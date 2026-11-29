В музее истории космонавтики открылась выставка, посвящённая Анатолию Левченко - заслуженному лётчику-испытателю, космонавту, Герою Советского Союза.

Фото автора.

15 ноября исполнилось 38 лет с полёта «Бурана».

выставка рассказывает о человеке, который вместе с коллегами из Лётно-исследовательского института имени М.М. Громова «учил» этот корабль летать.

Узнать об этом можно будет до 10 февраля 2027 года.

Освоил десятки самолётов

Анатолий Левченко родился в 1941 году в городе Краснокутске Харьковской области в семье рабочего. Отец, Семён Павлович, погиб в 1943-м, и матери, Прасковье Трофимовне, пришлось поднимать сына одной. Возможно, именно это воспитало в нём невероятную целеустремлённость. Закончив Черниговское высшее военное авиационное училище, Анатолий Левченко служил в Военно-воздушных силах СССР. В 1970-м ушёл в запас и поступил в школу лётчиков-испытателей ЛИИ имени Громова. После учёбы приступил к лётно-испытательной работе. За годы карьеры он освоил десятки типов и модификаций самолётов, прошёл все квалификационные ступени и стал одним из лучших лётчиков-испытателей страны.

Но за громкими титулами стоял ежедневный, кропотливый труд.

На выставке можно увидеть его конспекты по курсам «Самолётовождение» и «Теория полёта», экзаменационные билеты и личные записные книжки с пометками о бортовых системах.

Ответы на экзаменационные билеты при обучении в летном училище, 1971 год.

Левченко был отличником.

Левченко (справа) закончил Черниговское высшее авиационное училище.

Укротители «летающего кирпича»

Особое место в экспозиции занимает история создания многоразовой системы «Энергия - Буран».

Сегодня, спустя почти четыре десятилетия, сложно в полной мере осознать, каким колоссальным прорывом это было.

Главный хранитель музея, автор выставки Людмила Кутузова рассказывает о масштабах той эпохи:

- 15 ноября этого года исполнилось 38 лет со дня полёта «Бурана». В 1988 году это был настоящий прорыв! «Буран» - первый корабль, который возвращался обратно на Землю.

Чтобы он это сделал, над ним трудились порядка 1500 предприятий и более двух миллионов человек. Программа шла 12 лет.

Аппарат летал в условиях невесомости и вакуума, спускался, окутанный плазмой, когда температура на его поверхности достигала 1300 градусов!

И при этом садился на Землю без двигателей, как планер. Инженеры и лётчики-испытатели сделали всё, чтобы он сел. И корабль полностью, сам себя посадил в автоматическом режиме.

Прошло 38 лет, и ни одна страна мира до сих пор не смогла это повторить.

Но автоматическая посадка стала возможной только благодаря людям. Ведущий инженер по лётным испытаниям ЛИИ имени Громова Николай БАННОВ вспоминает, как рождалась легенда:

- «Буран» создавался в ответ на американский «Спейс шаттл», который полетел в космос 12 апреля 1981 года — назло нам выбрали эту дату.

В ЛИИ сформировали группу лётчиков-испытателей. Сначала их было шестеро, потом сформировали окончательный состав из четырёх: Римантас Станкявичюс и Игорь Волк - первый экипаж, Анатолий Левченко и Александр Щукин - второй.

Николай Баннов

Ведущий инженер по лётным испытаниям ЛИИ имени Громова Что такое «Буран»? Это самолёт, который садится без двигателей. Мы называли это «траекторией управляемого падения». Я занимался траекторией посадки и подготовкой экипажа. Траектория была достаточно крутая, градусов 20, и падал он со скоростью от 50 до 70 метров в секунду. Его называли «летающий кирпич». И такой аппарат надо было научить летать, а экипаж - управлять им.

-Для отработки полёта создали летающие лаборатории, на двух из них поставили точно такие же системы управления, как на «Буране».

Пилотов готовили по двум программам: как профессионалов высшего класса и по специальной программе.

На высоте 20 километров нам отдавали корабль в огромной области над взлётно-посадочной полосой, и из любой точки, откуда он появлялся, мы путём построения определённых манёвров должны были привести его на полосу. Специалисты были уникальные!

Но судьба этого прорывного аппарата оказалась печальной: из-за ситуации в стране - перестройки, отсутствия финансирования - в 1991-м программу приостановили, а в 1993-м закрыли.

История «Бурана» интересна многим.

Архив передал сын

На выставке можно увидеть подлинные реликвии той эпохи: катапультное кресло, скафандр «Стриж» и фрагменты теплозащитных плиток, которые спасали корпус челнока при входе в атмосферу.

Но у этой истории есть и очень личная, трагическая страница. Командиры экипажей должны были получить реальный опыт космического полёта.

Левченко совершил его в декабре 1987 года на корабле «Союз ТМ-4», работал на станции «Мир».

Полёт прошёл нормально, но в районе приземления разыгралась метель. Спускаемый аппарат ударился о землю, космонавты получили травмы. Левченко понимал: если он ляжет в госпиталь, эксперимент будет сорван

. Скрывая сотрясение и множественные ушибы, он выбрался из капсулы самостоятельно, перебрался на вертолёт, долетел до Аркалыка (Казахстан). Там его ждал Ту-154 и Римас Станкявичюс.

Они вылетели на аэродром ЛИИ в Жуковском. При подлёте к Москве Левченко смоделировал поведение «Бурана» при спуске с высоты 10 км.

Включил реверс тяги, выпустил шасси, уменьшив аэродинамическое качество. И с удаления примерно 35 км, несмотря на сложные погодные условия, всё точно рассчитал и посадил самолёт.

На аэродроме его уже ждал двухместный МиГ-25 и Александр Щукин.

Левченко перебрался в самолёт, они поднялись на высоту 20 км. На сверхзвуковой скорости он начал снижение, имитирующее ещё один этап спуска «Бурана» в атмосфере. Довёл эксперимент до конца и вернулся на Байконур.

Но вскоре после полёта в космос у Анатолия Левченко начались сильные головные боли. Врачи обнаружили прогрессирующую опухоль мозга. 6 августа 1988 года лётчика-испытателя не стало.

Ему было всего 47 лет.

За свою летную карьеру Анатолий Левченко освоил десятки самолетов.

Анатолий Семёнович не увидел историческую автоматическую посадку «Бурана» в ноябре 1988 года. Ему не суждено было узнать, что их старания увенчались успехом.

Сегодня личный архив лётчика - фотографии, документы, записи - хранится в музее. Передал его сын Левченко Кирилл. Когда Анатолия Семёновича не стало, Кириллу было всего 14 лет.

Кирилл редко дома видел отца.

«Умел убеждать»

Коллеги помнят Анатолия Левченко не только как виртуозного пилота, но и как порядочного человека.

На открытие выставки приехали сотрудники ЛИИ имени Громова, чтобы вспомнить своего товарища.

Заслуженный лётчик-испытатель, космонавт-испытатель Виктор ЗАБОЛОТСКИЙ поделился тёплыми воспоминаниями:

- Я познакомился с Левченко сразу, как пришёл в институт. Мне посчастливилось летать с ним вместе. Это был очень хладнокровный, вдумчивый и порядочный человек.

Он всегда говорил правду, чётко знал, о чём говорит, и умел убеждать.

Виктор Заболотский

Заслуженный лётчик-испытатель, космонавт-испытатель Сейчас все пользуются современными гаджетами, любой смартфон в два раза мощнее оборудования того времени. А тогда лётчики-испытатели, работая на пределе возможностей техники и собственных сил, творили историю.

0+