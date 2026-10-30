«Истязать себя - это по-нашему»: откровенный разговор с тренерами Калужской области

Заслуженные тренеры РФ рассказали о том, зачем подростки идут в спорт, куда деваются зумеры, и когда закончатся рекорды.

30 октября в России отмечают День тренера. В минувшую пятницу, 23 октября, в студию радио «Комсомольская правда – Калуга» пришли два человека, для которых этот праздник профессиональный.

Заслуженный тренер России по академической гребле Валерий ЗАХАРОВ, и старший тренер национальной сборной по боксу Александр ГРИВАЧЁВ, рассказали, почему лодка стоит, как квартира, зачем подростки идут получать по лицу и почему гаджеты стали главным врагом современного спорта.

Поговорили мы и об идеологии современного спорта высоких достижений.

«Иначе какой это тренер»

- День тренера, праздник относительно молодой, но уже родной. Как вы к нему относитесь? Чувствуете внимание?

Валерий Захаров (ВЗ) - Если честно, для меня это скорее повод лишний раз подумать о работе. Хотя, конечно, приятно, когда вспоминают. Но у нас в гребле особо не до праздников, лодки ждут.

Александр Гривачёв (АГ) - Согласен. День тренера это не про банкеты, а про признание того, что мы делаем. Хотя бы раз в году о нас вспоминают не только в связи с очередной медалью.

- Валерий Ефимович, вы работали ещё в советское время. Что изменилось в самой сути тренерской работы? Или ничего?

ВЗ - Для того, кто хочет работать, ничего не поменялось. Другое дело условия.

Раньше профсоюзы, армия, «Динамо» выделяли деньги на сборы. Я мог от Калужской области привезти в Молдавию 20 человек.

Сейчас таких возможностей нет. Сейчас ты кого попало не повезёшь. Только того, на кого рассчитываешь в будущем. Жёстче стало, но это не про суть, а про финансы.

- А требования со стороны руководителей выросли? «Привези десять медалей или свободен»?

ВЗ - Какой руководитель, такие и требования. Бывали жёсткие, которые только наблюдали. Но тренер всё равно делает своё дело.

АГ - Я добавлю: настоящий тренер с опытом знает свою работу и делает её, невзирая на то, что ему говорят сверху. Иначе какой это тренер?

Гаджеты убивают спорт

- Раньше была идеология: боролись за страну. Сейчас что?

АГ - Идеология никуда не делась. Мы выходим на международную арену за Россию. Просто добавилась финансовая составляющая.

Раньше за грамоту и медаль бились, за идею, а теперь ещё и за деньги. Коммерция в спорте выросла и никуда от этого не деться.

- В футболе и хоккее понятно, это дорогие виды спорта. А в гребле и боксе?

ВЗ - Меня лучше не спрашивайте. У меня лодка-восьмёрка стоит дороже очень дорогого автомобиля.

Как квартира в Калуге - 6–8 миллионов. Естественно, в неё хочется посадить людей, способных чего-то достичь.

АГ - В боксе попроще. У нас много компаний, которые помогают. Если в сборной - работаем за федеральные деньги. А ребята в секциях занимаются бесплатно, всё доступно.

- Сейчас много говорят про зумеров: инфантильные, чувствительные, все в себе. Вы это чувствуете?

ВЗ - Во все времена на Руси были люди, которые любили себя истязать физической нагрузкой.

Если человек приспособлен бежать 42 километра, он бежит и терпит. Если приспособлен терпеть в гребле, он идёт туда.

Академическая гребля самая мощная дисциплина по отдаче энергии в единицу времени. Это истязание. И так было всегда.

Мой дед участвовал в кулачных боях, два дядьки тоже. Ради чего? Просто любили это. Удаль молодецкая.

Есть инфантильные, но они и раньше были. Кого-то не заставишь подойти к перекладине, а другой хочет.

АГ - Молодёжь поменялась из-за гаджетов. Отток есть, многие уходят в компьютеры и телефоны. Но есть ребята, которые идут в бокс.

Они идут получать по лицу. Если к ним правильно подходить с точки зрения тренерской работы, они остаются.

- То есть ребята не изменились по большому счёту?

АГ – Да. Время меняется, а люди, по сути, те же. Есть плохие, есть хорошие.

Есть ли в спорте потолок?

- На рубеже 70–80-х было огромное количество рекордов. Совершенствовались инвентарь, фармацевтика. Сейчас всё сложнее. Есть ли предел человеческого организма?

АГ - Совершенству нет предела. Меняются тактика, техника, физподготовка. Скорости растут. До космоса не улетим, но развиваться будем.

ВЗ - Организм по чуть-чуть прибавляет. Совершенствуются материалы лодок, упругость весла, методики. Методика на месте не стоит. Думаю, в ближайшие 50 -100 лет потолка не будет.

Наши на мировых площадках

- Александр Леонидович, вы тренер сборной России по боксу. Своих из Обнинска проталкиваете?

АГ - Нет, они сами заслуживают. За последние три года трое наших были в сборной России. Сейчас один женился, двое на СВО воюют.

Хорошие ребята. Есть и молодые перспективные, тренера пригласили из Узбекистана. Всё идёт у нас хорошо.

- А гаджеты на тренировках запрещаете?

АГ - Категорически. С телефонами в зал не заходим.

- Валерий Ефимович, как дела с греблей в Калужской области? Сколько человек занимается?

ВЗ - Около 500 человек. Школа имени Иванова единственная в регионе.

Лодка дорогая, и обидно, когда хороший спортсмен стоит на берегу, а в ней занимает место тот, кто не выкладывается. Мы выбираем.

- А в Обнинске с боксом как?

АГ - Средне. Город небольшой, но спортивный. Мальчишек много. Проблема в том, что мало соревнований. Сейчас федерация области активизировалась, Климов Павел Иванович двигает. Движение пошло.

- Санкции сказались?

АГ - В какой-то момент да. Но мы справились. Один раз выступили под нейтральным флагом, а сейчас только под своим.

Как привлечь зрителей

- Валерий Ефимович, вы упомянули, что академическая гребля не привлекает зрителей. В чём проблема?

ВЗ - Были предложения укоротить дистанцию в нашем виде спорта, чтобы повысить смотрибельность.

Например, на Олимпиаде в Лос-Анджелесе классическую дистанцию 2000 метров вдруг решили заменить на 1500.

Неспроста в своё время Алексей Николаевич Косынин на Олимпиаде в Москве сказал: «Вот будет у вас дистанция 1000 метров, я вам сделаю крытый канал гребной». Тогда и значимость, и видимость, и борьба налицо.

- Но ведь укорачивать дистанцию, это убивать вид спорта? Как марафон превратить в стометровку.

ВЗ - Абсолютно в точку. Когда были предложения укоротить дистанцию, команда ГДР и США сказали: «Извините, это будет другой вид спорта».

В боксе всё доступно, а в гребле лодка за миллион

- Александр Леонидович, а в боксе как с финансами? Дорогой вид спорта?

АГ - По сравнению с греблей гораздо лояльнее. У нас много компаний, хороших фирм, которые предоставляют экипировку. Конечно, бокс не шахматы, где доску купил и играешь, но серьёзных затрат для новичка нет.

- Валерий Ефимович, а вы как оцениваете внимание к гребле со стороны руководства области?

ВЗ - Со стороны руководства внимания достаточно. Со стороны прессы меньше.

- А сколько сейчас гребцов в Калужской области?

ВЗ - Около 500 человек. Школа имени Иванова единственная в области.

- Валерий Ефимович, вы готовили спортсменов к Олимпиаде в Сиднее в 2000 году. И в Токио был ваш воспитанник. Расскажите.

ВЗ - Да, в Сиднее у меня было два спортсмена. В Токио один. Народ хороший всегда есть. Академическая гребля базовый вид спорта в Калужской области.

- Что скажете молодым, кто ещё раздумывает: идти в спорт или нет?

АГ - Выбросьте гаджеты и идите в зал. Но многое зависит от родителей. Они должны понимать, зачем это нужно.

ВЗ - Приходите к нам на водное на ристалище. Там всё по-настоящему. Если чувствуете, что готовы себя истязать, у нас вы найдёте своё место.