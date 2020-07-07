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В калужском Законодательном Собрании обсудили удалённую работу

Дмитрий ИВЬЕВ. Фото пресс-­службы Законодательного Собрания.
Опубликовано: 07.07.2020 09:52 0 70
В калужском Законодательном Собрании обсудили удалённую работу

Изменения на федеральном уровне предполагается внести в Трудовой кодекс по инициативе членов партии «Единая Россия».

Они касаются вопросов регулирования дистанционной и удалённой работы.
Открыл обсуждение председатель областного парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Виктор БАБУРИН.
— Пандемия резко повлияла на нашу жизнь. Сегодня надо пересматривать многое. Всё должно лечь на законодательную основу, — ​сказал он.
По словам председателя, и до коронавируса на многих предприятиях использовался труд на удалёнке.
— Для кого-­то это уже было нормой, но всё же многим в связи с пандемией пришлось пересматривать трудовые отношения, — ​добавил он, отметив, что и аппарат Законодательного Собрания в этот сложный период на 90% работал в удалённом режиме.
Председатель подчеркнул, что при этом законодательно необходимо учитывать ­вопросы контроля, дисциплины, определения объёмов работы. За этим стоит начисление заработной платы.
Суть предполагаемых изменений разъяснила председатель комитета по социальной политике Наталья ЛОГАЧЁВА. Она отметила, что, по прогнозам, в России к концу года каждый пятый сотрудник сможет работать дистанционно. По её мнению, в период пандемии перевод работников на удалённый режим позволил сохранить работоспособность предприятий и здоровье членов коллективов.
При этом законодательство оказалось недостаточно гибким. Выявленные правовые пробелы призван устранить разработанный проект закона.
Наталья Логачёва отметила, что он предполагает нормы, касающиеся оснований заключения и расторжения трудового договора с дистанционным работником, ­регулирования времени труда и отдыха. В первую очередь они призваны защитить права сотрудников.
Ряд предложений высказали участники обсуждения. Так, депутат Законодательного Собрания, председатель Калужского облсовпрофа Александр ГРЕЧАНИНОВ поставил вопрос о затратах сотрудников на удалёнке на Интернет, связь и компьютерную технику. Кроме того, профсоюзы предложили чётко отрегулировать график дистанционной работы, чтобы у работников было право находиться офлайн, было личное время.
Президент Калужской торгово-­промышленной ­палаты Виолетта КОМИССАРОВА считает, что в документе не отрегулирован ­вопрос о возможности вызова работника в офис и ряд других важных моментов.
Свои замечания к проекту закона высказали министр труда и социальной защиты Павел Коновалов, а также руководитель Государственной инспекции труда в Калужской области Дмитрий Полонский. Инспекция, например, предлагает чётко записать отличия трудовых отношений от гражданских. Высказались по видеоконференцсвязи и представители муниципалитетов.
Подводя итоги обсуждения, Виктор Бабурин отметил:
— Работа на удалёнке — для многих людей благо. К примеру, мама малыша может остаться дома и параллельно работать. Но, судя по выступлениям, за этим и много проблем. Это должно быть отрегулировано в Трудовом кодексе. Всё сказанное сегодня мы зафиксируем и направим в Государственную Думу. ◘

Дмитрий ИВЬЕВ. Фото пресс-­службы Законодательного Собрания.
Опубликовано: 07.07.2020 09:52 0 70
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