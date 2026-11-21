Модно и опасно: нарколог рассказал, как молодежь подсаживается на вейпы
В стране всё чаще спорят о судьбе вейпов. Регионы один за другим принимают законы о полном запрете их продажи, а на федеральном уровне обсуждается идея «поколенческого запрета» (пожизненного) на продажу никотинсодержащей продукции родившимся после 1 января 2009 года.
В Калужской области продавать вейпы несовершеннолетним нельзя - такой закон приняли ещё в 2018 году.
Но, как знает любой родитель, заказать их в интернете проще, чем пиццу.
О том, почему вейпы стали «модой» среди молодёжи, как формируется зависимость и достаточно ли одних запретов, мы поговорили с главным врачом Калужского областного наркологического диспансера Игорем ГОРБАЧЁВЫМ.
Рекламы нет, а магазины есть
- На сегодняшний день именно электронные системы доставки никотина пользуются огромной популярностью среди молодёжи. Вейпы стали модны, - говорит Игорь Анатольевич.
- Производителям удалось этого добиться, хотя прямой рекламы вроде бы нет.
Но если пройти по улицам Калуги, мы увидим множество магазинов, есть отделы и в торговых центрах. Это своеобразная реклама.
И у подростков сформировалось ложное мнение, что вейпы - это безопасно: нет классического дыма, можно курить хоть в школе, хоть дома.
Плюс всё это обыгрывается ароматизаторами, блестящей формой гаджетов.
Как говорит главврач наркодиспансера, если подросток регулярно употребляет вейпы в течение полугода-года, формируется зависимость. Постепенно увеличивается толерантность - так же, как к никотину и алкоголю.
От обычных доз, например от одной сигареты или одного картриджа, он уже не испытывает подкрепляющего эффекта, ему нужно больше.
Соответственно, он увеличивает дозу или частоту потребления.
Постепенно организм становится зависимым: ему необходимо постоянно употреблять это вещество.
При этом химический состав жидкостей до сих пор неизвестен. Производители скрывают его под видом коммерческой тайны.
И никто не знает точно, какие химические соединения образуются при его нагревании.
Но главная опасность вейпов не только в химическом составе и никотиновой зависимости.
Чем раньше подросток начинает курить, тем больший вред наносит здоровью и тем выше вероятность, что он попробует другие вещества.
Так начинается путь к наркотикам: сигареты, потом алкоголь, потом что-то более тяжёлое.
Накладывается и психология. Сначала это наивное поведение: «все пробуют, и я за компанию».
Потом - ситуационное. И все это наслаивается на определённые психические особенности: некоторым людям нужны острые эмоции, приключения, и они находят их в психоактивных веществах, девиантном поведении или зацепинге, например.
Именно поэтому и возникла идея не просто ограничения, а именно полного запрета продажи вейпов.
Половина страны уже запретила
На начало ноября, по информации председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение о запрете продажи вейпов с 1 марта 2027 года на законодательном уровне приняли уже 17 регионов.
Ещё в 39 регионах законы находятся в стадии принятия. Получается, что более половины субъектов Российской Федерации - свыше 50 - приняли решение о запрете продажи вейпов.
Даст ли это эффект? Игорь Горбачёв уверен: опыт в нашей стране уже есть, и он положительный.
- Когда Россия в 2003 году подписала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака, были введены ограничения по времени продажи, возрасту, местам курения. И это дало результат.
За 10 лет (до принятия в 2013 году «антитабачного» закона №15-ФЗ) продажи упали.
И если среди взрослых мужчин курили более 60%, сейчас - менее 20%.
Производители вейпов - это те же самые табачные компании. Вейпы придумывались, чтобы заместить выпадающие доходы. Поэтому они пошли на маркетинговые уловки.
Борьба с курением vs акцизы
Парадокс, но государство, с одной стороны, борется с курением, а с другой - получает огромные акцизы от продажи табака и алкоголя.
Недавно Госдума в первом чтении приняла законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже отечественных вин через почту.
- Понятно, что это позиционируется как поддержка отечественного производителя, - отмечает Горбачёв. - Но мы должны понимать: всё это лоббируется производителями алкоголя и табака.
Нельзя одновременно поддерживать производителей и снижать потребление.
Я считаю, что неправильно, когда во главу угла ставятся финансовые интересы меньшинства.
Главная задача, по словам главврача, - чтобы количество курящих уменьшалось. И, самое важное, чтобы меньше было курящих подростков.
- Если они не будут видеть курящих людей, вывесок табачных магазинов, у них не будет и интереса. И все спокойно про это забудут, - уверен Игорь Горбачёв.
- Лет 10 назад в сетевых магазинах продавались пакетики с сосательным табаком, причём без возрастных ограничений.
Информация среди школьников разлетелась мгновенно. были случаи потери сознания. Тогда было принято решение прекратить их продажу.
Как выявляют зависимость
- Пациенты идут к наркологу только в крайнем случае, когда вынуждены признать свою зависимость, - говорит Игорь Горбачёв. - Взрослые обращаются за помощью в отказе от сигарет.
У нас работает кабинет по отказу от курения, применяются никотинзамещающие методики и психокоррекция.
Но с вейпами в этом году никто не обращался.
Подростки, как правило, ещё не чувствуют проблем со здоровьем: у них нет обструктивных заболеваний лёгких, одышки.
Конечно, в школах, колледжах, вузах регулярно проводится профилактическая работа, ежегодные осмотры, анкетирование.
Но, как признаётся главврач наркодиспансера, анкеты не всегда честные.
- Чётко выяснить, потребляет подросток никотинсодержащую продукцию или нет, можно только при лабораторном исследовании, - объясняет Игорь Горбачёв.
- Потому что у человека, который курит сигареты или вейпы, в организм попадает никотин, который какое-то время там сохраняется, а затем выводится с мочой.
Через несколько дней никотин трансформируется в метаболит котинин, и это вещество мы можем обнаружить.
Что же касается анкет, то они дают лишь приблизительную картину.
Один из вопросов, который задавали учащимся, звучал так: «Используете ли вы вейпы?»
Выяснилось, что практически половина начинает курить именно с них.
Но цифры разнятся от школы к школе. Бывает, две школы в одном районе: в одной - ноль, а в другой чуть ли не все пробовали.
Потому что там есть активные «заводилы», которые вовлекают в это сверстников или ребят из младших классов.
Противостоять этому подросток сможет только в том случае, если в его ближайшем окружении - дома и среди значимых взрослых - курение не является нормой.
- Родителям нужно, во-первых, самим не курить, - подчёркивает Игорь Горбачёв.
- Важно, чтобы дети не видели, как курят дома, а также сотрудники полиции, учителя, врачи.
Взрослые должны показывать положительный пример и сохранять доверительные отношения с ребёнком: общаться, спрашивать, есть ли в классе курящие, какое у него отношение к этому.
Иногда стоит и в портфель заглянуть. Классным руководителям тоже нужно быть внимательными, разговаривать с детьми.
Потому что, как правило, родители узнают о зависимости последними, когда уже появляются наркотики.
«Поколенческий запрет»
Сейчас на федеральном уровне обсуждается идея «поколенческого запрета» на продажу никотинсодержащей продукции тем, кто родился после 1 января 2009 года. Почему выбран именно этот год?
- Год здесь не так принципиален, - отвечает Игорь Анатольевич.
- Принципиально то, что надо ограничить для несовершеннолетних возможность покупки данной продукции, чтобы выросло поколение без вредных привычек.
Если полный запрет будет принят, через какое время это даст результат?
- Эти меры имеют отсроченный результат, - поясняет главврач.
- Те, кто курит, скорее всего, будут находить возможность чем-то замещать.
Поэтому основная фокусная группа - это подростки, которые ещё вообще не пробовали.
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