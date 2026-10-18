Отмечаем День конфет: какими сладостями хотят быть калужские лицеисты
18 октября отмечается Всемирный день конфет.
Накануне этого сладкого праздника мы пришли в гости к четвероклассникам лицея № 48, конечно, с конфетами.
Поговорили, какие конфеты любят, сколько могут съесть за раз, с кем делятся и в какую конфету превратились бы сами.
Артём КЛЯГИН:
- Сегодня я ел конфеты, достаточно много шоколадных.
Обычно конфеты дома покупает папа.
Я люблю классические шоколадные, не особо люблю шипучки и кислые.
Сразу могу съесть 2-3, много мне нельзя из-за аллергии. А так я бы хотел съесть весь сладкий конфетный мир.
В моей семье очень внимательно относятся к здоровью, все следят за тем, чтобы сладкого было поменьше. если ем конфеты - делюсь с младшей сестрой.
А если бы я был конфетой, то «Золотой ласточкой».
Саша ЕЛОВСКАЯ:
- Конфеты домой чаще папа и бабушка покупают, а мама больше печенье покупает.
Я обожаю сладкое, я как бабушка - сладкоежка.
Но если у меня всего две конфеты, я делюсь со старшей сестричкой, ей 14 лет.
Невкусными считаю «Ласточку» и «Ромашку».
А люблю с молочными мягкими начинками, не горький шоколад.
Если бы я была конфетой, то ракушечкой с нежной молочной начинкой.
Ксюша КРИВЦОВА:
- Сегодня я ела конфеты в школе. Мне подарили, и я с собой их взяла.
Дома чаще конфеты мама и папа покупают.
Сразу я могу съесть штук пять.
Больше всего люблю «Левушку». А невкусные - «Золотая ласточка».
Когда ем конфеты дома, то делюсь с родителями и братом, а в школе - с подружками.
Если бы я была конфетой, то большой шоколадной с клубничной начинкой.
А наш город Калуга - это конфета из молочного шоколада.
Анисия МЯСНИКОВА:
- Сегодня я ела конфеты на перемене.
Могу съесть сразу штуки три и даже пакетик.
Конфеты дома покупают все, и мама, и папа.
Не только дети, но и взрослые любят сладкое.
Бывают невкусные конфеты - с марципаном.
Если конфеты вкусные, что исчезают быстро, иногда даже не успеваешь предложить другим.
Какой конфетой я хотела бы быть? Шоколадной со сгущенкой.
Милана КАЛИНА:
- Сегодня я ещё конфеты не ела. В день ем три конфеты, но за раз могу и десять съесть.
И всегда поделюсь, даже одну конфетку разделю с подружкой.
Люблю конфеты с шоколадной и карамельной начинкой.
Покупают их и мама, и папа. Они тоже их любят, особенно папа.
Вообще, взрослые любят сладкое так же, как и дети. Если бы я была конфетой, то сникерсом.
Лиза АНИСИМОВА:
- Я люблю шоколадные. В день пять штук ем, а могу и десять. Но знаю, что много сладкого есть вредно.
Дома конфеты покупают мама, папа, дедушка. Сами они не очень их любят.
А вообще многие взрослые любят сладкое.
Когда у меня есть конфеты, всегда делюсь с подругами.
А сама бы я была конфетой шоколадной с вишнёвой начинкой в красивом красном фантике.
Миша ФЕДИН:
- Конфеты мне чаще покупает папа.
Взрослые любят конфеты, но дети их любят больше.
Если бы мне дали конфеты и сказали: «Ешь, сколько хочешь», то миллиона два съел бы!
А если бы я был конфетой, то «Нивой».
Люблю молочный шоколад.
Шипучки - нормальные конфеты, кисленькие тоже вкусные.
А шоколадные иногда невкусные попадаются.
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