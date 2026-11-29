Сила - в любви: история мамы девятерых детей
29 ноября в России отмечается День матери.
И сегодня мы расскажем вам про потрясающую женщину и маму Светлану Шумкину из Дзержинского района.
Это история огромной любви, невероятной силы и неотпускающей боли.
У Светланы девять детей: пятерых она родила сама, а четверо приёмных стали для неё такими же родными, как и свои.
В 2023-м на нее обрушилось страшное горе: она потеряла среднего сына Захара, ушедшего защищать Родину.
А через два года после этого не стало мужа Андрея - любви всей её жизни и главной опоры.
Но даже после такого Светлана находит в себе силы не только поднимать малышей, но и бороться за то, чтобы в Товарково увековечили память погибших местных ребят и создали посвященный им сквер.
Поздний ребёнок
Родом Светлана из Казахстана, из многодетной семьи.
- У меня два старших брата и сестра. Разница с братьями 22 года и 14 лет, а с сестрой - 13 лет. Я поздний ребёнок в семье. Всё было: и доставалось, и любили, - вспоминает она.
- Мама была торговым работником, папа - монтажником-высотником. Он - из Кировского района Калужской области. Поэтому в 1983-м мы и переехали в Товарково, поближе к родным местам.
По образованию Светлана парикмахер.
- Мне хотелось делать людей красивыми. Но нравилось работать с детьми, я всегда находила с ними общий язык, - говорит она.
С мужем Андреем они учились в одном классе и даже сидели за одной партой.
- Никогда не думала, что выйду замуж за одноклассника, - признаётся Светлана. - А он никогда не думал, что женится на мне.
В школе мы с ним особо не общались. Закрутилось всё, когда Андрей пришёл из армии. Как молния ударила!
И уже через год, в 1993-м, мы поженились.
«Мне хотелось много детишек»
Светлана говорит, что мечтала о большой семье.
- И спасибо мужу, что он разрешал мне рожать детей. Он со мной был солидарен в этом.
В 1994-м родился старший сын Матвей, сейчас ему 32. Потом Иван, ему 29. Захару было бы 25… Варваре сейчас 19, а младшему Василию - 10.
Единственная дочь Варвара росла среди мальчишек. И всем говорила: «Какая я девочка? Меня воспитывают три старших брата». Ей очень нужна была сестрёнка.
И Светлана всерьёз задумалась взять девочку из детского дома, но тут узнала, что беременна. Родился Василий.
А когда ему исполнился год, Светлане в интернете попалась фотография двух полуторогодовалых девочек-двойняшек, Ксюши и Миланы.
- Девочки родились раньше срока - на 27-й неделе и весили по 800 граммов. С Ксюшей все было хорошо.
А вот у Милы - большие проблемы со здоровьем. Но я смотрю: глаза у неё умные.
И понимаю, что никакое государственное учреждение не даст ей развития, я хочу её забрать.
Когда Светлана приехала знакомиться с малышками, совсем слабенькую Милу вывели на ходунках и предупредили: «Не факт, что она выживет». Давали ей два-три месяца жизни.
- Она сразу потянулась ко мне: «Мама!» Честно скажу, если бы она не сказала: «Мама!», я, может быть, и не решилась: было страшно, очень большая ответственность.
Но вот это слово: «Мама» - думаю, это Бог мне подсказал, я верующий человек, - делится Светлана.
- Посоветовались с Андреем, он сказал: «Ты справишься, я помогу».
Девчонок забрали домой.
В первое время к Миле относились как к хрустальной туфельке: дети даже боялись лишний раз к ней подойти, взять на руки, пообщаться.
А когда через полгода родители поставили её на ноги, девочка начала ходить, все поняли, что она самая обычная.
- Все её любят. Захар, когда уезжал в командировки, всегда звонил, спрашивал: «Мам, как Мила?»
Старшие мои постоянно помогали, поддерживали, переживали. Если в больницу надо - с работы отпросятся, отвезут.
Сейчас Ксюше и Миле почти 10.
- Больше всего они, как и любые дети, любят безобразничать, они очень активные, - говорит Светлана.
- Мила рисовать любит, мы ходим на рисование. Ещё она хотела на фортепиано пойти заниматься, но решили подождать годик-другой: недавно у нее были очень сложные операции.
А так она совершенно обычный ребёнок, помогает мне по дому. И с собакой погуляет, и пропылесосит.
Светлана не скрывает:
- Вытащить её было непросто. У меня младшие были заброшены, я всё в неё вкладывала. И сейчас продолжаем бороться за ее здоровье.
«Умел всех сплотить»
В 2022-м началась специальная военная операция. Средний сын Захар добровольно мобилизовался.
- Сказал: «Хочу, чтобы мои мать и сестра жили спокойно». В детстве он мечтал стать военным.
У меня все сыновья служили, у них даже мысли не было не пойти в армию. Они говорили: «Есть такая профессия - Родину защищать»
А перед Новым, 2023-м годом, Светлана увидела в фонде фотографию очень красивой малышки Вари из Новосибирска, тоже с проблемами со здоровьем.
- Её глаза просто запали мне в душу, всё время думала о ней. Позвонила Захару, с ним первым поделилась, что хочу её взять, никто больше не знал.
Сказала: «Сынок, ты же понимаешь, какое у ребёнка будущее? Дом-интернат для инвалидов!»
И он сказал: «Я в отпуск приеду - мы с тобой едем за ней».
Но 13 мая 2023 года Захар погиб. Ему было всего 22. Посмертно он награждён орденом Мужества.
- То, что я чувствовала в этот момент, не передать словами. Захар объединял всю семью, у него был такой особенный дар - он умел всех сплотить.
И мы с ним были очень близки. На него всегда можно было положиться.
А с большой Варей они просто не разлей вода были, всё друг про друга знали, - рассказывает Светлана.
Маленькая Варя и Миша
Маленькую Варю она всё равно привезла домой. Муж узнал о её решении, когда Светлана уже купила билет в Новосибирск.
- Я просто поставила его перед фактом: «Ты со мной едешь или я еду одна?» Он сказал: «Я еду. Мы её забираем».
Сейчас девочке 7 лет.
- Теперь у нас в семье две Вари: большая и маленькая. Большая сразу сказала: «Варвара одна я». Я согласила: «Хорошо, тогда она будет вареником». Но дома обычно называем - маленькая Варя.
А потом в фонде появилась фотография Мишеньки из Запорожья, тоже с непростым диагнозом.
- Поехали мы с мужем за ним в Симферополь. Там нам сказали очень нехорошие вещи: как мы вообще подумали такого ребёнка взять? Прочитали большую лекцию.
Не буду долго рассказывать, но через четыре дня Мишу удалось забрать.
И теперь это любовь всей семьи. Мишеньке четыре года, у него уже большие успехи в развитии.
По характеру он такой рубаха-парень, чем-то напоминает Захара - тоже сплачивает всю нашу семью.
В новом доме
Гибель Захара сильно подкосила Андрея. Часто мужчины переживают горе сильнее женщин. В прошлом году мужа Светланы не стало.
- С Андреем я была не замужем, а за мужем. Он и финансово нас обеспечивал. И я знала, что всегда могу на него облокотиться в самые тяжёлые времена. И дети его очень любили.
Сейчас старшие сыновья живут отдельно. Один - водитель-дальнобойщик, второй - медик. У них свои семьи.
У Светланы уже и внуки есть. Большая Варя учится в КГУ и пока живет с мамой и младшими детьми.
Некоторое время назад семья переехала из Товарково в дом в совхозе им. Ленина.
- Первой встаю я. Когда был папа, иногда он вставал. За мной встаёт Миша, за Мишей - маленькая Варя, а за ней уже все остальные.
- Готовлю я. И у меня есть помощники: мультиварка, чайник, тостер, шашлычница.
Все обожают шашлык и фирменные крылышки в винном соусе. Если нет крылышек - значит, праздник не праздник. Ну и жареную картошку все любят.
Когда большая Варя свободна, она помогает. Если мне надо уехать по делам, я спокойно оставляю детей на неё и знаю, что все дома накормлены, напоены, переодеты, переобуты, спать уложены.
Но сейчас стараюсь ограничивать её работу по дому, чтобы она больше занималась. Сейчас главное - её образование.
«Они все мои дети, как Захар»
Сейчас Светлана делает всё, чтобы память о погибших ребятах жила.
Создала в Товарково группу «Сыновья», объединив родителей и жён погибших ребят. В прошлом году установили баннер с фотографиями 15 местных парней.
- Среди них есть ребята, у которых родители умерли, никого нет. У меня трое таких пацанов. Я же не могу их бросить. Они все мои дети, как Захар, - говорит она.
А еще в панах у Светланы - создать в Товарково парк памяти, где родственники погибших героев посадят деревья, и возле каждого будет стоять маленькая мемориальная доска.
А когда силы совсем на исходе, едет в Богородице-Рождественскую девичью пустынь. Там её ждёт матушка Августа.
- Она мой первый помощник. Она такая маленькая, худенькая, но сильная духом.
Я просто приезжаю, целую её, и мне так становится легко.
После гибели Захара, когда я считала, что жизнь закончилась, она мне голову на место поставила.
Теперь, когда мне тяжело, я еду к ней. И потом заряженная два месяца. Ну и что, что денег нет, проблемы, - зато дети рядом, семья вместе.
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