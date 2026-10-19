Не врать, не ныть и не бояться: чему отцы научили калужан мужественных профессий
Праздник День отца получил официальный статус в 2021 году благодаря президентскому указу, хотя в 28 регионах его праздновали и до этого.
Он отмечается в третье воскресенье октября, которое в этом году выпало на 18 число.
Мы задали пятерым нашим землякам мужественных профессий и им единственный вопрос – чему вас в жизни научил отец?
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области, полковник юстиции Марк ХАРЛАМОВ.
Мой отец был историком по образованию, окончил Томский государственный университет.
С детства привил мне интерес к истории, к историческим фактам, моментам, которые являлись переломными в России на разных ее рубежах и приводили к тем или иным последствиям.
Основное — развил интерес к исследованию, поиску истины путем сопоставления разрозненных фактов с вниманием к незначительным деталям.
Главное — выявить суть явления, причину, а в дальнейшем уметь искать и познавать, восстанавливать события, уметь отсеивать ложь и преувеличения. Все это помогает мне в профессии и сегодня.
Боец СВО, писатель Александр ТУМАНОВ.
Отец всегда был для меня воплощением некой мощной внутренней силы.
Он у меня этнический украинец, оттуда все его родственники, и первое, что он в меня вложил, — семью нужно беречь от раскола, невзирая на внешние обстоятельства.
Он также дал мне представление о том, что такое защитник Родины, сформировал мои представления о военной службе.
Даже в зрелом возрасте он сохраняет хорошую физическую форму, и это тоже стало для меня примером.
Спасатель 1-го класса, старший расчета кинологической группы Пожарно-спасательного центра г. Москвы Дмитрий ЯЩЕНКО.
Одно из важнейших правил жизни отца — ценность человека не измеряется деньгами и вещами.
Он также учил меня не ныть и не врать.
Еще — уметь преодолевать страх и делать, что должен.
А его любимая поговорка — «Море можно переплыть, горе можно пережить».
Боец СВО Николай БУРЛАКОВ.
Первое — в любой ситуации оставаться человеком!
Делать свое дело хорошо или не делать совсем.
Семья — это самое ценное в жизни.
Не проходить мимо чужой беды.
Быть верным слову и присяге.
Инструктор по тактической медицине, майор МВД в отставке Анна ПРАВДИНА.
Первое — честность. Второе — это отзывчивость и неравнодушие.
Кроме того, нужно уметь отстаивать свою точку зрения.
Еще — признавать ошибки и их исправлять.
И всегда оставаться преданной своему Отечеству.
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