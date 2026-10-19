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Не врать, не ныть и не бояться: чему отцы научили калужан мужественных профессий

В День отца калужане рассказали о правилах жизни, привитых им родителями.
Михаил Тырин
19.10, 11:38
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Праздник День отца получил официальный статус в 2021 году благодаря президентскому указу, хотя в 28 регионах его праздновали и до этого.

Он отмечается в третье воскресенье октября, которое в этом году выпало на 18 число.

Мы задали пятерым нашим землякам  мужественных профессий и им единственный вопрос – чему вас в жизни научил отец?

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области, полковник юстиции Марк ХАРЛАМОВ.

Мой отец был историком по образованию, окончил Томский государственный университет.

С детства привил мне интерес к истории, к историческим фактам, моментам, которые являлись переломными в России на разных ее рубежах и приводили к тем или иным последствиям.

Основное — развил интерес к исследованию, поиску истины путем сопоставления разрозненных фактов с вниманием к незначительным деталям.

Главное — выявить суть явления, причину, а в дальнейшем уметь искать и познавать, восстанавливать события, уметь отсеивать ложь и преувеличения. Все это помогает мне в профессии и сегодня.

Боец СВО, писатель Александр ТУМАНОВ.

Отец всегда был для меня воплощением некой мощной внутренней силы.

Он у меня этнический украинец, оттуда все его родственники, и первое, что он в меня вложил, — семью нужно беречь от раскола, невзирая на внешние обстоятельства.

Он также дал мне представление о том, что такое защитник Родины, сформировал мои представления о военной службе.

Даже в зрелом возрасте он сохраняет хорошую физическую форму, и это тоже стало для меня примером.

Спасатель 1-го класса, старший расчета кинологической группы Пожарно-спасательного центра г. Москвы Дмитрий ЯЩЕНКО.

Одно из важнейших правил жизни отца — ценность человека не измеряется деньгами и вещами.

Он также учил меня не ныть и не врать.

Еще — уметь преодолевать страх и делать, что должен.

А его любимая поговорка — «Море можно переплыть, горе можно пережить».

Боец СВО Николай БУРЛАКОВ.

Первое — в любой ситуации оставаться человеком!

Делать свое дело хорошо или не делать совсем.

Семья — это самое ценное в жизни.

Не проходить мимо чужой беды.

Быть верным слову и присяге.

Инструктор по тактической медицине, майор МВД в отставке Анна ПРАВДИНА.

Первое — честность. Второе — это отзывчивость и неравнодушие.

Кроме того, нужно уметь отстаивать свою точку зрения.

Еще — признавать ошибки и их исправлять.

И всегда оставаться преданной своему Отечеству.

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