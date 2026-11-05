Оплатил парковку? Заплати и штраф!

Калужанин пожаловался на странности в системе взимания платежей за платные парковочные места

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Неприятный сюрприз

- Много лет посещаю фитнес-центр на Плеханова, - рассказывает Владимир А. – Все эти годы стоянка для посетителей была бесплатной. Но недавно въезд на нее неожиданно перекрыл шлагбаум. Власти ввели плату за парковку.

Что ж, делать нечего, водитель сходил на занятия, после чего честно оплатил услугу парковки. Как он сам считает, сама идея собирать средства на развитие калужской дорожной сети вполне здравая.

Но реальность подготовила для него неприятный сюрприз.

Если начинался проект платного парковочного пространства с установки паркоматов, то сейчас их демонтировали – все платежи производятся онлайн с помощью различных сервисов.

Владимир в тот день воспользовался приложением своего банка, где для калужских парковок предусмотрен соответствующий раздел. Причем сделал это постоплатой, которая предусмотрена правилами системы.

А через какое-то время вдруг получил извещение о штрафе за неоплаченную парковку – 500 рублей.

Шокированный водитель позвонил в службу парковок. Сообщил, что готов предоставить квитанцию, где задокументирован факт оплаты и даже содержится благодарность за дисциплинированность.

Оператор сверил данные и выдал очень странный ответ:

- А вы неправильно оплатили. Вы через банковское приложение оплатили, а нужно было через наше.

- Но, позвольте! – возмутился калужанин. – Вы оказали услугу, я перечислил деньги, которые вы получили. В чем я был неправ?

Получить внятное объяснение Владимиру не удалось, а единственный вариант обжаловать штраф, предусмотренный системой – обратиться в суд.

Тут следует уточнить, что, кроме фирменного приложения, постоплату можно провести еще двумя способами на сайте – банковской картой или через СБП. Почему же именно банковское приложение попало в немилость?

В поисках ответов

Вот как объяснило нам ситуацию Управление городского хозяйства, цитируем дословно:

«ТС было зафиксировано на ул. Плеханова д. 30 в период времени с 12:06 до 12:39. Оплата парковки была совершена через приложение Сбербанка за период с 20:22 до 21:00 в размере 21,86 рублей.

В соответствии с Постановлением Городской Управы № 135-п, оплата парковки должна быть произведена в течение 15 минут с момента въезда на парковочное место.

Постоплата возможна в течение текущих суток только через приложение Горпарковки либо на сайте Калужского парковочного пространства с указанием точного времени парковки.

Пользователем был выбран неверный способ оплаты парковки. Фактическое время нахождения автомобиля на парковке не было оплачено, поэтому собственник транспортного средства был привлечен к административной ответственности за неоплату парковки».

В поисках ответов

Калужанин проявил принципиальность и оформил заявление в суд. Вот только попасть на заседание ему не удалось, поскольку никаких извещений о нем не пришло.

О решении суда он узнал только, когда дело о взыскании передали судебным приставам.

Позвонил в суд, но справедливости не добился – услышал, что все необходимые уведомления были направлены, разбираться надо с почтой.

На почте также сказали, что свою работу выполнили, а если что-то не так, идите в управляющую компанию.

Таким образом круг замкнулся, штраф за «неправильный платеж» пришлось заплатить.

Что ж, парковщики имеют право устанавливать правила, только почему они противоречат здравому смыслу? Почему человек, добросовестно выполнивший свои обязательства, наказан как нарушитель?

По словам Владимира, в такие же абсурдные обстоятельства угодили многие его знакомые. А сколько таких невольных штрафников наберется по всей Калуге, сложно представить – ничего не скажешь, хороший довесок к бюджету!

Есть в этой истории и еще один неочевидный аспект. Напомним, что случай произошел на парковке спортивной организации, а платной услуга стала относительно недавно.

И это в то время, когда со всех экранов нам твердят о здоровом образе жизни, а чиновники вплоть до Президента демонстрируют личный пример. Колоссальное спортивное строительство идет и в регионе, и в целом по стране.

Казалось бы, пропагандируешь – сделай доступнее. Но нет, даже на таком стратегическом направлении появился свой шлагбаум.

Никакие административные органы, включая городскую контрольную комиссию, попросту не имеют власти над парковочной службой. Может быть, депутатский конкурс разберется в этом клубке противоречий?

Владимир как ответственный избиратель очень на это надеется.