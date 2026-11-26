Ветеран СВО, прошедший тяжелое испытание огнем, и по сей день остается в строю боевых товарищей. В этом году он впервые удостоен премии «Медиаперсона года»

Фото Германа Зенкина

Мужское решение

Сегодня Артур Титов возглавляет региональное отделение госфонда «Защитники Отечества». А начиналось все в 2022 году в луганском Первомайске, где он в числе многих своих земляков-волонтеров помогал восстанавливать разрушенную школу.

Бойцовский характер Артур начал воспитывать в себе с детства, когда родители привели в секцию бокса. Спорт стал не только увлечением, но и профессией – боец с успехом окончил педагогический колледж, а затем - КГУ имени К.Э. Циолковского по специальности «физическая культура».

Срочную службу в армии проходил не где-нибудь, а в спецназе ГРУ. После службы возглавил городской центр тестирования ГТО. Ну, а потом началась Специальная военная операция.

Работая в Первомайске, молодой человек понимал – его закалка и навыки гораздо нужнее на передовой, чем на стройке. Поэтому при первой же возможности подписал бумаги о вступлении в состав 106-й воздушно-десантной дивизии. Там он исполнял задачи в должности санинструктора штурмовой группы в составе 51-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Если в тылу профессия медика считается одной из самых мирных, то на передовой все обстоит иначе. Санинструктор действует в той же обстановке, что и его штурмовая группа.

Только кроме тяжелого боевого обвеса и оружия, на его плечах обязанность вытаскивать из-под шквального огня раненых. А для боевиков красный крест на шевроне вовсе не причина прекратить стрельбу.

Неудивительно, что очередной огневой удар задел и Артура – боец оказался в госпитале с серьезным ранением. Там он узнал, что представлен к Ордену мужества. Однако, с военной службой на передке пришлось распрощаться по медицинским показателям.

- Горжусь тем, что наша медицинская команда успешно отработала все задачи, - говорит Артур. – Потерь в нашем штурмовом подразделении не было.

Дело чести

Вернулся в Калугу, долго привыкал к тишине. Нашлась и достойная ветерана служба - в пункте отбора на контрактную службу требовался инструктор по ВДВ.

Тем временем в регионе развернулась программа «Герои земли Калужской», которая делала из вчерашних воинов квалифицированных управленцев. Наставником Артура Титова стал сам губернатор.

- Мне всегда нравилась общественная работа, общение с молодежью, помощь людям, - говорит боец. – И когда мне предложили возглавить движение «Защитники Отечества», сомнений не было. Ведь это реальная возможность поддержать наших ребят и их родных.

Новая должность открыла масштабный фронт важных задач. В зоне ответственности фонда как действующие бойцы, так и ветераны, их дети и родители. Особое внимание семьям погибших и без вести пропавших защитников. Всем им предоставляется квалифицированная помощь медиков, средства реабилитации, санаторно-курортное обслуживание, бесплатная помощь психологов и юристов.

И конечно, в центре внимания молодежь, которой прививается любовь к Отечеству примером тех, кто сам встал на его защиту.

- Служение Богу и служение Отечеству — это тесно связанные понятия, которые предполагают любовь, долг и деятельную помощь своим ближним и Родине, - подчеркивает Артур Титов. - Участвуя в спецоперации, мне доводилось быть свидетелем поистине героических жертвенных поступков своих боевых товарищей, которые совершались для того, чтобы помочь другому человеку, зачастую вопреки инстинкту самосохранения.

Артур уверен, что участники СВО могут и будут способствовать патриотическому воспитанию, рассказывая о своём опыте на уроках мужества и в рамках «Разговоров о важном», участвуя в организации патриотических кружков и мероприятий, в создании книг и школьных музеев. Это позволит молодёжи увидеть пример истинного патриотизма и готовности защищать Родину.

- Только так мы сможем сделать Россию ещё сильнее и могущественнее, - констатирует боец.