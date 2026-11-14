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На ул. Радужной во Мстихино Елена Ильенкова 20 лет сажает розы

Как маленький палисадник, расположенный в тени, стал лучшим в своей номинации.
Татьяна Светлова
14.11, 14:00
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Фото из архива Елены Ильенковой.
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Два с половиной месяца мы рассказывали вам о победителях городского конкурса «Калуга в цвету».

Вы видели, как люди влюбляются в цветы, как борются с сорняками и погодой, как создают возле дома красоту. Сегодня наш проект подходит к концу.

И завершает его история Елены Владиславовны Ильенковой из Мстихино.

Её цветник на улице Радужной, 7, занял первое место в номинации «Лучшая клумба во дворе многоквартирного дома» в категории от 51 до 100 квадратных метров.

- В «Калуге в цвету» я участвовала лет десять, каждый год меня включали, - рассказывает победительница. - И обычно третье место занимала. А в этом году - первое. Это очень приятно! Розу мне подарили в горошке, с закрытой корневой системе. Я ее посадила.

В этом дворе цветники разбиты возле трёх подъездов, и все они участвовали в конкурсе.

- Возле первого подъезда женщина розы выращивает, у неё «розовый палисадник». Возле второго - мои цветы. И возле третьего подъезда у соседки красивый цветник. Девчонки стараются. Комиссия приезжала, всех оценила и включила в конкурс.

Когда Елена Владиславовна узнала о победе, сначала не поверила:

- Думала, это в своём микрорайоне: Мстихино, Резвань, Анненки. А оказалось - по городу!

Елена Владиславовна у гортензии, которая растет на участке подруги. Скоро такие же будут цвести и в её палисаднике во Мстихино.
Елена Владиславовна у гортензии, которая растет на участке подруги. Скоро такие же будут цвести и в её палисаднике во Мстихино.

Бегония вместо петунии

Цветнику Елены Ильенковой уже больше 20 лет.

Семья получила квартиру здесь в 2005 году. С тех пор Елена Владиславовна и начала сажать во дворе цветы - просто чтобы облагородить территорию.

Участок под окнами небольшой, метра четыре на четыре, и в основном в тени: солнце туда только рано утром чуть-чуть попадает, и вечером буквально на минуточку.

Но самыми первыми она тогда посадила розы.

- Место очень затенённое, а большинство цветов светолюбивые, - объясняет хозяйка цветника. - Сначала роз было много, больше сорока. Понравилась роза - покупаю.

Какие-то прижились, какие-то вымерзли. Сажала чайно-гибридные, флорибунду. Нравилась мне Глория Дей.

Плетистые не брала, им простор нужен, а у меня места мало. Потом к розам добавилась петуния - в горшках, в кашпо.

Петунию Елена Владиславовна сама выращивала.

- Сначала обыкновенные семена покупала, потом с подругой начала советоваться, что лучше. Стала брать сортовые, которые выдерживают теневую сторону.

В основном сажала Тайдал и Опера. Мне они понравились, много лет их выращивала. Но петунию то полить вовремя надо, то подкормить.

Она на погодные условия реагирует: дождя нет - плохо, заливает - тоже ей не нравится. И солнца здесь мало для неё.

В этом году я перешла с петуний на бегонии. Это тоже однолетники. Бегонию вырастила из семян. И она меня очень порадовала.

Говорят, что бегония - цветок, который посадил и забыл. Это правда! Не надо часто поливать - она этого не любит.

На солнце у неё быстро высыхает корень, потом желтеют листья - она «сгорает». Ей подходит полутень.

Поэтому бегония у меня хорошо прижилась. И такую красоту выдала! 

Плетёт из ротанга

Весной возле дома цветут тюльпаны, нарциссы, подснежники. Затем их место занимают хосты - большие, крупнолистные. Зацветают пионы, потом лилии. Каждый сезон - красота.

Участок маленький, и Елена Владиславовна на каждое свободное место пытается посадить цветок.

- Каждый по-своему красивый, только нужно найти к нему подход. Понять, что он любит, что не любит, где ему хорошо, где плохо. Родные говорят: если бы у тебя была плантация, ты бы цветочное поле вырастила.

И оформлено здесь всё красиво, аккуратно. Цветы посажены в ряд, вдоль стены стоят подставки с цветочными горшками, под окнами первого этажа висят цветущие кашпо.

В прошлом году у Елены Владиславовны появилось хобби - плетение из ротанга.

- Купила ротанг и все кашпо в цветнике оплела. Так красиво бегонии в них смотрелись!

На зиму горшки собираю под окно, к стенке, пакетами большими накрываю. Так они и зимуют.

Даже землю в них оставляю до весны. Потом удобрение добавляю - и ничего, всё растёт. 

Кашпо Елена Владиславовна сама оплела ротангом.
Кашпо Елена Владиславовна сама оплела ротангом.

«Розы не укрываю»

Но в приоритете у Елены Владиславовны всегда розы.

- У меня их много. Есть почвопокровные розы, три штуки, они маленькие, стелются по земле, разрастаются хорошо. Появились две плетистые. Для них сделала из арматуры подставку, теперь они на ней вьются.

Но в этом году плетистая роза не цвела - вымерзла. Она потом отошла, но цветов не дала. Сейчас на зиму я её укрыла, единственную из роз, парничок ей сделала.

А остальные просто земелькой присыпала и чуть-чуть обрезала верхушки, которые сильно торчали. А весной я смотрю по почкам, которые пойдут, и потом полностью стрижку им сделаю.

Раньше розы укрывала каждый год. Но года три уже не укрываю. И в этом году они очень хорошо цвели. Но подкармливать и поливать вовремя надо. Если не заниматься ими, ничего не получится.

Ухаживает за всей этой красотой Елена Владиславовна сама.

- Не допускаю никого, всё должна сама делать, - вот такая у неё позиция. - Пропалывать летом выхожу. Раньше здесь очень много сныти было, я её выкапывала, перерыхлила всю землю.

Работы было очень много. А сейчас и травы-то особо нет, но меня замучила маргаритка, которая самосевом распространяется. Отделаться от неё сложно. Тяпкой убираю, а через две недели опять растёт.

Участок четыре на четыре, а красоты на весь двор.
Участок четыре на четыре, а красоты на весь двор.

Тяжело ли ей всё это тянуть одной? Да нет, говорит, привыкла.

- Если бы совсем тяжело было, не делала бы. Движение, труд - это жизнь. И я люблю цветы. Мне не надо помидоры, огурцы, хотя я их тоже выращивала в своё время в деревне.

А сейчас у меня и в деревне цветы, и здесь.

Покупает всё она на свои деньги - и саженцы, и семена, и удобрения, хотя это затратно. Недавно в её коллекции цветов появились четыре метельчатые гортензии.

- Подруга поделилась черенками, у неё шикарные гортензии. На следующий год хочу попробовать вырастить. Но в горшках пока - они маленькие.

Осенью посадила хризантемы. У меня было несколько штук, но хотелось другого цвета.

Соседка четыре хризантемы принесла со своей дачи. И на ярмарке я две красивые приобрела.

Ещё три пиона посадила между розами. Переживаю, как они перезимуют, потому что маленькие корешочки сажала.

В мыслях о весне

В ноябре Елена Владиславовна уже потихоньку готовится к новому сезону. Всё срезала, закидала ветками, ждёт, когда её участочек закроет снег.

А дома на стеллажах, под подсветкой стоит новая рассада.

- Больше всего люблю розы и пионы, - поделилась с нами Елена Владиславовна.

- Пионы рано цветут, а розы всё лето. Розы нравятся яркие, белые не люблю. А больше всего у меня, наверное, красных роз.

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