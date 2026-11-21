И как остановить зависимость.

В стране всё чаще спорят о судьбе вейпов. Регионы один за другим принимают законы о полном запрете их продажи, а на федеральном уровне обсуждается идея «поколенческого запрета» (пожизненного) на продажу никотинсодержащей продукции родившимся после 1 января 2009 года.

В Калужской области продавать вейпы несовершеннолетним нельзя - такой закон приняли ещё в 2018 году.

Но, как знает любой родитель, заказать их в интернете проще, чем пиццу.

О том, почему вейпы стали «модой» среди молодёжи, как формируется зависимость и достаточно ли одних запретов, мы поговорили с главным врачом Калужского областного наркологического диспансера Игорем ГОРБАЧЁВЫМ.

Рекламы нет, а магазины есть

- На сегодняшний день именно электронные системы доставки никотина пользуются огромной популярностью среди молодёжи. Вейпы стали модны, - говорит Игорь Анатольевич.

- Производителям удалось этого добиться, хотя прямой рекламы вроде бы нет.

Но если пройти по улицам Калуги, мы увидим множество магазинов, есть отделы и в торговых центрах. Это своеобразная реклама.

И у подростков сформировалось ложное мнение, что вейпы - это безопасно: нет классического дыма, можно курить хоть в школе, хоть дома.

Плюс всё это обыгрывается ароматизаторами, блестящей формой гаджетов.

Как говорит главврач наркодиспансера, если подросток регулярно употребляет вейпы в течение полугода-года, формируется зависимость. Постепенно увеличивается толерантность - так же, как к никотину и алкоголю.

Игорь Горбачёв

Главный врач Калужского областного наркодиспансера От обычных доз, например от одной сигареты или одного картриджа, он уже не испытывает подкрепляющего эффекта, ему нужно больше.

Соответственно, он увеличивает дозу или частоту потребления.

Постепенно организм становится зависимым: ему необходимо постоянно употреблять это вещество.

При этом химический состав жидкостей до сих пор неизвестен. Производители скрывают его под видом коммерческой тайны.

И никто не знает точно, какие химические соединения образуются при его нагревании.

Но главная опасность вейпов не только в химическом составе и никотиновой зависимости.

Чем раньше подросток начинает курить, тем больший вред наносит здоровью и тем выше вероятность, что он попробует другие вещества.

Так начинается путь к наркотикам: сигареты, потом алкоголь, потом что-то более тяжёлое.

Накладывается и психология. Сначала это наивное поведение: «все пробуют, и я за компанию».

Потом - ситуационное. И все это наслаивается на определённые психические особенности: некоторым людям нужны острые эмоции, приключения, и они находят их в психоактивных веществах, девиантном поведении или зацепинге, например.

Именно поэтому и возникла идея не просто ограничения, а именно полного запрета продажи вейпов.

Половина страны уже запретила

На начало ноября, по информации председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение о запрете продажи вейпов с 1 марта 2027 года на законодательном уровне приняли уже 17 регионов.

Ещё в 39 регионах законы находятся в стадии принятия. Получается, что более половины субъектов Российской Федерации - свыше 50 - приняли решение о запрете продажи вейпов.

Даст ли это эффект? Игорь Горбачёв уверен: опыт в нашей стране уже есть, и он положительный.

- Когда Россия в 2003 году подписала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака, были введены ограничения по времени продажи, возрасту, местам курения. И это дало результат.

За 10 лет (до принятия в 2013 году «антитабачного» закона №15-ФЗ) продажи упали.

И если среди взрослых мужчин курили более 60%, сейчас - менее 20%.

Производители вейпов - это те же самые табачные компании. Вейпы придумывались, чтобы заместить выпадающие доходы. Поэтому они пошли на маркетинговые уловки.

Борьба с курением vs акцизы

Парадокс, но государство, с одной стороны, борется с курением, а с другой - получает огромные акцизы от продажи табака и алкоголя.

Недавно Госдума в первом чтении приняла законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже отечественных вин через почту.

- Понятно, что это позиционируется как поддержка отечественного производителя, - отмечает Горбачёв. - Но мы должны понимать: всё это лоббируется производителями алкоголя и табака.

Нельзя одновременно поддерживать производителей и снижать потребление.

Я считаю, что неправильно, когда во главу угла ставятся финансовые интересы меньшинства.

Главная задача, по словам главврача, - чтобы количество курящих уменьшалось. И, самое важное, чтобы меньше было курящих подростков.

- Если они не будут видеть курящих людей, вывесок табачных магазинов, у них не будет и интереса. И все спокойно про это забудут, - уверен Игорь Горбачёв.

- Лет 10 назад в сетевых магазинах продавались пакетики с сосательным табаком, причём без возрастных ограничений.

Информация среди школьников разлетелась мгновенно. были случаи потери сознания. Тогда было принято решение прекратить их продажу.

Как выявляют зависимость

- Пациенты идут к наркологу только в крайнем случае, когда вынуждены признать свою зависимость, - говорит Игорь Горбачёв. - Взрослые обращаются за помощью в отказе от сигарет.

У нас работает кабинет по отказу от курения, применяются никотинзамещающие методики и психокоррекция.

Но с вейпами в этом году никто не обращался.

Подростки, как правило, ещё не чувствуют проблем со здоровьем: у них нет обструктивных заболеваний лёгких, одышки.

Конечно, в школах, колледжах, вузах регулярно проводится профилактическая работа, ежегодные осмотры, анкетирование.

Но, как признаётся главврач наркодиспансера, анкеты не всегда честные.

- Чётко выяснить, потребляет подросток никотинсодержащую продукцию или нет, можно только при лабораторном исследовании, - объясняет Игорь Горбачёв.

- Потому что у человека, который курит сигареты или вейпы, в организм попадает никотин, который какое-то время там сохраняется, а затем выводится с мочой.

Через несколько дней никотин трансформируется в метаболит котинин, и это вещество мы можем обнаружить.

Что же касается анкет, то они дают лишь приблизительную картину.

Один из вопросов, который задавали учащимся, звучал так: «Используете ли вы вейпы?»

Выяснилось, что практически половина начинает курить именно с них.

Но цифры разнятся от школы к школе. Бывает, две школы в одном районе: в одной - ноль, а в другой чуть ли не все пробовали.

Потому что там есть активные «заводилы», которые вовлекают в это сверстников или ребят из младших классов.

Противостоять этому подросток сможет только в том случае, если в его ближайшем окружении - дома и среди значимых взрослых - курение не является нормой.

- Родителям нужно, во-первых, самим не курить, - подчёркивает Игорь Горбачёв.

- Важно, чтобы дети не видели, как курят дома, а также сотрудники полиции, учителя, врачи.

Взрослые должны показывать положительный пример и сохранять доверительные отношения с ребёнком: общаться, спрашивать, есть ли в классе курящие, какое у него отношение к этому.

Иногда стоит и в портфель заглянуть. Классным руководителям тоже нужно быть внимательными, разговаривать с детьми.

Потому что, как правило, родители узнают о зависимости последними, когда уже появляются наркотики.

«Поколенческий запрет»

Сейчас на федеральном уровне обсуждается идея «поколенческого запрета» на продажу никотинсодержащей продукции тем, кто родился после 1 января 2009 года. Почему выбран именно этот год?

- Год здесь не так принципиален, - отвечает Игорь Анатольевич.

- Принципиально то, что надо ограничить для несовершеннолетних возможность покупки данной продукции, чтобы выросло поколение без вредных привычек.

Если полный запрет будет принят, через какое время это даст результат?

- Эти меры имеют отсроченный результат, - поясняет главврач.

- Те, кто курит, скорее всего, будут находить возможность чем-то замещать.

Поэтому основная фокусная группа - это подростки, которые ещё вообще не пробовали.