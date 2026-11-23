В минувший четверг, 19 ноября, в студии радио «Комсомольская правда – Калуга» на волне 93,1 FM разговор шел о самой непростой сфере в жизни общества — зависимости от алкоголя, наркотиков и табака.

Главврач калужского наркодиспансера Игорь ГОРБАЧЁВ рассказал, сколько пьют калужане, кто на самом деле ложится в наркодиспансер.

Обсудили мы и то, почему запреты работают лучше, чем кажется.

Нарколог также дал совет, как бросить пить, если дело зашло слишком далеко.

Семь литров на душу

— Игорь Анатольевич, за семь месяцев 2026 года потребление чистого спирта на душу населения в Калужской области упало до 7,4 литра. Это же прорыв? Или статистика лукавит?

— Цифры действительно обнадёживают. По данным Минздрава за девять месяцев, Калужская область среди 18 регионов ЦФО занимает пятое место. Тенденция к снижению устойчивая. Но я всегда предостерегаю от эйфории: по одной цифре — сколько зарегистрировано, сколько выявлено — объективно ситуацию не оценишь. Есть большая латентная составляющая. Основная масса людей, которые злоупотребляют, к нам просто не попадает.

— Но всё равно 7 литров спирта — это примерно 14 бутылок водки на каждого жителя области за год, от младенца до пенсионера. Как такое может быть? Это же очень много.

— Много, согласен. И расчёт сложный. Учитываются заболеваемость, распространённость, продажи. По особой формуле считается даже потребление самогона. Учитывается уровень преступлений, совершённых в состоянии опьянения. Понятно, что это средняя температура по больнице: кто-то пьёт каждый день по стакану, а кто-то вообще не пьёт. Но в среднем выходит такая цифра.

— Кстати, про среднюю температуру. Вы сказали, что Москва на первом месте по наименьшему потреблению — четыре литра. Верится с трудом.

— И я о том же. Когда смотришь на эти четыре литра, понимаешь: ну как-то странно. Нереально. Но это уже вопрос к методикам и к тому, как считается продажа в мегаполисе, где огромный поток приезжих.

Кто стучится в двери диспансера

— Давайте перейдём к тем, кто пьёт не по статистике, а по-настоящему. Как люди попадают в наркодиспансер?

— Чаще всего приводят родственники. Но госпитализация у нас добровольная, поэтому пациент сам даёт согласие. Он понимает, что не может восстановиться самостоятельно. Подавляющее большинство — именно такие случаи. Есть и пациенты с алкогольными психозами, когда человек может нанести вред себе или окружающим; их привозят по 323-му федеральному закону. Специализированная бригада скорой помощи имеет право доставить его к нам даже с помощью полиции.

— А койки у вас пустуют или всё занято?

— Последние три года федеральный Минздрав, когда мы сдаём отчёты, укоряет нас за низкую занятость. Она должна быть 320–340 дней в году, но у нас меньше 200. Сейчас у нас 125 коек. В своё время было 165. Лет пять-шесть назад психиатрическая больница закрыла своё отделение. У них было 50 коек, и мы принимали пациентов с алкогольными психозами через день. Переживали: справимся ли? А теперь оказывается, что и развёрнутых коек переизбыток. В мае к нам приезжали специалисты Центра Сербского, рекомендовали сократить коечный фонд на 10%.

— Почему так происходит? Люди стали меньше пить или просто не доходят до больницы?

— Количество пациентов уменьшается. Это факт. Но не надо думать, что мы сидим без работы. Острых психозов, той самой «белочки», стало в разы меньше за последние десять лет, а основная масса пациентов приходит в состоянии абстиненции. Когда после длительного запоя не могут остановиться, утром похмеляются, деньги заканчиваются, появляются проблемы с работой. Вот в таком состоянии они к нам и поступают.

— Сколько в среднем лежит человек? Двадцать один день, как положено по стандартам?

— Если говорить о синдроме зависимости — да, 21 день. Но не всё так просто. Даже три недели многие не выдерживают. На седьмой-десятый день они чувствуют себя хорошо и рвутся на свободу. Мы не можем их задержать. Человек на любом этапе лечения может отказаться. Мы пытаемся уговорить пациента, если понимаем, что ему рано выписываться, и связываемся с родственниками.

Тормозная жидкость — в прошлом

— Чем чаще всего травились в уходящем году? Раньше говорили про тормозную жидкость, «палёную» водку, самогон. Сейчас что?

— Этого давно уже нет. Травятся абсолютно легальным алкоголем. Просто потребляют его в лошадиных дозах. По данным бюро судебно-медицинской экспертизы, 99% летальных исходов обусловлены потреблением чистого этилового спирта. Единичные отравления метанолом, но это, как правило, суициды или случайное потребление. Самогон тоже ушёл в прошлое. Так что основная проблема — не качество, а количество.

— То есть для улучшения ситуации достаточно аккуратно сокращать часы продажи, ужесточать правила?

— Именно так. И мы видим результаты. Минздрав оценивает регионы по количеству дополнительных региональных мер. Федеральный закон разрешает продавать алкоголь с 8 до 20 часов, но многие регионы ввели свои ограничения. У нас, например, с 10 утра. В Тульской области — с 14:00.

— Давайте сравним 2026-й с 2025-м. Какие цифры вас удивили?

— За девять месяцев этого года впервые выявленных больных алкоголизмом — 185. В прошлом году было 217. Алкогольные психозы: 61 случай против 64. Снижение есть, но оно не взрывное. Это планомерная работа.

— Алкоголизм молодеет?

— Нет. Основная группа — 25–55 лет. Это работоспособный возраст. И это одна из существенных причин преждевременной смертности, особенно среди мужчин. К сожалению, люди выпадают из жизни в самом активном периоде.

Наркомания: волны, соли и суды

— Хорошо, с алкоголем картина ясна. Но есть же ещё наркомания. Здесь тоже снижение?

— Здесь сложнее. По наркомании мы наблюдаем волны. Это связано с появлением новых наркотиков. Последние три года число пациентов увеличивалось на 20–30 человек в год. Появились синтетические соли, мефедрон, метадон. Но в этом году за девять месяцев выявлено 43 пациента с наркоманией, а в прошлом году было 63. То есть снижение существенное.

— Кого сложнее лечить — алкоголика или наркомана?

— Если брать тех, кто наблюдается после лечения, то алкоголиков больше. У них выше приверженность терапии. Наркоманы чаще срываются. Кстати, по решению суда многие проходят диагностику, профилактику, реабилитацию. Суд может возложить на них эту обязанность. Но это лишь 30–35% от общего количества таких пациентов. Остальные приходят сами, или их приводят родственники.

— Теперь про курение. Статистика говорит, что доля курящих среди взрослых упала с почти 18% до 12,5%. Это результат закона о запрете курения в общественных местах?

— Да, это наглядные последствия 15-го федерального закона. Как его ни критиковали, как ни приводили в пример курящего волка из «Ну, погоди!», но такого безобразия, как раньше, уже нет. Невозможно было в кафе находиться. Сейчас закрытая выкладка сигарет сработала: она исключает импульсивную покупку. Человек идёт домой, видит пачку на кассе, берёт. А когда её не видит, он проходит мимо. По ЦФО мы в пятёрке по снижению, и это хороший результат.

Как бросить, если не можешь

— Наступит ли когда-нибудь время, когда наркологический диспансер закроется?

— Это перспектива очень далёкая. Без работы мы не останемся. У нас порядка тридцати врачей-наркологов, и в каждом районе есть приём. Выездные бригады из Калуги и соседних районов. Хватает, но работы меньше не становится.

— Что посоветуете людям, которые хотят бросить, но не могут?

Во-первых, пройдите диспансеризацию и посмотрите на состояние здоровья. Минздрав мониторит алкоголь-ассоциированные заболевания: полинейропатия, алкогольная болезнь печени, гепатоз. Число таких больных в разы больше, чем больных алкоголизмом. И смертность связана именно с этим: человек на фоне гипертонии, болезни печени продолжает пить и получает инфаркт или инсульт. Хотите раньше времени умереть? Пейте. Но каждый отвечает за себя.

Подкаст программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда - Калуга» с участием Игоря Горбачева можно послушать здесь.