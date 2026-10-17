Генплан не Конституция, но почти: как будет развиваться Калуга

Почему калужане ругают точечную застройку не по адресу, куда растет город и при чем тут роза ветров, - об этом шел разговор в студии радио «Комсомольская правда – Калуги», 93.1 FM.

Гость студии, председатель Комитета архитектуры и градостроительства Администрации Калуги Алексей Тропин объяснил, что такое Генеральный план города, зачем он нужен, кто может его изменить.

Дело в том, что 17 октября 1777 года считается датой принятия первого генплана Калуги, хотя многие краеведы с этим не согласны.

В беседе на радио, которая прошла 9 октября , мы затронули и исторические нюансы.

Водораздел: как Калуга перестала быть крепостью

- Алексей Анатольевич, когда, по-вашему, началась история генерального плана Калуги?

- Если говорить об истории, давайте посмотрим чуть глубже. Калуга существовала задолго до XVIII века, и город всегда как-то застраивался. Но та дата, конец XVIII века, подготовка регулярного плана, стала водоразделом.

Раньше Калуга была крупным военным центром. Застройка шла вдоль дорог на Тулу и на Москву.

Был оборонительный узел, крепость на месте парка культуры и отдыха, остроги, слободы, которые делились на сотни. Все это отвечало военному назначению.

- То есть типичная средневековая крепость?

- Именно. Но к середине XVIII века граница отодвинулась далеко, оборонительное значение город потерял. И возникла необходимость упорядочить застройку. Тогда и появилась та самая знаменитая трапеция плана.

- Говорят, первый генплан учитывал даже розу ветров, чтобы улицы проветривались…

- Да, это так. До генплана застройка шла вдоль дорог, а в рамках первого плана появились четкие линии и ориентация по сторонам света.

Документ живой

- А дальше генплан менялся?

- Естественно. Город развивался, территория расширялась, появлялись новые планы. Сейчас современный генплан по требованиям Градостроительного кодекса принимается на срок не менее 20 лет.

- Наш генплан, по которому мы живем, когда принят?

- В 2017 году. Но документ живой: последние изменения внесли летом этого года. Город развивается, возникает необходимость осваивать новые территории, поэтому документ корректируется.

- Сейчас генплан уже не выглядит как красивая трапеция. Скорее как амеба, которая разрастается в разные стороны.

- Может быть, и так. Но тут важно понимать, что современный генеральный план не то, что было в XVIII веке. Часто спрашивают: «А что будет на этом месте?» Сразу скажу, что генплан такой информации не содержит. Он определяет границы населенных пунктов, функциональные зоны.

Есть жилые, промышленные, общественно-деловые, рекреационные. Дает общие характеристики. Этот документ состоит из двух частей : графической и текстовой. Он не детализирует застройку, а дает общую картину развития территории.

- Получается, нападки калужан на точечную застройку - мол, это не по генплану - беспочвенны?

- В этой части да. Генплан не показывает, какой конкретно дом будет строиться. Структура градостроительного законодательства построена по принципу от общего к частному. Генплан является первичным документом.

Дальше идут правила землепользования и застройки. А третий уровень касается документации по планировке территории. Вот там уже можно сказать, какой объект и где будет стоять.

Жилье или завод

- А кто вообще определяет, где будет здесь жилая зона, а где промышленная?

- Предложения могут поступать от любого человека или организации. Есть специальная комиссия, которая их рассматривает. Смотрят, насколько целесообразно разместить здесь такую зону. Если предложение принимается, оно вносится в проект. Потом проходят общественные обсуждения, где любой житель вправе прийти и написать свои замечания или предложения. Информация вывешивается в интернете, на стендах.

- То есть просто так, по щелчку, ничего не сделать?

- Конечно! Это длительный процесс. Насколько мне известно, первый генплан тоже проходил длительную процедуру согласования. Его, кстати, завернули, потому что не все каменные дома были указаны.

- Получается, генплан - это как Конституция в градостроительстве?

- Поэтому законодатели и установили срок 20 лет. Считается, что за это время все должно реализоваться.

Куда растет Калуга

- Генплан все же является планом на будущее или сегодняшнее время?

- Скорее на будущее. Там показываются существующие территории и планируемые. Графически все отображается. Вот это есть, а вот это планируется. Сразу понятно, что документ на период.

- Куда будет развиваться Калуга? На юг, на север, на запад, на восток?

- Основные направления уже определены. Это развитие правого берега и северной части.

Поймите, развитие любого населенного пункта ограничено его границами. В рамках подготовки генплана эти границы устанавливаются. Плюс есть территории сельхозназначения, земли лесного фонда. Просто так взять и включить их в черту города нельзя.

- Недавно много населенных пунктов стали частью Калуги. А сейчас, наоборот, семь исключили. Например, Некрасово, Плетеневка, Тимашово, Пучково, Галкино, Канищево. Почему?

- Мы привели в соответствие областное и городское деление. На областном уровне эти пункты числились сельскими, а в черте города Калуги были отрисованы как городские. Теперь противоречие исключили. Они как были сельскими, так и остаются.

- Бюджет Калуги, получается, нельзя тратить на сельский населенный пункт?

- Есть городской округ города Калуги, а есть населенный пункт город Калуга. Округ включает более 70 сельских населенных пунктов. И бюджет Калуги рассчитан на обеспечение не только города, но и этих сел и деревень. Так что особой разницы нет.

- А зачем вообще эти сложности: округ, генплан, населенный пункт?

- Так устроен федеральный закон об общих принципах местного самоуправления. Упразднить населенный пункт - непростая задача, и зачастую она не нужна. Исторически это сельские населенные пункты.

Воздух еще есть

- Мы подошли к границам соседних округов? Или еще есть куда расти?

- Конечно, есть. Но существуют законодательные ограничения. Если это лесной фонд, федеральная собственность, мы не можем просто включить их в черту. Ситуация меняется, возможность приращивать территорию есть. Не в огромных объемах, но есть.

- То есть воздух еще есть?

- Да, есть.

- Многие сетуют, зачем строить многоэтажки в исторической части, почему не осваивать прилегающие территории?

- В исторической части многоэтажки, я бы не сказал, что много строятся. Это территория, накрытая охранной зоной объектов культурного наследия.

Там любое здание соответствует требованиям по высоте, которые установлены документами в сфере охраны объектов культурного наследия. Это не генплан регулирует, это параллельные процессы. Но застройка обязана следовать этим требованиям.

- Если строить что-то в исторической части, нужно менять генплан?

- Нет, это регулирование третьего уровня. Генплан здесь ни при чем.

- Что такое генеральный план простыми словами?

- Генеральный план регламентирует перспективу развития территории населенного пункта или, применительно к Калуге, и населенных пунктов, и городского округа в целом.

- Алексей Анатольевич, а в ближайшие годы будут кардинальные изменения в генплане? Или спокойно доживем до 2037 года?

- Трудно сказать. Вы видите, как все развивается. Пять лет назад мы не знали, что такое искусственный интеллект, а сейчас активно им пользуемся. Прогнозировать сложно. Все может быть.

Подкаст программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда - Калуга» с участием Алексея Тропина можно послушать здесь.