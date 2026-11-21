Искусствовед - о любимых экспонатах и музее без скуки.

Фото германа Зенкина.

Премию «Медиаперсона года - 2026» в номинации «Культурный навигатор новой формации» получила искусствовед, культуролог, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Калужского музея изобразительных искусств, арт-инсайдер, автор TV-блога и онлайн-проектов об искусстве Юлия ЗАЛОЖНЫХ.

Она знает об искусстве всё - и даже больше. Ей подвластны тайны старых мастеров, секреты музейных запасников и даже вечная загадка «Чёрного квадрата» Малевича. А ещё она распутала запутанную историю хозяев калужского дома Игнатовых.

За плечами Юлии - диплом с отличием Московского государственного института культуры и искусства, магистратура в Санкт-Петербурге, аспирантура в Москве и постоянный профессиональный рост: от программ управления в социальной сфере до соискательства по теории и истории культуры, искусства.

В Калужском музее изобразительных искусств она работает уже 16 лет.

- Юлия, работать в музее - это была детская мечта или счастливая случайность?

- Всё началось в детстве. По воскресеньям мама водила меня на занятия в школу при краеведческом музее. Это оставило яркое впечатление.

Потом мы с ней покупали открытки с репродукциями картин, а дома я устраивала из них маленькие экспозиции и приглашала на них родителей.

Ну и в художественной школе я училась. Рисовать любила, но со временем поняла, что мне гораздо интереснее разделы, посвящённые истории культуры, искусства.

Так потихоньку и определилось моё направление. Когда я училась в университете в Москве, устроилась в Музей Победы на Поклонной горе, работала ведущим методистом в отделе фондов: фотографии, газеты, одежда, немного живописи.

Вышла замуж, родился сын Глеб, и мы с семьёй решили вернуться в Калугу.

Так я пришла в музей изобразительных искусств.

И мне нравится, что в отличие от федерального музея с его узкой специализацией здесь я могу пробовать себя в разных направлениях: организация выставок, занятия с детьми, экскурсии, лекции, видеосъёмка, научная работа.

Даже когда мне предлагали вернуться в Москву, я осталась, потому что здесь хорошие возможности для самореализации.

- Если бы у вас была машина времени и вы могли пригласить на чашку чая в Калугу любого художника из прошлого, кто бы это был?

- Безусловно, Борис Кустодиев. Он начинал как ученик Репина, писал реалистично, и его хвалили за продолжение репинской традиции.

А потом резко переключился на свои знаменитые, яркие, необычные сюжеты с провинциальными купчихами и праздниками.

Мне интересно понять эту внутреннюю трансформацию: почему художник с одной темы и стиля переходит на другие? Что его тронуло и впечатлило настолько, чтобы изменить всё.

Обычно она рассказывает о художниках. Сегодня - о себе: Юлия Заложных на церемонии вручения премии.

- Есть ли в Калужском музее экспонат, который вы любите больше всего?

- Сложно выбрать, назову несколько. Когда мы снимали ролик «Пять причин прийти в наш музей», я играла в нём курсистку - героиню картины Николая Ярошенко, которая хранится у нас.

Поэтому «Курсистка» мне особенно дорога: это не только шедевр, но и моя личная история погружения в образ.

Ещё у нас есть небольшой пейзаж художника Маневича. Его работы редко встречаются в России, его мало знают.

А судьба у него необычная: Маневич уехал в Америку и стал там очень известен, его произведения нравились Эйнштейну.

И конечно, выделю фарфоровый пласт Петра Иванова: букет цветов. Невероятная тонкость исполнения.

Люди подходят и не могут поверить, что это фарфор, настолько изысканно и тонко вылеплены лепестки. У художника Петра Иванова, работавшего на Императорском фарфоровом заводе, печальная история.

Он разработал уникальный рецепт пластичной фарфоровой массы и создал пласт ко Всемирной выставке в Лондоне.

К сожалению, на выставку он по стечению обстоятельств не попал. Считается, что художник так сильно расстроился, что заболел и умер.

Рецепт массы был утрачен, секрет не раскрыт до сих пор, а подобных фарфоровых пластов в России сохранилось не более десяти.

- Вы ещё исследуете историю города. С чего началось дело о доме Игнатовых?

- У нашего музея два здания.

Если про усадьбу Билибиных более-менее известно, то про дом Игнатовых (бывший дом учителя на улице Ленина) информации было мало: лишь табличка на фасаде и пара строк в краеведческой литературе.

Мне захотелось понять, кем были владельцы дома и почему их называют «серпуховскими купцами».

Выяснилось, что дом построила калужская купчиха Елизавета Игнатова.

Она была замужем за Константином Игнатовым, который в юном возрасте с отцом переехал в Калугу из Серпухова.

Предстоит ещё многое узнать: это работа с архивами, поиск генеалогических подробностей.

У меня не было опыта в этом, но когда начинаешь постепенно погружаться в процесс, открываются удивительные моменты прошлого.

- В эпоху мемов, эмодзи и коротких видео вы учите детей каллиграфии и этикету. Как удержать внимание современного ребёнка?

- У меня большой опыт общения с детьми, плюс есть два своих сына, поэтому я выработала чёткую модель: если скучно рассказывать, что «руки на стол не кладём» или «вилку берём вот эту», они мгновенно заскучают.

Школа этикета, которую я веду, существует уже 6 лет, и её главный принцип - игровая форма. Детям, воспитанным на гаджетах, нудное назидание не подойдёт.

Поэтому я с ними что-то обсуждаю, либо сразу предлагаю найти ошибку, либо увидеть на картинке какие-то правила этикета.

Купила набор столовых приборов, чтобы обсудить, почему у одной вилки зубчики короче или как выглядит вилка для устриц.

На занятии по древнегреческому этикету принесла отрез ткани, и мы драпировали туники. Дети запомнили, что греки не ходили в скроенной одежде, которая тогда считалась одеждой варваров.

Потом каждый выбрал правило, зарисовал его в древнегреческом стиле и подписал на древнегреческом языке. Стараюсь включать максимум интерактива и иммерсивности и общаюсь с детьми без морализаторства.

- Есть ли у вас хобби, которое никак не связано с музеями?

- Спорт, путешествия, театр и джаз! Люблю ходить на джазовые концерты. Одно время меня это настолько увлекло, что я даже читала историю джаза.