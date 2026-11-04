Неделя в истории: на сцене погибла купеческая дочь, в Калугу прибыл Александр I, Ока покрылась льдом, город торжественно отметил 34-ю годовщину Октября

Рассказываем, что происходило в эти дни в разные годы.

Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.

Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.

Сегодня вспомним яркую, темпераментую, но пости забытую актрису-калужанку.

10 ноября 1881 в Харькове скончалась наша землячка Евлалия Павловна Кадмина. В результате несчастной любви она покончила жизнь самоубийством.

Судьба её была непростой. Евлалия родилась 1 октября 1853 года в двухэтажном доме на Большой Садовой (ныне Кирова) в семье небогатого купца Павла Кадмина, женатого на цыганке.

На следующий день её окрестили в Мироносицкой церкви и нарекли необычным именем - Евлалия.

Девочка росла замкнутым ребенком. Она рано научилась читать и всё свободное время проводила за книгами.

Именно эта странность, возможно, и сделала её любимицей отца: малограмотный купец интуитивно чувствовал, что дочь ждёт необычная судьба.

И единственную из всех детей отправил на учёбу в Елизаветинский институт благородных девиц - одно из самых престижных заведений того времени.

Евлалия должна была стать гувернанткой, но незадолго до выпуска судьба подкинула сюрприз.

На институтском концерте пение девушки услышал пианист, директор Московской консерватории Николай Рубинштейн и был потрясен ее талантом.

Евлалию не только приняли в консерваторию, но и назначили стипендию. Это было кстати, потому что её отец незадолго до этого скончался, оставив семью практически без средств.

Годы в консерватории стали самым счастливым временем её жизни. Профессора посвящали ей свои произведения.

Пётр Ильич Чайковский преподнёс романс «Страшная минута», а специально для неё написал музыку к весенней сказке Островского «Снегурочка».

По его словам, Евлалия обладала редчайшей способностью эмоционально окрашивать звук.

- Евлалия, когда хотела, могла быть аристократичнее всех принцесс. А найдёт на неё неистовство - распустится хуже уличной девки, - писал о ней театральный критик Амфитеатров.

После окончания консерватории с серебряной медалью Кадмина получает приглашение в Большой театр. Её магическое меццо-сопрано, красота и цыганская натура покорили зрителей.

Толпы поклонников осыпали её цветами. Но слава не принесла счастья. «Сумасшедшая Евлалия», как она себя называла, страдала от глубокого одиночества. Н

е выдержав холодного приёма в петербургском Мариинском театре, она сбежала в Италию.

В Неаполе, Турине, Флоренции и Милане был оглушительный успех: «За русской красавицей, которая чернее и огненнее итальянок, бегают восхищённые взоры».

В Милане её носили на руках, но внутренняя пустота толкала её к роковым шагам. Спасаясь от душевной боли, она дважды пыталась уйти из жизни.

Ища спасения от тоски, она вышла замуж за молодого доктора Эрнесто Фалькони.

Скучая по Родине, вернулась в Киев, а затем в Харьков. Но публика, разделённая на фанатов той или иной дивы, встретила новую «конкурентку» в штыки.

Евлалию травили, освистывали на концертах, заказывали у продажных журналистов пасквили.

Начался разлад и в семейной жизни: итальянский муж ревновал и в конце концов вернулся на родину, а роман с офицером закончился предательством: он предпочел ей богатую девушку.

4 ноября 1881 года на сцене Харьковского театра, играя Василису Мелентьеву, она увидела в зале своего бывшего возлюбленного с невестой. Это стало последней каплей. Актриса доиграла до антракта, ушла в гримёрную и через некоторое время снова вышла на сцену. Она даже начала играть, но вдруг смертельно побледнела и упала без сознания. После шести суток мучений, 10 ноября, Евлалия Кадмина умерла. Ей только исполнилось 28 лет. Самоубийство актрисы на сцене вызвало целую волну откликов в русской литературе - пьесах Суварина «Татьяна Репина» и Соловцова «Евлампия Рамина», в повести Тургенева «Клара Милич», на сюжет которой Кастальский написал одноименную оперу, в рассказе Куприна «Последний дебют». Поэт Андреевский посвятил памяти Евлалии Павловны стихотворение «Певица». -Появилась и промелькнула кометой дивной красоты, - так образно сказал о Кадминой Луначарский.

4 ноября

1817 - с 4 ноября великий князь Михаил Павлович Романов прибывал в Калуге.

Жил он в усадьбе купца Золотарёва. Прибытие в Калугу великого князя было отмечено одой калужского поэта Ивана Блажевича, которая начиналась так:

Красуйся, град благословенный,

В восторге светло торжествуй;

Се, день настал нам вожделенный,

Возвеселися, ликовствуй…

7 ноября (19.11) 1817 года в 11 часов утра столичный гость отбыл в сторону Москвы.

1921 - открыт педагогический техникум в Малоярославце. (Константина Афанасьев «Летопись провинции»).

1951 – Газета «Знамя» писала:

Во Дворце пионеров состоялся сбор пионерской дружины первой средней женской школы г. Калуги, посвященный 34-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Доклад на эту тему сделал тов. Устьян.

С поздравительным словом выступила заведующая учебной частью школы тов. Голышева.

После торжественной части коллектив художественной самодеятельности выступил с большим концертом».

1965 - в Калуге в центре проезжей части улицы Грабцевское шоссе появился памятник Маяковскому.

В 1987 г. он был перенесен к западной стене ГПТУ-3.

Владимир Маяковский был в Калуге 12-13 апреля 1914 г. и выступал с лекцией в театре на Сенной площади (ныне сквер Мира).

Вот что об этом писала газета «Калужский курьер» от 17 апреля 1914 года:

«На вторую лекцию пришло десятка два. Игра не стоила свечей, и футуристический спектакль, то бишь доклад, подлежал отмене.

И только благодаря любезности лично присутствовавшего в театре г. Чукмалдина, принявшего на себя убыток, вторая лекция состоялась. Она прошла более оживлённо, нежели первая…

Он (Маяковский) импонирует хорошей дикцией и плавностью речи.

В тоне слышится убеждённость, сплетающаяся с самообожанием… «Я диктую России законы поэзии», «я учитель и вам у меня, а не мне следует у вас учиться».

5 ноября

1817 - Как отмечает «Летопись калужская», император Александр I с великим князем Николаем Павловичем посетил Калугу.

Однако камер-фурьерский журнал свидетельствует, что в ноябре Александр I был в Москве. Но визит императора в 1817 г. в Калугу все же был и возможно, в сентябре.

Вот как описывала подруга Гоголя Александра Осиповна Смирнова (Россет) в своих воспоминаниях приезд государя, о котором ей рассказывали местные жители:

«…когда Александр ехал в Калугу, не знаю, где был крутой спуск, погода была дождливая, и губернатор Омельяненко целую неделю сам ездил осматривать дорогу.

…8000 мужиков работали ночь и день, клали хворост и засыпали путь песком и щебнем, но неумолимый дождь смывал весь труд к утру.

Император приехал не в духе. С горы пришлось спускать его экипаж на руках. «Дорога очень дурна», - сказал он сердитым тоном.

- Ваше величество, 8 000 человек работали целую неделю».

– 50 000, милостивый государь, когда едет ваш император, - ответил царь губернатору».

В воспоминаниях военного историка Михайловского-Данилевского, сопровождавшего государя в поездке по России, о подобном эпизоде не упоминается.

1886 – с 5 ноября калужским вице-губернатором был князь Николай Трубецкой, покровитель местного Общества музыкального и драматического искусства. Помогал нуждающимся учащимся.

Его сыновья - Сергей и Евгений - с 1877 г. учились в 5 классе Калужской казенной гимназии. Их мать - урожденная Софья Лопухина, председатель женского тюремного отделения (1885 г.)

1911 - в деревне Григорово Мосальского уезда в семье крестьянина родился Михаил Матвеевич Родичев, Герой Советского Союза, полковник, участник войны с финнами 1939-1940 годов и Великой Отечественной войны.

Умер 30 марта 1991 года, похоронен на Покровском кладбище в Москве.

1931 – открылась Калужская спичечная фабрика имени Ворошилова (позднее АО «Гигант»).

1931 – вышел первый номер Мещовской газеты «Большевистский путь» (с 1965 года - районная газета «Восход»).

1967 - в Калуге в сквере Глаголева (Ветеранов войны) открыт памятник в честь воинов-освободителей.

1977 - открылся Дворец культуры Калужского турбинного завода.

1996 - шумная демонстрация и митинг протеста против политики правительства и президента у здания обладминистрации в Калуге с плакатами «Банду Ельцина – под суд!». (Константин Афанасьев «Летопись провинции»)

6 ноября

1856 - в Киреевской слободке Орловской губернии скончался Петр Васильевич Киреевский, фольклорист, исследователь древнерусской культуры.

Похоронен в некрополе Оптиной Пустыни.

Детские годы провел в родовом имении Киреевских - селе Долбино Лихвинского уезда.

1942 - погибли Людиновские герои-подпольщики Алексей Шумавцов (Герой Советского Союза) и Александр Лясоцкий (награжденный посмертно орденом Ленина).

1962 - перед главным корпусом Калужского турбинного завода (ул. Московская, 241) был открыт памятник Ленину. Изготовили его на Мытищинском заводе художественного литья.

Автор памятника - калужский скульптор Михаил Иванович Ласточкин.

1986 - во внутреннем дворе Управления КГБ Калужской области был открыт бронзовый памятник Дзержинскому. Автор - Михаил Смирнов (Москва).

1987 - на ул. им. Первых коммунаров был открыт одноименный памятный знак. Его соорудили на средства, заработанные учениками 28-й школы.

Школьники под руководством учителя истории Чибисовой установили, что именно на этом месте в 20-е гг. была организована первая в Калуге сельскохозяйственная коммуна «Красный городок».

Памятник был сделан из оргалита, поэтому уже через три года от него ничего не осталось.

7 ноября

1886 - в деревне Королево (ныне Юхновского района) в крестьянской семье родился писатель Павел Александрович Арский (Афанасьев). В 1905 г. он написал первые стихи.

В годы Великой Отечественной войны на его стихи звучали песни для Советской Армии.

В последние годы жизни работал над мемуарами «В огне революции».

1896 - в калужском театре с большим успехом прошла опера Верди «Травиата», поставленная труппой Кручинина. Солировали: Стефани-Варгина (Виолетта), Дунаев (Альфред), Лоренц (Жермон).

1897 - истек срок полномочий калужского губернатора Николая Дмитриевича Голицына.

Высочайшим указом от 7 ноября 1897 г. Голицын был назначен тверским губернатором, где он и прослужил до 1903 г.

В Калуге, по свидетельству краеведа Дмитрия Малинина, «после ухода Арцимовича биение пульса общественных интересов снова ослабло, и мало-помалу вернулась прежняя летаргия. Калуга ненадолго пробудилась в 90-х гг. века, когда губернатором был кн. Голицын».

1921 - открыт памятник Карлу Марксу в Калуге.

Он был создан в 1919 г. Его автором стал молодой скульптор Матвей Генрихович Манизер.

Памятник просуществовал недолго, до 1926 г. из-за недолговечности материалов, из которых был изготовлен.

1922 - в 5-ю годовщину Октябрьской революции в доме Золотаревых-Кологривовых открылся губернский исторический музей, переведенный сюда из палат Коробовых, где он размещался с 1897 г. (Из публикаций Валерия Продувнова)

1927 - открытие швейной фабрики в Калуге. (По данным Константина Афанасьев) В газете «Коммуна» 10 ноября вышла заметка об этом событии.

1931 - состоялось открытие монумента Фридриху Энгельсу.

Автор - скульптор Анатолий Николаевич Ребров. Калужане приняли активное участие в благоустройстве прилегающей территории и в 1934 г. перед памятником появился сквер имени Энгельса.

В 1941 г. монумент был разрушен, в 1942 г. - восстановлен.

По решению местных властей в 1950 г. памятник снесён.

1951 - газета «Знамя писала:

«Торжественно-празднично выглядела вчера, в канун 34-й годовщины Великого Октября Калуга.

На фронтонах и на стенах зданий – портреты основателей Советского государства Ленина и Сталина, руководителей партии и правительства, лозунги, флаги.

… Областной драматический театр. Зрительный зал залит яркими электрическими огнями. Над сценой – лозунг. В глубине сцены – барельеф Ленина и Сталина.

На торжественное заседание городского Совета пришли лучшие люди города - стахановцы фабрик и заводов, железнодорожного транспорта, работники искусств, интеллигенция…»

1957 - неофициальный сайт калужского телецентра информирует, что в эфир вышла калужская ретрансляционная телевизионная станция, которая транслировала первые передачи из Москвы.

Работала всего одна программа.

1967 - открыт Козельский районный Дворец культуры.

1987 - на ул. Вилонова открыли памятниа Никифору Ефремовичу Вилонову, который свою революционную деятельность начал в Калуге. Автор памяника: Александр Бурганов.

Большой вклад в создание памятника внесли коллективы скульптурно-художественной фабрики, объединения «Калужагропромстрой», завода телеграфной аппаратуры, техникума железнодорожного транспорта, службы коммунального хозяйства и другие.

Памятник исчез в самом конце ХХ в. Позже снесли и постамент.

8 ноября

1868 - калужским гражданским губернатором был назначен Алексей Гаврилович Казначеев, тайный советник, сенатор, литератор. Он занимал эту должность до 24 ноября 1871.

Все эти годы Казначеев открыто выступал против злоупотреблений, взяточничества, пытался (часто безуспешно) реорганизовать местную бюрократическую систему.

1907 - Калужским Губернским по делам обществ Присутствием была открыта Медынская городская общественная библиотека.

1911 - в деревне Толкачево Дзержинского района родился, Герой Советского Союза Дмитрий Никитович Стефанов.

Младший лейтенант Стефанов погиб на подступах к городу Запорожье у деревни Зеленый Яр, закрыв своим телом амбразуру врага.

Имя Героя носят одна из улиц Запорожья и родная деревня Стефаново.

1917 – постановление Мосальского уездного съезда крестьянских депутатов с требованием передачи власти Совету крестьянских депутатов.

1917 - в деревне Парфеново Спас-Деменского района родилась летчица Евдокия Андреевна Никулина. В годы Великой Отечественной войны эскадрилья бесстрашной лётчицы, командира эскадрильи ночных бомбардировщиков авиационного Краснознаменного Таманского полка, Героя Советского Союза совершила более 6 тысяч боевых ночных вылетов.

1921 - (8-10 ноября) в Калуге состоялась губернская беспартийная конференция крестьян, на которой выступил редактор газеты «Беднота» поэт Демьян Бедный.

1927 - в Калуге открылся Дом учителя (Дом работников просвещения).

Он располагался в двухэтажном каменном здании на ул. Советской (Ленина) 103.

Газета «Коммуна» писала: «8 ноября состоялось торжественное открытие Дома работников просвещения.

Большая зала бывшего помещения госбанка залита светом.

После приветственной речи председателя губпроса тов. Уткина заведующего губоно тов. Любимова состоялся большой концерт. Ныне Дом учителя перестал существовать.

1927 - в деревне Голодское Перемышльского района родился Дмитрий Михайлович Гришин, доктор педагогических наук, профессор КГПУ им. Циолковского.

Гришин был, кроме того, действительным членом Международной академии информатизации образования.

1941 - возле Казанского монастыря на улице Монастырской оккупантами организовано еврейское гетто.

На тот момент в Калуге оказалось 155 евреев.

По приказу городской управы из своего жилья их выселили в гетто.

Каждый день они под конвоем полицейских убирали трупы, чистили общественные туалеты и мусорные ямы, занимались расчисткой улиц и завалов. На работы водили и стариков, и детей.

Им было запрещено выходить в город. 21 декабря 1941 года в Калуге начались ожесточенные бои за освобождение города. Тогда нацисты подожгли гетто.

Погибло около 200 человек. В Калуге нет ни памятника погибшим, ни мемориальной доски с напоминанием об этих событиях.

9 ноября

1996 - первые всенародные выборы губернатора Калужской области.

Им стал бывший председатель Заксобрания Валерий Васильевич Сударенков, выигравший во втором туре выборы у Савченко. (Константин Афанасьев «Летопись провинции»)

1856 - в Калуге родился Николай Владимирович Унковский, русский певец, режиссер и антрепренер.

В 1876 году Унковский окончил Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге с производством в мичманы (его однокурсником был мичман Николай Фигнер, также оставивший военную карьеру ради творчества.

В Калуге труппа Николая Унковского гастролировала в сезон 1893-1894 и в 1898 годах.

1918 - в этот день состоялась закладка памятника Фридриху Энгельсу. В это же время улицу Каменномостскую переименовали в проспект Энгельса. Открытие монумента проходило 7 ноября 1931 г.

1921 - Малый Совнарком принял постановление о назначении Циолковскому «пожизненной пенсии в размере 500 тыс. р. в мес.», ввиду особых заслуг ученого-изобретателя, специалиста по авиации.

2005 - во дворе учебного центра УВД открыт памятник сотрудникам Управления внутренних дел и Управления исполнения наказаний области, выполнившим свой служебный долг при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Разработали проект композиции мемориального комплекса - калужский скульптор Владимир Чуприн, архитектор Юрий Нечаев.

2013 - новый дом на ул. Кирова 23 украсила «Муза архитектуры».

Скульптуру установили на уровне второго этажа. «Муза» держит в руках миниатюрные копии достопримечательностей Калуги: Гостиных рядов, Музея истории космонавтики и Троицкого собора.

10 ноября

1791 - «Ноября 10. На Оке лед прошел». (Из записок купца Губкина)

1796 - «10 Ока река льдом покрылась а 12 и 13 ездить по льду начали». (Из записок купца Губкина)

1879 – в этот день начались занятия в Калужском женском епархиальном училище с церковью внутри, которое было освящено еще 24.09 (ст. стиль).

Деньги на строительство церкви для училища дал владелец пароходства, купец 1-й гильдии Иван Ципулин. Ныне это школа №9.

1947 - Газета «Знамя» писала: «По решению Калужского горисполкома на улице имени Кирова в г. Калуге поставлен памятник верному сыну советского народа Сергею Мироновичу Кирову».

Бетонная скульптура была поставлена на постамент с табличкой, на которой указывались фамилия, инициалы и годы жизни Кирова.

Позже здесь появился и герб СССР.

Немного левее того места, где стоит теперь скульптура, под названием «Городовой» «бетонный Киров» простоял 30 лет.

1951 – газета «Знамя» писала о 7 ноября в Калуге:

«В торжественной тишине замерла площадь Ленина. Светлая колоннада Гостиных рядов расцвечена красными полотнищами лозунгов…

Грянул духовой оркестр. Под бодрый упругий ритм марша вступила на площадь сводная колонна школьников.

Демонстрация началась. Шагают юные граждане Родины - девочки, мальчики. Из-за отворотов курточек и пальто алеют пионерские галстуки…

Идут их старшие товарищи - студенты института. Среди них - отличники, сталинские стипендиаты. Неиссякаем человеческий поток.

Демонстранты движутся вниз по ул. Сталина, выходят из Красноармейской улицы, у начала площади сливаются и мимо трибун проходят уже сдвоенной мощной колонной…

Улица Сталина - центральная магистраль Калуги. Как красива она в огнях праздничной иллюминации»…