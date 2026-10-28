Маленькие калужане рассказали, за что любят своих бабушек и дедушек
28 октября - День бабушек и дедушек.
В этот день хочется ещё раз сказать им спасибо за заботу, тёплые слова, вкусные пироги и прогулки.
Мы решили спросить маленьких калужан: за что они любят своих бабушек и дедушек. Вот что они рассказали.
Дина (8 лет) и Игорь (12 лет) Горшковы:
- У меня две бабушки и два дедушки, а ещё прабабушка Люба, - рассказывает Дина.
- Прабабушка Люба - творческий человек, всегда красиво одевается, она для нас пример стиля.
С бабушкой Мариной мы варим варенье: яблочное и грушевое. Ещё она печёт вкусные торты, я ей тоже помогаю.
С бабушкой Светой мы деревья подстригали в саду.
С дедушкой Серёжей ездим за грибами в лес. А с дедушкой Сашей - на рыбалку.
- Бабушка Марина очень добрая, вкусно готовит, - добавляет Игорь. - Я родился в год Овцы, и она тоже. Я ей помогаю в огороде.
Вторая бабушка Света живёт в деревне. У неё есть две собачки и три кошечки.
Бабушка Света биолог и химик. Поэтому я с ней больше разговариваю о растениях, вопросы задаю: «Что это за сорт? Как он называется?» И тоже хочу стать биологом.
Мы с ней ездили в Москву на выставку в ботанический сад. Там была лекция по микробиологии.
Нам показывали, как эволюционируют растения - начиная от клетки до взрослого растения. Их в пробирках выращивают, модифицируют.
С дедушкой Сашей ездим на рыбалку с палаткой. Готовим на костре пойманную рыбу.
Со вторым дедушкой Серёжей в деревне калину собирали, ставили сарай, погреб вместе делали. В общем, по хозяйству занимаемся. А ещё у дедушки Серёжи есть кот, который мне ровесник.
На все праздники бабушки и дедушки к нам приезжают. И прабабушка Люба тоже. Она по профессии медик.
Работала медсестрой, санитаром, и на скорой помощи, и в больницах, поликлиниках и даже в колонии.
И всю жизнь мечтала рисовать. Сейчас занимается живописью по урокам онлайн.
Влад Балакин (9 лет):
- У меня только одна бабушка Людмила. Она очень добрая, хорошая.
Покупает мне конфеты, дарит подарки. Мне очень понравился вязаный китёнок, которого она подарила.
Бабушка раньше работала бухгалтером, деньги считала. И хорошо в математике разбирается. Помогает мне делать уроки. А я вот буду роботов изобретать!
Мы ходим с ней гулять в парк Циолковского, к памятнику Кирова. Она умеет шить и вязать. И меня научила шить.
Готовит бабушка очень вкусно, особенно пельмени, я их больше всего люблю. И варенье. Она варит малиновое, я ей помогал. Сама она сладкое не любит.
А любит красивые цветы, особенно розы.
Еще она делает зарядку и читает мне много книг. Моя самая любимая книжка - про Алису Селезнёву.
А к Новому году мы вместе наряжаем ёлку у неё дома, а потом ходим к ней, поздравлять.
Алиса Теплякова (9 лет):
- У меня есть бабушка Галя и дедушка Валера, а ещё бабушка Оля и дедушка Дима.
С бабушкой Галей мы всё лето живём в деревне, она мне много книг читает, играем в настольные игры.
Сейчас она из школы забирает меня домой.
И часто печёт пироги. Недавно испекла два разных пирога с яблоками, и оба были вкусные. Ещё она часто покупает конфеты, мы с ней их любим.
А дедушка Валера работает на заводе, дарит мне подарки.
Вторая бабушка Оля очень вкусно готовит: делает оладушки, котлеты и мой любимый рыбный суп, печет тортики. И она мне всё время что-нибудь покупает.
У них есть дача. С дедушкой Димой мы играем в шашки, в шахматы, ходим на пруд купаться, косим траву. У меня там есть маленькая детская косилка!
А ещё у них живёт кот Бася, чёрно-коричневый.
Ангелина Волкова (9 лет):
- Моя бабушка Галя живёт в деревне, она очень добрая, вкусно готовит, мне очень нравятся её блины.
Мы с ней вместе смотрим фильмы.
Она умеет вязать спицами.
Любит ходить на праздники и концерты, она весёлая, у неё много подруг. И обожает петь, научила меня многим песням.
А ещё она любит сажать цветы возле дома, их у неё очень много.
И у меня есть дедушка Валера. Он встречает меня из школы, приходит к нам каждый день.
Мы с ним ходили гулять со щенком. Ещё у него есть голуби.
А меня он называет «братан» - мы с ним друзья.
Сёстры Зоя Деброва (4,5 года) и Ксюша Нефедова (12 лет):
- У бабушки Наташи большая грудь - поэтому люблю, - честно отвечает маленькая Зоя.
- А у бабушки Вали - много игрушек.
Скучаю по дедушке Виталию, который недавно умер.
Любила, потому что он со мной рисовал. Мне грустно.
-Я всех одинаково люблю. Они воспитали наших родителей и нас, - серьезно, по-взрослому рассуждает Ксюша.
- Люблю за их доброту, заботу.
Бабушка Валя приходит к нам, помогает, еду готовит, очень нравятся её борщ и блины.
Летом бываем у неё на даче: купаемся в бассейне, в беседке сидим, в игры играем.
А с бабушкой Мариной ездили в Москву, в аквапарк, классно время провели!
Бабушка Наташа - это бабушка Зои - печёт вкусный пирог с яблоками и картошку вкусную готовит.
Ещё у меня был дедушка Михаил по папе.
Мы с ним много ходили гулять в рощу, в парк. Но его уже нет...
У нас три бабушки, а дедушки ни одного не осталось.
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