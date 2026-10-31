Семья из Думиничского района выиграла путёвку на Камчатку

Ангелина Качулина и её сын Данила придумали три маршрута по Калужской области.

Фото Ангелины Качулиной.

Недавно мы рассказали вам про семью Табашниковых из Сухиничей, которые участвовали во Всероссийском проекте «Знать. Любить. Гордиться!», разработали девять маршрутов по Калужской области и выиграли путешествие по волжским городам.

Но, как оказалось, в нашем регионе области есть и другие победители этого проекта - Ангелина КАЧУЛИНА с сыном Данилой из Думиничского района.

Они придумали три маршрута и в сентябре провели неделю на Камчатке. Да так провели, что до сих пор под впечатлением.

Три маршрута: космический, думинисчкий, вкусный

- Про конкурс я узнала из соцсетей, группы «Больше, чем путешествие», - рассказывает Ангелина. - Решили поучаствовать в семейной команде: я и мой сын Данила.

Этапов было несколько. На региональном отвечали на вопросы викторины, выполняли задания и публиковали контент в соцсетях.

По словам Ангелины, задания давали интересные, например, например, смастерить из сена или соломы народную куклу «Стригушку».

Конечно, были вопросы и про Калужскую область.

На окружном этапе создавали карточки объектов показа - те самые, что потом попадают на интерактивную карту проекта.

Сделали карточки калужского Музея истории космонавтики, Центра хлудневской игрушки, недавно открывшегося в Думиничах и другие.

А вот федеральный этап стал самым сложным и самым интересным. Нужно было разработать народные маршруты. Ангелина и Данила придумали три.

Первый - космический по Калуге: улица Гагарина, дом-музей Циолковского, Музей истории космонавтики.

В него встроили квест по поиску фигурок космонавтиков, чтобы семьям с детьми было интересно.

Второй - по Думиничскому району: мемориал лыжникам-чекистам в Хлуднево, Центр хлудневской игрушки с мастер-классом по лепке и заезд в Оптину пустынь в соседнем Козельске.

Третий - «вкусный», сразу по трём регионам: калужское тесто и сыроварня в Козельском районе, тульский пряник, хлебный музей в Московской области.

- Важно было продумать, где ночевать, где поесть, сколько времени занимает дорога, - поясняет победительница конкурса. - В «вкусном» маршруте мы специально подбирали атмосферные рестораны в русском стиле.

Борьба за Камчатку

Итоги подвели в середине августа. Ангелина была на работе, занималась обычной рутиной и решила заглянуть в личный кабинет на проекте - просто на всякий случай.

Зашла, и на экране высветилось: «Поздравляем, ваша семья вошла в число победителей».

А потом началось самое интересное. Надо было забронировать тур.

Но так как сейчас бывают перебои с мобильным интернетом, письма с ссылками в кабинеты бронирования участникам пришли в разное время.

Когда Ангелина попала в свой кабинет, оставалось всего два направления: Сочи «По следам олимпийского Мишки» и «Русский север, Якутия».

- На Камчатке из пятнадцати мест было свободное одно. А нас с Данилой двое. И мы забронировали Сочи, потому что Якутия представлялась холодным, далёким регионом, - вспоминает Ангелина.

Но через какое-то время она подумала: в Сочи всей семьёй уже были, и парк видели, и олимпийскую деревню.

А по правилам проекта тур один раз можно поменять. На семейном совете обсудили, и решили взять Якутию.

Вечером Ангелина зашла в личный кабинет, чтобы перебронировать. И в последний момент решила пробежаться по списку, вдруг что-то поменялось.

Видит: Камчатка - два свободных места.

- Дрожащими от волнения руками я скорее пытаюсь отменить бронь. Но система красным пишет: «Техническая ошибка».

А я прекрасно понимаю: Камчатка - это направление, куда хотели бы полететь многие. Возможно, прямо сейчас кто-то ещё так же пытается её забронировать.

Время 19:05. Техподдержка работает до 19. Но Ангелина набирает её. Трубку берёт девушка, которая ещё не успела уйти домой.

- Я в истерическом состоянии объясняю ситуацию, прошу помочь. Она говорит: «Рабочий день закончен, но вашу просьбу я поставлю на утро с пометкой «срочно».

На следующий день на электронку пришло письмо – тур согласовали.

- В этот момент у меня и смех, и слёзы. И ощущение такого счастья, какого-то чуда,- делится Ангелина.

- До момента приземления на полуострове мы никому не говорили, куда летим. Боялись спугнуть это счастье.

26 часов от дома до края материка

- Это путешествие было для нас совершенно новой историей, - говорит Ангелина.

- Мы с Данилой никогда не летали на самолетах. Но бояться нам было некогда. Мы были в предвкушении, куда мы летим, что нас там ждёт: вулканы, океан. И перелёт перенесли абсолютно нормально.

Тур был на неделю. Улетели 10 сентября. В общей сложности 26 часов заняла дорога с момента, когда вышли из дома, до момента, когда очутились на полуострове.

На Камчатке в аэропорту уже ждал сопровождающий.

В группе было пять семей-победителей: из Астрахани, Краснодара, Оренбурга, Курска и Калужской области.

Поселили всех в гостинице в селе Паратунка: отличные номера, бассейны с подогревом, игровые комнаты, спа.

Сразу же накормили шикарным обедом. И первый день сделали абсолютно свободным, чтобы адаптироваться, отдохнуть.

- Несмотря на то, что у нас все дни были очень загруженные, мы вечерами не ложились отдыхать, а бежали в бассейны, поплавать.

И каждый вечер собирались в холле гостиницы, делились впечатлениями.

Прилетели туда, друг друга не знали. А когда улетали, были уже как давние, хорошие знакомые, - рассказывает Ангелина.

Погружение в историю

Первая поездка была в Кайныран - этнодеревню, стойбище коряков, одного из коренных народов полуострова. Это было погружение в историю Камчатки.

- Мы сидели в огромной каюре, где всё услано шкурами медведей, оленей, - говорит Ангелина. - Почётная местная жительница, бабуля, рассказывала про своё детство, про рыбный промысел, про традиционные праздники, которые они, кстати, до сих пор празднуют.

Про то, как они учились грамоте, как их обучали русскому языку. И очень тронули меня камчатские сказки.

Корякский язык интересный, в нём нет звонких согласных и шипящих звуков. Говорят они своеобразно, используя свой народный язык с примесью современного русского.

Потом была программа: играли в игры, показывали танцы, которыми раньше отгоняли злых духов, призывают рыбу.

Гостей нарядили в национальные костюмы и научили танцевать на хорошую погоду.

- Видимо, танцевали мы хорошо: потому что с погодой нам повезло, - смеется Ангелина.

Там же познакомились с медведем Сильвестром. Его 14 лет назад браконьеры оставили без мамы. В лесу бы он не выжил.

Теперь живёт в Кайныране, в вольере при питомнике ездовых собак, где о нем заботятся.

На Камчатке ежегодно проводится конкурс по езде в упряжках «Берингия» с хорошими денежными призами. Гостям показали собак-чемпионов - хаски, лайки.

Одна из участниц этого заезда - владелица питомника. И она сама на собаках ездит на Чукотку.

А ещё там много лошадей.

- Только мы подошли, они сразу мордами по рюкзаку: «Привезли нам что-нибудь вкусненькое?» Привыкли, что туристы угощают, - говорит Ангелина.

- А у нас детям ежедневно выдавался сладкий сухой паёк помимо питания в гостинице и ресторанах - фрукты, сок, вкусняшки всякие.

Поэтому с собой были яблоки, которые мы этим лошадкам быстренько отдали: раз в гости пришли, надо угощать.

С суши, с воды, с воздуха

- Мы счастливчики, видели Камчатку с суши, с воды и с воздуха, - улыбается Ангелина.

Во второй день была обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Краевой музей с потрясающей коллекцией, сопки, смотровые площадки, шикарный вид на Авачинскую бухту.

- Утром, когда начиналась экскурсия, дул очень сильный ветер. Единственный момент, когда погода проверяла нас на прочность.

Но у нас была чудесная экскурсовод Маша, которая живёт своей работой. Она так рассказывала, что даже дети слушали.

Маша смеялась: «Как вы видите, сегодня лёгкий ветерок, который нежно колышет арматуру».

А потом был Тихий океан, Халактырский пляж - место силы Камчатки, как говорят местные жители.

Необычен он тем, что там чёрный вулканический песок.

- Экскурсовод дала нам магниты и показала его волшебные свойства: песок магнитится, - рассказывает Ангелина. - На побережье пригласили местную художницу. Мы рисовали океан красками и использовали этот самый вулканический песок.

Домой привезли картины с частичкой тихоокеанского пляжа.

В программе у победителей проекта была и водная прогулка: выходили в Тихий океан.

- Видели китов! Они плавали вокруг нашей яхты, пускали фонтанчики, хлопали хвостами.

Это, наверное, то, зачем мы туда летели. Киты, океан - это просто не описать словами.

И с воздухом повезло: состоялась вертолётная экскурсия в жемчужину Камчатки - Долину гейзеров, одно из чудес России, объект под охраной ЮНЕСКО, Кроноцкий заповедник.

Летели над вулканами, которые в настоящий момент «курят» - выпускают дымок, над тундровой растительностью.

- Природа невероятная! Мы наблюдали извержение Большого гейзера. Он извергается строго по часам - каждый час 20 минут, и длится это 3 минуты.

Потом перелетели на кальдеру вулкана Узон. Самого вулкана нет уже 40 тысяч лет, ушёл под землю, осталась только кальдера - котлован.

- Мы там ходили молча. Такое чувство, когда не хочешь говорить, не хочешь даже телефон доставать, чтобы фотографировать. Ты просто хочешь впитать это все.

Потому что это невероятно живая земля: где-то булькает, где-то пар, где-то грязевые маленькие вулканчики извергаются.

Сероводородный запах сначала кажется жутко неприятным, но через несколько минут привыкаешь.

Извержение гейзера Большого.

Кальдера вулкана Узон. Земля, которой более 40 000 лет.

«Долина гейзеров - одно из «Семи Чудес России»: здесь особенно понимаешь, насколько ты мелок по сравнению с этой природной мощью».

- Видели по дороге и медвежьи следы. Поэтому здесь особые правила поведения.

Впереди шёл инспектор с ружьём. И нам рассказывали, что буквально вчера приходил мишка купаться в грязевом котле.

Они, оказывается, очень любят в грязи поваляться, почесаться.

Следы медведя.

«Край, где ты ничего не решаешь»

Местные жители поразили калужан бережным отношением к природе.

- Это у них в крови, этому нельзя научить. Они, наверное, рождаются с огромной любовью и благодарностью к земле. Потому что это край, где ты ничего не решаешь. Там решает природа.

Утром выходишь - одеваешься как капуста, шесть-семь слоёв, потому что холодно.

Но это не значит, что холодно будет весь день. Проехал 10-15 км - уже тепло, раздеваешься до футболки и бежишь босиком по тихоокеанскому побережью.

Был день, когда посетили Мутновский горный перевал. Ездили туда на огромном «Урале», находились между двумя домашними вулканами на высоте.

- Едешь, всё впереди видишь, проходит минута - видимости ноль: опустились облака, не видно ничего.

Нам показали Мутновскую геотермальную электростанцию.

Меня поразило, что она построена в горах и преобразует энергию пара термальных вулканических вод. Эта электростанция питает треть полуострова. Фантастика!

На ГеоЭС прошла экологическая акция - убирали территорию от мусора. Потому что проект не только про путешествие, но и про полезные дела.

- Поразило то, что мусора практически нет, - удивляется Ангелина - Люди понимают, что это настоящая жемчужина, и они здесь не сорят. Другое у них поведение, не как у нас.

И, конечно, накупались в камчатских термальных водах. Они полезные, но в то же время тяжёлые.

Везде стоят предупреждения, что дольше 15 минут находиться нельзя: есть риск получить антиэффект.

- Купались в природной реке, где температура воды 40 градусов. Заходишь в речку - она горячая, - делится впечатлениями Ангелина.

Привезли частичку Камчатки

Кормили на Камчатке вкусно. Рыбы наелись до отвала.

Попробовали блюдо из папоротника - что-то вроде салата, камчатского краба в запечённом виде - смахивает на креветку.

- Очень вкусная у них питьевая вода. Мы даже пару бутылочек привезли домой, родным дать попробовать.

В предпоследний день путешественников отвезли на рыбный рынок, где икра, крабы, красная рыба на любой вкус. И тебе даже термопакет предложат, чтобы довезти, потому что лететь далеко.

- А ещё мы привезли в подарок близким вулканический песок. Набрали в бутылку, а дома расфасовали по маленьким баночкам. Подарили всем частичку Камчатки.

Путешествие, по словам Ангелины, было очень удачным.

- Как нам потом сказал директор турагентства, Камчатка - это такое место, которое открывается не всем, - уточняет Ангелина. - Раньше там жили язычники. У них были боги, духи вулканов - Гамулы.

Когда вулкан спокоен, значит, Гамул спит.

Если вулкан начинает парить, это Гамул себе кушать готовит.

А когда вулкан извергается, это Гамул наелся, теперь в пляс пошёл.

Понятно, что теперь они живут в современном мире, но от местных жителей можно услышать: «Я проснулся, на меня сегодня вулканчик хорошо посмотрел».

Они про них говорят как про своих друзей, соседей.

Даже аэропорт построен в форме вулкана. И сделан так, что из какого бы выхода ты ни выходил, тебя обязательно встречает вулкан.

Камчатка - это вулканы. Куда бы ты ни ехал, у тебя или слева, или справа - вулканы.

И на подлёте к Камчатке, когда самолёт начинает снижение, ты ещё не видишь земли, только облака, и над облаками - макушки вулканов. Это просто вау!

Не знаю, как можно не влюбиться в Камчатку!

Мы были просто покорены природой, людьми, их отношением к природе, будто бы мы в разных мирах живём.