В преддверии Дня матери, мы провели опрос на тему: «За что вы любите свою маму?»

В последнее воскресенье осени, 29 ноября, в России и многих странах мира традиционно отмечается День Матери.

Впервые День матери попытались ввести в России в 1915 году — тогда он был назначен на 1 декабря, но так и не вошёл в число привычных праздников.

В 1998 году президент России подписал указ об учреждении праздника, призванного напомнить о том, как важна мать в жизни каждого человека.

Хотя День матери в России — праздник молодой, у него уже есть свои традиции. Его символом стала незабудка, а ещё один атрибут — плюшевые мишки с этим цветком в лапках.

К празднику приурочена Всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!». По всей стране проводятся концерты, конкурсы, акции и выставки.

Особенно популярен День матери в школах и детских садах: дети читают стихи о мамах, рисуют их портреты и мастерят подарки своими руками.

В учреждениях часто организуют импровизированные выставки с фотографиями сотрудников и их матерей.

Накануне этого доброго и теплого праздника мы обратились к маленьким калужанам с единственным вопросом: за что вы любите ваших мамочек?

Марина, 14 лет

Я люблю свою маму, потому что она самая лучшая на свете, самая добрая. Нас в семье четверо, папа служит на передовой, он военный медик.

Маме бывает непросто, но она успевает обо всех заботиться и никогда не злится. Она очень веселая, любит играть с нами – иногда в настольные игры, а зимой в снежки.

А еще нам нравится всей семьей гулять по городу.

Когда ее нет, мы очень скучаем. Однажды папу ранили, она уехала к нему в госпиталь в Москву, я даже плакала.

Но сейчас она рядом, и нам очень хорошо.

Стефан, 13 лет

Мама обо мне заботится, очень хорошо ко мне относится и очень любит. И я тоже ее люблю. Она покупает все, что мне нужно для учебы и просто для жизни. Я учусь в космическом классе, а еще интересуюсь медициной. В космической отрасли особенно важна профессия врача, но, чтобы стать им, нужно хорошо и много учиться. Мама всегда готова в этом помочь. Мы с сестрой и братьями тоже помогаем, ведь забот у нее очень много. Стараемся сделать так, чтобы чаще она могла отдыхать и всегда улыбалась.

Варя, 9 лет.

Моя мама - очень добрый и веселый человек.

Мы всегда помогаем друг другу. Я хочу, чтобы мама всегда была в хорошем настроении и не уставала, поэтому стараюсь хорошо учиться и не расстраивать ее ничем.

Но если нужно, она обязательно мне поможет разобраться и с уроками, и с другими делами.

Чтобы она могла отдохнуть, я могу посидеть с младшей сестрой или прибраться в доме.

Когда мама будит меня в школу, она тянет меня за ногу, и каждый день начинается весело!

Дима, 5 лет

Мы с мамой настоящие друзья. Она обо мне заботится, вкусно кормит, покупает игрушки и всякое вкусное.

А я чуть-чуть помогаю ей готовить.

Мама помогает людям, но не только родным. Она собирает посылки для солдат, а мы рисуем им открытки. У мамы очень много всяких дел, но она обязательно находит время играть с нами и гулять.

Я очень люблю маму, она самая лучшая на Земле.

Мартин, 7 лет

Мама меня родила и всегда обо мне заботилась, кормила и красиво одевала.

Она очень красивая и добрая. Я стараюсь маму не огорчать, чтобы она всегда была веселая. А для этого я буду хорошо учиться и помогать ей.

У меня сегодня день рождения. Мама принесла мне подарки, а потом мы все вместе пойдем в детский цент играть и кататься на аттракционах.

А вечером она приготовит что-то вкусное, и мы будем отмечать. С мамой всегда хорошо, весело и тепло.

Моника, 7 лет

Моя мама очень красивая. Она меня любит больше всех на свете.

Она самая трудолюбивая, она готовит мне вкусные булочки.

Моя мама – музыкант, она сочиняет музыку и выступает на концертах. Я люблю слушать, как она играет и поет, когда репетирует дома.

Я хочу быть похожей на маму, и тоже хожу в музыкальную школу. Один раз мы с мамой даже вместе выступали на сцене, я играла на виолончели.

Хочу, чтобы у моей любимой мамочки все было хорошо.

Кирилл, 4 года