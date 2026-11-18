В Калуге на прошлой неделе в центре внимания оказались те, кто формирует информационное пространство региона.

Фото Германа Зенкина.

В стремительном темпе сегодняшней реальности, в непрерывном потоке событий и новостей так просто потерять из виду главное - живое лицо происходящего.

За официальными цифрами, пресс-релизами и сухими отчетами нередко остаются в тени именно те, кто по-настоящему двигает прогресс, бережет историческую память и создает будущее.

Церемония награждения победителей проекта «Медиаперсона года-2026», организованная медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга», стала тем самым важным шагом, который возвращает внимание к конкретным личностям.

Это не просто корпоративный праздник и не очередное светское событие. Это - осознанная философская и практическая позиция медиахолдинга. Позиция, суть которой проста: мы не сторонние наблюдатели и не сухие летописцы, а связующее звено между обществом и теми, кто его меняет к лучшему.

Наши герои достойны не только публикаций и интервью, но и искреннего признания, теплых слов и заслуженных наград.

Их в этом году, как и в прошлом, получили 20 калужан, которые делают информационную повестку интереснее и разнообразнее.

Только вперед!

Церемонию награждения открыл генеральный директор медиахолдинга Павел КОРЕНЮГИН: - Дорогие друзья, вы - те люди, которые формируют новостную повестку региона и не раз являлись героями публикаций нашего медиахолдинга. Я хочу сказать слова благодарности вам за то, что вы делаете нашу жизнь насыщенной и, по сути дела, даёте нам возможность исполнять наш профессиональный долг. Хочу пожелать вам оставаться всегда в мейнстриме, а пресса пусть всегда будет к вам очень благосклонна. Вперед, вперёд и только вперёд!

Среди почетных гостей праздника была и Президент Ассоциации предпринимателей Калужской области Инна ЕВСИНА: - Очень приятно всех видеть. Ассоциация предпринимателей - одно из крупнейших бизнес-объединений Калужской области. Мы сами проводим премии и очень рады, что премий больше, и среди них особенная - «Медиаперсона года». Нужно рассказывать о своих заслугах, чтобы популяризировать свой опыт, мотивировать больше людей делать хорошее, стремиться к успехам и победе в своей области. Я всех вас поздравляю.

Те, кто нас защищает

Первым из награжденных стал руководитель калужского филиала госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Артур ТИТОВ.

С 2022 по 2023 год в составе 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106 воздушно-десантной дивизии принимал участие в СВО. Награжден Орденом Мужества, но и в мирной жизни своих не бросает. Силами своей организации поддерживает как действующих бойцов Российской армии, так и вернувшихся домой ветеранов, а также семьи военнослужащих. Ему вручена премия в номинации «Мужская работа».

Надежда ЕФРЕМОВА - депутат Законодательного Собрания Калужской области, руководитель социал-демократического союза женщин России в нашем регионе, волонтёр Донбасса награждена в номинации «Слово и дело: политик, которому доверяют».

Данная номинация присуждается политику, рассматривающему медиапространство не как инструмент пиара, а как реальную площадку для диалога с гражданами и отстаивания их интересов.

Казбек ЗАНГИОНОВ - начальник управления по борьбе с киберпреступностью – получил номинацию «Защитник казны и наших кошельков».

Телефонное мошенничество – острая боль наших дней. Казбек Зангионов не только руководит борьбой с этим злом, но и проводит активную просветительскую работу - учит дедушек и бабушек, детей и их родителей, как избежать сетей мошенников и сохранить свои сбережения от преступных посягательств.

Философия счастья

Победителем в номинации «Создатель экосистемы счастья» стала Елена ГЛОБИНА - учредитель и основатель «Калужских терм», ресторана «5 звезд» и семейного центра «Планета Калуга»

Как медиаперсона, она продвигает важную мысль: счастье складывается из заботы о теле, вкусе и подрастающем поколении.

За авторский взгляд, прямоту и умение говорить о серьёзном с юмором в номинации - «Своя точка зрения» награду получила Влада БОРСКАЯ.

Бывает, услышишь чужую точку зрения и вдруг понимаешь, что свою ещё толком не сформулировал. С Владой такое легко представить. Она говорит прямо, замечает смешное в серьёзном и задаёт вопросы, после которых на знакомую ситуацию смотришь по-другому.

О доверии и милосердии

«Женщина-лидер: бизнес с человеческим лицом» - в этой номинации награды удостоена Татьяна КОРОВЕНКОВА.

Она управляет бизнесом, где главный капитал - не прибыль, а доверие и такт. Её сила - не в жёсткости, а в умении нести спокойствие и порядок в самые трудные минуты жизни людей.

«Строитель домов и доверия» этой номинации удостоен Сергей КОЗЛОВ, коммерческий директор строительной компании «Дом Мечты»

Номинация для руководителя, который возводит не просто стены, а главную мечту человека - его собственный дом. Его публичный авторитет основан на безупречной репутации и понимании: за каждым проектом - судьбы и чувства людей.

Диана ТОПАЛ - руководитель студии подологии и эстетики награждена в номинации «Эксперт здоровья и эстетики».

Новые подходы

«Виртуоз конька и клюшки» - в такой номинации награжден нападающий Алексей МИТРОФАНОВ, который в этом году бьется на льду за наш любимый хоккейный клуб «Калуга».

Чемпион всероссийской хоккейной лиги 2015 и 2022 годов, бронзовый призёр ВХЛ 2024 года, он становился лучшим бомбардиром регулярки ВХЛ за что получил индивидуальную награду имени Анатолия Фирсова (Лучший игрок сезона в ВХЛ).

Еще одна номинация - «HR новой формации: голос команды, лицо бренда». Ее вручили Дарье МЕКРЮКОВОЙ - руководителю отдела персонала «Фуяо Стекло Рус».

Эта номинация - для специалиста, который вышел далеко за рамки привычной кадровой работы. Она - настоящее лицо и голос крупного предприятия для всего города и медиапространства. Она тот, кто делает бренд работодателя человечным, узнаваемым и желанным.

Галина КЛИШИНА - операционный директор Отеля Hilton Garden Inn Kaluga награждена в номинации «Гостеприимство изнутри: лидер, создающий атмосферу».

Это признание заслуг руководителя, для которого гостеприимство начинается не с вестибюля отеля, а с команды. Она не просто следит за безупречным сервисом - она ежедневно создаёт в коллективе атмосферу доверия, уважения и поддержки, которую затем чувствует каждый гость.

Женский взгляд

Трогательная и теплая, но в то же время героическая номинация – «Сердце матери». Здесь победителем стала многодетная калужанка Лариса МАКСИМОВА.

Когда-то, несмотря на стесненные жилищные условия и наличие двух детей, она без раздумий усыновила еще двоих сыновей своей трагически погибшей дальней родственницы. Но на этом не остановилась. Сейчас в ее с мужем большой семье уже девять детей - трое своих и шестеро приемных.

Юлии КРЫЛОВОЙ - генеральному директору Авиапарк «Орешково» - вручена премия в номинации «Небо в женских руках».

Эта награда человеку, который превратил музей в живой центр притяжения. Она увлекательно рассказывает об авиации, сохраняя историческое наследие для новых поколений, и делает небо доступным и интересным для каждого - независимо от возраста и подготовки.

Ольга КАРПУНИНА получила номинацию «Дизайнер, меняющий пространство и сознание».

Эта номинация задумана для дизайнера, который стал больше, чем просто автором интерьеров. Он формирует тренды и меняет то, как люди видят красоту вокруг себя. Его проекты и экспертное мнение - в центре внимания.

Елена ИНОЗЕМЦЕВА победила в номинации «Маэстро танцевального искусства».

Этот человек превратил танец в дело жизни и источник вдохновения для тысяч людей. Создав танцевальную компанию «Забава», Елена подарила Калуге не просто школу танцев, а целый мир движения, радости и творчества.

Волшебная сила мастерства

Хирург калужской БСМП Язан НАДЖАДЖРА награжден в номинации «Скальпельных дел мастер».

В этом году он стал одним из призеров международной премии Bridge Awards в номинации «Медицина и новые технологии». Она вручается иностранцам, работающим на благо России. Несмотря на близость к столице этот 27-летний палестинец из Вифлеема работает ради здоровья калужан.

Номинация «Голос, соединяющий континенты: поющая сердцем» досталась Светлане ГОНЧАРОВОЙ.

Она поёт на трёх языках и выпускает авторские треки, и в каждом из них живёт её главный посыл: соединять людей через любовь и музыку. Как медиаперсона, она передает важную идею: настоящее творчество не знает границ, а голос, идущий от сердца, слышен на любом континенте.

От прошлого – к будущему

Премию «Медиаперсона года - 2026» в номинации «Культурный навигатор новой формации» получила Юлия ЗАЛОЖНЫХ.

Искусствовед, культуролог, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Калужского музея изобразительных искусств, арт-инсайдер, автор TV-блога и онлайн-проектов об искусстве - она знает об искусстве всё, и даже больше.

Герман ЗЕНКИН, генеральный директор маркетингового агентства «З²» стал победителем в номинации «Голос брендов».

В диджитал-эпохе бренд растет именно в социальных сетях. За год Герман выпустил более полутора тысяч единиц контента с общим охватом около семи миллионов просмотров.

Заключение

На церемонии «Медиаперсона года-2026» стало очевидно, что современная журналистика - это не монолог СМИ при молчаливой аудитории, а сложный многоголосый разговор, симфония, где важен каждый голос.