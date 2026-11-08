За цветами - в Росву, к Вере Алексеевне

Розы, гортензии и авторские фигурки: как выглядит лучший палисадник частного дома.

Фото Веры Поповой.

В этом году в номинации «Лучший палисадник частного дома» городского конкурса «Калуга в цвету» победила Вера Алексеевна Попова из Росвы. На её участке действительно море цветов.

И огромный труд, который стоит за этой красотой.

Но сама хозяйка скромно улыбается: «Я люблю цветы, но не люблю внимания к себе». И всё же мы уговорили её рассказать о своём цветущем уголке.

Четыре грядки и цветы

На участке Веры Алексеевны самое большое место занимает фруктовый сад. Огород тоже есть, правда, небольшой.

- Грядок дети мне оставили четыре штучки, - смеётся Вера Алексеевна. - Для картошки, конечно, побольше.

И красоты здесь хватает. Цветение начинается ранней весной, когда на земле ещё лежит снег.

- Каждый цветок по-своему прекрасен, даже самые маленькие крокусы, - говорит хозяйка. - Весной распускаются тюльпаны, нарциссы, пролески, подснежники. Примула и вовсе из-под снега выходит - и цветёт.

Примулы цветут одними из первых.

Дальше эстафету подхватывают пионы - тёмные бордовые, розовые, жёлтые, коралловые. Цветут крупные сортовые лилии, и двухцветные, и тигровые.

Есть лилейники, всевозможные хризантемы, почти стена из клематисов. Красиво цветёт спирея, радуют глаз почвопокровники.

- Мне нравятся цветы, нравится за ними ухаживать, - признаётся Вера Алексеевна. - Если увижу красивый цветок, посажу, сколько бы он ни стоил!

Лаванда ручейком, лилии и ухоженный газон: таким сад летом встречает гостей.

Пионы цветут в июне, но запоминаются надолго.

Колючие не прижились

Особая гордость участка - розы. Их здесь около сорока: розовые, крупные жёлтые, фиолетовые, полосатые.

- Особенно люблю двухцветные, - делится Вера Алексеевна. - Лет сорок мы здесь живём, и розы сажаем столько же. Конечно, что-то вымерзает, что-то приходится обновлять.

Ухаживает за капризными красавицами она по-своему, практично.

- Раньше розы укрывала на зиму, а сейчас нет. И не обрезаю их - только то, что обмёрзнет.

У нас сейчас зимы непредсказуемые: накроешь, и они выпревают чаще, чем вымерзают.

А в этом году розы цвели как никогда: пышно, красиво, долго.

В конце октября я срезала целое ведро и просто раздала. Розам ведь перед зимой тоже нужно отдохнуть от цветения.

Среди роз эти особенно хороши.

А вот плетистые розы в её саду не прижились.

- Они очень колючие, я их всех вывела. Из вьющихся мне больше нравятся клематисы. Они летом шикарно цветут, а осенью радуют повторным цветением.

Розы у Веры Алексеевны разные - от самых маленьких до огромных кустов.

- Маленькие, которые в горшочках в обычном магазине продают, между прочим, очень хорошо приживаются и растут, - замечает она.

Но без заботы никуда: нужны подкормки, обработки.

- И тля бывает, а этим летом из-за влажности белокрылка полетела. А от неё сложнее избавиться.

Клематисов здесь много.

Здесь всё продумано

Гармония и красота на участке - во многом заслуга дочери Веры Алексеевны: она окончила курсы ландшафтного дизайна и знает, как правильно разместить растения.

В цветнике в основном многолетники, но есть и однолетники: например, петуния в вазонах около дома.

Цветы растут даже за забором.

- И у соседей тоже, и мы совершенно спокойны, - тепло говорит Вера Алексеевна. - Дети могут прийти и сорвать. Ну, сорвали и сорвали.

Проверка на выживание

Осенью гортензии цветут напоследок - щедро и ярко.

- Очень их люблю. И метельчатых у меня много, и крупнолистных, которые цветут розовым.

На зиму я их тоже не укрываю. Они вымокают. Если ей суждено жить — будет жить. Я их на выживаемость проверяю, - с улыбкой рассказывает хозяйка.

И поясняет: крупнолистные гортензии цветут на побегах прошлого года, поэтому бывает, что не дают бутонов - если сильные побеги подмёрзли или если воды слишком много.

Розовые крупнолистные гортензии намного капризнее белых.

Зато белые цветут каждый год, разрастаясь огромными кустами. Главное - подрезать их, чтобы цветочные шапки были пышными, иначе соцветия мельчают.

Всему этому Вера Алексеевна училась сама, но любовь к цветам - наследственная.

- У мамы цветы всегда были, мы ещё девчонками помогали ей сажать, - говорит она.

Аисты, ангелочки, совята

Вера Алексеевна - человек творческий. Её участок населяют не только растения, но и забавные фигурки: аисты, крокодилы, огромные лягушки, черепахи, совята, грибы, ангелочки.

Что-то она покупает, а что-то мастерит сама из цемента и песка или гипса.

Таких совят делает Вера Алексеевна. И они не улетят.

- Бетонные фигуры на зиму не убираю, с ними ничего не будет. Кроме того, они неподъёмные, тяжёлые. Мне внуки помогают их поднимать, поэтому я их не трогаю.

А мелкие игрушки из гипса убираю. Делаю их обычно зимой, а весной расставляю на участке или раздаю.

Ещё мастерица создаёт чудесные ватные игрушки. В прошлом году к Новому году сделала девочек в шубках и платочках, различных сказочных персонажей.

- Творчество - это так увлекательно, - говорит она.

Нежданная победа

В конкурсе «Калуга в цвету» Вера Алексеевна участвовала впервые. Говорит, что и не собиралась вовсе.

Просто отдавала свои цветы для украшения финала конкурса, который проходит в городском парке.

Там традиционно разворачивается невероятная выставка. Кругом - цветы, цветочные композиции…

Но организаторы уговорили её подать заявку - и она победила!

Сейчас на дворе ноябрь, а в палисаднике всё ещё цветут ирисы.

- Это повторно цветущие. И цветут красиво, - замечает Вера Алексеевна.

Но в целом цветник она уже подготовила к холодам: всё убрала, что-то срезала, что-то пересадила, что-то укрыла. Сад засыпает до весны.