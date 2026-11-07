Она спасала крестьянские костюмы и собирала традиции: загадочная судьба калужского этнографа Марии Шереметевой

Мария Шереметева с мужем Николаем Алексеевичем.

26 октября исполнилось 140 лет со дня рождения краеведа, этнографа и хранительницы народной памяти - Марии Евгеньевны Шереметевой.

В Палатах Коробовых открыли выставку, посвящённую ей. Увидеть экспозицию можно до 29 ноября.

Интересна она тем, что здесь представлены рисунки, сделанные Марией Евгеньевной во время экспедиций в деревни.

Вернулась в Калугу

Фамилию Шереметева она получила от мужа.

А родилась Мария Евгеньевна в 1886 году в Петербурге, в семье знатного рода Скоробогачей.

Отец её был врачом, доктором медицины. Летом семья уезжала в имение Ольхи в Юхновском уезде - тогда это была Смоленская губерния.

Может быть, именно эти детские летние месяцы среди полей и деревенских изб и привели её потом в Калугу.

Образование она получила прекрасное: окончила историко-словесное отделение Санкт-Петербургского педагогического института, прослушала курс истории искусства в Оксфорде. И преподавала в Петербурге и Москве.

А после революции приехала с мужем, Николаем Шереметевым, в Калугу и осталась здесь навсегда. С 1921 года и почти до конца жизни работала в калужских музеях - 33 года.

Здесь у Марии Шереметевой начались экспедиции. Десятки поездок в дальние деревни Козельского, Перемышльского, Юхновского уездов.

Она записывала всё: как кроили и вышивали рубахи, как набивали холст, как пекли обрядовое печенье, как «закликали весну», играли свадьбы, какие слова говорили при этом и с каким говором.

И не только собирала вещи для музея - рисовала, фотографировала, записывала мелодии с голоса крестьянок. Благодаря ей до нас дошли старинные вещи, образцы набойки и технология её изготовления, обычаи, которые уже никто не помнит.

В 1928 году Мария Евгеньевна получила Серебряную медаль Русского географического общества. Такая же награда была у Владимира Даля и Николая Пржевальского.

А ещё она спасала то, что тогда рушилось буквально на глазах: вместе с коллегами обследовала закрывающиеся церкви и монастыри, описывала, зарисовывала, отбирала для музея древности.

В результате более 200 церковных предметов XVII–XVIII веков попали в калужский краеведческий музей.

Родственники принесли портрет

На открытие выставки пришли родные Марии Евгеньевны: Ирина Шереметева - жена правнука - с дочерью Натальей (праправнучкой Марии Евгеньевны).

Ирина с дочерью Натальей.

- Мы принесли портрет дедушки Марии Шереметевой, - достаёт из сумки снимок Ирина. - Это дедушка по маме, генерал от инфантерии, участник Крымской войны и Кавказских походов Владимир Никитич Своев.

Сейчас в семье изучают историю, восстанавливают родословную. Говорят, что фамилия непростая: Шереметевы - родня тем самым известным Шереметевым.

- Раньше эти вопросы не поднимались, а потом стали больше интересоваться, разбирать семейный архив, записи бабушкины читали, - поясняет Ирина. -

Там такая красота, что тебя захватывает, ты начинаешь думать: а как же это всё было? А куда эта империя делась? Они же жили при расцвете империи. И войну пережили.

Информацию о дедушке Марии Шереметевой передадут в музей.

У семьи были родственники по всему свету. Брат Марии Евгеньевны - Владимир Своев - жил в Буэнос-Айресе: началась революция, и он просто не вернулся в Россию.

Сестра вышла замуж за дворянина-поляка и уехала в Польшу.

А ещё сохранилась фотография 1913 года: Мария Евгеньевна провожает графа и графиню Шереметевых во Францию.

А сама она осталась в России. И занялась калужскими деревнями.

Акварель Марии Шереметевой. Дом Кропоткина в с. Никольском Мещовского уезда, 1924 г. Ценен тем, что дом теперь можно увидеть только на этом рисунке.

Рисунок Марии Шереметевой. Курная изба Пелагеи Голодновой в д. Верховой, 1925 г.

Где похоронена

Есть в этой истории и горькая страница. Дочь Марии Евгеньевны, Татьяна Николаевна, всегда говорила, что мать похоронена на Пятницком кладбище.

Родные делали запросы - им отвечали, что архива до 1950-х годов нет, он уничтожен. Сейчас кладбище оцифровали, но могилу так и не нашли.

- Татьяне Николаевне многое пришлось пережить, - рассказывает Ирина. - И когда мы просили её: «Бабушка, покажи нам, куда идти, где найти могилу Марии Евгеньевны?», она говорила: «Ни в коем случае». Вот категорично просто.

Муж Марии Евгеньевны, Николай Алексеевич Шереметев, прошёл лагеря - за дворянство, за фамилию.

В семье считалось, что он умер от кишечного заболевания и похоронен тоже на Пятницком кладбище.

А теперь выяснилось: его расстреляли 20 февраля 1938 года.

Кстати, Наталья, прямой потомок Шереметевой, стала врачом, как и отец Марии Евгеньевны.

Рисовала избы и усадьбы

Сейчас в витрине Палат Коробовых - научные труды Марии Шереметевой, изданные в 1920–1930-е годы: о женской одежде Перемышльского уезда, о крестьянском костюме Гамаюнщины, о набойке, о Масленице, о свадьбе.

А ещё сборник «Все венки да поверх воды», вышедший уже в 1984-м.

Автограф Марии Шереметевой. Издано более двух десятков ее научных работ и множество публикаций.

И рисунки. Тонкие, точные, сделанные прямо в поле - зарисовки Огубского городища, где она работала летом 1923 года, старого дома в имении Кропоткина на реке Серёне, деревенская утварь.

Всего в музее хранится 21 её графическая работа. Есть и рисунки помощников - Степанова и Соловьёва.

Сегодня наследием Марии Шереметевой занимаются ведущие институты страны.

А коллекция народной культуры Калужского края, которую она когда-то начала собирать по избам, считается одной из лучших. 0+