Салфетка с пыльцой и отпечаток на скотче: как калужские криминалисты раскрывают дела спустя 20 лет

19 октября в России отмечают День образования службы криминалистики Следственного комитета.

Дата эта уходит в 1954 год, когда Генеральный прокурор СССР подписал указание о работе прокурора-криминалиста.

Тогда на весь Советский Союз было всего 42 таких специалиста.

О том, чем занимается следователь-криминалист, как наука помогает искать преступников и почему старые дела все равно доходят до суда, в студии радио «Комсомольская правда — Калуга» рассказал руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области полковник юстиции Марк Харламов.

Штучные спецы

— Марк Сергеевич, сколько следователей-криминалистов сегодня служат в регионе?

— У нас сейчас служат восемь следователей-криминалистов. Это особые специалисты, работа у них штучная.

Криминалистика — это целая наука, очень сложная. Она изучает закономерности подготовки, совершения и сокрытия преступления, а также собирания, исследования и оценки доказательств. Если совсем просто, это люди, которые помогают раскрыть преступление там, где все неочевидно.

— Обычно в сериалах показывают человека с чемоданчиком. Это он и есть?

— Скорее всего, да, но с оговоркой. Медики тоже выезжают, осматривают трупы. А следователь-криминалист — тот, кто вместе со следователем собирает картину преступления. Он работает в условиях неочевидности, помогает найти и закрепить доказательства. Потом следователь дает им оценку, но собрать все воедино — во многом задача криминалиста.

Не Шерлок Холмс, но тоже наука

— В каждом регионе своя специфика. В Калужской области она есть?

— У нас регион компактный, но есть другая особенность. Это близость к Москве. Были случаи, когда тела привозили из столичного региона.

Мы раскрывали убийство черных риелторов: женщин находили здесь, с помощью криминалистической техники устанавливали личность, отрабатывали, находили преступников.

— А современные методы? Мы же отошли от порошков для дактилоскопии?

— Технический прогресс не стоит на месте. Криминалистика связана с психологией, медициной, лингвистикой, даже ботаникой.

У нас был случай, когда на месте преступления нашли салфетку с кровью. Подозреваемый говорил, что порезал коленку месяца четыре назад. Провели ботаническую экспертизу и доказали: салфетка оставлена не в апреле, а в июле.

По пыльце определили. Мелочь, а она сработала.

— То есть наука реально помогает?

— Еще как. Сейчас можно обнаружить не только кровь или биологические следы, которые явно светятся. Есть криминалистический свет, который позволяет найти частички ороговевшей кожи, потожировые следы. Человек коснулся поверхности на несколько секунд, мы можем изъять этот след, выделить ДНК и идентифицировать преступника. Это уже не фантастика.

ДНК, отпечаток и искусственный интеллект

— Часто говорят о делах, которые раскрывают спустя десятилетия. У вас такие есть?

— Да. Был обнаружен труп женщины-полицейского. Она не дошла до дома вечером. Раскрыть не могли порядка 20 лет.

Биологические объекты изъяли, геном выделили еще тогда, он хранился в базе. Круг отрабатывали, но совпадений не было.

И вот спустя 20 лет появился человек, который попал в базу. Мы его идентифицировали.

— Это происходит автоматически?

— В автоматическом режиме пока, к сожалению, нет. Все нужно заново исследовать, прорабатывать, делать запросы. Но база работает.

Если один раз взяли след, он хранится. И когда появляется совпадение, дело может сдвинуться.

— А искусственный интеллект уже помогает?

— Да. Был случай, убили дедушку в квартире, его связали и перемотали скотчем. Тогда с внутренней стороны скотча изъяли отпечаток пальца.

Пытались отработать, но не получилось, потому что отпечаток был неполный.

И вот недавно криминалисты вместе с экспертами с использованием искусственного интеллекта еще раз исследовали этот отпечаток и идентифицировали его. В прошлом году раскрыли, в этом году направили уголовное дело в суд. Вышли на преступника.

Это было разбойное нападение группой лиц. Человек знал потерпевшего. Он признался.

— Представляю удивление преступника, когда ему сказали, что его нашли через столько лет.

— Улика неопровержима. Сначала он пытался перевести все на подельника, но в итоге признался.

Телефон стерли, а цифровой след остался

— Сейчас много преступлений уходит в интернет. Мошенничество, цифровые следы. Криминалисты к этому готовы?

— Да, у нас есть специалисты и специальная техника. Например, мобильный комплекс, который извлекает цифровую информацию с телефонов, гаджетов. Сотрудник аккредитован в Главном управлении криминалистики.

Был случай с педофилом. Он отправлял девочкам непристойные фотографии, совращал их. Свою причастность отрицал. Телефон изъяли, но он все там стер.

Однако наш криминалист с помощью комплекса извлек цифровую информацию. Фотографии нашли. Педофила осудили, он теперь отбывает наказание.

— То есть в телефоне ничего не исчезает бесследно?

— Любой цифровой след бесследно не исчезает. Мы достаем все из архивов, с удаленных файлов. Это работает.

«Каждый день выезды. И ночью тоже»

— Сейчас много выездов, связанных с БПЛА. Насколько высокая нагрузка?

— Происходят атаки беспилотников. В каждом случае выезжают криминалисты и следователи.

Это каждый день. И днем, и ночью. Посчитайте сами. Бывает, сбивают не один десяток.

Работы хватает.

— При этом общая преступность снижается?

— Да, по тяжким и особо тяжким преступлениям идет снижение. В прошлом году на 10%, за девять месяцев этого года на 20%. Убийств стало меньше: в прошлом году за девять месяцев было 41, в этом — 40. Изнасилований тоже меньше. Но они есть, и расслабляться нельзя.

— С чем связано снижение?

— Думаю, в том числе с профилактикой. Любой суровый приговор — это предупреждение для остальных. Плюс камеры, современные методы. Уйти от наказания все сложнее. Даже спустя 20 лет.

— Недавно был случай с молодыми людьми, которые поджигали шкафы. Им дали большие сроки. Это тоже предупреждение?

— Это — очень серьезная превентивная мера. Может, сурово, но правильно.

Люди должны понимать: за такие деньги, за копейки, они теряют лучшие годы. Оно того не стоит.

Криминалист — это спецназ

— Как строится взаимодействие следователя и криминалиста?

— Криминалист, как и следователь по особо важным делам, это элита. Спецназ. Человек, который прошел огонь и воду, знает, на что смотреть. На месте происшествия следователь является организатором всего процесса.

— Что тяжелее: поле или лаборатория?

— Одно без другого не существует. Но криминалист прежде всего человек в поле. Потом нужно все проанализировать, провести исследования.

Вот, например, отверстие от пули в стене. Нужно высчитать расстояние, угол, понять, с какого расстояния стреляли, в каком положении были потерпевший и преступник. Как разлетелись капли крови. Все это помогает воссоздать картину.

Как не сгореть на чужом горе

— Работа тяжелая не только физически, но и психологически. Как люди не выгорают?

— Служба, действительно, тяжелая. Криминалисты, следователи сталкиваются с горем, с человеческой грязью. Они на передовой. Первыми видят то, что другим лучше не видеть.

Но есть атмосфера в коллективе. Молодой следователь приходит, ему помогают наставники. У нас школа наставничества сильно развита. Опытный следователь подскажет, с чего начать, как закончить. Поддержка друг друга — это главное.

Плюс спортивные и культурные мероприятия. В этом году в Калуге проходил отборочный этап Спартакиады по ЦФО, собрались 15 регионов.

Пообщались, опытом поделились.

— Говорят, 70% следователей — молодежь до трех лет стажа?

— Да, в основном до трех лет. Но опытные есть.

Криминалисты, важняки, три отдела по расследованию особо важных дел. Это зубры своего дела. Молодых один на один мы не оставляем.

Кто может стать следователем

— Какие качества нужны, чтобы стать следователем?

— Я всегда говорю: следопыт. Человек должен быть любопытным и любознательным. Свой интерес доводить до конца.

Целеустремленность и порядочность. Вот с этими качествами можно стать настоящим следователем, для которого истина важнее.

В уголовном процессе было понятие объективной истины. Установление объективной истины — самое важное.

— Что бы вы пожелали коллегам в праздник?

— Поздравляю всех криминалистов, всех ветеранов криминалистики с профессиональным праздником. Здоровья физического и психического. Выдержки и терпения в наше нелегкое время. Мирного неба над головой. И всем нам скорейшей победы.

Подкаст программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда - Калуга» с участием Марка Харламова можно послушать здесь.