду, даже немного хлебнула.

Этот инцидент произошёл с калужанкой Олесей АПРЕЛЬСКИХ 28 июня на перекрёстке улиц Луначарского и Вилонова, где проходят ремонтные работы.

— На следующий день вернулась на этот ­перекрёсток, чтобы ­понять, что вообще произошло. Оказалось, я упала в ров, который во время ливня наполнился водой. Никаких дорожных конусов рядом с ним не было — ​только сигнальные ленты, которые валялись в грязи. ­Заметить их мне, человеку с плохим зрением, было сложно.

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области этот случай прокомментировали коротко и сухо:

— При проведении дорожных работ по асфальтированию был повреждён водопроводный узел. Специалисты водоканала провели работы по замене аварийного участка. Подрядной организации строго указано на обеспечение безопасности граждан. Приносим свои извинения.

Олеся Апрельских после этого инцидента стала передвигаться по городу с осторожностью.

— Особенно боюсь теперь луж. Потому что лужа может оказаться совсем не тем, чем видится. Я была в шоке от того, что можно вот так просто идти по улице и провалиться. И это я ещё удачно упала, ничего не сломала! Но ведь на моём месте могли оказаться бабушка или ребёнок. Не факт, что они отделались бы так же легко, как я.

Калужские мамы могут всё! Даже перетащить коляску через яму и перейти дорогу за 15 секунд, пока горит зелёный свет светофора.

Тот самый ров на перекрёстке Луначарского и Вилонова, в который провалилась Олеся Апрельских.​





История № 2: бег с препятствиями

— Каждая наша прогулка с дочкой — ​это испытание, — ​говорит калужанка Ирина ЖУРАВЛЁВА, мама годовалой Лиды. — ​Чтобы дойти от дома до сквера Конституции, где мы обычно гуляем, я вынуждена постоянно выбирать дорогу: тут — лужа, там — дырки и щели, ​не проеду, а вот сняли плитку — ​значит, надо либо возвращаться и искать какой-­то другой путь, либо на свой страх и риск выбегать прямо на дорогу. Но иногда это заканчивается тем, что я со слезами возвращаюсь домой.

Ирина живёт в старой кирпичной пятиэтажке в районе Московской площади. Благоустроенного двора, в котором она могла бы погулять с младшей дочкой, рядом нет. Поэтому два раза в день она ходит на прогулку в Сосновую рощу или в сквер Конституции. С началом глобального ремонта дорог прогулки превратились в квест. Дело в том, что в этом году в рамках нацпроекта «БКАД» ремонтируют не только дороги, но и тротуары. Теперь пройти по ним трудно даже обычному пешеходу. Как передвигаться инвалидам, родителям с маленькими детьми, непонятно: всё перекопано, перерыто, завалено плиткой и песком. Между пешеходной частью и проезжей — ​большие щели и ямы. Чтобы перетащить через них детскую коляску, нужно иметь крепкие руки. Я попробовала — ​спина потом болела несколько часов.

— Можно потерпеть день, два, три, ну неделю. Но этот кошмар длится не меньше месяца. Сил нет! Я считаю, это неуважение к людям, — ​говорит Ирина.



«Извините нас»

Отчаявшись, Ирина написала о проблеме в социальных сетях. Её поддержали многие жители Калуги.

— Улица Луначарского. Одна сторона ремонтируется, по ней идти нельзя, — ​пишет Александр Федотов. — ​На другой периодически возникают препятствия в виде разбитой плитки и куч земли. Причём это нагромождение уже давно. Приходится ходить по дороге.

— Улица Луначарского в бесконечном ремонте. Как здесь пройти пожилым людям, мамам с колясками? Только по разрушенной дороге, среди автомобилей, постоянно оглядываясь по сторонам, — ​возмущается Татьяна Малышева. — ​Перетерпеть всё можно, если это не превращается в бесконечность.

— Стараемся быстрее закончить все работы. Извините нас, — ​прокомментировал пост Ирины врио градоначальника Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. — ​Все работы будут завершены в соответствии с контрактными сроками. Срок по контракту — ​1 ноября, директивный срок — ​2 сентября. По данному месту будет отдельное (временное) решение в течение следующей недели.



«Бесконечный хаос»

Что-­то вроде деревянного мостика на одном из пешеходных переходов, которым пользуется Ирина, действительно появилось. Однако вопросы, почему подрядчики так грубо нарушают требования безопасности при проведении ремонта, по какой причине не устанавливают предупреждающих указателей, остаются открытыми. Городские власти заверили нас, что проблема взята у них на особый контроль.

— Любые работы должны проводиться с жёстким соблюдением всех ГОСТов в части техники безопасности и, конечно же, правил благоустройства, с обеспечением для людей комфортного и безопасного передвижения по тротуарам и улицам областного центра, — ​прокомментировал начальник Управления городского хозяйства г. Калуги Александр ШПИРЕНКО. — ​Если эти требования всё же нарушаются, значит, будем наказывать нерадивых подрядчиков, которые не следят за санитарным состоянием своих территорий.

Шпиренко распорядился усилить работу административных комиссий и активнее привлекать нарушителей к ответственности. Как скоро калужане увидят результаты этой работы, неизвестно. Как и то, почему чиновники никогда не действуют на опережение.

— Это бесконечный хаос! — ​констатируют горожане в соцсетях. — ​В прошлом году мы всё лето и осень прыгали, перескакивали, перетаскивали через груды песка детские коляски. Никаких выводов власти не сделали, и в этом году всё повторяется снова.