Они не только умеют дарить подарки, но и зажигать полуторатысячный зал.

Фото Максима Федотова.

В субботу, 21 ноября, в Козельск пришёл Новый год. И всё благодаря магии, которую привезли с собой Деды Морозы и Снегурочки со всей страны. Козельск принимал межрегиональный фестиваль-конкурс «Новогоднее сказочное призвание».

Собрал всех здесь калужский Дед Мороз Российский самородок Максим Федотов вместе с продюсером Ольгой Романчиковой и директором местного Досугового центра Ольгой Каюк.

Как известно, 18 ноября - День рождения Деда Мороза. Вот и отметили.

От Питера до Мордовии

На фестиваль новогодние волшебники начали съезжаться заранее: кто за сутки, а кто и за два дня. Добирались до Козельска из Тулы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Беларуси, Мордовии…

Всех разместили в гостинице, накормили, напоили.

Некоторые в Калужской области были впервые.

И пока репетиции не начались, хозяева фестиваля успели показать гостям Оптину пустынь и сказочную Вихляндию. Деды Морозы прогулялись по Козельску, зашли в музеи.

Калужский Дед Мороз Российский самородок Максим Федотов (в центре) с коллегами-волшебниками в сказочной Вихляндии. До конкурса - считанные часы, а настроение уже новогоднее.

С девяти утра в субботу закипела настоящая магия - звукорежиссёры и осветители колдовали над аппаратурой, чтобы всё было красиво, как в сказке.

А новогодние волшебники тем временем готовились к выходу на сцену.

В фестивале участвовали Деды Морозы из девяти регионов.

И какие разные! Не только в привычных красных шубах, но и в синих, и в золотых.

Были среди них и колоритные, под 160 кг, и стройные Дедушки.

Вместе со Снегурочками, эльфами, зайками и танцевальными коллективами в образах снежинок и ёлочек они создавали новогоднее чудо, представляли свои регионы.

А ещё десять Дедов Морозов приехали вне конкурса - обменяться опытом и просто зарядиться праздничным настроением.

Оценивало же волшебников представительное жюри: Калужский Дед Мороз Российский самородок, Верховный Дед Мороз Казахстана, Минский, Мордовский и Московский Деды Морозы.

Фойе Досугового центра стало сказочной фотозоной: когда еще будет шанс сфотографироваться с настоящими волшебниками.

Удивила Снегурочка

Зал Досугового центра собрал полторы тысячи человек.

Сам конкурс стартовал в 14 часов, шёл без антракта и закончился только в 18:20.

Дедушки все активные, позитивные: показывали фокусы, танцевали, играли, шутили, устраивали интерактив с залом, бросали детям большие воздушные шары, а радостные малыши перекидывали их.

Маленькие зрители спускались в проходы - пританцовывали и припевали. Много было взаимодействия с первыми рядами.

- Дед Мороз, старик весёлый - топаем!

Любит шутки и приколы - хлопаем,

Знает песни и загадки,

Ест все ваши шоколадки!

От Калужской области на фестивале были Козельские Дед Мороз и Снегурочка, сказочные волшебники из Льва Толстого, а также Калужские Дед Мороз и Снегурочка, которые прихватили с собой Эльфа.

Но было в этот день одно выступление, которое сразило жюри наповал.

- Почётный гость - Снегурочка Превей-Мазыка из Мордовии со своим творческим номером просто удивила меня, - рассказывает калужский Дед Мороз «Российский самородок» Максим Федотов. - Девчонке 17 лет!

Шикарный образ, они брендируют Мордовию. Костюм весь усыпан янтарём и стразами, переливается!

Сундучок со сказками, который автоматически открывается. И с ней лисёнок, как живой.

Они рассказывали свою мордовскую сказку, и в зале все сидели с открытыми ртами.

Победителей много не бывает

Фестиваль в Козельске проходит уже в четвёртый раз. Из местного он вырос в областной, а теперь вышел на межрегиональный уровень.

- В прошлом году я сделал интригу: победителями стали все участники, - говорит Максим. - А в этот раз спросил у полуторатысячного зала: «Друзья мои, как вы считаете, кто же всё-таки победитель?»

И зал дружно закричал: «Они все победители, все лучшие!»

Я согласился: «Вы совершенно правы.

Я столько лет в сказке и ещё не нашёл тот секундомер или рулетку, по которым можно определить, кто лучший, измерить творчество!

Они все лучшие! Они все лауреаты первой степени».

Мы подарили всем участникам дипломы, памятные призы и подарки. Сказка и вообще любое творчество объединяет людей, и это здорово.

После фестиваля расходиться никто не спешил.

Деды Морозы и сказочные герои ещё долго в кулуарах обсуждали конкурс, делились впечатлениями.

А потом все волшебники разъехались по своим регионам. Последние гости добрались до Мордовии в 2 часа ночи понедельника: от них пришла смс-ка: «Мы дома!»

А наш Дед Мороз Российский самородок отдыхать не собирается, у него много новогодних дел.

В ближайшие дни собирается к Андрею Малахову на запись праздничной передачи «Песни от всей души», ближе к 31 декабря придёт в гости в программу «Спокойной ночи, малыши», а в новогоднее время заглянет на прямой эфир одной из лотерей.

Ну а уже сейчас начинает поздравлять ребятишек по школам, санаториям и больницам. Ведь Новый год - это прежде всего детский праздник.

А ещё в голове у Деда Мороза Российского самородка зреет грандиозный план: в 2030 году он хочет сделать Козельск Новогодней столицей России.