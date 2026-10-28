Неделя в истории: на ул. Гагарина появился «Шарик», а на пл. Московской - «Пашка из Ромашки», умер декабрист Батеньков, трактористы перевыполняют план

Рассказываем, что происходило в это время в разные годы.

Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.

Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.

Сегодня вспомним историю «Шарика».

29 октября 1977 года в Калуге на улице Гагарина, у моста через Оку открыли монумент в честь 600-летия города.

Но официальное название в народе не прижилось. Монумент быстро прозвали «Шариком».

Авторами проекта стали архитекторы Евгений Киреев и Павел Перминов, художник Виталий Датюк и скульптор Лев Кербель.

Памятник масштабный. В центре композиции - 50-метровый пилон с головой космонавта в гермошлеме - это память о полете Гагарина. Внизу у основания - изображение земного шара («Шарик»).

Сфера была покрыта медным слоем - на это ушло около 700 килограммов металла.

Вдоль дороги на ул. Гагарина установили шесть каменных стел с бронзовыми картинами.

На них рассказана вся история Калуги: от Ивана Болотникова и войны 1812 года до Великой Победы и полетов в космос.

Процесс создания бронзовых рельефов был настоящим искусством.

Сначала скульпторы лепили модели из глины, потом делали гипсовые слепки, а уже по ним формовщики создавали специальные формы.

В эти формы через небольшие отверстия заливали расплавленную бронзу. Когда металл остывал, фрагменты собирали в композиции.

Строили монумент семь лет.

Помогал весь Советский Союз: серый гранит привезли из Карелии, красный с Украины, облицовочные плитки - из Московской области, металлические конструкции - из Тульской. кульптурные элементы проекта выполняли на Калужской скульптурной фабрике, а барельеф Циолковского на граните изготовил мастер Павел Носов на Мытищинском заводе.

Принимал участие в создании Шарика и калужанин Иван Панкратов, который всю жизнь проработал сварщиком на Турбинном заводе. Вот, что он нам рассказывал:

- Шел 1977 год. В октябре нас вызвал начальник цеха. Собирали бригаду для работы по строительству обелиска.

Каркас 50-метрового пилона уже стоял. Нам необходимо было его обшить. Для этих целей на заводе изготовили титановые щиты 6 на 2 метра. Было 6 слесарей и 2 сварщика.

Нам отвели один день на подготовку, и мы приступили к работе. Когда приехали на объект, увидели масштаб стройки.

Очень много народу работало. Москвичи занимались самим «Шариком».

Другие работали по благоустройству территории. Все очень оперативно делали.

Главной проблемой был ветер. С Оки очень сильно дуло. То снег, то дождь. Лист поднимем, а ветер его начинает крутить. Задача сварщиков - быстро приварить. А потом уже капитально работали.

Занимались этим около месяца.

Но самое интересное: в основание памятника замуровали капсулу с письмом к потомкам в 2071 год. Ее откроют только, когда Калуге исполнится 700 лет.

Судьба «Шарика» была непростой. В 2001 году вандалы ободрали с него медную обшивку, чтобы сдать в металлолом. Сферу пришлось восстанавливать из более дешевого металла.

Но к 650-летию Калуги, в 2021 году, памятник полностью отремонтировали. Горожане собирали средства через пожертвования, чтобы вернуть «Шарику» его первоначальный вид.

4 августа 2021 года реставрация завершилась. Сфере вернули настоящую медь, починили стелы и даже сделали красивую вечернюю подсветку со звуком.

Сегодня этот монумент охраняется государством.

29 октября

1863 - (по ст. стилю) в Калуге скончался декабрист Гавриил Степанович Батеньков. Герой Отечественной войны 1812 года. Подполковник Корпуса инженеров путей сообщения. По ведомству путей сообщения работал в Сибири, был сподвижником генерал-губернатора Сперанского.

Участник Северного тайного общества. Осужден по делу декабристов, 20 лет провел в одиночной камере Петропавловской крепости.

После всеобщей амнистии 1856 года выехал приобрел дом в Калуге, куда выписал вдову своего врача Лучшева с детьми. Занимался переводами с французского. Скончался от воспаления лёгких.

Похоронен в селе Петрищево.

По рассказу Адрианова, вдова Лучшева, чувствуя приближение смерти, зашила хранившиеся у неё записки Батенькова в шёлковую подушку и завещала положить их в гроб под её голову, когда она умрёт.

Уговоры не смогли изменить её решение.

В Калуге, в доме, где жил Гавриил Степанович Батеньков, создан музей (улица Суворова, 42).

1958 - в газете «Молодой ленинец» опубликовано письмо главного инженера строительства Ангарстроя Михеева калужскому обкому ВЛКСМ и редакции газеты с благодарностью за шефскую помощь в строительстве железнодорожной линии Тайшет – Абакан.

1968 - в сквере имени 50-летия ВЛКСМ был открыт монумент. Высота дюралевого обелиска 16 м, ордена выполнены из симулина. Авторы - архитекторы Павел Перминов, Евгений Киреев и художник Александр Котельников.

30 октября

1934 - в Москве скончался Станислав Теофилович Шацкий, педагог-экспериментатор, автор многих трудов по вопросам воспитания.

Свою педагогическую деятельность начал в 1905 г. среди детей и подростков рабочих окраин Москвы, где вместе c 3еленко и другими педагогами создавал первые в России детские клубы.

B 1905 г. создал клуб для детей в Москве.

В 1906- м - общество «Сетлемент», которое через два года полиция закрыла за пропаганду социализма среди детей, Шацкий был арестован.

С 1910 г. руководил обществом «Детский труд и отдых».

В 1911 г. на территории современного Обнинска основал летнюю детскую колонию «Бодрая жизнь».

А с 1919 по 1932 г. руководил трудами первой опытной станции по народному образованию. Пото два года был директором Московской консерватории и Центральной педагогической лаборатории.

1948 - Газета «Знамя» писала:

«За три года послевоенной пятилетки в области проделана большая работа по восстановлению сети культурно-просветительных учреждений.

Восстановлено и построено 26 районных и городских домов культуры, 680 изб-читален и сельских клубов, 152 сельских и городских библиотеки, 4 музея. …»

31 октября

1776 - калужским губернатором становится генерал-майор Алексей Петрович Лецкой. Это - правая рука генерал-губернатора (наместника) Кречетникова.

О его деятельности на этом посту в архивных документах ничего не сохранилось.

Причина отставки Лецкого с поста гражданского губернатора Калужского наместничества до сих пор неизвестна.

1987 - на ул. им. Софьи Перовской (ныне ул. Воскресенская) открыли памятник Софье Перовской - участнице заговора по убийству царя Александра II.

В создании скульптуры приняли участие коллективы скульптурно-художественной фабрики, КЭМЗ, СУ-20 треста «Калужстрой», горэлектросети и ремонтно-производственного училища Бурганова. Автор памятника - Александр Бурганов.

1 ноября

1793 - из протокола заседания приказа общественного призрения:

«… приказали согласно оному его сиятельства (Долгорукова П. П.) предложению при главном народном училище публичной библиотеке быть».

«Охотники до чтения книг» могли читать их в библиотеке бесплатно («безденежно»), а на дом книги выдавались за небольшую плату.

Тогда же, при упомянутом училище, была открыта и книжная лавка при типографии, доходы с нее поступали на содержание библиотеки, которой могли пользоваться посетители.

1796 - «Ноября 1. Снег выпал и стали на санях ездить». (Из записок купца Губкина)

1868 - пост калужского губернатора покинул Владимир Никифорович Спасский, тайный советник, камергер.

Он занимал его четыре года. При Спасском продолжалось благоустройство губернского центра.

Мостились улицы, строились новые частные каменные дома.

1910 - рапорты перемышльского и козельского уездных исправников губернатору о пребывании Льва Николаевича Толстого в Шамордине и Оптиной Пустыне в дни ухода из семьи и смертельной болезни. (Из публикаций Ю. Сухоцкого)

1933 - умер художник-любитель Григорий Волнянский, автор серии карандашных рисунков «Старая Калуга».

Эти работы имеют не только художественную, но и историческую ценность, рассказывая о Калуге 20-х гг. прошлого века.

1947 - состоялось открытие Калужской областной культурно-просветительной школы.

Она была создана в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР на основании решения исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся.

Это учебное заведение должно было осуществлять подготовку кадров работников культуры области.

В связи с ростом востребованности специалистов, введением различных специальностей в образовательный процесс, в название учебного заведения вносились изменения.

С 2016 года - это Калужский областной колледж культуры и искусств.

2 ноября

1792 - после вскрытия 28 октября Ока вновь покрылась льдом 2 ноября. (Из записок купца Губкина)

1871 - губернским правлением разрешено открыть в Калуге фотографию Карлу Христиановичу Давингоффу (из записной книжки Валерия Продувнова).

1897 - по инициативе местной интеллигенции с целью доставить возможность жителям Калуги и Калужского уезда безвозмездно пользоваться книгами для чтения на дому, а также в самой библиотеке «была открыта Калужская бесплатная народная библиотека читальня».

Содержалась она на взносы ее членов, а также пожертвования разных лиц и сбора с лекций, спектаклей, концертов. Библиотека просуществовала до 1902 г.

3 ноября

1798 - «3 пошел снег и стало морозить». (Из записок купца Губкина).

1891 - умер архимандрит, историк, археограф-славист Леонид (Лев Александрович) Кавелин, автор исследований по истории церквей и монастырей Калужского края.

Похоронен в Троице-Сергиевой лавре.

1896 - родился Михаил Петрович Краснопивцев, советский военачальник, полковник, командир 473-го полка 154 стрелковой дивизии, участник Калужской наступательной операции и освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков.

Участвовал в боях под Юхновом.

Погиб 15 февраля 1942 года в одном из боев при выходе на Варшавское шоссе западнее Юхнова.

Похоронен в деревне Гулино Мосальского района.

1951 - газета «Знамя» писала, что трактористы перевыполняют норму:

«Заложим основу высокого урожая будущего года» - под таким лозунгом широко развернулось социалистическое соревнование среди механизаторов Угодско-Заводской МТС на подъеме зяби.

Лучших результатов в соревновании добился тракторист тов. Богуславский.

Он ежедневно перевыполняет норму выработки.

Значительно больше дневной нормы вырабатывает тракторист тов. Карханов…

Пахота зяби производится с хорошим качеством».

1977 - на площади Московской был открыт монумент под названием «Человек и труд».

Авторы памятника: скульптор Вячеслав Клыков, архитекторы Евгений Киреев, Павел Перминов.

В народе же этот памятник больше известен названием «Пашка из «Ромашки».

Это прозвище он получил потому, что по соседству с ним, на месте нынешнего ТЦ «Московский», раньше находилось кафе-рюмочная «Ромашка», где пролетариат частенько любил расслабиться после рабочего дня.

1990 - в Москве скончался композитор, профессор Московской консерватории по классу инструментовки Николай Петрович Раков - советский композитор, дирижёр, пианист, скрипач, педагог.

Николай Раков родился 1 (14) марта 1908 года в Калуге, в богатой купеческой семье.

Его отец, Николай Степанович Раков, после революции 1917 года пытался поладить с новой властью: отдав государству магазин, стал работать в нем приказчиком.

В Калуге юный Николай Раков начал постигать азы музыкального искусства. Сегодня одна из музыкальных школ нашего города носит его имя.