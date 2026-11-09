Школьное телевидение в Калуге: зачем на переменах включать «ящик»

Советник министра образования Калужской области Михаил Морозов в студии радио «КП — Калуга» в минувшую пятницу, 6 ноября, объяснил, откуда взялся проект единого школьного ТВ.

Этой осенью Калужская область вошла в 15 пилотных регионов страны, где запустили школьное телевидение. С будущего года оно якобы появится по всей стране.

Обсудили с Михаилом Морозовым также, кто будет отвечать за пульт и почему это не очередная обязаловка.

Немаловажным нюансом является и то, будет ли этот проект распространяться на все без исключения школы Калужской области.

«Мы никого ничего не просим закупать»

— Михаил, что это вообще такое? Просто закупили телевизоры и крутят ролики на переменах?

— Владимир, давайте разберёмся. Во-первых, это не совсем новшество. Традиции школьного телевидения у нас были давно. В школе №14, в лицее №48, в Сухиничах свои студии появились задолго до всех приказов.

Мы же говорим о другом: о едином контенте, который Министерство просвещения сформировало вместе с Институтом изучения детства, семьи и воспитания.

Этот контент утверждён и будет транслироваться на экранах в школах. Условно назвали «школьным телевидением».

Но, по сути, это продолжение единого образовательного пространства.

— То есть во все школы России отправят некие видеоролики и дети на переменках будут их смотреть? Без звука, как я понимаю?

— Большая часть роликов, действительно, без звука, но есть и со звуком. Контент единый и направлен пока в пилотные регионы. Он рассказывает о проектах Минпросвещения, об изменениях в системе образования, о том, что вообще происходит в школе.

И это не просто набор файлов, а заготовка под единую медиаплатформу для всех школ России. В перспективе и для колледжей, сейчас этот вопрос прорабатывается.

— Речь идёт о том, чтобы школы закупили телевизоры и на переменках крутили этот контент? Или всё-таки об организации собственных телестудий?

— Мы никого не просим ничего закупать. Мы обратились только к тем школам, где уже есть инфраструктура: экраны в коридорах, в открытых пространствах, где можно транслировать.

Мы не просим создавать телестудии. Проект условно назвали школьным телевидением. А в перспективе это единая медиаплатформа для всех школ России.

Никто не будет заставлять учеников останавливаться на переменах, устремлять взор в экран и минуту оценивать, что там происходит. Школьное телевидение — это некое продолжение образовательного дизайна.

У нас в новых школах уже есть инфографика, портреты, QR-коды, интересные карты. Телевидение как будто продолжает это креативное оформление пространств.

Один телевизор в столовой тоже вариант

— А кто будет запускать? Это же не просто телевизор. Нужен компьютер, ноутбук, кто-то должен следить, какие ролики прошли, какие нет. Или один и тот же ролик будет кататься месяцами?

— Школы получают контент и сами устанавливают график его демонстрации.

Отвечать за это будет, как правило, педагог-организатор — такая должность есть в школах. Или кто-то из креативных учителей, кто хорошо разбирается в технике.

— Одного монитора мало будет, наверное. Желательно, чтобы на каждом этаже был экран...

— Может быть, дело не в этажности, а в том, чтобы охватить все классы. Можно разместить один телевизор в столовой, там максимальная концентрация учеников.

Техническая реализация может отличаться, но принцип такой: единые ролики демонстрируются в местах максимальной концентрации учеников.

— Я посчитал: 38 тысяч школ в России. Если в среднем телевизор стоит 20 тысяч рублей, то потребуется 760 миллионов на все школы России, а если по два, то полтора миллиарда. Громадные суммы. Кто это оплатит?

— Поэтому проект реализуется только в тех школах, где уже есть мультимедийная инфраструктура. Таких затрат не потребуется.

Будет ли это интересно школьникам

— Проект будет жить, только если школьникам понравится.

— Безусловно. Но мы пока предлагаем готовый контент, который уже сделан. Мы не просим его создавать заново под какие-то ключевые даты, например.

— Давайте поговорим о собственных студиях. Где в Калужской области они уже есть?

— Если говорить о студиях с профессиональным оборудованием, я бы назвал три организации. Во-первых, новая школа в Медыни, открытая в 2022 году. Там при участии режиссёра и продюсера Игоря Угольникова открыли киностудию.

Во-вторых, в 14-й школе есть мультипликационная студия «Мультстарт 14», где инициативный педагог делает с учениками пластилиновые мультфильмы.

И в-третьих, медиацентр в Калужском коммунально-строительном техникуме имени Цыпулина.

Там советник директора по воспитанию Карина Тимошина со студентами делает интересный контент, который по формату можно назвать телевизионным.

— Зачем всё это, если любой школьник может снять видео на телефон и выложить в соцсети? Зачем тратить деньги на студии?

— Вы абсолютно правы. Каждый может снять видео на телефон и выложить. Но никто этого не делает. А если кто-то и делает, то в закрытых каналах, где видео видят три-четыре человека.

Задача проекта — создать сообщество школьников, объединить их в креативные группы, чтобы они что-то придумывали вместе, отвлекались от улицы, от праздного пребывания в интернете, занимались содержательными проектами.

Но нужен человек, который научит. И не просто научит, а вдохновит на создание историй, на изучение пространств. Вот это важно.

— А если нет такого педагога?

— Это главная проблема системы образования. Сложно найти креативного, вдохновлённого учителя.

— Директора школ сейчас наверняка в задумчивости: им спустят приказ, а что делать, если ничего нет? Станет ли проект обязательным, если со следующего года он должен появиться во всех школах страны?

— На текущем этапе у проекта нет обязательности. Пока мы никого не заставляли. И я думаю, что история про обязательность со следующего года — это интерпретация. У нас таких указаний нет.

Мне кажется, он останется в апробационном формате. Потому что оценить эффективность можно будет со временем.

— А не выльется ли это на деле в то, что никто из ребят не будет смотреть этот телевизор, тем более без звука? Как сделать, чтобы было интересно?

— В нашей большой стране нужно создать единое образовательное пространство. Вы несколько раз повторили слово «обязаловка», а я несколько раз повторил «единое образовательное пространство».

В этом и есть противоречие: мы должны создавать единое пространство, избегая обязаловки и формализма.

Заинтересовать детей едиными минутными роликами без звука очень сложно. Но нам нужно заинтересовать детей в целом обучением в школе, сделать школьное пространство приятным, комфортным, а климат вдохновляющим. И тогда всё, что там будет происходить, будет вдохновлять.

Этот процесс замыкается не только на школьном телевидении. Здесь мы выходим на метафизические категории.

— Можно ли идеологию назвать метафизикой — не знаю. Скорее, речь о создании нормальной идеологии, которая была в Советском Союзе. Если поглубже взглянуть, всё ради этого задумывалось? Или это утилитарный уровень, просто повеселить школьников на перемене?

— Чтобы повеселить школьников, создаётся реалити-шоу Ольги Бузовой. Может быть, вы видели? Оно тоже при содействии Министерства просвещения.

А если серьёзно, то да, это про единое образовательное пространство. И проект будет масштабирован, если обратная связь окажется положительной.

Никто не застрахован от того, что ролики окажутся неинтересными. Но важно, что это должно стать продолжением педагогического дизайна, оформления школьных пространств и дополнением к процессам приведения системы обучения и инфраструктуры к единообразию.