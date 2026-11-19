Нападающий ХК «Калуга» стал победителем премии «Медиаперсона года – 2026». Он рассказал, чем поражает и влюбляет в себя наш город.

В студии радио «Комсомольская правда – Калуга» с нападающим ХК «Калуга» Алексеем Митрофановым мы поговорили о настоящем и будущем калужского хоккея, хоккее женском и о семье.

Этот воспитанник воскресенского «Химика» – чемпион ВХЛ 2015 и 2022 годов, бронзовый призер ВХЛ 2024 года, становился лучшим бомбардиром регулярки ВХЛ, за что получил индивидуальную награду имени Анатолия Фирсова как лучший игрок сезона в ВХЛ.

В этом году Алексей выступает за наш клуб.

Очень теплый прием

— Вы же первый сезон играете в ХК «Калуга». Как прошла адаптация?

— Очень хорошо. Здесь приняли меня здорово, команда подобралась хорошая, состав приличный. Поэтому никаких проблем не было.

— А чем отличается ХК «Калуга» от предыдущих клубов, где вам приходилось играть? Есть какое-то отличие?

— От себя скажу, что здесь сразу восприняли очень хорошо. Очень хорошие отношения, доверие со стороны руководства клуба, тренерского штаба.

Плюс ребята все компанейские, мы друг за друга играем, поддерживаем друг друга. Хороший город, болельщики крутые. Это, наверное, один из лучших, если не лучший клуб в моей карьере по тому, как любят команду и поддерживают ее.

Независимо от того, сколько времени мы играем, есть у нас и хорошие игры, и неудачные, но стадион всегда полный.

Это очень приятно, отдельная благодарность болельщикам за это.

Хоккей вместо бокса

— Вы сказали про Воскресенск. Вы родом оттуда? С какого возраста начали заниматься хоккеем?

— Родился в Воскресенске, воспитанник ХК «Химик». Начал заниматься в шесть лет.

Расскажу историю, как попал туда. Папа привел меня на секцию бокса, где занимался старший брат. Но увидел, как у меня загорелись глаза, когда шли через хоккейную площадку.

Чтобы попасть в школу бокса, нужно было переходить через нее. Он увидел мое желание, блеск в глазах и понял, что это мое.

На первой же тренировке мой первый тренер сказал, что сразу видно мое будущее. Он сказал родителям оставлять меня в хоккее и оказался прав.

— В одной из сентябрьских игр вы провели свой 550-й матч в ВХЛ. Как относитесь к таким цифрам? Когда начинают считать голы, передачи, матчи...

— Если честно, с одной стороны, радостно, а с другой, понимаешь, что столько матчей за плечами. Приятно, конечно, но хочется еще играть и играть. Всегда воспринимаешь это с удовольствием, с уважением, радостно.

Но с другой стороны понимаешь, сколько еще играть неизвестно осталось. Порох есть, буду стараться как можно дольше проводить свое время в хоккее.

— Как-то невесело об этом говорить. Нет-нет, надо играть! 550 — это много?

— Да, с учетом плей-офф выходит почти 600 матчей только в регулярном чемпионате.

О великих

— Сейчас вы числитесь среди лидеров команды по набранным очкам. Какую роль вы сами себе отводите? Быть бомбардиром или больше наставником?

— Хочется преуспевать и в том, и в другом. Больше хочется пользы команде приносить в разных ролях.

Ребятам помоложе подсказывать, они всегда придут за советом, я всегда помогу. Ну и, конечно, результативность никто не отнимал: набирать очки, забивать шайбы — это радостно.

— Что хотите доказать себе?

— Что я могу, умею. У меня были разные сезоны в карьере, хочется показывать с каждым годом лучшие результаты — индивидуальные и, естественно, командные. И командные выходят на первое место.

— Раньше говорили «великий Гретцки». Сейчас слово «великий» выбрасывают из-за политических нюансов. По количеству заброшенных шайб слабо его обогнать?

— Тяжело будет. У нас есть наш русский великий игрок Александр Овечкин. Вот он великий игрок, и он это всем доказал.

— То есть титул «великий» забрали у Гретцки и отдали Овечкину?

— Можно так сказать, да. Он все доказал сам.

— Не могу не спросить о смене клубов. 12 клубов вы сменили. Много. Какой ориентир при выборе клуба для вас главный? Что важнее всего?

— Разные ситуации бывали в жизни. В первую очередь выбираю, чтобы клуб был с задачами на сезон. Минимум — попадание в плей-офф, поднятие максимально высоко в таблице, прохождение как можно дальше.

Борьба за кубок — первоначальная моя задача.

И когда разговариваешь с тренером, генеральным менеджером, говорят, какие задачи будут стоять перед тобой и как на тебя рассчитывают — это тоже важно.

Плюс у меня семья, это для меня очень важно, чтобы она была рядом со мной. Для них важен уют, чтобы им было хорошо.

Женский хоккей – это хорошо

— Знаю, что вы воспитываете двух очаровательных дочурок. В связи с этим не могу не спросить: как вы относитесь к женскому хоккею?

— К женскому хоккею отношусь очень хорошо. Моя родная сестра играет в хоккей. Она, можно сказать, пошла по моим стопам. Сейчас выступает за команду «Сахалин».

У нее все хорошо получается, хочу, чтобы так продолжалось. Она молодец, старается.

Мы всегда на связи, поддерживаем друг друга. Когда кто-то выигрывает или забрасывает шайбы, она спрашивает у меня советы, иногда даже я у нее. Следим друг за другом.

— Если вдруг ваша дочка подойдет и скажет: «Пап, я хочу играть в хоккей»?

— Не, дочек своих в хоккей не отдам точно.

— Почему?

— Не знаю почему-то. Не хочется, пусть выбирают свой путь.

Вижу, что у них нет такого внутреннего горения желания, хотя они очень любят хоккей. На каждый мой матч ходят, поддерживают, переживают.

Им все нравится, особенно атмосфера в Калуге, как здесь болеют. Дома кричалки всякие делают, танцуют. Поддерживают во всех смыслах.

Силовая игра

— Судя по статистике, у вас хорошие показатели бросков и силовых приемов. Как бы вы сами описали свой стиль игры? Агрессия? Силовые приемы?

— Стараюсь играть агрессивно, в такой силовой хоккей. Больше заряженности на ворота, бросать, всегда в стыке борьбу выигрывать.

— За борт отбрасывали кого-нибудь?

— За борт — нет.

— Раз уж заговорили об агрессивной игре, как вы относитесь к дракам? За океаном это шоу, у нас считается просто дракой. А как вы относитесь к моменту, когда краги в сторону – и вперед?

— Честно, разные ситуации бывают в игре, поэтому отношусь нормально. Со мной редко случалось такое. Может, цеплялись, но до драки не доходило.

Всегда надо друг за друга стоять и смотреть на ситуацию с разных сторон. Могут быть силовые неправильные против тебя, и ты встаешь озверевший, готовый разорвать соперника. Но потом понимаешь, что ему дали удаление, и, развив конфликт, ты можешь подставить команду.

Тогда думаешь: сделаю паузу, чтобы команда поиграла в большинстве, забьем гол, а я запомню этого игрока, найду момент и просто по правилам встречу его на льду. Без всяких «краги в сторону», сыграю на благо команды.

Читатели спрашивают

— В ходе эфира нам задают вопросы читатели, давайте ответим на них. Руфина спрашивает: «Алексей, сама являюсь мамой хоккеиста, пожелайте напутственные слова юному хоккеисту Горшкову Ярославу».

— Ярослав, желаю тебе прежде всего быть здоровым. Тренироваться больше, делать дополнительные тренировки: бросковые упражнения и другие.

Самое главное — не останавливаться на достигнутом. Что бы ни складывалось, всегда старайся прогрессировать, и все получится у тебя.

— Юрий спрашивает: «Добрый день. Откуда появилась традиция делать круг почета после победы с детьми? Кто предложил?»

— Я играл во многих клубах, и это во всех клубах такая практика. Когда команда выигрывает, берем детишек и катаем их по кругу. Решили так же сделать и в ХК «Калуга».

— Она вдохновляет?

— Конечно. Дети радостные, для болельщиков приятно, нам самим радостно детишек катать на льду. Круто.

— Максим спрашивает: «Следите ли вы за тем, что пишут о вас и клубе в соцсетях? Как относитесь к критике болельщиков? Прислушиваетесь, принимаете близко к сердцу или стараетесь не обращать внимания?»

— Честно, никогда не слежу за этим. Кто критикует, кто радуется... Всегда выходишь, все мысли откладываешь на второй план.

Понятно, кому-то нравится, кому-то нет, как играешь ты или команда. Это всегда было и будет везде, во всех командах. От этого никто не застрахован.

Мы будем стараться, и я в первую очередь буду стараться, чтобы команда выигрывала и показывала свой лучший хоккей.

— И завершая эфир. У вас есть мечта?

— Мечта? Да, выиграть еще раз Кубок. И желательно с хоккейным клубом «Калуга».

Подкаст программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда - Калуга» с Алексеем Митрофановым можно послушать здесь.