Вспоминаем, что происходило в это время в разные годы.

Фото из Государственного архива Калужской области.

Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.

Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.

Сегодня перенесёмся на 116 лет назад - в ноябрь 1910-го.

29 ноября 1910 года афиша калужского синематографа «Мир» извещала горожан о демонстрации фильма «Похороны Льва Толстого в Ясной Поляне».

Событие по тем временам грандиозное - вся страна переживала уход великого писателя, который умер 7 ноября 1910 года. Кино до Калуги доехало оперативно.

Кстати, до революции этот электротеатр размещался на Ильинской улице в доме № 7 и назывался «Мир искусства» (сейчас это улица Кутузова, 9).

Давайте вспомним историю кинотеатров в Калуге, куда наши прапрадеды ходили на «сеансы».

Выиграл кучу денег и построил кинотеатр

В октябре 1897 года газета «Калужский вестник» приглашала горожан на первые киносеансы.

Проходили они в театре на Сенной площади (ныне сквер Мира), в красивом деревянном здании. Публику зазывали на «движущиеся живые фотографии».

И зрителей это новшество просто потрясало. Сеансы быстро стали регулярными.

К началу XX века синематографы начали появляться в городе как грибы.

Одна из самых интересных историй связана с купцом Власовым. В 1902 году он выиграл в лотерею баснословную по тем временам сумму - 200 тысяч рублей!

Заказал губернскому инженеру Савицкому проект большого доходного дома на Облупской улице (сегодня это ул. Театральная, 36).

Разместил здесь кафе «Централъ», синематограф «Унион», магазин компании «Зингер» и салон фотографии «Идеал».

До 1911 года синематограф «Унион» устраивал сеансы и в летнем театре Городского сада (парк культуры и отдыха). Место было людное, и кино приносило хороший доход.

После 1918-го кинотеатр переименовали в «Ударник», а в 1967 году в этом здании разместился ТЮЗ.

В 1903 году рядом с Никитской церковью открылся кинотеатр «Художественный» господина Каца (сейчас улица Карпова, 13). После революции здание переименовали в Дом Красной Армии.

В 1932 году здесь открылся первый звуковой кинозал.

Потом кинотеатр перенесли в практически соседнее здание Никитской церкви, которое к тому времени уже было разрушено и использовалось под склад.

После войны здесь работал детский кинотеатр «Пионер».

Был кинотеатр и в центре города на Садовой (улица Кирова) - в торговом доме купца Коробова размещался кинотеатр «Люкс» (теперь на этом месте универмаг «Калуга»).

Показывали кино и в Народном доме, который находился недалеко от Московских ворот, в районе современного Концертного зала.

А в «Летописи провинции» Константина Афанасьева читаем, что в 1908 году:

«С 15 августа в Калуге открыты два постоянных электротеатра: «Модерн» в доме Слезкина на Плац-Парадной площади и «Фру-Фру» на Никитской улице в доме Уланова.

В качестве низшего разряда искусства кинематографы всё же являются интереснейшим развлечением. Что видишь в одном, то и в другом».

Кино распространилось и по губернии.

В 1912 году московский мещанин Бенке занимался устройством электротеатра в Боровске. В том же году кино появилось в Жиздре и Полотняном Заводе, год спустя - в Малоярославце и Козельске.

В 1918-м Петров и Медведев открыли кинематограф в Перемышле. Было кино и в Медыни, но в 1919 году из-за вспышки тифа заведения пришлось закрыть.

Дворик кинотеатра «Центральный» в середине ХХ века.

Название выбирали калужане

Летом 1930 года на улице Кирова началось масштабное строительство.

Город готовился получить современный кинотеатр в стиле сталинского конструктивизма.

Здание, по легенде, архитектор Госкино Михаил Черкасов спроектировал всего за неделю!

Но денег не хватало, и стройка растянулась на пять лет. Для фундамента кинотеатра использовали могильные плиты с разрушенных кладбищ Лаврентьевского и Крестовского монастырей.

Название выбирали долго, даже подключили калужан - в газете объявили конкурс.

Горожане предлагали варианты «Луч культуры Сталинец», «Далеко от прошлого».

В итоге остановились на «Центральном». Открылся он 5 января 1935 года. Кино здесь показывали уже со звуком.

На открытие приехал Семён Будённый, который поздравил всех с торжественным событием. Затем первым зрителям показали комедию «Весёлые ребята».

25 ноября

1717 - в Москве родился Александр Петрович Сумароков. Поэт XVIII века, первый русский профессиональный драматург.

Последние годы жизни провёл в деревне Сивцево Тарусского уезда, в своём родовом имении.

Персонажи комедий Сумарокова - отчасти художественные образы тарусских помещиков. Похоронен в некрополе Донского монастыря в Москве.

1831 - родился Дмитрий Семёнович Унковский, младший сын в семье мореплавателей Унковских.

В 1857 году служил в Калужской Казённой палате чиновником особых поручений.

С 1876 года - инспектор народных училищ, а затем директор народных училищ Калужской губернии.

1856 - родился Сергей Иванович Танеев. Композитор, пианист, педагог, учёный, музыкально-общественный деятель.

9 января 1885 года в зале Дворянского собрания города Калуги состоялся благотворительный концерт профессоров Московской консерватории Сергея Ивановича Танеева и Ивана Войцеховича Гржимали.

Танеев неоднократно бывал в нашем городе, давал благотворительные концерты в поддержку музыкальной школы.

В марте 1997 года Калужскому музыкальному училищу (ныне колледж) было присвоено имя музыканта.

1868 - (ст. стиль) уже немолодой Шамиль, пленный вождь горцев Дагестана и Чечни, на состоянии здоровья которого калужский климат сказывался не лучшим образом, получил милостивое разрешение покинуть Калугу, где пробыл в ссылке девять лет.

Теперь его путь лежал в Киев (из записной книжки Валерия Продувнова).

1951 - газета «Знамя» писала:

«Приказом министра путей сообщения тов. Бещева за перевыполнение производственных планов и социалистических обязательств группа работников Калужского литейно-механического завода МПС награждена нагрудными знаками и ценными подарками…

Лучший токарь завода старый производственник тов. Панкин награждён именными часами».

1965 - архиепископ Донат (Щеголев) назначен руководителем Калужско-Боровской епархии.

Находился в этой должности по 17 апреля 1975 г. (из записной книжки Валерия Продувнова).

26 ноября

1726 - в семье графа родился Иван Григорьевич Чернышёв (по другим данным - 24 ноября), будущий российский генерал-фельдмаршал по флоту, президент Адмиралтейств-коллегий, действительный член Академии наук, сенатор. Чернышёвы владели поместьями в Калужском, Медынском, Мещовском и Козельском уездах.

Иван Чернышёв скончался в Риме, его останки были перевезены в Санкт-Петербург и захоронены в церкви Благовещения Александро-Невской лавры.

1863 - в Петербурге от тяжёлого воспаления лёгких на 52-м году жизни скончалась жена Александра Сергеевича Пушкина Наталья Николаевна Гончарова.

1896 - в Калуге создана Община сестёр милосердия с целью подготовки опытных сестёр милосердия для ухода за больными и ранеными в военное и мирное время.

1917 - калужский губернский комиссар М. К. Циборовский передал управление губернией своему помощнику - В. В. Пятницкому (из записной книжки Валерия Продувнова).

1972 - в Калуге открылся Дом печати, куда переселилась редакция областных газет «Знамя» и «Молодой ленинец» (Констинтин Афанасьев, «Летопись провинции»).

1977 - в 5-й средней школе Калуги открылся музей истории школы, который воссоздаёт страницы истории старейшего учебного заведения города.

Школа начиналась с Калужской женской гимназии в 1860 году.

Музей создан энтузиастом, талантливым педагогом, известным калужским краеведом Вячеславом Сергеевичем Зеленовым. Он служил школе с 1950 года.

27 ноября

1789 - «Зима настала в ноябре, снегу весьма мало.

Морозы только в 14 градусов. 27 ноября теплота пошла от 3–4-х градусов выше замерзания и были дожди капели по 24 декабря» (из записок купца Губкина).

1832 - (старый стиль) в Калуге в семье вольноотпущенного крестьянина родился Никанор Иванович Васильев, ставший впоследствии врачом и коллекционером.

В 1917 г. Калуге по его завещанию (скончался 20 февраля 1917 г.) переданы собранные им картины и дом.

Этот дар послужил основой для открытия Художественного музея. Васильева похоронили в Калуге на Пятницком кладбище, но его могила не сохранилась.

1836 - на сцене Большого театра в Петербурге впервые исполнялась опера М. Глинки «Иван Сусанин».

В центре её - образ «сына народа» Сусанина, человека доброго сердца, высокого благородства, отдавшего жизнь за Отчизну.

Партию главного героя исполнял Осип Афанасьевич Петров - один из основоположников русской вокальной школы. В 1830-х гг. успешно выступал на калужской сцене.

Как отмечал калужский театровед К. Бедлинский, артист, вышедший из простого народа, «в разнохарактерном репертуаре выработал в себе ту драматическую правду в звуке», которая позже и позволила ему правдиво создать образ героя Глинки.

1842- в городе Мещовске Калужской губернии родился Николай Константинович Михайловский. Русский писатель, публицист, критик, социолог.

1917 - установление Советской власти в Мещовском уезде.

1920 - ГИК рассмотрел просьбу арендаторов калужского кафедрального (Троицкого) собора не отключать электроэнергию в соборе.

Постановили: оставить в соборе электроосвещение, т. к. «собор представляет художественную ценность» (из публикаций Юрия Сухоцкого).

1932 - в Калуге родился Станислав Юрьевич Куняев. Писатель, критик, публицист, литературовед.

Лауреат Государственной премии РСФСР, Союзной премии (Россия - Беларусь) в области литературы и искусства за 2005–2006 годы, премии Патриарха всея Руси по литературе.

Почётный гражданин Калужской области.

1951 - газета «Знамя» опубликовала статью под названием «Вопреки желанию молодёжи»:

«Три девушки-колхозницы сельхозартели „По пути Ленина“ - В. Махонина, З. Иванова и К. Махонина - пришли к директору Боровской МТС.

- Мы хотим стать трактористками, - заявили они.

- А направление сельсовета у вас имеется? - спросил их директор.

У девушек не было такого документа. Они обратились за ним к председателю Балабановского сельсовета т. Мазур. Но тот их встретил весьма недружелюбно.

Девушки так и не смогли добиться посылки их на курсы трактористов».

1972 - родился Станислав Юрьевич Лопухов, российский пловец. Заслуженный мастер спорта России.

Серебряный призёр Олимпийских игр 1996 года в комбинированной эстафете 4×100 м, победитель Всемирной Универсиады, победитель этапов Кубка мира, призёр чемпионатов мира, рекордсмен Европы в эстафете по плаванию.

Ныне занимает пост директора калужского Дворца спорта.

28 ноября

1902 - …учащиеся Саловской прогимназии были освобождены от занятий.

В этот день в 1 ч. дня ученицам всех классов было прочитано о. протоиереем И. В. Извековым «О святителе и чудотворце Николае, архиепископе Мирликийском», при световых картинах, соответствующих этому чтению.

На втором чтении изволил присутствовать Его Превосходительство Господин Губернатор (Александр Офросимов), почётный попечитель прогимназии, госпожа Семёнова читала «О вулканах» при демонстрировании соответствующих световых картин.

1917 - прибытие в Калугу большевистских вооружённых отрядов из Москвы.

Свержение ими «Органа губернской власти». Установление в Калуге власти Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

1921 - газета «Коммуна» писала:

«В помещении Калужских командных курсов просветительским подотделом был проведён вечер «О Пушкине и Полотняно-Заводской старине».

Публики было около 70 человек.

Вечер не удовлетворил собравшихся, так как его устроители - представители музея Закс, Шереметева, Барышева, Лопатин и Костюкович - говорили односторонне, не рассказав, как жили и проводили своё время господа Гончаровы.

В праздничные дни они кидали с балкона своей прислуге и дворне фрукты и конфеты.

Предки Гончаровых не заботились о рабочих, томившихся за станками на фабрике.

Рабочие находились на таком далёком расстоянии от своих владельцев, что до них и до их детей праздничные фрукты с балкона, имеющего историческое и художественное значение, не долетали» (Константин Афанасьев, «Летопись провинции»).

1951 - из Календаря природы:

«Необычно холодной была вторая декада ноября.

В отдельные дни ночная температура снижалась до 19–26 градусов мороза, а среднесуточная температура была 14-17 градусов мороза, что редко наблюдается даже в январе…

Средняя многолетняя температура за вторую декаду ноября - 1-2,5 градуса мороза, а прошлогодняя за это время - 2,5-3,5 градуса тепла.

Сильные морозы вызвали значительное промерзание почвы, достигающее к 20 ноября 15-30 см.

Обычно в это время глубина промерзания не превышает 3-5 см».

29 ноября

1941 - в оккупированной Калуге вышел первый номер газеты «Новый путь».

По 20 декабря вышло 4 номера. Главным редактором был Бунескул Е. Е. (из записной книжки Валерия Продувнова).

1942 - первая группа французских лётчиков будущего авиаполка «Нормандия - Неман» прибыла на территорию СССР. Свой боевой путь эскадрилья начинала на калужской земле.

С марта 1943 года она участвовала в боях за Козельск, Ульяново, Спас-Деменск и другие города Калужской области. Участвовала эскадрилья и в боях на Курской дуге.

За время войны лётчики совершили 5240 боевых вылетов, сбив 273 немецких самолёта.

Полк награждён орденами Красного Знамени и Александра Невского, четверо лётчиков эскадрильи удостоены звания Героя Советского Союза.

1942 - в г. Кондрово, в уцелевшем от разгрома помещении бывшего барского дома, был открыт первый в Калужской области детский дом.

В 1992 году детский дом разместился в новом здании, построенном по индивидуальному проекту министерством транспортного строительства.

В настоящее время он объединяет три корпуса с зимним садом, библиотекой, начальной школой, спортивным комплексом.

В 2005 году заложен первый камень плавательного бассейна. В 2007 г. строительство бассейна было завершено.

30 ноября

1774 - «30 дня в ночи по Валуйской дороге, не доезжая Козинки, напали разбойники.

Пограбили серебром денег 370 целковых, ассигнациями 700 целковых, столик да сундук, а в нём письма секретным шрифтом и обязательства и прочие письменные дела, о чём в Валуйскую ратушу явочная челобитная подана» (из записок калужского купца Губкина).

1788 - «С ноября сделались морозы жестокие, и в декабре стужа была ниже точки замерзания 28 градусов в Калуге 6 ден» (из записок купца Губкина).

1911 - в деревне Пятовская Дзержинского района Калужской области родился Пётр Максимович Тарасов.

Герой Советского Союза. После войны Пётр Максимович был директором одной из средних школ Калуги; неоднократно избирался депутатом областного Совета.

1911 - открылась библиотека при Перемышльском городском клубе.

1946 - в селе Корекозево Калужской области родился Анатолий Николаевич Кухтинов. По паспорту датой его рождения считается 1 января 1947 г.

Работал журналистом сначала в «Молодом ленинце», откуда перешёл в «Знамя». Лауреат премии Калужского комсомола.

1951 - газета «Знамя» писала:

«Калужане повседневно чувствуют заботу партии и правительства об их родном городе.

Недавно получен новый подарок: парк автотаксомоторной конторы пополнился тремя комфортабельными автобусами…

Новые машины курсируют теперь не только на главных линиях: вокзал - парк им. Циолковского, спичечная фабрика - Комсомольская роща, но и на линии электромеханический завод - посёлок Середа».

1981 - Калужское производственное объединение «Гигант» («Спичка») награждено орденом «Знак Почёта» (Константин Афанасьев, «Летопись провинции»).

1996 - открыт Калужский филиал Российской Международной академии туризма.

2011 - на Правобережье в сквере Матери была открыта скульптурная композиция: женщина с ребёнком на руках.

Фигуры обвивает четырёхметровая арка, на вершине которой расположен символ крепкой семьи - гнездо с птицами.

У подножия изваяния - детские игрушки, отлитые из бронзы

Памятник создала Светлана Фарниева.

2019 - в канун 123-й годовщины со дня рождения Г. К. Жукова городу его имени было присвоено почётное звание «Город воинской доблести».