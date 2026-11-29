29 ноября в России отмечается День матери.

И сегодня мы расскажем вам про потрясающую женщину и маму Светлану Шумкину из Дзержинского района.

Это история огромной любви, невероятной силы и неотпускающей боли.

У Светланы девять детей: пятерых она родила сама, а четверо приёмных стали для неё такими же родными, как и свои.

В 2023-м на нее обрушилось страшное горе: она потеряла среднего сына Захара, ушедшего защищать Родину.

А через два года после этого не стало мужа Андрея - любви всей её жизни и главной опоры.

Но даже после такого Светлана находит в себе силы не только поднимать малышей, но и бороться за то, чтобы в Товарково увековечили память погибших местных ребят и создали посвященный им сквер.

Поздний ребёнок

Родом Светлана из Казахстана, из многодетной семьи.

- У меня два старших брата и сестра. Разница с братьями 22 года и 14 лет, а с сестрой - 13 лет. Я поздний ребёнок в семье. Всё было: и доставалось, и любили, - вспоминает она.

- Мама была торговым работником, папа - монтажником-высотником. Он - из Кировского района Калужской области. Поэтому в 1983-м мы и переехали в Товарково, поближе к родным местам.

По образованию Светлана парикмахер.

- Мне хотелось делать людей красивыми. Но нравилось работать с детьми, я всегда находила с ними общий язык, - говорит она.

С мужем Андреем они учились в одном классе и даже сидели за одной партой.

- Никогда не думала, что выйду замуж за одноклассника, - признаётся Светлана. - А он никогда не думал, что женится на мне.

В школе мы с ним особо не общались. Закрутилось всё, когда Андрей пришёл из армии. Как молния ударила!

И уже через год, в 1993-м, мы поженились.

Светлана и Андрей местали о большой семье. Андрей один из первых в Калужской области награжден медалью «Отец солдата». Фото сделано за три недели до его ухода.

«Мне хотелось много детишек»

Светлана говорит, что мечтала о большой семье.

- И спасибо мужу, что он разрешал мне рожать детей. Он со мной был солидарен в этом.

В 1994-м родился старший сын Матвей, сейчас ему 32. Потом Иван, ему 29. Захару было бы 25… Варваре сейчас 19, а младшему Василию - 10.

Единственная дочь Варвара росла среди мальчишек. И всем говорила: «Какая я девочка? Меня воспитывают три старших брата». Ей очень нужна была сестрёнка.

И Светлана всерьёз задумалась взять девочку из детского дома, но тут узнала, что беременна. Родился Василий.

А когда ему исполнился год, Светлане в интернете попалась фотография двух полуторогодовалых девочек-двойняшек, Ксюши и Миланы.

- Девочки родились раньше срока - на 27-й неделе и весили по 800 граммов. С Ксюшей все было хорошо.

А вот у Милы - большие проблемы со здоровьем. Но я смотрю: глаза у неё умные.

И понимаю, что никакое государственное учреждение не даст ей развития, я хочу её забрать.

Когда Светлана приехала знакомиться с малышками, совсем слабенькую Милу вывели на ходунках и предупредили: «Не факт, что она выживет». Давали ей два-три месяца жизни.

- Она сразу потянулась ко мне: «Мама!» Честно скажу, если бы она не сказала: «Мама!», я, может быть, и не решилась: было страшно, очень большая ответственность.

Но вот это слово: «Мама» - думаю, это Бог мне подсказал, я верующий человек, - делится Светлана.

- Посоветовались с Андреем, он сказал: «Ты справишься, я помогу».

Девчонок забрали домой.

В первое время к Миле относились как к хрустальной туфельке: дети даже боялись лишний раз к ней подойти, взять на руки, пообщаться.

А когда через полгода родители поставили её на ноги, девочка начала ходить, все поняли, что она самая обычная.

- Все её любят. Захар, когда уезжал в командировки, всегда звонил, спрашивал: «Мам, как Мила?»

Старшие мои постоянно помогали, поддерживали, переживали. Если в больницу надо - с работы отпросятся, отвезут.

Сейчас Ксюше и Миле почти 10.

- Больше всего они, как и любые дети, любят безобразничать, они очень активные, - говорит Светлана.

- Мила рисовать любит, мы ходим на рисование. Ещё она хотела на фортепиано пойти заниматься, но решили подождать годик-другой: недавно у нее были очень сложные операции.

А так она совершенно обычный ребёнок, помогает мне по дому. И с собакой погуляет, и пропылесосит.

Светлана не скрывает:

- Вытащить её было непросто. У меня младшие были заброшены, я всё в неё вкладывала. И сейчас продолжаем бороться за ее здоровье.

Василий, маленькая Варя, Миша, Ксюша и Мила на прогулке.

«Умел всех сплотить»

В 2022-м началась специальная военная операция. Средний сын Захар добровольно мобилизовался.

- Сказал: «Хочу, чтобы мои мать и сестра жили спокойно». В детстве он мечтал стать военным.

У меня все сыновья служили, у них даже мысли не было не пойти в армию. Они говорили: «Есть такая профессия - Родину защищать»

А перед Новым, 2023-м годом, Светлана увидела в фонде фотографию очень красивой малышки Вари из Новосибирска, тоже с проблемами со здоровьем.

- Её глаза просто запали мне в душу, всё время думала о ней. Позвонила Захару, с ним первым поделилась, что хочу её взять, никто больше не знал.

Сказала: «Сынок, ты же понимаешь, какое у ребёнка будущее? Дом-интернат для инвалидов!»

И он сказал: «Я в отпуск приеду - мы с тобой едем за ней».

Но 13 мая 2023 года Захар погиб. Ему было всего 22. Посмертно он награждён орденом Мужества.

- То, что я чувствовала в этот момент, не передать словами. Захар объединял всю семью, у него был такой особенный дар - он умел всех сплотить.

И мы с ним были очень близки. На него всегда можно было положиться.

А с большой Варей они просто не разлей вода были, всё друг про друга знали, - рассказывает Светлана.

Захару было всего 22. Он ушёл защищать Родину, чтобы его мать и сестра жили спокойно.

Маленькая Варя и Миша

Маленькую Варю она всё равно привезла домой. Муж узнал о её решении, когда Светлана уже купила билет в Новосибирск.

- Я просто поставила его перед фактом: «Ты со мной едешь или я еду одна?» Он сказал: «Я еду. Мы её забираем».

Сейчас девочке 7 лет.

- Теперь у нас в семье две Вари: большая и маленькая. Большая сразу сказала: «Варвара одна я». Я согласила: «Хорошо, тогда она будет вареником». Но дома обычно называем - маленькая Варя.

А потом в фонде появилась фотография Мишеньки из Запорожья, тоже с непростым диагнозом.

- Поехали мы с мужем за ним в Симферополь. Там нам сказали очень нехорошие вещи: как мы вообще подумали такого ребёнка взять? Прочитали большую лекцию.

Не буду долго рассказывать, но через четыре дня Мишу удалось забрать.

И теперь это любовь всей семьи. Мишеньке четыре года, у него уже большие успехи в развитии.

По характеру он такой рубаха-парень, чем-то напоминает Захара - тоже сплачивает всю нашу семью.

Светлана со старшей дочкой Варварой.

Старший сын Матвей с женой.

Средний сын Иван с семьей.

В новом доме

Гибель Захара сильно подкосила Андрея. Часто мужчины переживают горе сильнее женщин. В прошлом году мужа Светланы не стало.

- С Андреем я была не замужем, а за мужем. Он и финансово нас обеспечивал. И я знала, что всегда могу на него облокотиться в самые тяжёлые времена. И дети его очень любили.

Сейчас старшие сыновья живут отдельно. Один - водитель-дальнобойщик, второй - медик. У них свои семьи.

У Светланы уже и внуки есть. Большая Варя учится в КГУ и пока живет с мамой и младшими детьми.

Некоторое время назад семья переехала из Товарково в дом в совхозе им. Ленина.

- Первой встаю я. Когда был папа, иногда он вставал. За мной встаёт Миша, за Мишей - маленькая Варя, а за ней уже все остальные.

- Готовлю я. И у меня есть помощники: мультиварка, чайник, тостер, шашлычница.

Все обожают шашлык и фирменные крылышки в винном соусе. Если нет крылышек - значит, праздник не праздник. Ну и жареную картошку все любят.

Когда большая Варя свободна, она помогает. Если мне надо уехать по делам, я спокойно оставляю детей на неё и знаю, что все дома накормлены, напоены, переодеты, переобуты, спать уложены.

Но сейчас стараюсь ограничивать её работу по дому, чтобы она больше занималась. Сейчас главное - её образование.

«Они все мои дети, как Захар»

Сейчас Светлана делает всё, чтобы память о погибших ребятах жила.

Создала в Товарково группу «Сыновья», объединив родителей и жён погибших ребят. В прошлом году установили баннер с фотографиями 15 местных парней.

- Среди них есть ребята, у которых родители умерли, никого нет. У меня трое таких пацанов. Я же не могу их бросить. Они все мои дети, как Захар, - говорит она.

Стенд памяти погибшим воинам из Товарково.

В мае в Товарково проходил футбольный матч, посвященный Захару и всем погибшим винам - землякам.

А еще в панах у Светланы - создать в Товарково парк памяти, где родственники погибших героев посадят деревья, и возле каждого будет стоять маленькая мемориальная доска.

А когда силы совсем на исходе, едет в Богородице-Рождественскую девичью пустынь. Там её ждёт матушка Августа.

- Она мой первый помощник. Она такая маленькая, худенькая, но сильная духом.

Я просто приезжаю, целую её, и мне так становится легко.

После гибели Захара, когда я считала, что жизнь закончилась, она мне голову на место поставила.

Теперь, когда мне тяжело, я еду к ней. И потом заряженная два месяца. Ну и что, что денег нет, проблемы, - зато дети рядом, семья вместе.