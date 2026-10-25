Девять маршрутов - и путёвка по Волге: как семья из Сухиничей выиграла всероссийский конкурс
Екатерина и Антон Табашниковы и их дети: 14-летняя Даша и 8-летний Тимофей живут в Сухиничах.
И путешествуют по России всей семьёй.
А совсем недавно они стали победителями Всероссийского проекта «Знать. Любить. Гордиться!».
Хочу победить. И точка.
Конкурс проводился впервые. Более 100 тысяч человек со всей страны придумывали собственные маршруты с историей, культурой, знаковыми местами.
Можно было взять не только свой, а любой регион. Лучшие разработки попали на интерактивную народную карту России.
Участие было двух видов: индивидуальное (от 14 до 35 лет) и семейное. Табашниковы выбрали семейный формат.
По условиям родителям должно быть от 18 до 35 лет включительно и у них должен быть ребенок до 18 лет.
В команду разрешалось взять и самых близких родственников. Полный пакет заданий выполняли Екатерина, Антон и Даша.
Один участник мог сделать три маршрута. Табашниковы этот максимум выполнили. Разработали девять маршрутов и все - по Калужской области.
- Я изначально всем сказала, что хочу не просто поучаствовать, я хочу победить, — рассказывает Екатерина. — И семью настраивала на победу: делаем максимальное количество заданий, не важно, тяжело или нет. Мы были замотивированы.
Задания делали все лето
Маршруты получились разными. Табашниковы включили в них не только хиты вроде Музея космонавтики и парка Никола-Ленивец, но и необычные места: Музей хлудневской игрушки, музей мусора, молочные производства, где проводят экскурсии, интересные кафе.
Важным условием была польза и логистика: нужно было указать конкретные гостиницы, кафе, рассчитать время и добавить доброе дело.
Например, в один из маршрутов Екатерина включила волонтерскую помощь приюту для животных - привезти корм и разместить объявление о собаках и кошках в своих соцсетях.
- Критериев было много, надо было всё учесть. Несложно, но очень трудоёмко, - признаётся Екатерина.
Даша работала над космической темой, взяв задание партнёра конкурса - составить маршрут по мотивам мультфильма «Тайна третьей планеты». Калуга как раз город космический.
И она придумала, как Алиса Селезнёва ведет путешественников по космическим местам. В маршрут включила даже Парк птиц: мечты о полёте ведь начинались с наблюдения за птицами.
За эту работу Даша получила сертификат на бесплатное посещение Союзмультпарка.
Конкурс стартовал в мае и шёл всё лето: региональный этап, затем по федеральным округам, в августе - федеральный.
- В рейтинге мы были на 20 месте, и я не сомневалась, что станем как минимум финалистами, но на 100% в победе ты не можешь быть уверен, - поясняет Екатерина.
- Когда прислали письмо, что мы победили, это была такая радость! В таком большом конкурсе победить и выиграть семейное путешествие на семь дней!
Путешествие мечты
Победители получили сертификат на познавательное путешествие по России и могли выбрать любой регион. Тур надо было выбрать на сайте.
Камчатку там разобрали буквально рано утром.
И Табашниковы взяли путешествие «Волжская мозаика: традиции народов единой страны». Давно мечтали побывать в Казани и Нижнем Новгороде - а тут сразу шесть городов.
Программа оказалась очень насыщенной: подъём в 7 утра, завтрак - и в восемь уже выезд. Возвращались в гостиницу к половине десятого вечера, а то и к десяти. Падали на кровать без сил.
В Нижнем Новгороде, например, за один день посетили пять музеев, два мастер-класса и ещё экскурсию по городу.
- Но к четвертому дню мы даже стали привыкать к бешеному темпу нашей туристической жизни, - смеётся Екатерина.
Шесть городов за неделю
Начался тур с Нижнего Новгорода. Сначала знакомились с городом: Кремль, площадь Маркина, памятник Чкалову, мемориал Трудовой доблести.
А со смотровой площадки открылась панорама на место, где сливаются Ока и Волга.
Потом был коллажный мастер-класс, где каждый по-своему рассказал историю города через цвет и фактуру.
В финале дня - театрализованная прогулка «Фаролеро»: загадочный Фонарщик превратил улицы в сцену, а туристов - в героев собственного спектакля, приоткрыв истории знаменитых нижегородцев, тайны старых переулков.
Во второй день поехали в Городец - город, который старше Нижнего Новгорода, он основан в 1152 году.
Посетили музеи, поучаствовали в росписи пряника, сделали свистульку из глины. В музее «Городец на Волге» прошли экзамен на бурлаков и получили подтверждающий документ.
- Так что, если вы ищете работников, которые профессионально будут тянуть баржу по реке, вы знаете, к кому обратиться, - шутит Екатерина.
Дальше была Чувашия. Чебоксары встретили холодом и сильным ветром, но программу выполнили: Введенский кафедральный собор XVII века, Чебоксарский залив, местная Красная площадь, парк Победы.
А вечером - погружение в историю чувашской кухни и ужин с национальными блюдами.
На следующий день отправились в этноэкологический комплекс «Ясна» - это маленькая деревушка в старинном стиле.
Там в формате квеста прошло «Путешествие в чувашские легенды и сказки»: нарядились в этнические костюмы, послушали народные инструменты, смастерили символ солнца и сами приготовили национальное блюдо «хуран кукли».
Увидели дуб-Киреметь, которому больше 400 лет, и загадали желание.
Затем на мастер-классе сплели обереговый браслет.
После чего побывали в музее Вышитой карты России - огромного полотна, где каждый регион выполнен в разных техниках рукоделия. Нашли на карте и Калужскую область.
Перед прощанием с чувашской землёй семья возложила цветы к мемориалу «Строителям безмолвных рубежей» - первому в России памятнику труженикам тыла.
Осенью 1941 года здесь, в мороз до -40, кирками и лопатами женщины, старики и дети возвели 380 километров оборонительных сооружений. Трудилось свыше 170 тысяч человек.
Пятый день - Татарстан.
Этнографический музей «Татар Авылы» погрузил в атмосферу старинной татарской деревни: крестьянский дом, кузница, гончарная мастерская, баня по-чёрному, ветряная мельница, мечеть XVII века, построенная без единого гвоздя.
Здесь сами испекли кыстыбый (национальная лепешка) в печи.
Следующая точка маршрута - остров-град Свияжск, построенный в 1551 году по приказу Ивана Грозного: крепость срубили в Угличских лесах, сплавили по Волге и собрали на месте за несколько недель.
Затем побывали в «Вселенском храме» под Казанью, который задумывался как символ единства различных религий и культур.
- Это место, где всё держится на доверии: сувениры лежат без присмотра, рядом ящички для оплаты наличными и QR-коды для безнала. В современном мире это выглядит удивительно и мило, - делится впечатлениями Екатерина.
Шестой день посвятили Казани.
Богородицкий монастырь, Дворец земледельцев, Центр семьи «Казань» (загс в форме казана), Национальная библиотека, университет, набережная озера Кабан, Казанский Кремль и мечеть Кул Шариф.
В Спасской башне Кремля семья освоила технику валяния и сделала сувениры - колокольчики из шерсти.
А спектакль-экскурсия «Тысячелетие Казани» погрузил в атмосферу минувших лет: артисты местного театра перевоплотились в знаменитых людей прошлого и рассказали интересные факты о городе.
Потом был ещё один мастер-класс - приготовили эчпочмак (треугольный пирожок с мясом, картофелем и луком) и пили чай.
Завершилось путешествие в Марий Эл.
Прекрасна Йошкар-Ола с её Царевококшайским Кремлём - самым молодым в России, динамическими скульптурами на зданиях, набережной, где постройки похожи на пряничные домики.
Посидели на лавочке с Йошкиным котом и потёрли ему лапку на удачу.
А во второй половине дня в этнокомплексе «Уна Кудо» в деревне Ким, что примерно в 15 км от Йошкар-Олы, пили травяной чай, ели марийские блины с вареньем и мастерили оберег для дома.
«Сын разрыдался, не хотел уезжать»
Всего за путешествие семья познакомилась с шестью городами, побывала в трёх деревеньках и преодолела около 2500 километров от дома до дома.
В группе было 12 человек, все - победителей конкурса. Это три семьи: семь взрослых и пятеро детей.
- Все разного возраста и темперамента, но вместе помогали друг другу, присматривали и за своими, и за чужими. С одной семьёй из Тюмени, кстати, мы познакомились ещё на конкурсе, советовались по техническим моментам, - говорит Екатерина.
Особенно полюбил Нижний Новгород Тимофей.
Когда закончилось путешествие в этом городе и семью привезли в гостиницу, он вышел из автобуса и разрыдался - так не хотел уезжать.
А Даше понравились и Нижний, и Казань. Так что в планах - вернуться.
Вообще, путешествия по России для Табашниковых - стиль жизни.
- Мы только по России путешествуем, - уточняет Екатерина. - У меня жизненный принцип: Россия настолько большая, что сначала нужно посмотреть по возможности всю нашу страну, а потом уже ехать за границу.
Лет пять назад появилась возможность вывозить детей, и мы стали каждый год ездить на море.
Путешествуем на машине. И не лежим на пляже, все доступные точки в пределах двух часов езды стараемся посетить.
Нас куда-то вечно несёт. После такого отдыха нужен ещё один отдых.
Это реально
В следующем году конкурс стартует в мае.
Екатерина по возрасту участвовать уже не сможет, а вот Даша решила попробовать индивидуально. И если выиграет, поедет одна.
- Теперь она поверила, что действительно любой простой человек, не имеющий отношения ни к каким организациям, ни к какому блату, может сделать задания и выиграть, - говорит Екатерина. - Это реально.
А маршруты Табашниковых уже нанесены на интерактивную карту проекта «Знать. Любить. Гордиться!»
Можно зайти на сайт, открыть её и вдруг следующий выходной у вас начнётся с подсказки от семьи, которая хорошо знает Калужскую область.
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