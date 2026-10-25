Девять маршрутов - и путёвка по Волге: как семья из Сухиничей выиграла всероссийский конкурс

И неделю путешествовала по четырем регионам.

Фото из архива семьи Табашниковых.

Екатерина и Антон Табашниковы и их дети: 14-летняя Даша и 8-летний Тимофей живут в Сухиничах.

И путешествуют по России всей семьёй.

А совсем недавно они стали победителями Всероссийского проекта «Знать. Любить. Гордиться!».

Хочу победить. И точка.

Конкурс проводился впервые. Более 100 тысяч человек со всей страны придумывали собственные маршруты с историей, культурой, знаковыми местами.

Можно было взять не только свой, а любой регион. Лучшие разработки попали на интерактивную народную карту России.

Участие было двух видов: индивидуальное (от 14 до 35 лет) и семейное. Табашниковы выбрали семейный формат.

По условиям родителям должно быть от 18 до 35 лет включительно и у них должен быть ребенок до 18 лет.

В команду разрешалось взять и самых близких родственников. Полный пакет заданий выполняли Екатерина, Антон и Даша.

Один участник мог сделать три маршрута. Табашниковы этот максимум выполнили. Разработали девять маршрутов и все - по Калужской области.

- Я изначально всем сказала, что хочу не просто поучаствовать, я хочу победить, — рассказывает Екатерина. — И семью настраивала на победу: делаем максимальное количество заданий, не важно, тяжело или нет. Мы были замотивированы.

В это путешествие отправились три семьи- победительницы.

Задания делали все лето

Маршруты получились разными. Табашниковы включили в них не только хиты вроде Музея космонавтики и парка Никола-Ленивец, но и необычные места: Музей хлудневской игрушки, музей мусора, молочные производства, где проводят экскурсии, интересные кафе.

Важным условием была польза и логистика: нужно было указать конкретные гостиницы, кафе, рассчитать время и добавить доброе дело.

Например, в один из маршрутов Екатерина включила волонтерскую помощь приюту для животных - привезти корм и разместить объявление о собаках и кошках в своих соцсетях.

- Критериев было много, надо было всё учесть. Несложно, но очень трудоёмко, - признаётся Екатерина.

Даша работала над космической темой, взяв задание партнёра конкурса - составить маршрут по мотивам мультфильма «Тайна третьей планеты». Калуга как раз город космический.

И она придумала, как Алиса Селезнёва ведет путешественников по космическим местам. В маршрут включила даже Парк птиц: мечты о полёте ведь начинались с наблюдения за птицами.

За эту работу Даша получила сертификат на бесплатное посещение Союзмультпарка.

Конкурс стартовал в мае и шёл всё лето: региональный этап, затем по федеральным округам, в августе - федеральный.

- В рейтинге мы были на 20 месте, и я не сомневалась, что станем как минимум финалистами, но на 100% в победе ты не можешь быть уверен, - поясняет Екатерина.

- Когда прислали письмо, что мы победили, это была такая радость! В таком большом конкурсе победить и выиграть семейное путешествие на семь дней!

До Нижнего Новгорода добирались на поезде. А между регионами перемещались на миниавтобусе.

Вечером в Нижнем Новгороде можно встретить загадочного фонарщика.

И прокатиться по Волге на теплоходе.

Путешествие мечты

Победители получили сертификат на познавательное путешествие по России и могли выбрать любой регион. Тур надо было выбрать на сайте.

Камчатку там разобрали буквально рано утром.

И Табашниковы взяли путешествие «Волжская мозаика: традиции народов единой страны». Давно мечтали побывать в Казани и Нижнем Новгороде - а тут сразу шесть городов.

Программа оказалась очень насыщенной: подъём в 7 утра, завтрак - и в восемь уже выезд. Возвращались в гостиницу к половине десятого вечера, а то и к десяти. Падали на кровать без сил.

В Нижнем Новгороде, например, за один день посетили пять музеев, два мастер-класса и ещё экскурсию по городу.

- Но к четвертому дню мы даже стали привыкать к бешеному темпу нашей туристической жизни, - смеётся Екатерина.

Шесть городов за неделю

Начался тур с Нижнего Новгорода. Сначала знакомились с городом: Кремль, площадь Маркина, памятник Чкалову, мемориал Трудовой доблести.

А со смотровой площадки открылась панорама на место, где сливаются Ока и Волга.

Потом был коллажный мастер-класс, где каждый по-своему рассказал историю города через цвет и фактуру.

В финале дня - театрализованная прогулка «Фаролеро»: загадочный Фонарщик превратил улицы в сцену, а туристов - в героев собственного спектакля, приоткрыв истории знаменитых нижегородцев, тайны старых переулков.

Во второй день поехали в Городец - город, который старше Нижнего Новгорода, он основан в 1152 году.

Посетили музеи, поучаствовали в росписи пряника, сделали свистульку из глины. В музее «Городец на Волге» прошли экзамен на бурлаков и получили подтверждающий документ.

- Так что, если вы ищете работников, которые профессионально будут тянуть баржу по реке, вы знаете, к кому обратиться, - шутит Екатерина.

Дальше была Чувашия. Чебоксары встретили холодом и сильным ветром, но программу выполнили: Введенский кафедральный собор XVII века, Чебоксарский залив, местная Красная площадь, парк Победы.

А вечером - погружение в историю чувашской кухни и ужин с национальными блюдами.

В Чувашии было холодно.

На следующий день отправились в этноэкологический комплекс «Ясна» - это маленькая деревушка в старинном стиле.

Там в формате квеста прошло «Путешествие в чувашские легенды и сказки»: нарядились в этнические костюмы, послушали народные инструменты, смастерили символ солнца и сами приготовили национальное блюдо «хуран кукли».

Увидели дуб-Киреметь, которому больше 400 лет, и загадали желание.

Затем на мастер-классе сплели обереговый браслет.

После чего побывали в музее Вышитой карты России - огромного полотна, где каждый регион выполнен в разных техниках рукоделия. Нашли на карте и Калужскую область.

Перед прощанием с чувашской землёй семья возложила цветы к мемориалу «Строителям безмолвных рубежей» - первому в России памятнику труженикам тыла.

Осенью 1941 года здесь, в мороз до -40, кирками и лопатами женщины, старики и дети возвели 380 километров оборонительных сооружений. Трудилось свыше 170 тысяч человек.

Пятый день - Татарстан.

Этнографический музей «Татар Авылы» погрузил в атмосферу старинной татарской деревни: крестьянский дом, кузница, гончарная мастерская, баня по-чёрному, ветряная мельница, мечеть XVII века, построенная без единого гвоздя.

Здесь сами испекли кыстыбый (национальная лепешка) в печи.

Следующая точка маршрута - остров-град Свияжск, построенный в 1551 году по приказу Ивана Грозного: крепость срубили в Угличских лесах, сплавили по Волге и собрали на месте за несколько недель.

Затем побывали в «Вселенском храме» под Казанью, который задумывался как символ единства различных религий и культур.

- Это место, где всё держится на доверии: сувениры лежат без присмотра, рядом ящички для оплаты наличными и QR-коды для безнала. В современном мире это выглядит удивительно и мило, - делится впечатлениями Екатерина.

Остров-град Свияжск. Успенский монастырь построен в 1556–1560 гг. артелью псковских каменщиков.

Этнографический музей «Татар Авылы»: ветряную мельницу построили в годы Великой Отечественной войны подростки и женщины.

Вселенский храм.

Шестой день посвятили Казани.

Богородицкий монастырь, Дворец земледельцев, Центр семьи «Казань» (загс в форме казана), Национальная библиотека, университет, набережная озера Кабан, Казанский Кремль и мечеть Кул Шариф.

В Спасской башне Кремля семья освоила технику валяния и сделала сувениры - колокольчики из шерсти.

А спектакль-экскурсия «Тысячелетие Казани» погрузил в атмосферу минувших лет: артисты местного театра перевоплотились в знаменитых людей прошлого и рассказали интересные факты о городе.

Потом был ещё один мастер-класс - приготовили эчпочмак (треугольный пирожок с мясом, картофелем и луком) и пили чай.

Завершилось путешествие в Марий Эл.

Прекрасна Йошкар-Ола с её Царевококшайским Кремлём - самым молодым в России, динамическими скульптурами на зданиях, набережной, где постройки похожи на пряничные домики.

Посидели на лавочке с Йошкиным котом и потёрли ему лапку на удачу.

А во второй половине дня в этнокомплексе «Уна Кудо» в деревне Ким, что примерно в 15 км от Йошкар-Олы, пили травяной чай, ели марийские блины с вареньем и мастерили оберег для дома.

Набережная Йошкар-Олы.

Подружились с Йошкиным котом.

Здесь всех встречают гостеприимно.

«Сын разрыдался, не хотел уезжать»

Всего за путешествие семья познакомилась с шестью городами, побывала в трёх деревеньках и преодолела около 2500 километров от дома до дома.

В группе было 12 человек, все - победителей конкурса. Это три семьи: семь взрослых и пятеро детей.

- Все разного возраста и темперамента, но вместе помогали друг другу, присматривали и за своими, и за чужими. С одной семьёй из Тюмени, кстати, мы познакомились ещё на конкурсе, советовались по техническим моментам, - говорит Екатерина.

Особенно полюбил Нижний Новгород Тимофей.

Когда закончилось путешествие в этом городе и семью привезли в гостиницу, он вышел из автобуса и разрыдался - так не хотел уезжать.

А Даше понравились и Нижний, и Казань. Так что в планах - вернуться.

Особенно в Нижнем Новгороде понравилось Тимофею.

Вообще, путешествия по России для Табашниковых - стиль жизни.

- Мы только по России путешествуем, - уточняет Екатерина. - У меня жизненный принцип: Россия настолько большая, что сначала нужно посмотреть по возможности всю нашу страну, а потом уже ехать за границу.

Лет пять назад появилась возможность вывозить детей, и мы стали каждый год ездить на море.

Путешествуем на машине. И не лежим на пляже, все доступные точки в пределах двух часов езды стараемся посетить.

Нас куда-то вечно несёт. После такого отдыха нужен ещё один отдых.

Это реально

В следующем году конкурс стартует в мае.

Екатерина по возрасту участвовать уже не сможет, а вот Даша решила попробовать индивидуально. И если выиграет, поедет одна.

- Теперь она поверила, что действительно любой простой человек, не имеющий отношения ни к каким организациям, ни к какому блату, может сделать задания и выиграть, - говорит Екатерина. - Это реально.

А маршруты Табашниковых уже нанесены на интерактивную карту проекта «Знать. Любить. Гордиться!»

Можно зайти на сайт, открыть её и вдруг следующий выходной у вас начнётся с подсказки от семьи, которая хорошо знает Калужскую область.