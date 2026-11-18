В минувшую пятницу, 15 ноября, в редакцию обратилась с жалобой калужанка Валентина.

По ее словам, лошади на свободном выпасе уже стали стучаться в подъезды.

Проблема, которой в Калуге уже почти 20 лет, не только не исчезла, но обросла новыми деталями.

С годами к лошадям добавились коровы, а этим летом жители северных микрорайонов наблюдали во дворах и овец.

Дела давно минувших лет

О том, что ситуация в северных микрорайонах вышла за рамки частного случая, мы писали ещё в 2010 году

В 2025-м ситуация стала хуже: табуны не только не исчезли, но и почувствовали себя в городе ещё увереннее.

Тогда, в июле, жители Кубяка рассказали, что лошадь спокойно спит в их песочнице, а дети боятся выходить во двор.

И вот в этом году крылатое «никогда такого не было и вот опять» случилось на Кубяка снова.

Если кратко описывать развитие проблемы: годы шли, электоральные циклы сменялись один за другим, а вместе с ними и чиновники, а вот реакция властей оставалась прежней: «рейды проводятся», «владельцев установить сложно», «правовых оснований для изъятия нет».

Преемственность власти и ее отмазок, как говорится, налицо.

Лошадиная проблема

Разбираясь в этом вопросе мы выяснили, что за формулировками чиновников стоит вполне конкретная правовая пустота, которую городские власти заполнять почему-то не спешат.

Формально запрет на выгул в дворах животины есть. В правилах благоустройства Калуги, утверждённых ещё в 2006 году, чёрным по белому написано: «Пасти скот в скверах, парках, на пляжах и иных местах общего пользования запрещено». Дворы многоэтажек — это как раз те самые «иные места общего пользования».

Штраф для физических лиц составляет от трёх до пяти тысяч рублей. Но чтобы этот штраф выписать, нужно установить владельца. А владелец, как правило, не спешит выходить из тени.

Именно на этом этапе и начинается тот самый замкнутый круг, который и приводит к результату, который жители северных микрорайонов наблюдают годами.

Ерёма на Фому, Фома на Ерёму

Мы обратились за комментарием по ситуации в полицию. В пресс-службе регионального УМВД ответили предельно чётко: если люди пишут заявления по этому поводу, их перенаправляют в администрацию города.

Иными словами, полиция не считает выпас скота во дворах и на детских площадках нарушением общественного порядка, относящимся к её компетенции.

Эту позицию УМВД занимали и раньше, поясняя, что контроль за содержанием животных, включая коров и лошадей, возложен на органы местного самоуправления, то есть на администрацию города.

Там же, в свою очередь, кивают на нерасторопность правоохранительных органов. Правда, в неофициальных беседах.

Логика чиновников простая: без полиции установить личность владельца животного крайне сложно, а без неё невозможно ни составить протокол, ни выписать штраф.

Чиновники кивают на то, что у животных нет чипов и опознавательных знаков, а значит, даже если во дворе пасется табун, привлечь к ответственности они никого не могут.

Круг замыкается. Полиция говорит: «Это не наша зона ответственности, идите в администрацию». Администрация: «Мы бы рады, но без полиции не можем найти хозяина».

А лошади тем временем продолжают пастись там, где им вздумается.

Справедливости ради стоит сказать, что за год на владельцев безнадзорно гуляющих коров и лошадей в Калуге наложили 23 штрафа.

Проводятся рейды, в том числе совместно с полицией. В 2023–2024 годах к ответственности привлекли 12 владельцев, общая сумма штрафов составила 43 тысячи рублей.

По крайней мере такую статистику публикуют городские власти.

Но, несмотря на эти цифры, ситуация все-таки далеко не в пользу жителей. Штраф за загаженный двор, вытоптанные газоны и созданные риски для детей составляет в среднем чуть более трёх с половиной тысяч рублей.

Судя по тому, что на той же Кубяка появления животных не прекращаются, а их контингент становится все разнообразнее, наказание рублем воспринимается скотовладельцами не как наказание, а как плата за возможность выпустить свои табуны и отары на вольный выпас в городе.

Как это изменить и решить проблему?

Как оказалось, вариантов достаточно. Но, почему-то, до сих пор не про нашу честь.

А как у них?

Калуга — не единственный город, столкнувшийся с подобной проблемой. Разница в том, что где-то власти перешли к эффективным действиям, а где-то, как и у нас, до сих пор работают по старинке – рейдами и ни на йоту не решающую проблему статистической отчетностью.

В Брянске , например, прошли путь от «пряника» к «кнуту». Сначала, как и у нас более 10 лет назад, с владельцами скота проводили беседы, вручали памятки, устраивали рейды.

Но это, как и у нас, не дало результата: животные продолжали вытаптывать газоны и уничтожать клумбы.

Тогда город заключил контракт с муниципальным «Дорожным управлением» на организацию отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных.

Гуляющих во дворах лошадей отлавливают, осматривают, отправляют на карантин, а затем помещают на специализированную штрафстоянку.

Стоимость содержания — 1 200 рублей в сутки за одну особь, не считая расходов на транспортировку.

Чтобы забрать животное, владелец обязан оплатить все расходы и предоставить документы, подтверждающие право собственности. Эта практика признана настолько эффективной, что аналогичные меры планируют внедрить и в Курске.

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа пошли ещё дальше.

Там лошади и коровы местного фермера систематически бродили по дворам и рылись в мусорных баках. С начала года на фермера составили три протокола, суд обязал его пасти скот только на отведённой территории, но нарушения продолжались.

В итоге Нефтеюганский районный суд вынес заочное решение об изъятии у фермера всего поголовья — 34 коров и 3 лошадей.

Дополнительно материалы были переданы в полицию для проверки по статье «Жестокое обращение с животными».

Это крайняя мера, но она показывает: когда другие способы не работают, закон позволяет изъять животных.

В Якутске проблему решили технично и красиво.

Ещё в 2022 году там открыли штрафстоянку для лошадей, рассчитанную на 50 голов, с загоном, сеном и видеонаблюдением.

Забрать животное можно только после оплаты штрафа, который включает стоимость перевозки, пропитания и почасового нахождения в загоне. Тариф — 242 рубля в час летом и 290 рублей в час зимой.

Если владелец не объявится в течение шести месяцев, животное переходит в муниципальную собственность.

Мэрия Якутска отчитывается: проблема самовыгула лошадей и коров в городе решена, табуны с центральных улиц почти полностью исчезли.

Общее во всех этих историях одно: проблему не оставили на самотёк. Где-то понадобились годы и смена риторики, где-то — судебные решения и бюджетные расходы, но в каждом случае городские власти перестали делать вид, что ничего не происходит.

Итог – проблема решена.

И запрягают долго, и ехать не спешат

В Калуге же пока всё остаётся на уровне риторики. Штрафы выписываются, рейды проводятся, а системного решения как не было, так и нет.

Есть только обещания организовать специальную площадку для конфискации блуждающих животных, но дальше них дело не идёт.

В администрации города сетуют на то, что правовых оснований для изъятия лошадей, коров и овец у нерадивых владельцев нет. Но опыт Брянска, Якутска и Нефтеюганска говорит об обратном.

Так может, дело не в основаниях, а в желании поработать над проблемой? Точнее, в его отсутствии?