Три часа волшебства без антракта: Козельск принял Дедов Морозов со всей страны
В субботу, 21 ноября, в Козельск пришёл Новый год. И всё благодаря магии, которую привезли с собой Деды Морозы и Снегурочки со всей страны. Козельск принимал межрегиональный фестиваль-конкурс «Новогоднее сказочное призвание».
Собрал всех здесь калужский Дед Мороз Российский самородок Максим Федотов вместе с продюсером Ольгой Романчиковой и директором местного Досугового центра Ольгой Каюк.
Как известно, 18 ноября - День рождения Деда Мороза. Вот и отметили.
От Питера до Мордовии
На фестиваль новогодние волшебники начали съезжаться заранее: кто за сутки, а кто и за два дня. Добирались до Козельска из Тулы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Беларуси, Мордовии…
Всех разместили в гостинице, накормили, напоили.
Некоторые в Калужской области были впервые.
И пока репетиции не начались, хозяева фестиваля успели показать гостям Оптину пустынь и сказочную Вихляндию. Деды Морозы прогулялись по Козельску, зашли в музеи.
С девяти утра в субботу закипела настоящая магия - звукорежиссёры и осветители колдовали над аппаратурой, чтобы всё было красиво, как в сказке.
А новогодние волшебники тем временем готовились к выходу на сцену.
В фестивале участвовали Деды Морозы из девяти регионов.
И какие разные! Не только в привычных красных шубах, но и в синих, и в золотых.
Были среди них и колоритные, под 160 кг, и стройные Дедушки.
Вместе со Снегурочками, эльфами, зайками и танцевальными коллективами в образах снежинок и ёлочек они создавали новогоднее чудо, представляли свои регионы.
А ещё десять Дедов Морозов приехали вне конкурса - обменяться опытом и просто зарядиться праздничным настроением.
Оценивало же волшебников представительное жюри: Калужский Дед Мороз Российский самородок, Верховный Дед Мороз Казахстана, Минский, Мордовский и Московский Деды Морозы.
Удивила Снегурочка
Зал Досугового центра собрал полторы тысячи человек.
Сам конкурс стартовал в 14 часов, шёл без антракта и закончился только в 18:20.
Дедушки все активные, позитивные: показывали фокусы, танцевали, играли, шутили, устраивали интерактив с залом, бросали детям большие воздушные шары, а радостные малыши перекидывали их.
Маленькие зрители спускались в проходы - пританцовывали и припевали. Много было взаимодействия с первыми рядами.
- Дед Мороз, старик весёлый - топаем!
Любит шутки и приколы - хлопаем,
Знает песни и загадки,
Ест все ваши шоколадки!
От Калужской области на фестивале были Козельские Дед Мороз и Снегурочка, сказочные волшебники из Льва Толстого, а также Калужские Дед Мороз и Снегурочка, которые прихватили с собой Эльфа.
Но было в этот день одно выступление, которое сразило жюри наповал.
- Почётный гость - Снегурочка Превей-Мазыка из Мордовии со своим творческим номером просто удивила меня, - рассказывает калужский Дед Мороз «Российский самородок» Максим Федотов. - Девчонке 17 лет!
Шикарный образ, они брендируют Мордовию. Костюм весь усыпан янтарём и стразами, переливается!
Сундучок со сказками, который автоматически открывается. И с ней лисёнок, как живой.
Они рассказывали свою мордовскую сказку, и в зале все сидели с открытыми ртами.
Победителей много не бывает
Фестиваль в Козельске проходит уже в четвёртый раз. Из местного он вырос в областной, а теперь вышел на межрегиональный уровень.
- В прошлом году я сделал интригу: победителями стали все участники, - говорит Максим. - А в этот раз спросил у полуторатысячного зала: «Друзья мои, как вы считаете, кто же всё-таки победитель?»
И зал дружно закричал: «Они все победители, все лучшие!»
Я согласился: «Вы совершенно правы.
Я столько лет в сказке и ещё не нашёл тот секундомер или рулетку, по которым можно определить, кто лучший, измерить творчество!
Они все лучшие! Они все лауреаты первой степени».
Мы подарили всем участникам дипломы, памятные призы и подарки. Сказка и вообще любое творчество объединяет людей, и это здорово.
После фестиваля расходиться никто не спешил.
Деды Морозы и сказочные герои ещё долго в кулуарах обсуждали конкурс, делились впечатлениями.
А потом все волшебники разъехались по своим регионам. Последние гости добрались до Мордовии в 2 часа ночи понедельника: от них пришла смс-ка: «Мы дома!»
А наш Дед Мороз Российский самородок отдыхать не собирается, у него много новогодних дел.
В ближайшие дни собирается к Андрею Малахову на запись праздничной передачи «Песни от всей души», ближе к 31 декабря придёт в гости в программу «Спокойной ночи, малыши», а в новогоднее время заглянет на прямой эфир одной из лотерей.
Ну а уже сейчас начинает поздравлять ребятишек по школам, санаториям и больницам. Ведь Новый год - это прежде всего детский праздник.
А ещё в голове у Деда Мороза Российского самородка зреет грандиозный план: в 2030 году он хочет сделать Козельск Новогодней столицей России.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!