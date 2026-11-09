Раскопали и бросили или Зачем Калуге Вовки из Тридевятого царства

Нам неведомо, произносили рабочие знаменитую фразу «И так сойдет» после перекладки коммунальных труб в Калуге, но итог их работы очень похож на деятельность легендарного мультяшного персонажа.

В минувший четверг, 5 ноября, в редакцию обратился калужанин с жалобой на раскопанную и брошенную яму на улице Пролетарской.

В пятницу мы выехали на место и попутно прокатились по другим адресам, о которых массово сообщают жители Калуги, недовольные работой коммунальщиков.

Как выяснилось, двор на Пролетарской, 51 далеко не единственный, где зияет яма с трубами внутри.

Город как поле боя

Начнём с того, с чего всё началось. В редакцию пришло сообщение от жильца дома №51 по улице Пролетарской.

Мужчина рассказал, что во дворе его дома ещё в сентябре коммунальщики вскрыли грунт, но с тех пор там ничего не изменилось.

По его словам, яма с трубами теплотрассы стоит нетронутой уже больше месяца, а с наступлением холодов ситуация только ухудшилась: края траншеи осыпаются, а по утрам на металлических листах ограждения образуется наледь.

— Сначала мы думали, что это ненадолго, — рассказал калужанин Константин. — Ну, неделя, две. Но прошёл сентябрь, октябрь, а воз и ныне там. Зимой это всё занесёт снегом, и мы даже не увидим, куда ставить машину.

Как выяснилось, эта жалоба лишь верхушка айсберга, который в Калуге называют коммунальной осенью. И если верить прогнозам синоптиков, то до зимы рукой подать, а город до сих пор напоминает поле боя.

Улица Луначарского, 45: рекорд по стоянию

Этот адрес, пожалуй, можно назвать чемпионом по длительности раскопок. Ещё 10 сентября во дворе дома произошёл прорыв горячей воды. Коммунальщики оперативно приехали, нашли утечку, устранили её, а котлован остался.

Жители рассказывали, что сначала появились объявления с просьбой убрать машины от ограждения. Люди откликнулись, освободили место. Но коммунальщики так и не приехали.

Позже объявления сорвал ветер, но яма осталась.

— Мы уже не ждём, что её закопают, закройте хотя бы плитами какими-нибудь, чтоб не свалился туда никто, — просили жильцы соседних домов.

Прямых комментариев от чиновников именно по этому адресу найти не удалось, но в общем контексте городские власти на еженедельных планерках обещали навести порядок до конца октября.

Затянувшаяся пауза и эхо аварии

В середине октября жители улицы Московской, 130 пожаловались на раскопки. Судя по сообщению, работы были начаты, но на каком-то этапе просто остановились.Техника уехала, ограждение осталось, а проход для жителей так и не восстановили.

А вот с перекрёстком Суворова — Плеханова история отдельная. Ещё в ноябре 2025 года здесь произошла коммунальная авария, после которой осталась большая глубокая яма на всю полосу.

Тогда её просто засыпали щебнем. Но, как выяснилось позже, этого оказалось недостаточно.

Яма начала проваливаться, асфальт по краям пошёл трещинами. Жительница Калуги жаловалась, что автомобилистам приходится объезжать этот участок по встречной полосе, создавая аварийные ситуации.

В Министерстве строительства и ЖКХ тогда пояснили, что специалисты Водоканала подсыпают провал по мере необходимости, а заасфальтировать участок планируют в течение месяца.

В октябре 2026 года здесь вновь выкопали глубокую яму.

Улица Пухова: был газон и нет его

В середине октября жители улицы Пухова пожаловались на многонедельные раскопки. По их словам, коммунальщики не только оставили траншею, но и уничтожили газон, а также повредили бордюр.

— Всё лето делали, и вот результат: вместо травы — грязь, вместо бордюра — куски бетона, — писали люди в городском паблике. Восстановить газон и бордюр — это дополнительная работа, на которую у коммунальщиков, судя по всему, уже не остаётся ни времени, ни желания.

Подобных разрытий по городу десятки. Между тем 12 октября на городской планерке замначальника управления ЖКХ Валентин Белобровский сообщил, что на теплотрассах Калуги чуть менее 90 разрытий.

— Работу по оставшимся разрытиям планируем завершить до конца месяца, — заверили тогда городские чиновники.

На дворе середина ноября. Может, коммунальщикам пора уже позвать этих весёлых помощников, которые «двое из ларца, одинаковы с лица»?

Сроки никто не отменял, но есть нюанс

Возникает резонный вопрос: а существует ли вообще правило, по которому коммунальщики обязаны закопать яму и восстановить асфальт?

Ответ — да, существует.

И прописано оно в Правилах благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Калуга» (утверждены постановлением Городского Головы ещё в 2006 году, но действуют до сих пор).

Согласно пункту 11.14 этих Правил, работы по восстановлению дорожных покрытий должны начинаться немедленно после засыпки траншей и котлованов. А заканчиваться они обязаны в 3-дневный срок на улицах, тротуарах, в скверах, парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов. В пределах 10 суток — в других местах.

То есть, если верить документу, после того как трубу закопали, у коммунальщиков есть максимум 10 дней (а в центре города вообще 3 дня), чтобы вернуть территорию в первоначальный вид.

При этом пункт 11.15 возлагает на организацию, производившую земляные работы, ответственность за качество восстановленного места разрытия в течение двух лет. Если появилась просадка или выбоина, они обязаны немедленно устранить.

Казалось бы, всё чётко. Есть сроки, есть ответственность. Но почему тогда ямы стоят месяцами?

А нюанс в том, как хитроумно чиновники составили этот документ. Все эти сроки начинают действовать только после того, как траншеи и котлованы засыпаны. А пока не засыпали, получается, эти нормативы не действуют.

«Сделаем в кратчайшее время»

Глава Калуги Дмитрий Денисов за последние месяцы неоднократно высказывался по поводу разрытий. Так, на одном из совещаний он поручил «до конца недели привести всё в порядок» после работ теплосети. В другой раз — «в кратчайшие сроки устранить разрытия» и провести благоустройство.

ул. Клюквина, 3.

Эти формулировки звучат очень решительно, но, к сожалению, не содержат конкретных дат. Кратчайший срок понятие растяжимое. У черепахи он один, у баобаба – ни одна черепаха не доживет.

Осенью 2024 года городские власти были более конкретны в определении сроков устранения всех разрытий. Тогда Дмитрий Денисов назвал точную дату: до 15 ноября.

Сейчас на дворе ноябрь, зима уже на пороге: ночные заморозки начались, снег не за горами.

Если ямы не закопать сейчас, то весной мы увидим их снова — только уже с новыми провалами и новыми жалобами.

Прогноз без иллюзий

Давайте будем честны: чудес не бывает. Коммунальные службы Калуги уже не первый год демонстрируют одну и ту же модель поведения. Осенью, когда холодает, чиновники собираются на штабы, дают поручения «в кратчайшие сроки», коммунальщики отчитываются о «финишной прямой». А потом выпадает снег, ямы присыпает, и проблема на время исчезает из новостной повестки. До следующей весны.

Конечно, можно возразить: мол, есть объективные трудности. Нехватка техники, рабочих, сложные погодные условия.

Но жители дома №51 на Пролетарской, жители Луначарского, 45 и Московской, 130 не должны расплачиваться за неэффективность подрядчиков. Они платят за коммунальные услуги, они ждут тепла в домах, и они имеют полное право требовать, чтобы их дворы были безопасными.

ул. Суворова, 65.

И пока одни обещают, другие продолжают перепрыгивать через траншеи.

Выполнят ли чиновники обещание? Скорее всего, частично. Где-то закопают, где-то присыпят щебнем и скажут, что работы завершены.

Но системная проблема останется: у города нет действенного механизма, который заставлял бы коммунальщиков работать быстро и качественно.

А без этого ямы в Калуге будут появляться снова и снова, независимо от того, какая дата называется в очередной раз на планерке в горуправе.