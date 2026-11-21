«Медиаперсона года - 2026»: Юлия Заложных - Кустодиев на чашку чая, «Курсистка» в главной роли и фарфор с детективной историей
Премию «Медиаперсона года - 2026» в номинации «Культурный навигатор новой формации» получила искусствовед, культуролог, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Калужского музея изобразительных искусств, арт-инсайдер, автор TV-блога и онлайн-проектов об искусстве Юлия ЗАЛОЖНЫХ.
Она знает об искусстве всё - и даже больше. Ей подвластны тайны старых мастеров, секреты музейных запасников и даже вечная загадка «Чёрного квадрата» Малевича. А ещё она распутала запутанную историю хозяев калужского дома Игнатовых.
За плечами Юлии - диплом с отличием Московского государственного института культуры и искусства, магистратура в Санкт-Петербурге, аспирантура в Москве и постоянный профессиональный рост: от программ управления в социальной сфере до соискательства по теории и истории культуры, искусства.
В Калужском музее изобразительных искусств она работает уже 16 лет.
- Юлия, работать в музее - это была детская мечта или счастливая случайность?
- Всё началось в детстве. По воскресеньям мама водила меня на занятия в школу при краеведческом музее. Это оставило яркое впечатление.
Потом мы с ней покупали открытки с репродукциями картин, а дома я устраивала из них маленькие экспозиции и приглашала на них родителей.
Ну и в художественной школе я училась. Рисовать любила, но со временем поняла, что мне гораздо интереснее разделы, посвящённые истории культуры, искусства.
Так потихоньку и определилось моё направление. Когда я училась в университете в Москве, устроилась в Музей Победы на Поклонной горе, работала ведущим методистом в отделе фондов: фотографии, газеты, одежда, немного живописи.
Вышла замуж, родился сын Глеб, и мы с семьёй решили вернуться в Калугу.
Так я пришла в музей изобразительных искусств.
И мне нравится, что в отличие от федерального музея с его узкой специализацией здесь я могу пробовать себя в разных направлениях: организация выставок, занятия с детьми, экскурсии, лекции, видеосъёмка, научная работа.
Даже когда мне предлагали вернуться в Москву, я осталась, потому что здесь хорошие возможности для самореализации.
- Если бы у вас была машина времени и вы могли пригласить на чашку чая в Калугу любого художника из прошлого, кто бы это был?
- Безусловно, Борис Кустодиев. Он начинал как ученик Репина, писал реалистично, и его хвалили за продолжение репинской традиции.
А потом резко переключился на свои знаменитые, яркие, необычные сюжеты с провинциальными купчихами и праздниками.
Мне интересно понять эту внутреннюю трансформацию: почему художник с одной темы и стиля переходит на другие? Что его тронуло и впечатлило настолько, чтобы изменить всё.
- Есть ли в Калужском музее экспонат, который вы любите больше всего?
- Сложно выбрать, назову несколько. Когда мы снимали ролик «Пять причин прийти в наш музей», я играла в нём курсистку - героиню картины Николая Ярошенко, которая хранится у нас.
Поэтому «Курсистка» мне особенно дорога: это не только шедевр, но и моя личная история погружения в образ.
Ещё у нас есть небольшой пейзаж художника Маневича. Его работы редко встречаются в России, его мало знают.
А судьба у него необычная: Маневич уехал в Америку и стал там очень известен, его произведения нравились Эйнштейну.
И конечно, выделю фарфоровый пласт Петра Иванова: букет цветов. Невероятная тонкость исполнения.
Люди подходят и не могут поверить, что это фарфор, настолько изысканно и тонко вылеплены лепестки. У художника Петра Иванова, работавшего на Императорском фарфоровом заводе, печальная история.
Он разработал уникальный рецепт пластичной фарфоровой массы и создал пласт ко Всемирной выставке в Лондоне.
К сожалению, на выставку он по стечению обстоятельств не попал. Считается, что художник так сильно расстроился, что заболел и умер.
Рецепт массы был утрачен, секрет не раскрыт до сих пор, а подобных фарфоровых пластов в России сохранилось не более десяти.
- Вы ещё исследуете историю города. С чего началось дело о доме Игнатовых?
- У нашего музея два здания.
Если про усадьбу Билибиных более-менее известно, то про дом Игнатовых (бывший дом учителя на улице Ленина) информации было мало: лишь табличка на фасаде и пара строк в краеведческой литературе.
Мне захотелось понять, кем были владельцы дома и почему их называют «серпуховскими купцами».
Выяснилось, что дом построила калужская купчиха Елизавета Игнатова.
Она была замужем за Константином Игнатовым, который в юном возрасте с отцом переехал в Калугу из Серпухова.
Предстоит ещё многое узнать: это работа с архивами, поиск генеалогических подробностей.
У меня не было опыта в этом, но когда начинаешь постепенно погружаться в процесс, открываются удивительные моменты прошлого.
- В эпоху мемов, эмодзи и коротких видео вы учите детей каллиграфии и этикету. Как удержать внимание современного ребёнка?
- У меня большой опыт общения с детьми, плюс есть два своих сына, поэтому я выработала чёткую модель: если скучно рассказывать, что «руки на стол не кладём» или «вилку берём вот эту», они мгновенно заскучают.
Школа этикета, которую я веду, существует уже 6 лет, и её главный принцип - игровая форма. Детям, воспитанным на гаджетах, нудное назидание не подойдёт.
Поэтому я с ними что-то обсуждаю, либо сразу предлагаю найти ошибку, либо увидеть на картинке какие-то правила этикета.
Купила набор столовых приборов, чтобы обсудить, почему у одной вилки зубчики короче или как выглядит вилка для устриц.
На занятии по древнегреческому этикету принесла отрез ткани, и мы драпировали туники. Дети запомнили, что греки не ходили в скроенной одежде, которая тогда считалась одеждой варваров.
Потом каждый выбрал правило, зарисовал его в древнегреческом стиле и подписал на древнегреческом языке. Стараюсь включать максимум интерактива и иммерсивности и общаюсь с детьми без морализаторства.
- Есть ли у вас хобби, которое никак не связано с музеями?
- Спорт, путешествия, театр и джаз! Люблю ходить на джазовые концерты. Одно время меня это настолько увлекло, что я даже читала историю джаза.
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