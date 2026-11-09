В Калуге почтили память участников локальных вооруженных конфликтов

Два значимых события организовало местное отделение всероссийской организации ветеранов «Боевое братство»

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На прошлой неделе в областном центре появилась еще одна аллея героев.

Первые четыре ивы высажены возле мемориала «Журавли» на Площади Победы.

Работам предшествовал митинг, собравший ветеранов боевых действий, и представителей общественности.

Символ памяти и скорби

Руководитель областной ветеранской организации Андрей Голубев пояснил, что ивы выбраны не случайно.

Это дерево особенно выразительно вписывается в пространство сквера, подчеркивая атмосферу памяти и скорби по погибшим героям.

- Аллея – не только память о павших, но и честь сражающихся воинов России, - обратился к собравшимся Андрей Голубев. - Человек приходит на Землю, чтобы созидать. Нам же с вами, боевые братья, выпала задача защищать мир на этой земле с оружием в руках. И мы свой долг выполнили. Пусть же эти деревья поклоняются погибшим героям и тем, кто продолжает сражаться за независимость нашей Родины.

Тяжелыми воспоминаниями о войне поделился ветеран СВО Игорь Корнилов, более известный калужанам как актер и телеведущий:

- Омар Хайям написал - не побывав во тьме, не узнаешь реальной цены света. Боевые действия – это не игра и не сюжет из фильма. Это ежесекундная концентрация и ответственность за тех ребят, что рядом с тобой.

Кровь стынет в жилах от того, на что способны ВСУ и наёмники. Когда через поле снайпер работает по отцу, матери и их маленьким детям – это не укладывается в голове. Когда дрон висит над бабушкой, которая уводит от смерти свою маленькую внучку, а танк врывается в работающий детский садик, ты понимаешь настоящее значение своих задач по денацификации и демилитаризации Украины.

Спасибо за ваших сыновей

Еще одна встреча состоялась в четверг, 5 ноября в стенах горуправы.

Сюда пригласили тех, в чьих семьях были воспитаны погибшие герои. Руководство «Боевого братства» вручило им памятные знаки «Семье погибшего защитника Отечества».

Эту награду получали из рук боевых офицеров матери, отцы, братья, сестры и даже маленькие дети.

Подготовленная к этому дню видеопрезентация позволила увидеть лица тех погибших ребят, в честь которых состоялась встреча. Многие – совсем еще мальчишки. В этот момент от слез не удержались даже крепкие мужчины.

- Я как ветеран боевых действий, хочу сказать, и думаю, меня поддержат мои товарищи, - обратился к собравшимся руководитель калужского «Боевого братства» Андрей Голубев. - Нам там на передовой совершенно не хотелось, чтобы вы в случае, если мы бы не вернулись, потеряли бы интерес к жизни и ощущение радости от нее. Поэтому, чтобы этого не было зря, будем жить, будем верить и любить. Спасибо за сыновей-героев и низкий вам поклон.

Андрей Леонидович также рассказал, что подобные встречи были уже не раз, и простым вручением они не заканчиваются. Забота о семьях погибших военных – одно из ключевых направлений для ветеранской организации. Награды таким образом – добрый повод для знакомства и дальнейшего общения.

Помимо почетных наград, родственники героев получили и особый подарок: концерт, организованный Городским досуговым центром.

Юные таланты исполняли трогательные песни, танцевали, и это было глубоко символично. Ведь в эти минуты встретились взглядами материнское мужество и юношеская энергия, талант и надежда, устремленная в будущее.

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