Кибальчича, 8: двор, задающий стандарт красоты и добрых отношений с соседями

Рассказываем, как жители здесь взялись за благоустройство.

Фото Валентины Кирьяненко.

Двор на улице Кибальчича, 8 знают далеко за пределами Кубяки.

Он уже много лет побеждает в конкурсе «Калуга в цвету», а в этом году получил сразу несколько наград: первое место в номинации «Лучшее озеленение и благоустройство дворовой территории в категории свыше 200 квартир», победу в номинации «Лучшая клумба во дворе многоквартирного дома».

За всей этой красотой стоит Валентина КИРЬЯНЕНКО - председатель совета дома, человек, который умеет и цветы вырастить, и людей объединить.

Валентину Николаевну мы застали на даче: хотя на дворе октябрь, погода хорошая и дел ещё много. Но и о своём дворе она переживает.

- Я всё время думаю, как там мои клумбы, - признаётся она. - Если уезжаю, люди присматривают, поливают и фотоотчёты мне присылают. Вот такие у нас соседи.

Валентина Кирьяненко стала председателем совета дома и взялась за благоустройство.

Всё началось с роз под окнами

- Мы приехали в Калугу 10 лет назад из Брянской области, - рассказывает Валентина Николаевна. - Оттуда и моя любовь к благоустройству: там украшением двора были цветы, заборчики.

Вот и в Калуге под окнами у подъезда мы с мужем сделали зелёную зону, посадили цветы, даже розы: муж их очень любит.

Валентине Николаевна всегда хотелось, чтобы было красиво, уютно, чтобы людям хорошо здесь жилось.

До этого из всего большого двора лишь пара человек что-то высаживали.

А когда Валентина сделала красивый цветник, все стали приходить, любовались. И до сих пор этот цветник из года в год занимает первые места.

Вот такая красота под балконом Валентины Николаевны. Помогают ей муж и сын.

Потом она познакомилась с Людмилой Ивановной, которая тогда была председателем совета дома, вступила в совет и серьёзно занялась обустройством: начала общаться с депутатом и управляющей компанией.

На одном из собраний депутат рассказала о проекте «Инициативное бюджетирование».

- Год-два мы думали, потому что много условий нужно соблюсти, чтобы выиграть, - вспоминает Валентина Николаевна. – Когда я стала председателем совета дома (Людмиле Ивановне уже по состоянию здоровья было тяжело, и дом избрал меня), решила: надо всё-таки осуществить этот проект.

И мы взялись за него с помощником Александром.

Провели огромную работу с людьми, объясняли, как всё будет проходить.

Средства, которые должны были идти от жильцов, у нас были на счёте текущего ремонта. То есть людям ни копейки дополнительно платить не пришлось.

Сложно было собрать подписи: дом большой. Для этого создали инициативную группу из десяти человек.

Детская площадка, дорожки, ёлочка

На подготовку ушёл год. Документы, администрация, городское хозяйство - некоторое время Валентина Николаевна, можно сказать, ничем другим и не занималась.

Проект составляли вместе с жителями, учитывая их пожелания.

- И теперь у нас есть хорошая детская площадка: качели, карусели, разные качалки, воркаут для подростков, - с гордостью говорит Валентина Николаевна. - Всё это пользуется популярностью: приходят и взрослые, даже семьями.

Немного двор переоформили. Появились пешеходные дорожки из плитки: у нас они были протоптаны, мы по ним и сделали новые.

В центре посадили ёлочку. В прошлом году её на Новый год уже детки наряжали, но она маленькая ещё. Расширили зону парковки, лавочки поставили.

Весной провели субботник, сделали озеленение, убрали все камни, всё разровняли, сделали новые газончики, посадили кустарники.

- В нашем доме есть активные люди. Когда я прошу, они приходят на помощь, на субботники.

Мужчины ямки выкапывают под кустарники. И теперь у нас красиво, все радуются - не нарадуются, в домовом чате общаемся. Хотя изначально некоторые были против.

Двор уже не первый год занимает первые места в конкурсе.

Но главное украшение двора на улице Кибальчича, 8 - это, конечно, цветы.

Хосты, ромашки, розы, петунии в горшочках... Клумбы устроены так, что цветение начинается ранней весной и плавно перетекает в глубокую осень.

Вот сейчас ещё хризантемы и розы цветут.

- Что-то покупаем, чем-то делимся с цветоводами, - улыбается Валентина Николаевна. - Если иду на улице и вижу красивый цветник, ищу хозяйку и спрашиваю у нее отросточек. Люди всегда делятся.

А сейчас уже многих знаем, кто занимается клумбами. И ко мне приходят, просят цветы. Я всегда всем раздаю!

Хочу, чтобы у людей тоже красиво было и наш район был самый цветущий.

Ещё одно первое место

Любовью к цветам Валентина Николаевна заразила и других жителей. Клумбы появились практически у всех девяти подъездов дома.

А какие здесь арт-объекты! Велосипед, домик, сказочные ботинки, колодец.

- Я живу на втором этаже. У меня балконная часть в цветах. Под окнами лесенка с велосипедом с цветами, - делится Валентина Николаевна. - Я взяла детский велосипед, покрасила его.

А знакомые мне зонтик сварили. Я оформила его светодиодами от солнечных батарей: темнеет - и зонтик загорается. Красота!

Когда наступают холода, мы с мужем едем в лес, привозим сосновые и еловые веточки, оформляем двор в новогоднем стиле.

В третьем подъезде Зинаида БУЗДУГАН в этом году тоже сделала красивую клумбу. И заняла первое место в конкурсе «Калуга в цвету» в номинации «Лучшее озеленение и благоустройство, впервые заявленное на участие, во дворе многоквартирного дома».

Теперь в этом дворе две победительницы.

- Очень хорошо, что она решилась. Мы вместе оформляли её участок, думали, куда что посадить. Гирлянду закрутили на дерево. И теперь в ее цветнике стоит дерево всё в огоньках, а у меня - зонтик в огоньках. Красивый уголочек.

Удивительно, но этот цветущий двор не огорожен заборами. Сюда приходят дети из соседних домов, их родители, бабушки на лавочках сидят.

- Огородить двор не получится, он у нас не отдельный. Да и не хочется огораживать! Здесь все дети общаются, родители друг друга знают. От кого загораживаться? - удивляется Валентина Николаевна.

- Это же мы не только для себя делаем. И хочется, чтобы побольше людей понимали, как важно благоустройство, и ценили труд других.

С добрым отношением

Быть председателем огромного дома - труд непростой. Но Валентина Николаевна знает подход к людям.

В прошлом она была начальником цеха на швейном производстве, руководила сотней людей.

- Я ко всем отношусь очень хорошо, по-доброму, всех выслушиваю. И разговариваю со всеми ласково, плавно, голос ни на кого не повышаю. Мы понимаем друг друга, - говорит она.

По её словам, с управляющей компанией они работают нормально: по каким вопросам ни обращалась, никогда не отказывали.

Например, установили уличные краны, чтобы не приходилось таскать воду для полива из подъездов вёдрами.

- Конечно, многое от денег зависит. Но в принципе всегда идут навстречу. Они же должны представлять наши интересы, мы ведь оплачиваем их работу.

Утро начинается с красоты

У Валентины Николаевны уже есть новые планы. Нужно проложить безопасные пешеходные дорожки у первых подъездов: зимой там люди вынуждены запрыгивать на газон, спасаясь от машин.

А ещё - перенести неудачно расположенные мусорные контейнеры подальше от детской площадки и дворовой красоты. Подписи уже потихоньку собирают.

Но за всеми этими хлопотами стоит главное - желание, чтобы двор каждый день радовал людей. И лучше всего об этом говорит сама Валентина Николаевна:

- Выходишь утром на балкон, смотришь на эту красоту - сразу поднимается настроение, и с хорошими эмоциями, с хорошим настроением выходишь в новый день.