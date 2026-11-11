Неделя в истории: Унковский покорял Калугу оперой, в наш город приехала подруга Гоголя, с лавок возле Каменного моста бурей сорвало крышу

Рассказываем, что происходило в это время в разные годы.

Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.

Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.

Сегодня познакомим вас с интересным человеком, который бросил военную карьеру ради того, чтобы стать оперным певцом.

С 17 ноября по 30 декабря 1893 года в Калуге давало гастроли «Товарищество оперных артистов» нашего земляка Николая Унковского.

Было поставлено 8 опер: «Бал-маскарад», «Аида» Верди, «Фауст» Гуно, «Паяцы» Леонкавалло, «Демон» Рубинштейна и др.

Из офицеров - в певцы

Николай Унковский родился в Калуге в 1856 году. Его семья была известна на всю Россию: моряки, военные, герои Отечественной войны 1812 года. Дед Николая совершил кругосветное путешествие, а дядя-адмирал командовал знаменитым фрегатом «Паллада». Казалось, путь Николая тоже предопределен. Он окончил Морской кадетский корпус в Петербурге и стал мичманом. Но судьбу изменила любовь к музыке. Параллельно со службой Унковский обучался пению. Его голос заметили на любительских концертах, а в 1880 году он принял судьбоносное решение: вышел в отставку и полностью посвятил себя опере. Пел в Казани, был солистом петербургского Мариинского театра, потом обосновался в Саратове. А в 1899 году продал имение, купил пароход с баржей и создал «Оперный плавучий театр», набрав труппу из 70 человек. Курсировал по рекам от Казани до Архангельска.

Унковский был женат на Александре Васильевне Захарьиной-Унковской, окончившей Петербургскую консерваторию с золотой медалью и получившей премию Миланской консерватории за разработанную ею систему музыкального образования.

У них были сыновья Сергей и Николай.

Личная драма

Режиссер Николай Боголюбов оставил мемуары о встрече с Унковским его театре и непростой личной драме:

«Унковский мужчина высокого роста, широкоплечий, породистый, принял меня очень радушно, после часовой беседы, во время которой он меня обстоятельно изучил, я чувствовал себя с ним так, будто мы с ним давно знакомы.

В этом человеке чувствовалась буквально во всем старая добротная петербургская культура.

Он был любимцем саратовской публики. В чём бы он ни выступал, везде ждал его триумф…

Труппа Унковского была средняя по уровню. Злые языки говорили, будто Унковский сознательно подбирал слабый состав, чтобы выделяться самому.

Но это было неверно – просто было трудно привлечь хороших певцов в такое товарищество. В оперу Унковского шла или зеленая молодежь или артисты, оставшиеся без приглашения...

Унковский, будучи ранее морским офицером, пользовался иногда флотской терминологией: свою оперу считал кораблем, который в пути (в выборе репертуара) должен строго руководствоваться компасом, режиссерскую комнату называл кубриком, а столовую в своем доме - Унковские были очень хлебосольны – кают-компанией.

И вот совершенно неожиданно оперный корабль Унковского попадает в циклон, из которого он выбирает с поломанным текелажем и быстро тонет.

Этим роковым циклоном оказалась женщина.

Из петербургской консерватории приехала в Саратовскую оперу молодая певица – лирическое сопрано Мария Инсарова.

Трудно себе представить более обаятельную, красивую и привлекательную женщину…

Как это бывает со стареющими людьми, перешагнувшими 45-летний возраст, Унковский буквально потерял голову.

Он пел все оперы только с Инсаровой… В своей квартире устраивал для нее ужины и обеды…

Увлечение Инсаровой плохо влияло на Унковского... Он был так занят ею, что не думал о своей семье, мало интересовался положением дел в своей оперной труппе, которая работала хуже и хуже...

Материальные дела «Товарищества» Унковского были неважными. …

Чтобы сохранить свою труппу, он снял на август театр на Нижегородской ярмарке, а на зиму организовал оперное турне по городам средней полосы России: Калуга, Тула и Орел….

Трудно себе представить парадоксальность такого явления как нижегородская ярмарка.

Множество народа. Представители разных наций и культур кипели, как в котле, на территории ярмарки.

Гостиницы, шантаны, пивные - все это обслуживалось армией шансонеток, женскими хорами, дамскими оркестрами, куплетистами, танцовщицами и танцорами.

Разврат и пьянство на ярмарке достигали невероятных размеров. И в такой смрадной атмосфере должна была существовать опера!..

Здание театра принадлежало Николаю Фигнеру (однокурснику Унковского и тоже оперному певцу), который, теряя голос и былую популярность, занялся коммерцией.

Опера «Товарищества» Унковского на ярмарке влачила тяжелое существование, сборы были очень плохи.

Кому нужна была здесь опера, когда вечерами все гостиницы, шантаны и трактиры были полны публикой, наслаждавшейся тем «искусством», которое ей было близко и понятно.

Унковского поддерживала администрация ярмарки в лице Баранова, его сослуживца по флоту…

Баранов, опираясь на полицию, устраивал в опере благотворительные спектакли, и блюстители порядка распространяли среди купечества билеты.

Но, увы, и это не спасло «Товарищество», артисты получали всего 40 копеек на рубль. …

Мне было жаль оставлять Унковского в беде, этого, несомненно, талантливого человека и артиста… я вернулся в Казань».

Умер в Калуге

В 1894 году Унковский купил в Калуге (на нынешней ул. Волкова, 5) старинную, находившуюся в аварийном состоянии усадьбу, построенную еще в 1793 году архитектором Ясныгиным для городского головы Ивана Борисова, и привел её в порядок.

А в 1901-м открыл в городе школу пения и оперные курсы.

Скончался он в 1904 году и был похоронен в некрополе Лаврентьевского монастыря.

Дом Унковских в Калуге.

11 ноября

1480 г. - закончилось «Великое стояние на реке Угре». Стояние на Угре стало победоносным завершением в борьбе за независимость России от Ордынского ига.

28 ноября 1480 года Москва встречала войско князя Ивана III Васильевича.

1776 - генерал-майор Алексей Петрович Лецкой был утвержден на должность калужского губернатора.

Он был первым гражданским губернатором Калужского наместничества.

1821 - родился писатель Федор Михайлович Достоевский. Его мать - Мария Федоровна - из купеческой семьи Нечаевых, выходцев из Боровска.

Летом 1878 года, после смерти сына, Достоевский поехал в Оптину Пустынь.

Многое в романе «Братья Карамазовы» возникло под впечатлением этой поездки.

1845 - в Калугу приехала 36-летняя подруга Гоголя губернаторша Александра Смирнова-Россет.

Она никогда не жила в провинции, и жизнь в Калуге ее смущала. «Калуга, конечно, произведет большой перелом в моей жизни», - писала она Гоголю.

А впоследствии вспоминала: «Приезд мой в Калугу был новой эрой в моей жизни. Я никогда не была в русской губернии. Сама природа была другая. Из Москвы все едешь в гору по лесным дачам и болотам».

Ее муж Николай Смирнов был калужским губернатором с 1845 по 1851 годы.

Именно Смирнова-Россет пригласила Гоголя в наш город.

12 ноября

1675 - в ночь на второе ноября 1675 года в земляной тюрьме Боровского острога скончалась боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова, сподвижница идеолога старообрядчества протопопа Аввакума, родственница Марии Ильиничны Милославской - первой жены царя Алексея Михайловича Романова.

На предполагаемом месте кончины мучениц боярыни Морозовой и ее родной сестры княгини Евдокии Урусовой в Боровске в 2004 году построена часовня.

В основание строящейся часовни была опущена надгробная плита Морозовой и Урусовой.

1798 - «Ввечеру стал на Оке реке лед и 15 стали по лду чрез Оку переезжать и были столь великие морозы что люди замерзали около города». (Из записок купца Губкина)

1917(ст. стиль) - выборы в Учредительное Собрание России. От Калужской губернии пришли 8 человек, из них 5 -большевики: И. Н. Стуков, Н. П. Глебов-Авилов, П. П. Захаров, П. О. Логачев, В. З. Гинзбург.

За список большевиков в нашей губернии проголосовали 57,8% избирателей. (В целом по России на выборах в Учредительное Собрание большевики получили только 23,9% голосов). (Из публикаций Валерия Продувнова)

1924 - в селе Дворцы Дзержинского района в семье крестьянина родился Михаил Федорович Манакин.

Герой Советского Союза, командир взвода автоматчиков 32 стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии, участник боев при форсировании Днепра, освобождения территории Калужской области и многих советских городов.

1925 - в селе Мочалове Юхновского уезда родился Константин Михайлович Афанасьев -публицист-краевед, журналист и автор замечательных книг: «Летопись провинции. ХХ в.

Хроника событий в зеркале периодической прессы», «Калужские губернские очерки», «Любимый город» и др. Участник Великой Отечественной войны.

2017 - на площади Старый Торг торжественно открыт памятник великому князю Московскому Ивану III.

В мероприятии тогда приняли участие министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, другие почетные гости и многочисленные калужане.

13 ноября

1796 - «Ноября с 12 на 13 число получено известие что в Санкт- Петербурге ноября 6 дня Государыня Императрица Екатерина Алексеевна Вторая Премудрая мать отечества скончалась.

13 в Калуге в Троицком соборе была по Ея Величеству панихида, а потом присяга ее сыну Государю Императору Павлу Петровичу 1-му и молебствие о восшествии Его Императорского Величества на Всероссийский Императорский престол.

14 ч(исла) по церквам от жителей читаны были приветствия. Государыня Императрица Екатерина Вторая царствовала 34 года 4 месяца 9 дней». (Из записок купца Губкина)

1967 - в Полотняном Заводе открылась детская школа искусств. 16 июня 1997 года ей присвоено имя Натальи Николаевны Гончаровой.

1866 - в Калуге по ходатайству городского общества и по Высочайшему повелению знамя Азовского пехотного полка было поставлено в кафедральном Троицком соборе в память о геройском подвиге унтер-офицера Семена Артамоновича Старичкова в сражении под Аустерлицем 20 ноября (2 декабря) 1805 года.

В Калуге в честь героя назван Старичков переулок.

14 ноября

1778 - «С 14 на 15 число в ночи были буря и ветер. На Каменном мосту с 7-и лавок всю кровлю сорвало и на другую сторону к лавкам поставило» (из записок купца Губкина).

Первоначально на концах моста по обеим его сторонам стояло четыре симметричных низких здания с односкатными крышами, обращенными глухими стенами в сторону оврага.

В каждом из них было по семь лавок. Позднее они были разобраны.

За год до этого, в сентябре 1777 г. в Ведомости калужского городничего записано: «В городе малотекущая речка Березуйка чрез которое строится высокого здания каменный мост и приходит к окончанию».

1896 - в Калуге открылась первая городская больница имени Красного Креста.

1897 - Александр Александрович Офросимов был назначен калужским губернатором, вступил в должность 22 ноября этого же года.

На долю начальника губернии Офросимова выпали события, связанные с русско-японской войной, первой русской революцией и последовавшей за ней аграрной реформой.

1902 (ст. стиль) - в Калуге, в доме купчихи Чешихиной, открылся Народный дом общества попечительства о народном образовании с бесплатной библиотекой-читальней.

1906 - в Козельске родился Василий Николаевич Панов, шахматист, мастер международного класса, шахматный теоретик, литератор.

1908 - в Калуге в семье учителя родился Александр Гаврилович Гагарин, будущий калужский художник, который с помощью старших товарищей и самостоятельно постигал художественное ремесло.

Он работал в области портрета, пейзажа, исторического и бытового жанра. Именно он первым избирался председателем Правления областного отделения Союза художников, ряд лет был председателем художественного совета отделения. Александр Гаврилович был участником двух войн.

1918 - в Калуге скончался Василий Иванович Ассонов, общественный деятель, популяризатор науки, калужский краевед, писатель, переводчик, друг К. Э. Циолковского.

По роду деятельности податной инспектор. Был председателем Калужской архивной комиссии и почётным членом Московского архивного института.

15 ноября

1911 - Волостной сход в селе Плохино Жиздринского уезда во время торжества памяти освобождения крестьян в минувшем феврале постановил открыть памятник Царю-Освободителю Александру II и начать сбор пожертвований среди населения для этой цели.

Прошло 10 месяцев, и 15 ноября в присутствии губернатора князя Сергея Горчакова состоялось торжество открытия памятника.

Он представлял из себя бюст Императора на цинковом пьедестале, наращённом бронзою, высотой 8 аршин 3 вершка.

Пьедестал поставлен на цементированную площадку с тремя ступенями во все стороны, кругом обнесенными изящной чугунной решеткой.

На задней стороне высечена надпись: «Незабвенному Царю-Освободителю благодарные крестьяне Плохинской волости. 19 февраля 1911 года». (Константин Афанасьев «Летопись провинции»)

1917 - образование Калужского губернского военно-революционного комитета.

1959 - состоялось открытие памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны на Зайцевой Горе. Более года (февраль 1942 - март 1943) продолжались бои за высоту 269,8 м, так обозначенной на картах военного времени.

Авторами памятника являются скульптор Лев Писаревский и архитектор Владимир Федоров. На усеченной шестиугольной пирамиде из полированного красного гранита высотой 4 м установлена монументальная бронзовая скульптура – фигура солдата в плащ-палатке в рост высотой 3,5м.

На постаменте выбита надпись: «Слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. 1942-1943».

2001 - в Калужской средней школе № 1 открыт Музей боевой Славы имени Героя Российской Федерации Евгения Викторовича Клочкова.

Он погиб в бою на Северном Кавказе 9 октября 1999 года. На фасаде школы открыта мемориальная доска.

16 ноября

1811 - в сельце Юдинки Козельского уезда родился Александр Дмитриевич Кавелин. Его отцом был Дмитрий Александрович Кавелин (1778 – 1851), директор главного педагогического института и Санкт-Петербургского университета, родным братом - знаменитый историк и публицист Константин Кавелин, а двоюродным братом - Лев Кавелин (отец Леонид).

Род Кавелиных был занесен в VI часть Калужской дворянской родословной книги. Инженер-поручик, гражданский инженер Александр Кавелин занимался строительством и благоустройством Калуги, служил в губернской строительной комиссии.

Его имя осталось в истории строительства Дворянского депутатского собрания в Калуге, нового здания городского театра на территории Городского сада, фонтана на Староторжской площади и других сооружений XIX века.

1905 -– забастовка рабочих фабрик Исаева, Александрова, Ежикова и Полежаева в Боровскрм уезде, предъявивших политические и экономические требования.

1927 - в деревне Зажово (ныне Костиково) Дзержинского района родился Юрий Николаевич Костиков, Герой Советского Союза.

В ночь на 9 апреля 1945 г. до 300 вражеских солдат и офицеров трижды предприняли ожесточенную контратаку против наших подразделений с целью прорыва к Земландской группировке.

Зайдя в тыл батальонам, немцы вплотную подошли к штабу полка.

Гвардии сержант Костиков, будучи на охране командного пункта, обнаружил вражеских солдат, крадущихся вдоль домов. Не растерявшись, он открыл шквальный огонь и заставил противника залечь.

Под прикрытием сильного пулеметного и автоматного огня немцы снова поднялись в атаку и стали окружать отважного пулеметчика.

Когда кончился запас патронов, товарищ Костиков гранатами и автоматными очередями отбил и эту атаку немцев. Будучи тяжело раненным, нашел в себе силы снарядить пулеметные ленты, и при третьей атаке немцев шквальным огнем товарищ Костиков вновь обратил врага в бегство.

В этом бою товарищ Костиков погиб, но ни один немец не прошел. Перед его пулеметом валялось 50 трупов вражеских солдат и офицеров.

1933 - в Калуге умер известный калужский краевед, историк, действительный член Русского географического общества Дмитрий Иванович Малинин.

Его книга «Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии» (1912) пользуется популярностью и сегодня.

17 ноября

1856 - родился Михаил Владимирович Сабо, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, Козельский уездный предводитель дворянства (с 1900 по 1905 года).

1891 - «Губернские ведомости» поместили сообщение Хотомского о спектакле «Жизнь за царя», который шел в этот день в городском театре.

1907 - в книге «Калужане – Герои Советского Союза» (1963 г.) указано, что в этот день в деревне Шелаево, ныне Корнеево Медынского района Калужской области в семье крестьянина родился Иван Александрович Корнеев (по другим данным 13(26) ноября 1907).

Образование начальное. В 1929 г. был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию.

В 1932 г. окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. Участвовал в боях на озере Хасан.

С августа 1943 г. - на фронтах Великой Отечественной войны.

Принимал участие в боях в составе Отдельной Приморской армии, на 4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Герой Советского Союза, летчик бомбардировочного авиационного полка.

Был смертельно ранен при выполнении боевого задания 25 апреля 1945 г. Похоронен в Польше.

1987 - Оптина Пустынь была возвращена Русской Православной Церкви. 3 июня 1988 года совершена первая Божественная Литургия.

1990 - создано Калужское отделение Всесоюзной ассоциации жертв политических репрессий.