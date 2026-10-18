Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Отмечаем День конфет: какими сладостями хотят быть калужские лицеисты
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Отмечаем День конфет: какими сладостями хотят быть калужские лицеисты

Делимся с вами сладкими историями от детей.
Татьяна Светлова
18.10, 10:00
0 547
Фото автора.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

18 октября отмечается Всемирный день конфет.

Накануне этого сладкого праздника мы пришли в гости к четвероклассникам лицея № 48, конечно, с конфетами.

Поговорили, какие конфеты любят, сколько могут съесть за раз, с кем делятся и в какую конфету превратились бы сами.

Артём КЛЯГИН:

- Сегодня я ел конфеты, достаточно много шоколадных.

Обычно конфеты дома покупает папа.

Я люблю классические шоколадные, не особо люблю шипучки и кислые.

Сразу могу съесть 2-3, много мне нельзя из-за аллергии. А так я бы хотел съесть весь сладкий конфетный мир.

В моей семье очень внимательно относятся к здоровью, все следят за тем, чтобы сладкого было поменьше. если ем конфеты - делюсь с младшей сестрой.

А если бы я был конфетой, то «Золотой ласточкой».

 

Саша ЕЛОВСКАЯ:

- Конфеты домой чаще папа и бабушка покупают, а мама больше печенье покупает.

Я обожаю сладкое, я как бабушка - сладкоежка.

Но если у меня всего две конфеты, я делюсь со старшей сестричкой, ей 14 лет.

Невкусными считаю «Ласточку» и «Ромашку».

А люблю с молочными мягкими начинками, не горький шоколад.

Если бы я была конфетой, то ракушечкой с нежной молочной начинкой.

Ксюша КРИВЦОВА:

- Сегодня я ела конфеты в школе. Мне подарили, и я с собой их взяла.

Дома чаще конфеты мама и папа покупают.

Сразу я могу съесть штук пять.

Больше всего люблю «Левушку». А невкусные - «Золотая ласточка».

Когда ем конфеты дома, то делюсь с родителями и братом, а в школе - с подружками.

Если бы я была конфетой, то большой шоколадной с клубничной начинкой.

А наш город Калуга - это конфета из молочного шоколада.

Анисия МЯСНИКОВА:

- Сегодня я ела конфеты на перемене.

Могу съесть сразу штуки три и даже пакетик.

Конфеты дома покупают все, и мама, и папа.

Не только дети, но и взрослые любят сладкое.

Бывают невкусные конфеты - с марципаном.

Если конфеты вкусные, что исчезают быстро, иногда даже не успеваешь предложить другим.

Какой конфетой я хотела бы быть? Шоколадной со сгущенкой.

Милана КАЛИНА:

- Сегодня я ещё конфеты не ела. В день ем три конфеты, но за раз могу и десять съесть.

И всегда поделюсь, даже одну конфетку разделю с подружкой.

Люблю конфеты с шоколадной и карамельной начинкой.

Покупают их и мама, и папа. Они тоже их любят, особенно папа.

Вообще, взрослые любят сладкое так же, как и дети. Если бы я была конфетой, то сникерсом.

Лиза АНИСИМОВА:

- Я люблю шоколадные. В день пять штук ем, а могу и десять. Но знаю, что много сладкого есть вредно.

Дома конфеты покупают мама, папа, дедушка. Сами они не очень их любят.

А вообще многие взрослые любят сладкое.

Когда у меня есть конфеты, всегда делюсь с подругами.

А сама бы я была конфетой шоколадной с вишнёвой начинкой в красивом красном фантике.

Миша ФЕДИН:

- Конфеты мне чаще покупает папа.

Взрослые любят конфеты, но дети их любят больше.

Если бы мне дали конфеты и сказали: «Ешь, сколько хочешь»,  то миллиона два съел бы!

А если бы я был конфетой, то «Нивой».

Люблю молочный шоколад.

Шипучки - нормальные конфеты, кисленькие тоже вкусные.

А шоколадные иногда невкусные попадаются.

 

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZJREM5Tnh0QWNkMXkvbEt3R2w1aGc9PSIsInZhbHVlIjoiQjk5eHBCNElma1Y5TGg1VEM2UVBQUjNiYmZpQ25UN2hZelNUd2crTXBZSkpvT00wbDJYSTFBYWpFM3B4dWZLSmQxOHNOSmxnWTVzRWFpMWdoRUd4VGpibWtMaWY0QkJjWHpFRzBSd2JwSUlhckhmTm12SEhGOTdwZWlaU1ZYNVNOOXBnQng1d2xJem52ZE83RkZ5VHRDMHE2WVdYNFVWSkZ2MC85OUNGdCt2SjdmaC9oTmM0eWk2czJ1WjFZYlgvT2VQMmdKREtZZEU3Q3RjV2luS09wWGQwVjBPYmx5S3dMcnJxNUVSZG42cnJWWnAyc1BuQytyNU1pNVpmT3dKRVFLd3g5ZHNIbXlYRkJVU2pqanFic2czUnFZM0JHZzFUemdkTWZkelpnVVdZUCt6czdVOFVVRis3dVlObVZGVmVra3VsNGhxN3dWNUdKUnU5aG1zWTB4SWVvcWlVTjFRc2dGbmhaRjBHTE1XRVFJby9LUVVydG5OdG9jcE03WTVZQ0VPakQzZHVBb1k2eFBYaHE1UjNhbXpOOUpNeHhGY2dyZFVrbVBwOFpVdGU2N1VCRjc2VzBWUFFRTVF2eW9jVSIsIm1hYyI6IjM5MmU2MmU5ZjI2ZmJjOTJhOTU0MzdhNTk0Y2I1NmRjNGNjODNmMzE0NDZhZTEzYjVlZWM5OTRiNGJhMmFkNzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNyUGw4b0REQjhNYUs1YmNMK2xmM3c9PSIsInZhbHVlIjoidUpVVlFXMUMvcGZvVUw3VVYzZlRtKzMvSVFub3dkc2YxRGVSa1RXay85bk1Vb2xzNGNCR2NhY2Q1MWJRUlVpcVd5L1o5eXRBeHhKUWVlWXNraUtVbDNaZnljaDl4dEtqM2I4U2xEOFRFdXNMdG1qcXcraXZxQlRIZzhqbEwzZW8wVndZTWw2NlltM2FnSmRxcENIcGdBSUFUejRxV0Q0dWFqbzUrNkFQREUwQm9UU1orN2phdUpmNGZWa2NGRzJqWnBXY3lsSzY3NmtmQnBKa0NpeFRnQSs3TkIzK09USFd1L25iaW5nR1dVaVora0d1NGFFVFlQQjNPZ2l0a1BLd1FYY0hLNVl4NXdiblJrYTRUMGVvSmJlNVd0ZVpxeXJDa2pWQWVRa0d1YloyZWt2enI2VTJxVklxS2srUHFVZlF4WW9wWjN6Z3NLZG1CaHpVMW1xMHIzYkdxaTl1ckRyZkRsUjBEckxmQ3NiOHdLeHlySnlUUVZEeGdMRDZ6SGZNTHQzMmJMZHhaN0F2N1J3dG5hUVJva1lLaE1jQnR6Wm1nZ2pteFlYdmJPUE5OOHhvYjBqckczRmJRN3Vzbk1ZYnBFMEh2NEl3ZW1rcjVoTVNzRWkrTlhvOWsvYnNkb29OZFpnVHdsd1UwQlorZ3VHbnFRcS9rNjR2d1lZckhSZmhzMnFHallzcm1NZzVSSjU5REJlZ1U5NlZTWFB4a3JCWWJPY3A0SDZmTFpBVWNMWVNyemo3K3hlR0VhblIvUm8zSmV6R0RRNVM3djVBZEpXbEkwYk41ZFcveDVGSEJTZTVmNXprZjRZUDh1N283dXBpTVBweVNrNGhkcmlJcE02RyIsIm1hYyI6IjMxZmJkODVhODQ5OGVjZDRkYTNkY2U4ZWVmMjg3ZmUyZDQ3ODkwZjRmMjU5NDBkNTFhOTE3MTcyNjM2NzY5MGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+