Недавно в Калужской области вынесли приговор одному из участников расправы

Мы продолжаем публиковать статьи о громких уголовных делах и расследованиях прошлых лет в рамках нашей рубрики «Чистосердечное признание».

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А в этот раз наш рассказ о событии, которое взбудоражило Балабаново летом прошлого года.

Праздник без повода

Это был обычный рабочий четверг, с утра Михаил находился на очередном объекте. Он получал пенсию по инвалидности, при этом подрабатывал в частной коммунальной структуре, занимался озеленением и уборкой в городе.

Но в этот раз задание было нетипичным – очистить от хлама квартиру, хозяин которой недавно умер. Вместе с напарником Леонидом они выбрасывали через окно во двор пыльные велосипедные детали и другое старье. Ближе к обеду появилось желание выйти на воздух – в жилище все еще стоял характерный запах мертвого тела.

На скамейке увидели компанию незнакомцев, которые в этот утренний час были уже прилично хмельные и продолжали накачиваться крепким.

- Мужики, выпьете с нами? – предложили работникам.

Те переглянулись и кивнули – почему бы не сделать по глоточку в веселой компании?

Глоточком не обошлось, за разговором незаметно пролетел час. Среди новых друзей оказались рецидивист Володя, отсидевший в том числе за убийство, молдаванин Григоре, который приехал на заработки и жил в стране с просроченными документами, а также Женя – человек без особых «заслуг». Были и другие ребята, всех не запомнить.

Пополнив запасы спиртного, пьяная команда предложила работникам переместиться в лесополосу, где имелось уютное тихое место для задушевных разговоров. И вновь их ничего не насторожило. Отдыхать так отдыхать!

На лоне природы поначалу все складывалось благопристойно. Коллектив пополнили еще два собутыльника из местных. Михаил даже отдал одному из парней свой довольно дорогой смартфон, чтобы послушать музыку.

Неожиданный поворот

Веселье продолжалось еще около часа, как вдруг Леониду поступил звонок:

- Вы где? – поинтересовался начальник.

- Мы… на месте, - ответил рабочий, обменявшись испуганным взглядом с Михаилом.

Праздник закончился так же неожиданно, как и начался – оба товарища спешно отправились на объект. По пути Михаил вспомнил, что так и не забрал у компании свой телефон, ему пришлось возвращаться.

- Ребят, телефон отдайте, - попросил он, протягивая руку к своей вещи.

Но его рука цели не достигла – телефон забрали.

- Мы еще не наслушались, - последовал безапелляционный ответ.

Растерянный Михаил вступил в перепалку, но кончилась она тем, что рецидивист Володя встал и начал толкать его в грудь. А затем и вовсе ударил в лицо.

Дальше произошло немыслимое – Григоре схватил два шампура и начал колоть Михаила в туловище. Тот закрывался руками, первые уколы пришлись на них, потекла кровь.

Михаил бросился к Володе и попросил остановить безумие, но добился обратного эффекта – к расправе начали присоединяться другие участники.

Бывшие приятели били его руками и ногами, кололи шампурами, пробили голову лопатой. Одежда была мокрой от крови, но изуверы в пьяном угаре и не думали останавливаться. Наносили все новые удары и смеялись.

Михаил не мог сопротивляться – считал, что от этого будет только хуже, да и шансов против озверевшей стаи у него не было.

Вдруг Женя швырнул ему лопату.

- Давай, копай себе могилу. Живее!

Михаил молча подчинился. Бывшим собутыльникам не понравилась медлительность искалеченного человека, они продолжали бить его. При очередном ударе в затылок чем-то твердым послышался хруст, в глазах Михаила померкло, колени подломились.

Увидев, что жертва перестала шевелиться, приятели как ни в чем не бывало продолжили пьянку рядом с истерзанным телом.

Разошлись по домам они только после семи вечера.

Долгий путь домой

Михаил не умер, а лишь надолго отключился. Местная жительница сказала, что нашла его на краю свежевырытой ямы, рядом валялась окровавленная одежда.

Женщина помогла ему подняться и отвела в бытовку. Но сам Михаил этого не помнит, что и неудивительно, учитывая черепно-мозговую травму и сильнейший шок.

Он помнит, как очнулся в непонятном месте, пробрался через какую-то дыру в заборе и добрался до вокзала. Сел на поезд до Обнинска.

В вагоне вдруг увидел свое отражение в стекле – на шее проступала отчетливая борозда, прикасаться к ней было больно. Пришла мысль, что его пытались еще и задушить, но этот момент память не сохранила.

Лишь на следующий день он обратился к медикам. Сотрясение мозга, множественные переломы лицевых костей, резаные раны – это лишь часть того, что потом пришлось долго и трудно лечить.

И как позже признается жертва, ему вовсе не жаль утраченного имущества, гораздо серьезнее оказалось потерять здоровье.

В тот же день он написал заявление в полицию. Однако назвать имена участников кошмара не смог. Оперативникам предстояло искать их самостоятельно.

А уголовник Володя выдержал без приключений всего четыре дня. Как-то ночью познакомился с таксистом, предложил выпить. И опять взрослый человек не подумал, что проводить время с пьяным незнакомцем – не лучшая идея.

Водка кончилась, Володе захотелось продолжения. Таксист отказался отдавать на это последние деньги, но для агрессивного собутыльника это было неприемлемо. Угрожая «обнулить» жертву, налетчик забрал у него телефон и банковскую карту.

Его задержали, а еще через несколько дней его полиция поймала и других участников расправы.

Запутанный клубок

Перед Следственным комитетом встала непростая задача восстановить обстоятельства того дня.

Показания задержанных существенно расходились. Это усугублялось и тем, что из-за огромных доз алкоголя фигуранты дела с трудом вспоминали собственные действия.

Тем не менее, следствию удалось восстановить хронологию событий и собрать доказательную базу. Первым из четырех задержанных на скамье подсудимых оказался Владимир.

Состоявшийся недавно суд признал его виновным в покушении на убийство и двух разбойных нападениях. Наказание – 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Дела остальных фигурантов выделены в отдельное производство.

Окровавленные одежда и лопата, изъятые с места преступления

Более всего в этой истории удивляет, с какой легкостью взрослые разумные люди садятся пить вместе с незнакомцами.

По словам сожительницы Владимира, в трезвом виде он был и спокойным, и дружелюбным. Но полностью менялся после приема алкоголя – становился жестоким, агрессивным и конфликтным.

И это достаточно типичное явление – спиртное зачастую радикально преображает некоторых людей.

Михаил же получил жестокий урок. Доверчивость, помноженная на алкоголь, обернулась для него изувеченным телом и долгим восстановлением.

Но главный вывод лежит на поверхности: застолье с незнакомцами, пусть даже на первый взгляд приветливыми и веселыми, редко заканчивается добром. Иногда цена одной рюмки — собственная жизнь, и этот счёт выставляют без предупреждения.

Благодарим следственное управление СК России по Калужской области за содействие при подготовке материала.