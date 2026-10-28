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Маленькие калужане рассказали, за что любят своих бабушек и дедушек

От прогулок по парку Циолковского до вечеров за шахматами - у каждого своя история.
Татьяна Светлова
28.10, 08:00
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Фото из архива семей. Дина и Игорь на 1 сентября с бабушкой Мариной.
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28 октября - День бабушек и дедушек.

В этот день хочется ещё раз сказать им спасибо за заботу, тёплые слова, вкусные пироги и прогулки.

Мы решили спросить маленьких калужан: за что они любят своих бабушек и дедушек. Вот что они рассказали.

Дина (8 лет) и Игорь (12 лет) Горшковы:

- У меня две бабушки и два дедушки, а ещё прабабушка Люба, - рассказывает Дина.

- Прабабушка Люба - творческий человек, всегда красиво одевается, она для нас пример стиля.

С бабушкой Мариной мы варим варенье: яблочное и грушевое. Ещё она печёт вкусные торты, я ей тоже помогаю.

С бабушкой Светой мы деревья подстригали в саду.

С дедушкой Серёжей ездим за грибами в лес. А с дедушкой Сашей - на рыбалку.

- Бабушка Марина очень добрая, вкусно готовит, - добавляет Игорь. - Я родился в год Овцы, и она тоже. Я ей помогаю в огороде.

Вторая бабушка Света живёт в деревне. У неё есть две собачки и три кошечки.

Бабушка Света биолог и химик. Поэтому я с ней больше разговариваю о растениях, вопросы задаю: «Что это за сорт? Как он называется?» И тоже хочу стать биологом.

Мы с ней ездили в Москву на выставку в ботанический сад. Там была лекция по микробиологии.

Нам показывали, как эволюционируют растения - начиная от клетки до взрослого растения. Их в пробирках выращивают, модифицируют.

С дедушкой Сашей ездим на рыбалку с палаткой. Готовим на костре пойманную рыбу.

Со вторым дедушкой Серёжей в деревне калину собирали, ставили сарай, погреб вместе делали. В общем, по хозяйству занимаемся. А ещё у дедушки Серёжи есть кот, который мне ровесник.

На все праздники бабушки и дедушки к нам приезжают. И прабабушка Люба тоже. Она по профессии медик.

Работала медсестрой, санитаром, и на скорой помощи, и в больницах, поликлиниках и даже в колонии.

И всю жизнь мечтала рисовать. Сейчас занимается живописью по урокам онлайн.

Влад Балакин (9 лет):

- У меня только одна бабушка Людмила. Она очень добрая, хорошая.

Покупает мне конфеты, дарит подарки. Мне очень понравился вязаный китёнок, которого она подарила.

Бабушка раньше работала бухгалтером, деньги считала. И хорошо в математике разбирается. Помогает мне делать уроки. А я вот буду роботов изобретать!

Мы ходим с ней гулять в парк Циолковского, к памятнику Кирова. Она умеет шить и вязать. И меня научила шить.

Готовит бабушка очень вкусно, особенно пельмени, я их больше всего люблю. И варенье. Она варит малиновое, я ей помогал. Сама она сладкое не любит.

А любит красивые цветы, особенно розы.

Еще она делает зарядку и читает мне много книг. Моя самая любимая книжка - про Алису Селезнёву.

А к Новому году мы вместе наряжаем ёлку у неё дома, а потом ходим к ней, поздравлять.   

Алиса Теплякова (9 лет):

- У меня есть бабушка Галя и дедушка Валера, а ещё бабушка Оля и дедушка Дима.

С бабушкой Галей мы всё лето живём в деревне, она мне много книг читает, играем в настольные игры.

Сейчас она из школы забирает меня домой.

И часто печёт пироги. Недавно испекла два разных пирога с яблоками, и оба были вкусные. Ещё она часто покупает конфеты, мы с ней их любим.

А дедушка Валера работает на заводе, дарит мне подарки.

Вторая бабушка Оля очень вкусно готовит: делает оладушки, котлеты и мой любимый рыбный суп, печет тортики. И она мне всё время что-нибудь покупает.

У них есть дача. С дедушкой Димой мы играем в шашки, в шахматы, ходим на пруд купаться, косим траву. У меня там есть маленькая детская косилка!

А ещё у них живёт кот Бася, чёрно-коричневый.

Ангелина Волкова (9 лет):

- Моя бабушка Галя живёт в деревне, она очень добрая, вкусно готовит, мне очень нравятся её блины.

Мы с ней вместе смотрим фильмы.

Она умеет вязать спицами.

Любит ходить на праздники и концерты, она весёлая, у неё много подруг. И обожает петь, научила меня многим песням.

А ещё она любит сажать цветы возле дома, их у неё очень много.

И у меня есть дедушка Валера. Он встречает меня из школы, приходит к нам каждый день.

Мы с ним ходили гулять со щенком. Ещё у него есть голуби.

А меня он называет «братан» - мы с ним друзья.

Сёстры Зоя Деброва (4,5 года) и Ксюша Нефедова (12 лет):

- У бабушки Наташи большая грудь - поэтому люблю, - честно отвечает маленькая Зоя.

- А у бабушки Вали - много игрушек.

Скучаю по дедушке Виталию, который недавно умер.

Любила, потому что он со мной рисовал. Мне грустно.

-Я всех одинаково люблю. Они воспитали наших родителей и нас, - серьезно, по-взрослому рассуждает Ксюша.

- Люблю за их доброту, заботу.

Бабушка Валя приходит к нам, помогает, еду готовит, очень нравятся её борщ и блины.

Летом бываем у неё на даче: купаемся в бассейне, в беседке сидим, в игры играем.

А с бабушкой Мариной ездили в Москву, в аквапарк, классно время провели!

Бабушка Наташа - это бабушка Зои - печёт вкусный пирог с яблоками и картошку вкусную готовит.

Ещё у меня был дедушка Михаил по папе.

Мы с ним много ходили гулять в рощу, в парк. Но его уже нет...

У нас три бабушки, а дедушки ни одного не осталось.

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