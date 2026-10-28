Маленькие калужане рассказали, за что любят своих бабушек и дедушек

От прогулок по парку Циолковского до вечеров за шахматами - у каждого своя история.

Фото из архива семей. Дина и Игорь на 1 сентября с бабушкой Мариной.

Фото из архива семей. Дина и Игорь на 1 сентября с бабушкой Мариной.

28 октября - День бабушек и дедушек.

В этот день хочется ещё раз сказать им спасибо за заботу, тёплые слова, вкусные пироги и прогулки.

Мы решили спросить маленьких калужан: за что они любят своих бабушек и дедушек. Вот что они рассказали.

Дина (8 лет) и Игорь (12 лет) Горшковы: - У меня две бабушки и два дедушки, а ещё прабабушка Люба, - рассказывает Дина. - Прабабушка Люба - творческий человек, всегда красиво одевается, она для нас пример стиля. С бабушкой Мариной мы варим варенье: яблочное и грушевое. Ещё она печёт вкусные торты, я ей тоже помогаю. С бабушкой Светой мы деревья подстригали в саду. С дедушкой Серёжей ездим за грибами в лес. А с дедушкой Сашей - на рыбалку. - Бабушка Марина очень добрая, вкусно готовит, - добавляет Игорь. - Я родился в год Овцы, и она тоже. Я ей помогаю в огороде. Вторая бабушка Света живёт в деревне. У неё есть две собачки и три кошечки. Бабушка Света биолог и химик. Поэтому я с ней больше разговариваю о растениях, вопросы задаю: «Что это за сорт? Как он называется?» И тоже хочу стать биологом. Мы с ней ездили в Москву на выставку в ботанический сад. Там была лекция по микробиологии. Нам показывали, как эволюционируют растения - начиная от клетки до взрослого растения. Их в пробирках выращивают, модифицируют. С дедушкой Сашей ездим на рыбалку с палаткой. Готовим на костре пойманную рыбу. Со вторым дедушкой Серёжей в деревне калину собирали, ставили сарай, погреб вместе делали. В общем, по хозяйству занимаемся. А ещё у дедушки Серёжи есть кот, который мне ровесник. На все праздники бабушки и дедушки к нам приезжают. И прабабушка Люба тоже. Она по профессии медик. Работала медсестрой, санитаром, и на скорой помощи, и в больницах, поликлиниках и даже в колонии. И всю жизнь мечтала рисовать. Сейчас занимается живописью по урокам онлайн.

Влад Балакин (9 лет): - У меня только одна бабушка Людмила. Она очень добрая, хорошая. Покупает мне конфеты, дарит подарки. Мне очень понравился вязаный китёнок, которого она подарила. Бабушка раньше работала бухгалтером, деньги считала. И хорошо в математике разбирается. Помогает мне делать уроки. А я вот буду роботов изобретать! Мы ходим с ней гулять в парк Циолковского, к памятнику Кирова. Она умеет шить и вязать. И меня научила шить. Готовит бабушка очень вкусно, особенно пельмени, я их больше всего люблю. И варенье. Она варит малиновое, я ей помогал. Сама она сладкое не любит. А любит красивые цветы, особенно розы. Еще она делает зарядку и читает мне много книг. Моя самая любимая книжка - про Алису Селезнёву. А к Новому году мы вместе наряжаем ёлку у неё дома, а потом ходим к ней, поздравлять.

Алиса Теплякова (9 лет): - У меня есть бабушка Галя и дедушка Валера, а ещё бабушка Оля и дедушка Дима. С бабушкой Галей мы всё лето живём в деревне, она мне много книг читает, играем в настольные игры. Сейчас она из школы забирает меня домой. И часто печёт пироги. Недавно испекла два разных пирога с яблоками, и оба были вкусные. Ещё она часто покупает конфеты, мы с ней их любим. А дедушка Валера работает на заводе, дарит мне подарки. Вторая бабушка Оля очень вкусно готовит: делает оладушки, котлеты и мой любимый рыбный суп, печет тортики. И она мне всё время что-нибудь покупает. У них есть дача. С дедушкой Димой мы играем в шашки, в шахматы, ходим на пруд купаться, косим траву. У меня там есть маленькая детская косилка! А ещё у них живёт кот Бася, чёрно-коричневый.

Ангелина Волкова (9 лет): - Моя бабушка Галя живёт в деревне, она очень добрая, вкусно готовит, мне очень нравятся её блины. Мы с ней вместе смотрим фильмы. Она умеет вязать спицами. Любит ходить на праздники и концерты, она весёлая, у неё много подруг. И обожает петь, научила меня многим песням. А ещё она любит сажать цветы возле дома, их у неё очень много. И у меня есть дедушка Валера. Он встречает меня из школы, приходит к нам каждый день. Мы с ним ходили гулять со щенком. Ещё у него есть голуби. А меня он называет «братан» - мы с ним друзья.

Сёстры Зоя Деброва (4,5 года) и Ксюша Нефедова (12 лет): - У бабушки Наташи большая грудь - поэтому люблю, - честно отвечает маленькая Зоя. - А у бабушки Вали - много игрушек. Скучаю по дедушке Виталию, который недавно умер. Любила, потому что он со мной рисовал. Мне грустно.