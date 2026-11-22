От борьбы с вандализмом до МультКода Обнинска: как наукоград стал центром притяжения для художников
Во флигеле Калужского музея изобразительных искусств открылась выставка «Обнинск глазами художников».
В 2026 году наукоград отмечает свой 70-летний юбилей.
Так что нынешняя экспозиция- своеобразный подарок к круглой дате.
Обнинск - город с особой судьбой. Когда-то строго засекреченный, расположенный всего в ста километрах от Москвы, сегодня он притягивает не только учёных, но и творческих людей.
Здесь находится первая в мире атомная электростанция, а современная история города связана с учёными и научными открытиями. А теперь город ещё и претендует на звание центра искусства.
40 мастеров, 5 творческих зон
Калужанам привезли работы участников международного фестиваля «Город Первых», который в этом году прошёл в Обнинске уже в пятый раз.
Что можно увидеть?
Знакомые, но по-новому раскрытые точки притяжения: метеовышку, с помощью которой собирают сведения о погоде, рубку атомной подводной лодки, выныривающей из гранитного моря, истребитель МИГ-29 и задумчиво сидящего бронзового Игоря Курчатова.
Художники через живопись и графику отразили многогранность города - его научную мощь, архитектуру и людей.
Но главная фишка выставки не только в картинах и графике.
Автор и организатор фестиваля «Город Первых» Тигран ПЕТРОСОВ рассказывает:
- Раньше про Обнинск писали мало, а теперь он стал настоящим местом паломничества для художников.
В этом году к нам приехали больше 40 мастеров со всей страны. Были, конечно, и из Калуги, и из самого Обнинска.
Мы дружим со Строгановкой, так что к профессионалам присоединились студенты - художники, керамисты, скульпторы, граффитисты. В городе работали художники разного возраста: от 18 до 60 лет!
Отбирал художников на фестиваль известный обнинский акварелист Николай Смолин. И главным для него было качество. Поэтому многие отмечают, что работы достаточно высокого уровня.
Наукоград разбили на пять творческих зон, художники работали в каждой. Так что на выставке в Калуге теперь представлен весь Обнинск - от центра до окраин.
Тема года - «Творческая палитра Первого наукограда».
В прошлом году тема была другой - «Энергия атома творчества на орбитах науки», и посвящалась северной части города: Обнинск - ядро, а орбиты - это его районы.
Спасали дворы
Чтобы жители Обнинска увидели, как рождается искусство, в город приехали фотографы калужского сообщества «Позитивный взгляд».
Они запечатлели творческий процесс - как пишут художники.
- В Обнинске на улице Маркса и Аллее Победы мы поставили стенды с 40 плакатами, - продолжает Тигран Петросов. - Вы идёте по улице и видите не просто результат, но и то, как художники создают эти работы. Получилась интересная история.
Ещё одна красивая история случилась на центральной площади, под знаменитым старым дубом - памятником природы.
- Мне пришла в голову мысль: а давайте сделаем выставку прямо под дубом! - делится Тигран. - Школьники смастерили сто деревянных мольбертов, мы разместили на них работы художников и поставили вокруг дуба.
Получилось невероятно красиво, всем очень понравилось.
Будем повторять подобного рода практику! Хотим, чтобы творчество выходило на улицы, чтобы мы как бы вносили его в город.
Хватает на фестивале и стрит-арта. Художники-граффитисты не просто рисовали на фасадах, а спасали городские дворы от вандальных надписей: закрасили их интересными тематическими работами.
Сделают мультфильм
Как говорят авторы фестиваля, растёт он бешеными темпами, но останавливаться они не собираются.
В этом году было представлено более 60 разных направлений - от живописи до стрит-арта и видеоарта.
- Уже скоро, в ноябре, выпустим мультфильм «МультКод Обнинска», - рассказывает Тигран. - Это Обнинск глазами детей.
Школьники пишут сочинения «За что я люблю Обнинск», и на их основе мы собираем образ, это будет мультфильм-путешествие по городу.
А в планах на следующий год - добавить театральный фестиваль, потому что у нас есть такое направление, как «Актёрское мастерство».
Сейчас с администрацией города думаем, как в следующем году сделать фестиваль ещё масштабнее, добавить ещё больше мероприятий.
Сам же проект уже в четвёртый раз побеждает в грантовых конкурсах. Грантовые деньги идут на закупку материалов, а приём гостей, экскурсии и погружение в городскую среду организуют местные предприниматели.
В свободное время для художников делают экскурсии, погружая их в город. И конечно, они общаются между собой - это тоже важная часть фестиваля.
Выставка «Обнинск глазами художников» во флигеле Калужского музея изобразительных искусств продлится до 20 декабря.
Здесь можно увидеть, каким разным может быть первый наукоград России. 0+
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