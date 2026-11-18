Рассказываем, что происходило в это время в разные годы.

Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.

Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.

Сегодня рассказам об известной в советское время калужанке.

В 1970 году «Литературная газета» написала, что единственная женщина - председатель облисполкома в стране - живет в Калуге. Звали ее Александра Ивановна Демидова.

А журнал «Огонек» называл ее «хозяйкой области», к неудовольствию истинного хозяина области товарища Кандренкова.

Родилась Александра Демидова 19 ноября 1916 года в деревне Старое Уткино Смоленской области, в обычной крестьянской семье. Окончила семь классов, потом Калужский сельхозтехникум и пошла работать на землю. В 1951 году её поставили председателем укрупненного колхоза «Светлый путь», в который вошли семь колхозов. Справилась так хорошо, что уже через несколько месяцев избрали вторым секретарём Дзержинского райкома партии. А ещё через год - первым секретарём Льва-Толстовского райкома. Проработала там до 1955 года. Потом была Высшая партийная школа в Москве, после неё - Тарусский райком. В 1961 году Александра Ивановна стала секретарём обкома. А с 1964 по 1979 год возглавляла Калужский облисполком. Фактически - главный человек в области.

При Демидовой запустили много предприятий: Калужскую фабрику клавишной механики пианино, городской молокозавод, Восточно-Пятовский щебеночный завод, Которецкий фосфоритный рудник.

Построили новые цеха на турбинном и машиностроительном заводах, расширили производства в Кирове и Людинове.

В сельском хозяйстве тоже шла работа: увеличивали посевные площади, внедряли новые агроподходы, механизировали фермы.

Современники вспоминали, что Александра Ивановна уважительно относилась к людям, вникала в их проблемы. Её неоднократно избирали депутатом Верховного Совета РСФСР, членом Президиума Верховного Совета.

Она пользовалась авторитетом и у коллег, и у простых жителей. Когда в январе 1979 года на партконференции объявили, что Демидова уходит на пенсию, зал встал. Ей долго аплодировали. А она растрогалась и расплакалась.

Александры Ивановны не стало в марте 2003 года.

У неё было много наград: три ордена Трудового Красного Знамени, орден Ленина, орден Октябрьской Революции, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

А в 2013 году ей присвоили звание «Почётный гражданин города Калуги».

18 ноября

1808 - в Козельском уезде Калужской губернии родился Виктор Иванович Астафьев, поэт пушкинской поры. С 1828 года - унтер-офицер лейб-гвардии уланского полка цесаревича.

В Козельском уезде находилось имение его отца, отставного поручика Ивана Антиповича Астафьева.

1917 - образование Перемышльского уездного военно-революционного комитета и установление Советской власти в уезде.

1997 - в Калуге открылся Концертный зал Калужского музыкального училища им. С. И. Танеева.

19 ноября

1882 - пост калужского губернатора покидает Иван Егорович Шевич, действительный тайный советник, сенатор, государственный деятель.

Заступил на этот пост 1 февраля 1872 г. Прослужил в Калуге 11 лет, до 19 ноября 1882 года.

За годы губернаторства Шевича самым заметным событием стало открытие Ряжско-Вяземской железной дороги, проходящей через Калугу.

1905 - издание Калужским комитетом РСДРП воззвания к рабочим с призывом готовиться к вооружённому восстанию.

1966 - открыт памятник воинам, погибшим в боях с немецкими захватчиками за посёлок Ерденёво Малоярославецкого района.

2001 - создано Калужское отделение Союза композиторов России. По времени создания Калужское отделение оказалось 41-м в Российской Федерации.

20 ноября

1797 - «С 20 на 21 число на Оке стал лёд». (Из записок купца Губкина).

1805 - русский военный, унтер-офицер Азовского мушкетёрского полка, калужанин Семён Артамонович Старичков спас полковое знамя в Аустерлицком сражении, а позже умер в плену от полученных там ран.

Согласно официальной версии, изложенной в январе 1806 года Кутузовым, в плену Старичков сохранил одно из знамён полка и перед смертью передал его рядовому Чайке, который сумел вернуть его в расположение русской армии.

Александр I благодарил калужан за призрение семьи унтер-офицера.

В 1866 г. знамя было передано в Калужский кафедральный собор.

1892 - ряд источников указывает, что в этот день в Юхнове родился будущий геолог Михаил Петрович Русаков. В честь него назван минерал русаковит (водный феррованадат).

Русаков награждён тремя орденами, а также медалями.

1912 - родился Николай Михайлович Любимов, известный переводчик Шиллера, Рабле, Пруста, Сервантеса, литературный критик, автор многотомных мемуаров, лауреат Государственной премии СССР.

Детские и юношеские годы провёл в Перемышле. Там 11 июня 2022 г. ему был открыт памятник.

На постаменте запечатлена цитата из мемуаров Любимова: «В том, что я существую на свете, повинен Перемышль…».

1926 - родился Николай Павлович Воронов. Он был первым ответственным секретарём Калужской писательской организации, членом правления Союза писателей России, академиком Академии литературы Российской Федерации.

1951 - газета «Знамя» писала: «Студенты 3 и 4 курсов физико-математического факультета Калужского педагогического института встретились на днях с орденоносной учительницей математики 6-й женской средней школы г. Калуги Виноградовой. Учительница выступила перед студентами с докладом по внеклассной работе по математике… Доклад иллюстрировался работами учащихся 9–10-х классов 6-й женской средней школы, напечатанными в школьном журнале «Математическая мысль»».

1970 - в этот день ушёл из жизни калужский скульптор, член Союза художников СССР Николай Георгиевич Прозоровский. Он был автором памятника комсомольцам-подпольщикам в г. Людинове, работал над экспозицией Музея Отечественной войны 1812 г. в Малоярославце, создавал бюсты и скульптурные портреты известных людей.

1987 - перед зданием Калужского филиала сельскохозяйственной академии им. Тимирязева был открыт памятник этому учёному. Авторы — московский скульптор Николай Иванов и калужский архитектор Евгений Киреев. Скульптуру изготовили мастера Калужской скульптурной фабрики.

21 ноября

1902 — в селе Калугово Мосальского района родился Михаил Григорьевич Молодиков. Будучи командиром взвода, лейтенант Молодиков форсировал Днепр, дошёл до Берлина. За проявленные мужество и героизм лейтенанту Молодикову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

1926 - в губернии два дня провёл нарком просвещения Анатолий Луначарский. (Константин Афанасьев, «Летопись провинции»).

1941 - в ночь на 21 ноября в оккупированной Калуге исчез обер-лейтенант Курт, ночевавший в доме № 6 по Паровозному переулку.

Он приезжал в этот дом для встречи с осведомителями, работавшими на гестапо.

Тело его найдено в овраге недалеко от бойни (ныне ГАКО на ул. Баррикад) (из записной книжки Валерия Продувнова).

1954 - в дома калужан пришёл природный газ (из записной книжки Валерия Продувнова).

1977 - калужский футбольный клуб «Локомотив», победив в финальной части чемпионата России, проходившего в городе Сочи, стал двукратным победителем первенства второй лиги (из записной книжки Валерия Продувнова).

2007 - в Калуге была открыта первая очередь нового моста через Оку.

22 ноября 2008 года центр города и Правобережье связала вторая очередь моста с вводом троллейбусного движения.

22 ноября

1902 - в 13:00 ученицы 4, 5 и 6 классов частной женской прогимназии Саловой осматривали Исторический музей под руководством председателя Педагогического совета Ивана Даниловича Четыркина.

1986 — создана Калужская региональная общественная организация помощи памятникам старины «Добрая воля».

Начало было положено проведением 22 ноября 1986 года первого субботника на территории усадьбы Билибиных-Чистоклетовых (ныне Музей изобразительных искусств).

23 ноября

1801 - «…23 ноября выпал снег, но морозов не было». (Из записок купца Губкина).

1812 - в селе Большая Липовица Тамбовской губернии родился Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков). Преподобный старец, иеросхимонах Свято-Введенской Оптиной Пустыни, расположенной на берегу реки Жиздры близ древнего города Козельска.

В 1875 году основал Шамординскую Казанскую женскую общину. В Шамордине он завершил свой земной путь.

Тело старца предали земле у Свято-Введенского собора Оптиной Пустыни.

В 1988 году Амвросий Оптинский был прославлен Собором Русской Православной Церкви (память празднуется 27 июня (10 июля) и 10 (23) октября).

Мощи святого старца хранятся в Свято-Введенском соборе.

1868 - калужским губернским правлением уроженцу г. Варшавы Бернарду Гольдбергу было разрешено открыть в Калуге фотографию (из записной книжки Валерия Продувнова).

1927 - в деревне Акатово Дзержинского района родился Николай Иванович Алмазов, заслуженный строитель РФ, архитектор, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, лауреат Государственной премии РФ имени маршала Г. К. Жукова за участие в создании мемориального комплекса на родине Георгия Константиновича в Стрелковке.

Почётный член Союза архитекторов РФ, Почётный гражданин Калужской области.

1951 - газета «Знамя» писала: «490 человек учатся в этом году в первой школе рабочей молодёжи г. Калуги.

Вечерами, когда гудок возвещает об окончании смены, молодые рабочие и служащие спешат с учебниками в руках в школьные классы…

Будущей весной более 70 человек, ныне учащихся 10-х классов, будут держать экзамены на аттестат зрелости. Они упорно готовятся к этому.

Заканчивая десятилетку, многие из них продолжат учёбу в институтах, академиях, специальных школах страны».

1968 - в Калуге скончался театральный художник Эрих Генрихович Мордмиллович. С 1952 г. работал в Калужском драмтеатре художником-постановщиком, затем главным художником, оформив более 50 спектаклей.

2000 - на колокольню Троицкого собора в Калуге поднят новый колокол.

Подъём начат в 10:48 утра и закончен через 6 минут. Осуществлялся специальным краном, прибывшим из Москвы (из записной книжки Валерия Продувнова).

24 ноября

1777 - в Калуге открылась школа для купеческих и мещанских детей.

1891 - в Сергиевом Посаде Московской губернии умер Константин Николаевич Леонтьев, русский философ, писатель и публицист, литературный критик, инок.

Похоронен в скиту Троице-Сергиевой лавры. Родился в сельце Кудиново Мещовского уезда Калужской губернии.

1936 - в 13:00 в Калуге прошло открытие памятника на могиле К. Э. Циолковского.

Над созданием обелиска трудились скульпторы Иван Бирюков, Шамиль Муратов и архитектор Борис Дмитриев.

На митинге в тот день было принято решение о переименовании Пушкинского (Загородного) сада в парк им. К. Э. Циолковского.

1957 - газета «Знамя» опубликовала исследование краеведа Николая Маслова о калужском тесте.

Подлинные курилинские рецепты этого лакомства были достаточно разнообразны, вплоть до жидкого теста.

Известна карикатура Теребенева 1812 г., где русские гренадеры топят Наполеона в кадке с калужским тестом, запихнув ему вместо кляпа вяземский пряник.

Народное лакомство упоминается уже в XVII в. В 1769 г. о нём пишет Чулков:

«…И ведаю опять, чем славится Медынь, Клин-город - лаптями, а Муром - калачами, Валдай - баранками, ещё гористым местом, Калуга - грешневым с духами жидким тестом…», что позволяет уточнить утверждение Маслова, будто бы впервые стал его изготовлять в 1800 г. в пряничном заведении на Воскресенской приехавший из Перемышля обыватель Курилин-Беляев.

В «Топографическом описании…» 1785 г. упоминается «грешневое тесто»: калужское лакомство включало муку гречневую, лимон, мёд, пряности, хмель, масло.

В XIX в. готовили тесто медовое, миндальное, сахарное, хлебное. Секрет заключался в особом помоле сухарей - до состояния мучной пыли.

Добавляли розовое масло, корицу, гвоздику, анис, цукаты, фисташки.

Лакомство продолжали готовить и в 1907 г., когда в Калуге издавался журнал «Калужское тесто».

Сегодня калужское тесто пытаются возродить.