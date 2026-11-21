Когда-то они полностью исчезли из дикой природы, но люди смогли вернуть их в леса.

Фото автора и фотографов нацпарков. Молодой зубр «тренируется», подкидывая бревно, чтобы быть в форме.

Фото автора и фотографов нацпарков. Молодой зубр «тренируется», подкидывая бревно, чтобы быть в форме.

В фойе Инновационного культурного центра открылась фотовыставка «Дневник зубра». Она про то, как зубров спасли от полного исчезновения и как теперь людям с ними уживаться, - ведь эти животные всё чаще выходят за пределы заповедников.

Выставка передвижная, это часть большого проекта Приокско-Террасного заповедника «В гости к зубру», который победил в конкурсе Президентского фонда природы.

Помогали с организацией коллеги из нацпарков «Угра», «Орловское полесье», «Тульские засеки» и заповедника «Калужские засеки».

«Зубры» встречают первых гостей вернисажа.

Осталось всего 48

История зубров невероятная. В начале XX века в дикой природе их не осталось совсем. Ни одного.

Насчитывалось 48 животных по зоопаркам и другим зооцентрам. Но специалисты смогли вернуть вид.

Сегодня в мире около 12,7 тысяч зубров, больше четверти - в России.

Самая крупная вольная группировка - Среднерусская - живёт на стыке Брянской, Калужской и Орловской областей, больше 1600 голов.

Многие из них - бывшие «воспитанники» Приокско-Террасного заповедника.

Там в 1948 году создали первый в стране зубровый питомник из двух пар чистокровных зубров, привезённых из Польши.

Первые зубрята - телочка Муравка и бычок Моквитянин - родились в 1950-м.

А с 1961 года зубров начали расселять.

За годы работы в этом заповеднике родились 800 зубров, больше 500 из них отправили в регионы России и за рубеж. Так создали 18 вольных популяций.

- Это редкий случай, когда полностью исчезнувшее в живой природе животное возвращено и восстановлены группировки, - сказала на открытии выставки директор Приокско-Террасного заповедника Светлана РОДИОНОВА. - Число зубров растёт, они осваивают новые пространства.

Животные, когда не хватает корма, могут выходить на сельхозугодья, с ними возможна встреча при сборе грибов и ягод. Поэтому мы рассказываем об особенностях соседства с ними, ведь человеку нужно научиться жить с ними в мире.

Не надо сокращать их места обитания, им нужен лес, травка, иначе будут происходить конфликты с зубрами, как сейчас происходит с медведями.

Если зубры заходят в населённые пункты, надо сообщить специалистам, которые подскажут, как правильно поступить.

Подкармливать их ничем не нужно. Даже во время экскурсий в питомнике не разрешаем этого делать, чтобы они не привыкали к человеку.

Зимой зубры приходят к кормушкам.

Зубрихи оспаривают первенство в стаде.

Это не корова

На выставке можно узнать много интересного про зубров. Новорождённый зубрёнок весит около 24 кг и через час уже делает первые шаги. В полтора года становится самостоятельным.

А вот молодые самцы в возрасте 3-4 лет изгоняются из семьи взрослыми конкурентами.

Им ничего не остаётся, как сбиваться в «холостяцкие» группы, где они крепнут и набираются мудрости, чтобы однажды вернуться в стадо.

Взрослый самец может весить больше тонны, достигать трёх метров в длину и двух метров в холке.

Чтобы держать себя в форме, молодые быки устраивают

«тренировки» в лесу - например, подкидывают тяжёлые брёвна.

В зубрином стаде царит матриархат: главную роль играет самая крупная и опытная самка. Но это преимущество могут забрать у неё другие сильные зубрихи.

Зимой выживать этим животным помогают люди. Мелкие группы зубров объединяются в большие стада и идут к подкормочным площадкам.

В последнее время зубры стали выходить к людям.

Зубры дружат с синичками, скворцами и трясогузками, которые разгуливают по ним, выклевывая надоедливых насекомых.

Мубай идёт

Нам, жителям Калужской области, тема зубров особенно близка. Наши леса стали домом для этих животных.

В заповеднике «Калужские засеки» их история началась в 2001 году, когда 13 животных просто перешли границу из соседнего «Орловского полесья» и решили остаться.

Сейчас там живёт уже 628 зубров! За ними следят по спутниковым ошейникам и фотоловушкам. Зимой организуют подкормку.

В нацпарк «Угра» первые зубры прибыли из «Орловского полесья» в 2014 году - три самки и самец. А уже через несколько месяцев родился первый местный зубрёнок.

Сегодня на площадках там 35 зубров, а всего - больше 100.

Особая звезда - бык Мубай, привезённый из Приокско-Террасного заповедника. Он могучий и бесстрашный, сотрудники нацпарка встречают его с уважением: «Мубай идёт».

Кстати, посмотреть на зубров можно не только на фото, но и вживую - в реабилитационном вольере нацпарка «Угра». А зимой - на специальных подкормочных площадках.

на выставке можно узнать всю историю зубров.

Выставка продлится до середины января 2027 года. Здесь можно познакомиться с зубрами и узнать, как вести себя, если в лесу вам встретится тот, кто весит тонну. 0+