Фестиваль «Город Первых» вышел на улицы. А теперь добрался и до Калуги

Фото автора. Т. Духова «Вечером в старом городе».

Во флигеле Калужского музея изобразительных искусств открылась выставка «Обнинск глазами художников».

В 2026 году наукоград отмечает свой 70-летний юбилей.

Так что нынешняя экспозиция- своеобразный подарок к круглой дате.

Обнинск - город с особой судьбой. Когда-то строго засекреченный, расположенный всего в ста километрах от Москвы, сегодня он притягивает не только учёных, но и творческих людей.

Здесь находится первая в мире атомная электростанция, а современная история города связана с учёными и научными открытиями. А теперь город ещё и претендует на звание центра искусства.

Кадр на память: зрители не только рассматривают работы, но и фотографируют их на телефон.

40 мастеров, 5 творческих зон

Калужанам привезли работы участников международного фестиваля «Город Первых», который в этом году прошёл в Обнинске уже в пятый раз.

Что можно увидеть?

Знакомые, но по-новому раскрытые точки притяжения: метеовышку, с помощью которой собирают сведения о погоде, рубку атомной подводной лодки, выныривающей из гранитного моря, истребитель МИГ-29 и задумчиво сидящего бронзового Игоря Курчатова.

Художники через живопись и графику отразили многогранность города - его научную мощь, архитектуру и людей.

Но главная фишка выставки не только в картинах и графике.

Автор и организатор фестиваля «Город Первых» Тигран ПЕТРОСОВ рассказывает:

- Раньше про Обнинск писали мало, а теперь он стал настоящим местом паломничества для художников.

В этом году к нам приехали больше 40 мастеров со всей страны. Были, конечно, и из Калуги, и из самого Обнинска.

Мы дружим со Строгановкой, так что к профессионалам присоединились студенты - художники, керамисты, скульпторы, граффитисты. В городе работали художники разного возраста: от 18 до 60 лет!

Отбирал художников на фестиваль известный обнинский акварелист Николай Смолин. И главным для него было качество. Поэтому многие отмечают, что работы достаточно высокого уровня.

Наукоград разбили на пять творческих зон, художники работали в каждой. Так что на выставке в Калуге теперь представлен весь Обнинск - от центра до окраин.

Тема года - «Творческая палитра Первого наукограда».

В прошлом году тема была другой - «Энергия атома творчества на орбитах науки», и посвящалась северной части города: Обнинск - ядро, а орбиты - это его районы.

М. Фролова «Школа Шацкого».

Н. Макоед «Течение времени». Пленэр в парке Белкино.

Спасали дворы

Чтобы жители Обнинска увидели, как рождается искусство, в город приехали фотографы калужского сообщества «Позитивный взгляд».

Они запечатлели творческий процесс - как пишут художники.

- В Обнинске на улице Маркса и Аллее Победы мы поставили стенды с 40 плакатами, - продолжает Тигран Петросов. - Вы идёте по улице и видите не просто результат, но и то, как художники создают эти работы. Получилась интересная история.

Ещё одна красивая история случилась на центральной площади, под знаменитым старым дубом - памятником природы.

- Мне пришла в голову мысль: а давайте сделаем выставку прямо под дубом! - делится Тигран. - Школьники смастерили сто деревянных мольбертов, мы разместили на них работы художников и поставили вокруг дуба.

Получилось невероятно красиво, всем очень понравилось.

Будем повторять подобного рода практику! Хотим, чтобы творчество выходило на улицы, чтобы мы как бы вносили его в город.

Хватает на фестивале и стрит-арта. Художники-граффитисты не просто рисовали на фасадах, а спасали городские дворы от вандальных надписей: закрасили их интересными тематическими работами.

Л. Остер «Главный городской фонтан».

Ю. Русакова «У вокзала ул. Лейпунского».

Сделают мультфильм

Как говорят авторы фестиваля, растёт он бешеными темпами, но останавливаться они не собираются.

В этом году было представлено более 60 разных направлений - от живописи до стрит-арта и видеоарта.

- Уже скоро, в ноябре, выпустим мультфильм «МультКод Обнинска», - рассказывает Тигран. - Это Обнинск глазами детей.

Школьники пишут сочинения «За что я люблю Обнинск», и на их основе мы собираем образ, это будет мультфильм-путешествие по городу.

А в планах на следующий год - добавить театральный фестиваль, потому что у нас есть такое направление, как «Актёрское мастерство».

Сейчас с администрацией города думаем, как в следующем году сделать фестиваль ещё масштабнее, добавить ещё больше мероприятий.

Сам же проект уже в четвёртый раз побеждает в грантовых конкурсах. Грантовые деньги идут на закупку материалов, а приём гостей, экскурсии и погружение в городскую среду организуют местные предприниматели.

В свободное время для художников делают экскурсии, погружая их в город. И конечно, они общаются между собой - это тоже важная часть фестиваля.

Выставка «Обнинск глазами художников» во флигеле Калужского музея изобразительных искусств продлится до 20 декабря.

Здесь можно увидеть, каким разным может быть первый наукоград России. 0+