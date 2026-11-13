Феномен доброты: почему вся Калуга любит Юппи Леонардовну

13 ноября - сразу два праздника: Всемирный день доброты и Международный день слепых. А еще на днях свой 10-й день рождения отметила самая добрая собака Калуги.

Фото из архива Галины Быковой.

В Калуге городскую организацию Всероссийского общество слепых возглавляет инвалид по зрению Галина Быкова.

А её верная спутница уже восемь с половиной лет - собака-поводырь Юппи. Они везде вместе: на улицах, на вернисажах, на концертах.

Лабрадор-ретривер Юппи Леонардовна - не просто навигатор, она коллега, артистка и всеобщая любимица. Куда бы они ни пришли, Юппи сразу становится центром внимания.

Маленькие слабости

Однажды Галина узнала, что ей полагается собака-поводырь как средство реабилитации. Она обратилась в Фонд социального страхования, и её пригласили в Российскую школу подготовки собак-проводников в Купавне.

Там ей и передали полуторагодовалого лабрадора-ретривера Юппи. С тех пор они неразлучны.

Кстати, родилась Юппи 4 ноября - в День народного единства. И в этом году отметила юбилей - ей исполнилось 10 лет!

- Как отпраздновали день рождения Юппи? - спросили мы у Галины, с которой давно знакомы.

- Я считаю, что собаку не надо сильно очеловечивать, никаких показательных мероприятий мы не устраиваем, - смеётся она.

- Положили Юппу на коврик, позвали наших котов. Они подходили, шептали ей на ушко добрые слова, дарили вкусняшки, надували шарики.

День рождения Юппи отметила в компании котов.

Кстати, о котах. У Галины их три.

Давно живут серенькая Ляйсан и кот Эликс. А вот Дали появился недавно: летом под окном громко и жалобно орал молодой чёрный кот.

Забрали, отвезли к ветеринару, а там выяснилось, что ему примерно год, и у него неправильно сросся перелом лапы, но с этим уже ничего не поделаешь.

У Юппи постоянно культурная программа. Сегодня - в Дом музыки.

«Рядом с ней всему радуешься»

Даже в день рождения рацион у именинницы строгий. Породистые лабрадоры - аллергики, поэтому Юппи на сухом корме.

Ей нельзя курицу. Зато она обожает тыкву, морковку, кисломолочку - нежирные йогурты. Ест варёную рыбу, иногда яблоки.

Но есть у Юппи одна слабость.

- Она любит твёрдый сыр, - делится Галина. - Душу готова за него отдать! Но мы даём ей совсем чуть-чуть.

За 8,5 лет, что Юппи и Галина вместе, собака стала для хозяйки другом.

- Мы доверяем друг другу абсолютно, - рассказывает Галина. - Я понимаю малейшее её движение. Знаю, когда она отвлеклась, когда… халтурит!

- Характер у нее за эти годы изменился?

- По характеру она осталась вот такая же весёлая, жизнерадостная, лёгкая на подъём, любознательная, добрая очень. Уравновешенной я её не назову, считаю, что она, как и я, такая же эмоциональная. Но в отличие от меня она не злобная и не агрессивная, не причиняет людям неприятности, - шутит Галина.

Может быть, мудрость какая-то появилась, меньше стала бояться оставаться одна.

И хотя я уже не маленькая девочка, Юппи не даёт мне повзрослеть. Рядом с ней всё время всему удивляешься, всё время всему радуешься.

- Раньше Юппи знала 50 маршрутов. Сколько их сейчас?

- Сложно сказать. Их много, тем более что маршрут из пункта А в пункт Б и обратно - это для неё два разных маршрута.

Но территориально мы плохо знаем Правый берег, Турынино. Я не люблю окраины, потому что там порой ходят беспризорные собаки.

Дама с причудами

У Юппи, как и у каждой уважающей себя дамы, есть свои причуды. Она храпит, её шерсть клубится по всему дому, а ещё она искренне считает, что это она - хозяйка Галины.

- Юппи - дама настырная, любит настоять на своём. И самое интересное, что часто оказывается права. Иногда ведёт меня в обход, в сторону, но я понимаю: она видит лучше, и впереди, например, чужая собака или яма.

А ещё у Галины и Юппи есть свои транспортные предпочтения.

- В красных автобусах нам ездить хорошо. Когда она видит такой автобус, встаёт и идёт в его сторону.

А вот к троллейбусам у нас с ней яростная нелюбовь! Когда он подъезжает, Юппи пытается уйти с остановки и меня утащить. А на маршрутки не реагирует: мы на них не ездим, там тесно.

В транспорте калужане стараются оставить им удобное место, не наступить на лапки и хвост Юппи.

А сама собака прижмётся к ноге хозяйки, склонит головку и тихо наблюдает за пассажирами.

- Номера автобусов она мне, увы, назвать не может, - с улыбкой замечает Галина. - Удобно, когда транспорт подъезжает и объявляют номер и маршрут. Но пока это есть не везде.

Поэтому обращаюсь к прохожим. В незнакомом месте люблю у людей спросить: «Подскажите, где я?» И мне говорят ближайший адрес.

Редко кто меня игнорирует, наверное, 5%, максимум. Люди у нас хорошие, случаи негативной реакции редки. Но и Юппи у меня обаяшечка, не наглая, очень аккуратная.

– Как на Юппи реагируют на улице?

- Её хотят гладить. И люди любят с ней разговаривать. Она же умная собака, всё понимает. И не возражает.

Даже суровые мужчины её очень любят, начинают ей улыбаться.

Ну, и дети само собой. Но если ребёнок подходит, я спрашиваю: «Тебе мама разрешила погладить собачку?»

«Уроки доброты»

Галина и Юппи - частые гости в детских садах, школах и вузах. Они проводят «Уроки доброты». Юппи на этих встречах - настоящая звезда. Дети от неё в восторге!

- «Уроки доброты» мы стали проводить через несколько месяцев после того, как Юппи у нас появилась, - вспоминает Галина. - Я рассказываю ребятам про незрячих людей, нужно ли им помогать и если нужно, то как.

Мы говорим о непохожести вообще, о том, как важно понимать друг друга.

И детям интересно, они задают разные вопросы, например, бытового характера: как налить чай в кружку, или как вы стираете, прибираетесь.

А потом мы переходим к собаке - как животные помогают.

Юппи показывает, что умеет.

Помимо традиционных «сидеть», «лежать», «рядом» и других команд, она аккуратно поднимает и подаёт в руки оброненный хозяином предмет - ключи, бумажный документ и прочее, приносит тапочки или газету.

Мы очень много проводим таких занятий, и я вижу, что ребятам не хватает общения со взрослыми, когда с ними разговаривают как с большими, серьёзно. Дети очень умные и мудрые, мне кажется.

- Как вас пригласить?

- В соцсетях меня можно найти и написать. Вот ближайшие три недели у нас заняты уже. Но это не только «Уроки доброты», работу же никто не отменял.

У меня была мысль подать на грант «Уроки доброты» и поставить этот проект на поток, но пока руки не дошли.

Но два грантовских проекта, связанных с творчеством, мы реализовали. У нас были вокальная, хореографическая, театральная студии, ИЗО.

Сейчас только Инклюзивная творческая лаборатория в ИКЦ: вокал и ИЗО. На вокал я не хожу в силу занятости.

А рисованием уже несколько лет занимаюсь, это и групповые занятия, и Анна Иосифовна Сенатова со мной занимается, как она говорит, по индивидуальной программе.

Участвовали в разных конкурсах, пока только в инклюзивных. И Юппи всегда со мной. Мы с ней и на афише расписывались.

На вернисаже есть традиция, когда гости пишут свои пожелания на обратной стороне афиши. Юппи прикладывала свою лапу.

Помогаем с Юппи и в пристройстве животных. В ИКЦ проходили мастер-классы: мы рисовали собак из приюта.

Потом была выставка, где пытались найти для этих собак дом. Там я тоже проводила мини-урок доброты с Юппи.

Галина всерьез увлечена живописью.

В этом ее поддерживает Анна Сенатова, руководитель выставочного эскпозиционного центра ИКЦ..

Ждём снега

Конечно, в жизни Галины и других незрячих людей хватает бытовых трудностей.

В Калуге пока нет системы «Говорящий город», которая через смартфон подсказывала бы, где ты находишься.

На улицах постоянно натыкаешься на разрытия.

Светофоры не везде со звуковым сигналом, а в троллейбусы страшно заходить по высоким ступенькам.

Больная тема и работа. А ведь среди незрячих столько классных программистов, музыкантов, мастеров на все руки!

Но работодателю неудобно адаптировать рабочее место под незрячего человека: надо покупать озвучку, обустраивать пространство.

- Чего вам не хватает обеим для полного счастья?

- Если честно, нам не хватает денег. Я не люблю деньги сами по себе, но так у нас мир устроен. Нам не дают даром краски, вкусняшки для Юппи и так далее.

А из нематериального… нам не хватает времени, когда мы можем просто замедлиться, полежать на диванчике и на лежаночке, ничего не делая. Когда никуда не надо бежать, спешить.

И сейчас мы с Юппи ждём снега. Она сразу такая счастливая становится, бегает, хрюкает, фыркает.

Особенно когда он пушистый: мордаху туда суёт, а он забивается и в нос, и в уши, и в глаза.

А когда его много и он лёгкий, только выпал, Юппи пытается в нём плавать. Это очень красиво.