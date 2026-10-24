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Билибин «вернулся» в Калугу: современные студенты разговариавают с ним на одном языке

Репортаж с открытия сказочной выставки.
Татьяна Светлова
24.10, 18:00
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В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка, посвященная 150-летию Ивана Билибина.

Этого художника мы знаем с детства.

Именно он нарисовал те самые картинки к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и сером волке», «Царевне-лягушке», «Василисе Прекрасной» и пушкинским сказкам.

У Билибина был свой узнаваемый стиль: он делал книги похожими на старинные рукописи, украшал узорами, как на резных наличниках, прорабатывал каждую мелочь, от обложки до последней страницы.

В его иллюстрациях много деталей, отсылающих к народным поверьям, обрядам, традициям.

Для Калуги Билибин - свой человек. Семья Билибиных - это калужские купцы, правда, потом они переехали в Петербург, но корни свои Иван Яковлевич всегда помнил. 

На выставку приходят даже с малышами.
На выставку приходят даже с малышами.
Дарья Чурилова «танец Шамаханской царицы», литография.
Дарья Чурилова «танец Шамаханской царицы», литография.

Остался в блокадном Ленинграде

На открытие потихоньку собирался народ: педагоги, студенты, художники и просто калужане. Спокойно ходили, что-то обсуждали.

В двух залах разместились работы молодых авторов проекта-конкурса «Сказ об Иване Билибине в русском стиле XXI века».

Получилось очень по-современному, но всё это про то, как сегодняшняя молодежь чувствует русский стиль.

А рядом, в стеклянных витринах, - цветные эскизы костюмов, которые рисовал сам Билибин. Их интересно разглядывать.

Иван Билибин. Эскиз костюма Ведущего игру, 1907 г.
Иван Билибин. Эскиз костюма Ведущего игру, 1907 г.
Иван Билибин. Эскиз костюма Кардинала, 1907 г., тушь, акварель.
Иван Билибин. Эскиз костюма Кардинала, 1907 г., тушь, акварель.

Открытие началось с яркого момента. Вышел хореографический коллектив «Солнечный город» детской школы искусств № 8 (руководители Елена Суханова и Светлана Комарова).

Их танец «В красный день, да на ярмарке» сразу задал билибинское настроение.

Но все ждали главную гостью - Елену БИЛИБИНУ, искусствоведа и представительницу рода художника. Когда она подошла к микрофону, рассказала о личном.

- Калуга - город для меня очень родной, и я всегда мечтала, чтобы Билибин  вернулся сюда, - поделилась Елена. - Иван Яковлевич невероятно гордился, что его корни отсюда.

Его любовь к русским орнаментам и сказке родилась именно в Калуге. Он приезжал сюда.

Мы знаем, что есть фотография в Русском музее: Иван Яковлевич в Калуге. Поскольку он был педагогом,  своих учеников тоже привлекал к русской традиции.

И ему было свойственно  невероятное чувство юмора. Когда проходили уроки в рисовальной школе и окна были открыты, то хохот стоял на всю улицу. Он заражал своих учеников этим настроением, этой русскостью своей.

И в блокадном Ленинграде Билибин остался по одной причине. Он не смог предать своих учеников.

Ему и его семье дважды, когда кольцо ещё не замкнулось, предлагали эвакуироваться на самолёте. На что он сказал, что из осаждённой крепости не бегут, её защищают. Он остался.

И хотя квартира его не пострадала, её не разбомбили, он переселился вместе со всеми профессорами, педагогами в подвал Академии художеств и рисовал там былинных богатырей. До последнего дыхания.

Елена Билибина Елена Билибина
Искусствовед

Сейчас я вижу, что именно калужане подхватили волшебство, которое было в руках Ивана Яковлевича в его кисточке.

Я, как родственник, не рисую, потому что второго Билибина быть не может.

Но я вижу, как прекрасны работы Калужского колледжа. Из этого зала мне просто не хочется уходить. Честно.

Привезли на электричке

Куратор проекта Наталья КОСТЕЦКАЯ призналась, что готовила выставку с большим волнением. Проект уже показали в Москве, в Ленинке и особняке Носова. В Калуге это третья выставка.

- Мы с Еленой затевали проект пять лет назад, - рассказала Наталья. - Это уже третья выставка.

В Москве, в Ленинке была графика и живопись, а в доме Носова - прикладное творчество.

Кстати, архангельский колледж там показал интересные работы. Я была в этом колледже они делают русскую набойку - уникальную технику штамповки на тканях.

Билибин как раз ездил в Архангельскую губернию в 1902-1904 гг., изучать деревянное зодчество.

А в Калуге представлены живопись и графика. И меня в проекте поразили дети.

Взрослые художники говорят: «Мы не знаем, как подступиться к Билибину, его не повторить». А я отвечаю: «Учитесь у детей!»

Дарья Чурилова «танец Шамаханской царицы», литография.
Дарья Чурилова «танец Шамаханской царицы», литография.
Мария Уварова, эскизы костюмов. Поволжский университет.
Мария Уварова, эскизы костюмов. Поволжский университет.

В Калугу Наталья и Елена привезли работы студентов из Суриковского института, Академии акварели Андрияки, института Фаворского, академии Репина, колледжа имени Карла Фаберже и других. Кстати, интересный факт: экспозицию они везли буквально на руках, в обычной электричке.

Присутствующие называли их не иначе как подвижницами. Педагог Калужского колледжа культуры и искусств Наталья КАРЯКИНА была поражена их энтузиазмом. И добавила, что Билибин учит любить Родину.

- Его выбор остаться в блокадном Ленинграде, меня до слез тронул. Это настоящий урок мужества для современных ребят, - сказала она.

Художник, педагог Максим ЗЕЛЕНСКИЙ поделился важным наблюдением. Билибин не любил поверхностный стиль «а-ля рус».

- Обращение к корням - это поиск внутренних смыслов. Как в русском зодчестве: там нет перегруза, но есть глубина. Мы не старались слепо копировать Билибина, мы хотели понять его принципы и сохранить самобытность наших студентов, - объяснил он.

Выставка «Сказ об Иване Билибине в русском стиле XXI века» продолжит свою работу в Калужском музее изобразительных искусств до 22 ноября.

А подведение итогов конкурса состоится в декабре - на площадке Исторической библиотеки.0+

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