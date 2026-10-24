Билибин «вернулся» в Калугу: современные студенты разговариавают с ним на одном языке

Репортаж с открытия сказочной выставки.

Фото автора. Дарья Чурилова «танец Шамаханской царицы», литография.

В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка, посвященная 150-летию Ивана Билибина.

Этого художника мы знаем с детства.

Именно он нарисовал те самые картинки к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и сером волке», «Царевне-лягушке», «Василисе Прекрасной» и пушкинским сказкам.

У Билибина был свой узнаваемый стиль: он делал книги похожими на старинные рукописи, украшал узорами, как на резных наличниках, прорабатывал каждую мелочь, от обложки до последней страницы.

В его иллюстрациях много деталей, отсылающих к народным поверьям, обрядам, традициям.

Для Калуги Билибин - свой человек. Семья Билибиных - это калужские купцы, правда, потом они переехали в Петербург, но корни свои Иван Яковлевич всегда помнил.

На выставку приходят даже с малышами.

Дарья Чурилова «танец Шамаханской царицы», литография.

Остался в блокадном Ленинграде

На открытие потихоньку собирался народ: педагоги, студенты, художники и просто калужане. Спокойно ходили, что-то обсуждали.

В двух залах разместились работы молодых авторов проекта-конкурса «Сказ об Иване Билибине в русском стиле XXI века».

Получилось очень по-современному, но всё это про то, как сегодняшняя молодежь чувствует русский стиль.

А рядом, в стеклянных витринах, - цветные эскизы костюмов, которые рисовал сам Билибин. Их интересно разглядывать.

Иван Билибин. Эскиз костюма Ведущего игру, 1907 г.

Иван Билибин. Эскиз костюма Кардинала, 1907 г., тушь, акварель.

Открытие началось с яркого момента. Вышел хореографический коллектив «Солнечный город» детской школы искусств № 8 (руководители Елена Суханова и Светлана Комарова).

Их танец «В красный день, да на ярмарке» сразу задал билибинское настроение.

Но все ждали главную гостью - Елену БИЛИБИНУ, искусствоведа и представительницу рода художника. Когда она подошла к микрофону, рассказала о личном.

- Калуга - город для меня очень родной, и я всегда мечтала, чтобы Билибин вернулся сюда, - поделилась Елена. - Иван Яковлевич невероятно гордился, что его корни отсюда.

Его любовь к русским орнаментам и сказке родилась именно в Калуге. Он приезжал сюда.

Мы знаем, что есть фотография в Русском музее: Иван Яковлевич в Калуге. Поскольку он был педагогом, своих учеников тоже привлекал к русской традиции.

И ему было свойственно невероятное чувство юмора. Когда проходили уроки в рисовальной школе и окна были открыты, то хохот стоял на всю улицу. Он заражал своих учеников этим настроением, этой русскостью своей.

И в блокадном Ленинграде Билибин остался по одной причине. Он не смог предать своих учеников.

Ему и его семье дважды, когда кольцо ещё не замкнулось, предлагали эвакуироваться на самолёте. На что он сказал, что из осаждённой крепости не бегут, её защищают. Он остался.

И хотя квартира его не пострадала, её не разбомбили, он переселился вместе со всеми профессорами, педагогами в подвал Академии художеств и рисовал там былинных богатырей. До последнего дыхания.

Елена Билибина

Искусствовед Сейчас я вижу, что именно калужане подхватили волшебство, которое было в руках Ивана Яковлевича в его кисточке. Я, как родственник, не рисую, потому что второго Билибина быть не может. Но я вижу, как прекрасны работы Калужского колледжа. Из этого зала мне просто не хочется уходить. Честно.

Привезли на электричке

Куратор проекта Наталья КОСТЕЦКАЯ призналась, что готовила выставку с большим волнением. Проект уже показали в Москве, в Ленинке и особняке Носова. В Калуге это третья выставка.

- Мы с Еленой затевали проект пять лет назад, - рассказала Наталья. - Это уже третья выставка.

В Москве, в Ленинке была графика и живопись, а в доме Носова - прикладное творчество.

Кстати, архангельский колледж там показал интересные работы. Я была в этом колледже они делают русскую набойку - уникальную технику штамповки на тканях.

Билибин как раз ездил в Архангельскую губернию в 1902-1904 гг., изучать деревянное зодчество.

А в Калуге представлены живопись и графика. И меня в проекте поразили дети.

Взрослые художники говорят: «Мы не знаем, как подступиться к Билибину, его не повторить». А я отвечаю: «Учитесь у детей!»

Дарья Чурилова «танец Шамаханской царицы», литография.

Мария Уварова, эскизы костюмов. Поволжский университет.

В Калугу Наталья и Елена привезли работы студентов из Суриковского института, Академии акварели Андрияки, института Фаворского, академии Репина, колледжа имени Карла Фаберже и других. Кстати, интересный факт: экспозицию они везли буквально на руках, в обычной электричке.

Присутствующие называли их не иначе как подвижницами. Педагог Калужского колледжа культуры и искусств Наталья КАРЯКИНА была поражена их энтузиазмом. И добавила, что Билибин учит любить Родину.

- Его выбор остаться в блокадном Ленинграде, меня до слез тронул. Это настоящий урок мужества для современных ребят, - сказала она.

Художник, педагог Максим ЗЕЛЕНСКИЙ поделился важным наблюдением. Билибин не любил поверхностный стиль «а-ля рус».

- Обращение к корням - это поиск внутренних смыслов. Как в русском зодчестве: там нет перегруза, но есть глубина. Мы не старались слепо копировать Билибина, мы хотели понять его принципы и сохранить самобытность наших студентов, - объяснил он.

Выставка «Сказ об Иване Билибине в русском стиле XXI века» продолжит свою работу в Калужском музее изобразительных искусств до 22 ноября.

А подведение итогов конкурса состоится в декабре - на площадке Исторической библиотеки.0+