У них царит матриархат, они весят тонну и заходят в гости к людям: калужанам рассказали правду о зубрах
В фойе Инновационного культурного центра открылась фотовыставка «Дневник зубра». Она про то, как зубров спасли от полного исчезновения и как теперь людям с ними уживаться, - ведь эти животные всё чаще выходят за пределы заповедников.
Выставка передвижная, это часть большого проекта Приокско-Террасного заповедника «В гости к зубру», который победил в конкурсе Президентского фонда природы.
Помогали с организацией коллеги из нацпарков «Угра», «Орловское полесье», «Тульские засеки» и заповедника «Калужские засеки».
Осталось всего 48
История зубров невероятная. В начале XX века в дикой природе их не осталось совсем. Ни одного.
Насчитывалось 48 животных по зоопаркам и другим зооцентрам. Но специалисты смогли вернуть вид.
Сегодня в мире около 12,7 тысяч зубров, больше четверти - в России.
Самая крупная вольная группировка - Среднерусская - живёт на стыке Брянской, Калужской и Орловской областей, больше 1600 голов.
Многие из них - бывшие «воспитанники» Приокско-Террасного заповедника.
Там в 1948 году создали первый в стране зубровый питомник из двух пар чистокровных зубров, привезённых из Польши.
Первые зубрята - телочка Муравка и бычок Моквитянин - родились в 1950-м.
А с 1961 года зубров начали расселять.
За годы работы в этом заповеднике родились 800 зубров, больше 500 из них отправили в регионы России и за рубеж. Так создали 18 вольных популяций.
- Это редкий случай, когда полностью исчезнувшее в живой природе животное возвращено и восстановлены группировки, - сказала на открытии выставки директор Приокско-Террасного заповедника Светлана РОДИОНОВА. - Число зубров растёт, они осваивают новые пространства.
Животные, когда не хватает корма, могут выходить на сельхозугодья, с ними возможна встреча при сборе грибов и ягод. Поэтому мы рассказываем об особенностях соседства с ними, ведь человеку нужно научиться жить с ними в мире.
Не надо сокращать их места обитания, им нужен лес, травка, иначе будут происходить конфликты с зубрами, как сейчас происходит с медведями.
Если зубры заходят в населённые пункты, надо сообщить специалистам, которые подскажут, как правильно поступить.
Подкармливать их ничем не нужно. Даже во время экскурсий в питомнике не разрешаем этого делать, чтобы они не привыкали к человеку.
Это не корова
На выставке можно узнать много интересного про зубров. Новорождённый зубрёнок весит около 24 кг и через час уже делает первые шаги. В полтора года становится самостоятельным.
А вот молодые самцы в возрасте 3-4 лет изгоняются из семьи взрослыми конкурентами.
Им ничего не остаётся, как сбиваться в «холостяцкие» группы, где они крепнут и набираются мудрости, чтобы однажды вернуться в стадо.
Взрослый самец может весить больше тонны, достигать трёх метров в длину и двух метров в холке.
Чтобы держать себя в форме, молодые быки устраивают
«тренировки» в лесу - например, подкидывают тяжёлые брёвна.
В зубрином стаде царит матриархат: главную роль играет самая крупная и опытная самка. Но это преимущество могут забрать у неё другие сильные зубрихи.
Зимой выживать этим животным помогают люди. Мелкие группы зубров объединяются в большие стада и идут к подкормочным площадкам.
Мубай идёт
Нам, жителям Калужской области, тема зубров особенно близка. Наши леса стали домом для этих животных.
В заповеднике «Калужские засеки» их история началась в 2001 году, когда 13 животных просто перешли границу из соседнего «Орловского полесья» и решили остаться.
Сейчас там живёт уже 628 зубров! За ними следят по спутниковым ошейникам и фотоловушкам. Зимой организуют подкормку.
В нацпарк «Угра» первые зубры прибыли из «Орловского полесья» в 2014 году - три самки и самец. А уже через несколько месяцев родился первый местный зубрёнок.
Сегодня на площадках там 35 зубров, а всего - больше 100.
Особая звезда - бык Мубай, привезённый из Приокско-Террасного заповедника. Он могучий и бесстрашный, сотрудники нацпарка встречают его с уважением: «Мубай идёт».
Кстати, посмотреть на зубров можно не только на фото, но и вживую - в реабилитационном вольере нацпарка «Угра». А зимой - на специальных подкормочных площадках.
Выставка продлится до середины января 2027 года. Здесь можно познакомиться с зубрами и узнать, как вести себя, если в лесу вам встретится тот, кто весит тонну. 0+
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