Генплан не Конституция, но почти: как будет развиваться Калуга
Гость студии, председатель Комитета архитектуры и градостроительства Администрации Калуги Алексей Тропин объяснил, что такое Генеральный план города, зачем он нужен, кто может его изменить.
Дело в том, что 17 октября 1777 года считается датой принятия первого генплана Калуги, хотя многие краеведы с этим не согласны.
В беседе на радио, которая прошла 9 октября , мы затронули и исторические нюансы.
Водораздел: как Калуга перестала быть крепостью
- Алексей Анатольевич, когда, по-вашему, началась история генерального плана Калуги?
- Если говорить об истории, давайте посмотрим чуть глубже. Калуга существовала задолго до XVIII века, и город всегда как-то застраивался. Но та дата, конец XVIII века, подготовка регулярного плана, стала водоразделом.
Раньше Калуга была крупным военным центром. Застройка шла вдоль дорог на Тулу и на Москву.
Был оборонительный узел, крепость на месте парка культуры и отдыха, остроги, слободы, которые делились на сотни. Все это отвечало военному назначению.
- То есть типичная средневековая крепость?
- Именно. Но к середине XVIII века граница отодвинулась далеко, оборонительное значение город потерял. И возникла необходимость упорядочить застройку. Тогда и появилась та самая знаменитая трапеция плана.
- Говорят, первый генплан учитывал даже розу ветров, чтобы улицы проветривались…
- Да, это так. До генплана застройка шла вдоль дорог, а в рамках первого плана появились четкие линии и ориентация по сторонам света.
Документ живой
- А дальше генплан менялся?
- Естественно. Город развивался, территория расширялась, появлялись новые планы. Сейчас современный генплан по требованиям Градостроительного кодекса принимается на срок не менее 20 лет.
- Наш генплан, по которому мы живем, когда принят?
- В 2017 году. Но документ живой: последние изменения внесли летом этого года. Город развивается, возникает необходимость осваивать новые территории, поэтому документ корректируется.
- Сейчас генплан уже не выглядит как красивая трапеция. Скорее как амеба, которая разрастается в разные стороны.
- Может быть, и так. Но тут важно понимать, что современный генеральный план не то, что было в XVIII веке. Часто спрашивают: «А что будет на этом месте?» Сразу скажу, что генплан такой информации не содержит. Он определяет границы населенных пунктов, функциональные зоны.
Есть жилые, промышленные, общественно-деловые, рекреационные. Дает общие характеристики. Этот документ состоит из двух частей : графической и текстовой. Он не детализирует застройку, а дает общую картину развития территории.
- Получается, нападки калужан на точечную застройку - мол, это не по генплану - беспочвенны?
- В этой части да. Генплан не показывает, какой конкретно дом будет строиться. Структура градостроительного законодательства построена по принципу от общего к частному. Генплан является первичным документом.
Дальше идут правила землепользования и застройки. А третий уровень касается документации по планировке территории. Вот там уже можно сказать, какой объект и где будет стоять.
Жилье или завод
- А кто вообще определяет, где будет здесь жилая зона, а где промышленная?
- Предложения могут поступать от любого человека или организации. Есть специальная комиссия, которая их рассматривает. Смотрят, насколько целесообразно разместить здесь такую зону. Если предложение принимается, оно вносится в проект. Потом проходят общественные обсуждения, где любой житель вправе прийти и написать свои замечания или предложения. Информация вывешивается в интернете, на стендах.
- То есть просто так, по щелчку, ничего не сделать?
- Конечно! Это длительный процесс. Насколько мне известно, первый генплан тоже проходил длительную процедуру согласования. Его, кстати, завернули, потому что не все каменные дома были указаны.
- Получается, генплан - это как Конституция в градостроительстве?
- Поэтому законодатели и установили срок 20 лет. Считается, что за это время все должно реализоваться.
Куда растет Калуга
- Генплан все же является планом на будущее или сегодняшнее время?
- Скорее на будущее. Там показываются существующие территории и планируемые. Графически все отображается. Вот это есть, а вот это планируется. Сразу понятно, что документ на период.
- Куда будет развиваться Калуга? На юг, на север, на запад, на восток?
- Основные направления уже определены. Это развитие правого берега и северной части.
Поймите, развитие любого населенного пункта ограничено его границами. В рамках подготовки генплана эти границы устанавливаются. Плюс есть территории сельхозназначения, земли лесного фонда. Просто так взять и включить их в черту города нельзя.
- Недавно много населенных пунктов стали частью Калуги. А сейчас, наоборот, семь исключили. Например, Некрасово, Плетеневка, Тимашово, Пучково, Галкино, Канищево. Почему?
- Мы привели в соответствие областное и городское деление. На областном уровне эти пункты числились сельскими, а в черте города Калуги были отрисованы как городские. Теперь противоречие исключили. Они как были сельскими, так и остаются.
- Бюджет Калуги, получается, нельзя тратить на сельский населенный пункт?
- Есть городской округ города Калуги, а есть населенный пункт город Калуга. Округ включает более 70 сельских населенных пунктов. И бюджет Калуги рассчитан на обеспечение не только города, но и этих сел и деревень. Так что особой разницы нет.
- А зачем вообще эти сложности: округ, генплан, населенный пункт?
- Так устроен федеральный закон об общих принципах местного самоуправления. Упразднить населенный пункт - непростая задача, и зачастую она не нужна. Исторически это сельские населенные пункты.
Воздух еще есть
- Мы подошли к границам соседних округов? Или еще есть куда расти?
- Конечно, есть. Но существуют законодательные ограничения. Если это лесной фонд, федеральная собственность, мы не можем просто включить их в черту. Ситуация меняется, возможность приращивать территорию есть. Не в огромных объемах, но есть.
- То есть воздух еще есть?
- Да, есть.
- Многие сетуют, зачем строить многоэтажки в исторической части, почему не осваивать прилегающие территории?
- В исторической части многоэтажки, я бы не сказал, что много строятся. Это территория, накрытая охранной зоной объектов культурного наследия.
Там любое здание соответствует требованиям по высоте, которые установлены документами в сфере охраны объектов культурного наследия. Это не генплан регулирует, это параллельные процессы. Но застройка обязана следовать этим требованиям.
- Если строить что-то в исторической части, нужно менять генплан?
- Нет, это регулирование третьего уровня. Генплан здесь ни при чем.
- Что такое генеральный план простыми словами?
- Генеральный план регламентирует перспективу развития территории населенного пункта или, применительно к Калуге, и населенных пунктов, и городского округа в целом.
- Алексей Анатольевич, а в ближайшие годы будут кардинальные изменения в генплане? Или спокойно доживем до 2037 года?
- Трудно сказать. Вы видите, как все развивается. Пять лет назад мы не знали, что такое искусственный интеллект, а сейчас активно им пользуемся. Прогнозировать сложно. Все может быть.
Подкаст программы «Диалоги» на радио «Комсомольская правда - Калуга» с участием Алексея Тропина можно послушать здесь.
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