Отмечаем День конфет: какими сладостями хотят быть калужские лицеисты

Делимся с вами сладкими историями от детей.

Фото автора.

18 октября отмечается Всемирный день конфет.

Накануне этого сладкого праздника мы пришли в гости к четвероклассникам лицея № 48, конечно, с конфетами.

Поговорили, какие конфеты любят, сколько могут съесть за раз, с кем делятся и в какую конфету превратились бы сами.

Артём КЛЯГИН: - Сегодня я ел конфеты, достаточно много шоколадных. Обычно конфеты дома покупает папа. Я люблю классические шоколадные, не особо люблю шипучки и кислые. Сразу могу съесть 2-3, много мне нельзя из-за аллергии. А так я бы хотел съесть весь сладкий конфетный мир. В моей семье очень внимательно относятся к здоровью, все следят за тем, чтобы сладкого было поменьше. если ем конфеты - делюсь с младшей сестрой. А если бы я был конфетой, то «Золотой ласточкой».

Саша ЕЛОВСКАЯ: - Конфеты домой чаще папа и бабушка покупают, а мама больше печенье покупает. Я обожаю сладкое, я как бабушка - сладкоежка. Но если у меня всего две конфеты, я делюсь со старшей сестричкой, ей 14 лет. Невкусными считаю «Ласточку» и «Ромашку». А люблю с молочными мягкими начинками, не горький шоколад. Если бы я была конфетой, то ракушечкой с нежной молочной начинкой.

Ксюша КРИВЦОВА: - Сегодня я ела конфеты в школе. Мне подарили, и я с собой их взяла. Дома чаще конфеты мама и папа покупают. Сразу я могу съесть штук пять. Больше всего люблю «Левушку». А невкусные - «Золотая ласточка». Когда ем конфеты дома, то делюсь с родителями и братом, а в школе - с подружками. Если бы я была конфетой, то большой шоколадной с клубничной начинкой. А наш город Калуга - это конфета из молочного шоколада.

Анисия МЯСНИКОВА: - Сегодня я ела конфеты на перемене. Могу съесть сразу штуки три и даже пакетик. Конфеты дома покупают все, и мама, и папа. Не только дети, но и взрослые любят сладкое. Бывают невкусные конфеты - с марципаном. Если конфеты вкусные, что исчезают быстро, иногда даже не успеваешь предложить другим. Какой конфетой я хотела бы быть? Шоколадной со сгущенкой.

Милана КАЛИНА: - Сегодня я ещё конфеты не ела. В день ем три конфеты, но за раз могу и десять съесть. И всегда поделюсь, даже одну конфетку разделю с подружкой. Люблю конфеты с шоколадной и карамельной начинкой. Покупают их и мама, и папа. Они тоже их любят, особенно папа. Вообще, взрослые любят сладкое так же, как и дети. Если бы я была конфетой, то сникерсом.

Лиза АНИСИМОВА: - Я люблю шоколадные. В день пять штук ем, а могу и десять. Но знаю, что много сладкого есть вредно. Дома конфеты покупают мама, папа, дедушка. Сами они не очень их любят. А вообще многие взрослые любят сладкое. Когда у меня есть конфеты, всегда делюсь с подругами. А сама бы я была конфетой шоколадной с вишнёвой начинкой в красивом красном фантике.