В калужском Законодательном Собрании обсудили удалённую работу

Изменения на федеральном уровне предполагается внести в Трудовой кодекс по инициативе членов партии «Единая Россия».
Они касаются вопросов регулирования дистанционной и удалённой работы.
Открыл обсуждение председатель областного парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Виктор БАБУРИН.
— Пандемия резко повлияла на нашу жизнь. Сегодня надо пересматривать многое. Всё должно лечь на законодательную основу, — сказал он.
По словам председателя, и до коронавируса на многих предприятиях использовался труд на удалёнке.
— Для кого-то это уже было нормой, но всё же многим в связи с пандемией пришлось пересматривать трудовые отношения, — добавил он, отметив, что и аппарат Законодательного Собрания в этот сложный период на 90% работал в удалённом режиме.
Председатель подчеркнул, что при этом законодательно необходимо учитывать вопросы контроля, дисциплины, определения объёмов работы. За этим стоит начисление заработной платы.
Суть предполагаемых изменений разъяснила председатель комитета по социальной политике Наталья ЛОГАЧЁВА. Она отметила, что, по прогнозам, в России к концу года каждый пятый сотрудник сможет работать дистанционно. По её мнению, в период пандемии перевод работников на удалённый режим позволил сохранить работоспособность предприятий и здоровье членов коллективов.
При этом законодательство оказалось недостаточно гибким. Выявленные правовые пробелы призван устранить разработанный проект закона.
Наталья Логачёва отметила, что он предполагает нормы, касающиеся оснований заключения и расторжения трудового договора с дистанционным работником, регулирования времени труда и отдыха. В первую очередь они призваны защитить права сотрудников.
Ряд предложений высказали участники обсуждения. Так, депутат Законодательного Собрания, председатель Калужского облсовпрофа Александр ГРЕЧАНИНОВ поставил вопрос о затратах сотрудников на удалёнке на Интернет, связь и компьютерную технику. Кроме того, профсоюзы предложили чётко отрегулировать график дистанционной работы, чтобы у работников было право находиться офлайн, было личное время.
Президент Калужской торгово-промышленной палаты Виолетта КОМИССАРОВА считает, что в документе не отрегулирован вопрос о возможности вызова работника в офис и ряд других важных моментов.
Свои замечания к проекту закона высказали министр труда и социальной защиты Павел Коновалов, а также руководитель Государственной инспекции труда в Калужской области Дмитрий Полонский. Инспекция, например, предлагает чётко записать отличия трудовых отношений от гражданских. Высказались по видеоконференцсвязи и представители муниципалитетов.
Подводя итоги обсуждения, Виктор Бабурин отметил:
— Работа на удалёнке — для многих людей благо. К примеру, мама малыша может остаться дома и параллельно работать. Но, судя по выступлениям, за этим и много проблем. Это должно быть отрегулировано в Трудовом кодексе. Всё сказанное сегодня мы зафиксируем и направим в Государственную Думу. ◘
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