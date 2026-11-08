За цветами - в Росву, к Вере Алексеевне
В этом году в номинации «Лучший палисадник частного дома» городского конкурса «Калуга в цвету» победила Вера Алексеевна Попова из Росвы. На её участке действительно море цветов.
И огромный труд, который стоит за этой красотой.
Но сама хозяйка скромно улыбается: «Я люблю цветы, но не люблю внимания к себе». И всё же мы уговорили её рассказать о своём цветущем уголке.
Четыре грядки и цветы
На участке Веры Алексеевны самое большое место занимает фруктовый сад. Огород тоже есть, правда, небольшой.
- Грядок дети мне оставили четыре штучки, - смеётся Вера Алексеевна. - Для картошки, конечно, побольше.
И красоты здесь хватает. Цветение начинается ранней весной, когда на земле ещё лежит снег.
- Каждый цветок по-своему прекрасен, даже самые маленькие крокусы, - говорит хозяйка. - Весной распускаются тюльпаны, нарциссы, пролески, подснежники. Примула и вовсе из-под снега выходит - и цветёт.
Дальше эстафету подхватывают пионы - тёмные бордовые, розовые, жёлтые, коралловые. Цветут крупные сортовые лилии, и двухцветные, и тигровые.
Есть лилейники, всевозможные хризантемы, почти стена из клематисов. Красиво цветёт спирея, радуют глаз почвопокровники.
- Мне нравятся цветы, нравится за ними ухаживать, - признаётся Вера Алексеевна. - Если увижу красивый цветок, посажу, сколько бы он ни стоил!
Колючие не прижились
Особая гордость участка - розы. Их здесь около сорока: розовые, крупные жёлтые, фиолетовые, полосатые.
- Особенно люблю двухцветные, - делится Вера Алексеевна. - Лет сорок мы здесь живём, и розы сажаем столько же. Конечно, что-то вымерзает, что-то приходится обновлять.
Ухаживает за капризными красавицами она по-своему, практично.
- Раньше розы укрывала на зиму, а сейчас нет. И не обрезаю их - только то, что обмёрзнет.
У нас сейчас зимы непредсказуемые: накроешь, и они выпревают чаще, чем вымерзают.
А в этом году розы цвели как никогда: пышно, красиво, долго.
В конце октября я срезала целое ведро и просто раздала. Розам ведь перед зимой тоже нужно отдохнуть от цветения.
А вот плетистые розы в её саду не прижились.
- Они очень колючие, я их всех вывела. Из вьющихся мне больше нравятся клематисы. Они летом шикарно цветут, а осенью радуют повторным цветением.
Розы у Веры Алексеевны разные - от самых маленьких до огромных кустов.
- Маленькие, которые в горшочках в обычном магазине продают, между прочим, очень хорошо приживаются и растут, - замечает она.
Но без заботы никуда: нужны подкормки, обработки.
- И тля бывает, а этим летом из-за влажности белокрылка полетела. А от неё сложнее избавиться.
Здесь всё продумано
Гармония и красота на участке - во многом заслуга дочери Веры Алексеевны: она окончила курсы ландшафтного дизайна и знает, как правильно разместить растения.
В цветнике в основном многолетники, но есть и однолетники: например, петуния в вазонах около дома.
Цветы растут даже за забором.
- И у соседей тоже, и мы совершенно спокойны, - тепло говорит Вера Алексеевна. - Дети могут прийти и сорвать. Ну, сорвали и сорвали.
Проверка на выживание
Осенью гортензии цветут напоследок - щедро и ярко.
- Очень их люблю. И метельчатых у меня много, и крупнолистных, которые цветут розовым.
На зиму я их тоже не укрываю. Они вымокают. Если ей суждено жить — будет жить. Я их на выживаемость проверяю, - с улыбкой рассказывает хозяйка.
И поясняет: крупнолистные гортензии цветут на побегах прошлого года, поэтому бывает, что не дают бутонов - если сильные побеги подмёрзли или если воды слишком много.
Розовые крупнолистные гортензии намного капризнее белых.
Зато белые цветут каждый год, разрастаясь огромными кустами. Главное - подрезать их, чтобы цветочные шапки были пышными, иначе соцветия мельчают.
Всему этому Вера Алексеевна училась сама, но любовь к цветам - наследственная.
- У мамы цветы всегда были, мы ещё девчонками помогали ей сажать, - говорит она.
Аисты, ангелочки, совята
Вера Алексеевна - человек творческий. Её участок населяют не только растения, но и забавные фигурки: аисты, крокодилы, огромные лягушки, черепахи, совята, грибы, ангелочки.
Что-то она покупает, а что-то мастерит сама из цемента и песка или гипса.
- Бетонные фигуры на зиму не убираю, с ними ничего не будет. Кроме того, они неподъёмные, тяжёлые. Мне внуки помогают их поднимать, поэтому я их не трогаю.
А мелкие игрушки из гипса убираю. Делаю их обычно зимой, а весной расставляю на участке или раздаю.
Ещё мастерица создаёт чудесные ватные игрушки. В прошлом году к Новому году сделала девочек в шубках и платочках, различных сказочных персонажей.
- Творчество - это так увлекательно, - говорит она.
Нежданная победа
В конкурсе «Калуга в цвету» Вера Алексеевна участвовала впервые. Говорит, что и не собиралась вовсе.
Просто отдавала свои цветы для украшения финала конкурса, который проходит в городском парке.
Там традиционно разворачивается невероятная выставка. Кругом - цветы, цветочные композиции…
Но организаторы уговорили её подать заявку - и она победила!
Сейчас на дворе ноябрь, а в палисаднике всё ещё цветут ирисы.
- Это повторно цветущие. И цветут красиво, - замечает Вера Алексеевна.
Но в целом цветник она уже подготовила к холодам: всё убрала, что-то срезала, что-то пересадила, что-то укрыла. Сад засыпает до весны.
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